  • Оманский кинжал — ханджар
    Для оманцев ханджар — обязательная часть традиционного костюма, кинжал носят на поясе на праздниках и важных приёмах. Фото: EAST NEWS
  • Оманский кинжал — ханджар
    Для оманцев ханджар — обязательная часть традиционного костюма, кинжал носят на поясе на праздниках и важных приёмах. Фото: EAST NEWS
National Geographic Traveler

Оманский кинжал — ханджар

Когда-то оманские ханджары носили и в Африке — в Кении, на Занзибаре и даже на Коморских островах.
16 ноября 2018 в 13:34
686

Ханджар – главный символ султаната Оман. Этот кривой кинжал, напоминающий по форме английскую букву J, красуется на флаге, банкнотах и монетах страны, его изображение можно увидеть на официальных документах, зданиях министерств и ведомств, и до недавнего времени – даже на хвостах самолётов национальной авиакомпании Oman Air. Клинок ханджаров изготавливают из меди, латуни, а для приближённых султана – из серебра или золота. Рукоять же вытачивают из дерева, верблюжьей кости или даже пластика, хотя в музеях можно встретить кинжалы с рукоятью из слоновой кости и рога носорога, а ножны – из инкрустированного серебра.

Всего существует пять видов оманских кинжалов, которые отличаются по своему происхождению и оформлению ножен и рукоятей. Например, ханджары Аль-Дахра славятся рукоятями из серебра и кожи, ханджары Дофари похожи на ещё более изогнутые йеменские кинжалы, а ножны султанских ханджаров Аль-Саиди отличаются геометрическим и растительным дизайном. Увидеть разные типы кинжалов можно в этнографических музеях по всей стране, а приобрести – в сувенирных лавках Маската и Низвы.

Тоже интересно

Лицом на Восток: репортаж из Омана

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
Тоже интересно
Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы