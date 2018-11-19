  • Точка на карте: Лейпциг, Германия
    Фото: Дарья Судакова
  • Точка на карте: Лейпциг, Германия
    Фото: Дарья Судакова
National Geographic Traveler

Точка на карте: Лейпциг, Германия

Лейпциг — старый европейский интеллигент. Хорошо погостить у него всей семьёй — дети будут веселиться и заодно получат урок хороших манер, истории и музыки.
19 ноября 2018 в 11:59
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История этого города неразрывно связана с музыкой: в разные эпохи здесь жили 500 известнейших композиторов. Повсюду слышатся барочные мотивы, а под ногами видны «ноты». Эти знаки обозначают музыкальные достопримечательности, осмотру которых можно посвятить целый день. Одна из них – памятник Баху у церкви Святого Фомы, где композитор служил кантором и где сегодня находится его могила. Интересно, что у Баха на жилете расстёгнута пуговка (тот любил вкусно поесть), а левый карман – вывернут (с деньгами было туго), но по всему видно, что композитора это не смущает. Как не должно смущать и всех приезжающих в Лейпциг – здесь можно и вкусно поесть, и сэкономить. Подтверждением последнему факту служит обилие новых лофтов, где осваиваются дизайнеры, вытесненные из Берлина высокой стоимостью ренты. Арт-кластер Spinnerei (spinnerei.de) можно посетить всей семьёй, чтобы познакомиться с богемной стороной города. А после – погрузиться в недра истории, причём самым приятным способом (совет: пуговки на жилетах лучше сразу же расстегнуть). Одно из самых известных мест в Лейпциге – исторический ресторан Auerbachs Keller (auerbachs-keller-leipzig.de), где Гёте впервые услышал легенду о Фаусте.

Выполнив культурную часть программы, приготовьтесь развлекаться по-детски – отправляйтесь в зоопарк (zoo-leipzig.de) с самой большой оранжереей в континентальной Европе и настоящей африканской саванной. Или же огласите дружным криком семейный парк развлечений «Белантис» (belantis.de) – с американских горок 32-метровой высоты.

Как добраться

Этой весной авиакомпания «Победа» запустила прямой рейс из Москвы в Лейпциг. Стоимость авиабилета в оба конца – от 5000 руб., время в полёте – 3 часа. pobeda.aero


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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
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