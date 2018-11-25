Где лучше всего любоваться полярным сиянием?
Мурманск, Кольский полуостров, Россия
Охота за северным сиянием в крупнейшем городе за Полярным кругом поставлена на поток – зимой сюда приезжает множество гостей из России и азиатских стран в надежде увидеть aurora borealis своими глазами. Участников таких экскурсий отвозят подальше от Мурманска – чтобы земная иллюминация не затмевала небесную красоту, а на обратном пути развлекают рассказами о Русском Севере.
Сезон: с сентября по начало апреля
Гора Киркьюфетль, Исландия
Северное сияние тут можно увидеть большую часть года, так что глупо не воспользоваться шансом. В ясную погоду небесные огни заметны даже с окраин Рейкьявика, но лучше всего отправиться на запад Исландии в район горы Киркьюфетль, где точно не будет никакой засветки, – её островерхий силуэт отлично смотрится на фоне колышущегося зелёного занавеса.
Сезон: с конца августа по начало апреля
Фэрбанкс, Аляска, США
Фэрбанкс – второй по величине город самого северного и большого штата страны. Расположенный рядом с национальным парком Денали и в аккурат под так называемым авроральным овалом, он считается лучшим местом в стране для любования полярным светопредставлением – следить за прогнозами можно на сайте auroraforecast.gi.alaska.edu.
Сезон: с конца сентября по середину апреля
Полуостров Саут-Арм, Тасмания, Австралия
Обычно в наших широтах под полярным сиянием понимают северное сияние – aurora borealis, однако существует и такой феномен, как сияние южное – aurora australis, которое, соответственно, проявляется в Южном полушарии. Если не брать в расчёт Антарктиду, то стоит обратить внимание на безлюдный тасманийский полуостров Саут-Арм, что в 40 км от Хобарта: здесь нет светового шума, много пляжей и тихих бухт, которые позволяют ловить отражение огней в воде.
Сезон: круглый год, особенно с июля по август
Приложения: Aurora Forecast и My Aurora Forecast & Alerts