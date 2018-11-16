Оманский кинжал — ханджар
Ханджар – главный символ султаната Оман. Этот кривой кинжал, напоминающий по форме английскую букву J, красуется на флаге, банкнотах и монетах страны, его изображение можно увидеть на официальных документах, зданиях министерств и ведомств, и до недавнего времени – даже на хвостах самолётов национальной авиакомпании Oman Air. Клинок ханджаров изготавливают из меди, латуни, а для приближённых султана – из серебра или золота. Рукоять же вытачивают из дерева, верблюжьей кости или даже пластика, хотя в музеях можно встретить кинжалы с рукоятью из слоновой кости и рога носорога, а ножны – из инкрустированного серебра.
Всего существует пять видов оманских кинжалов, которые отличаются по своему происхождению и оформлению ножен и рукоятей. Например, ханджары Аль-Дахра славятся рукоятями из серебра и кожи, ханджары Дофари похожи на ещё более изогнутые йеменские кинжалы, а ножны султанских ханджаров Аль-Саиди отличаются геометрическим и растительным дизайном. Увидеть разные типы кинжалов можно в этнографических музеях по всей стране, а приобрести – в сувенирных лавках Маската и Низвы.