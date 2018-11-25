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  • Где лучше всего любоваться полярным сиянием?
  • Где лучше всего любоваться полярным сиянием?
    Фото: Виталий Новиков
National Geographic Traveler

Где лучше всего любоваться полярным сиянием?

Лучшие места на планете, чтобы любоваться залпами «небесной авроры»
25 ноября 2018 в 00:01

Мурманск, Кольский полуостров, Россия

Охота за северным сиянием в крупнейшем городе за Полярным кругом поставлена на поток – зимой сюда приезжает множество гостей из России и азиатских стран в надежде увидеть aurora borealis своими глазами. Участников таких экскурсий отвозят подальше от Мурманска – чтобы земная иллюминация не затмевала небесную красоту, а на обратном пути развлекают рассказами о Русском Севере.

Сезон: с сентября по начало апреля

Гора Киркьюфетль, Исландия

Северное сияние тут можно увидеть большую часть года, так что глупо не воспользоваться шансом. В ясную погоду небесные огни заметны даже с окраин Рейкьявика, но лучше всего отправиться на запад Исландии в район горы Киркью­фетль, где точно не будет никакой засветки, – её островерхий силуэт отлично смотрится на фоне колышущегося зелёного занавеса.

Сезон: с конца августа по начало апреля

Фэрбанкс, Аляска, США

Фэрбанкс – второй по величине город самого северного и большого штата страны. Расположенный рядом с национальным парком Денали и в аккурат под так называемым авроральным овалом, он считается лучшим местом в стране для любования полярным светопредставлением – следить за прогнозами можно на сайте auroraforecast.gi.alaska.edu.

Сезон: с конца сентября по середину апреля

Полуостров Саут-Арм, Тасмания, Австралия

Обычно в наших широтах под полярным сиянием понимают северное сияние – aurora borealis, однако существует и такой феномен, как сияние южное – aurora australis, которое, соответственно, проявляется в Южном полушарии. Если не брать в расчёт Антарктиду, то стоит обратить внимание на безлюдный тасманийский полуостров Саут-Арм, что в 40 км от Хобарта: здесь нет светового шума, много пляжей и тихих бухт, которые позволяют ловить отражение огней в воде.

Сезон: круглый год, особенно с июля по август

Прогноз северного и южного сияния: aurora-service.net, swpc.noaa.gov

Приложения: Aurora Forecast и My Aurora Forecast & Alerts


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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
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