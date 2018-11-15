В режиме онлайн: интернет в путешествиях
Считаем трафик
Оставаться на связи и не платить при этом огромные суммы вполне реально, но надо подготовиться заранее и выбрать из множества существующих решений то, которое подойдёт для вашей конкретной поездки.
Для этого первым делом нужно посчитать, сколько трафика вам требуется в путешествиях. Трафик – это любое ваше действие в интернете. Открыли ленту соцсети – потратили трафик. Отправили фотографию через мессенджер – тоже потратили трафик. Дома мы порой просто не обращаем внимания, как много на самом деле пользуемся интернетом, а вот за рубежом придётся держать себя в рамках.
В домашней сети у активного пользователя уходит в день около 300 Мб. В путешествии ваши нужды изменятся: потребуется использовать карты, сервисы для бронирования жилья и поиска кафе, а вот соцсети станут менее важны, их можно будет открывать только при подключении через бесплатный Wi-Fi, не расходуя дорогой роуминговый трафик.
Обычному человеку в отпуске вполне хватит и 100–200 Мб мобильного интернета в день, не считая Wi-Fi в кафе и отелях. А вот если вам нужно пересылать тяжёлые файлы, если вы хотите смотреть потоковое видео, скачивать обновления и резаться в сетевые игры, трафика потребуется значительно больше. На звонок по Skype у вас уйдёт примерно полтора мегабайта за минуту. При использовании видео – 4,5 Мб за минуту. Видео – ваш главный враг в роуминге: ролик даже весьма среднего качества на 5 минут будет весить от 60 Мб. Так что аккуратнее со сторис.
Интернет-роуминг от своего оператора
Если собираетесь за границу и хотите быть всегда доступны по своему номеру, то придётся разобраться в тарифах вашего оператора. На практике это означает, что нужно докупить дополнительную опцию, чтобы не потратить на связь космические деньги. У всех российских операторов примерно схожие тарифы на роуминг, которые они называют безлимитными. Правда, умалчивают о таком важном моменте, как ограничение скорости. Первые 100–500 Мб вы получите на максимально доступной, а дальше – на не-серьёзных 128 Кб/с.
Мегафон: «Роуминг, гудбай» за 349 руб.* в сутки, интернет включён в ваш тариф. Не забудьте отключить опцию по возвращении.
МТС: «Забугорище» от 320 до 390 руб.* в сутки в зависимости от страны пребывания. Интернет в популярных странах включён в ваш тариф.
Билайн: 350 руб.,* трафик не ограничен, но на максимальной скорости – только 100 Мб.
Теле2: 350 руб.,* трафик не ограничен, на максимальной скорости – 200 Мб.
*Цена на момент публикации номера
Все эти варианты подходят для нерегулярного использования: например, для разовой поездки на выходные. Если же вы выезжаете за рубеж чаще 1–2 раз в год и проводите там по неделе и больше, то имеет смысл купить местную сим-карту, специальную карту для путешественников или карманный роутер.
Местная сим-карта
Часто это – самый дешёвый и удобный способ: просто идёте в местный салон и покупаете prepaid sim. Это означает, что вы предоплачиваете услуги связи на определённую сумму. Получить неделю общения за ту же цену, в которую обошёлся бы один день в роуминге у российских операторов, – отличная экономия. Самые интересные тарифы на интернет в Европе – у Vodafone и Orange, особенно в Польше и Румынии: около 3 Гб за примерно €10.
Но без минусов и ограничений не обойтись: во многих странах нельзя купить -сим-карту не гражданам страны (например, в некоторых странах Прибалтики), prepaid-тарифы бывают странными и дорогими (например, в Норвегии и Швейцарии), интернет может просто очень плохо работать (в странах со сложным горным рельефом, например, Черногории и Албании). Плюс вам не придут смс из банка (если не настроены пуш-уведомления) и не сможет дозвониться бабушка (если вы не научили её пользоваться WhatsАpp). Поэтому заранее поищите информацию о том, как происходит покупка сим-карты в конкретной стране. Больше всего советов и рекомендаций от опытных путешественников можно найти на Форуме Винского (awd.ru).
Скорее всего, у местного оператора будет ограничение по количеству гигабайтов, поэтому при покупке локальной сим-карты лучше отключить приложения, которые активно поглощают трафик.
Недавняя отмена роуминга внутри Европы туристам особо не помогает: если посещать страны шенгена не чаще трёх-четырёх раз в год, то скорее всего ваша симка будет заблокирована из-за отсутствия активности. Плюс, для prepaid сим-карт (а именно такие, как правило, доступны путешественнику) часто ограничено количество трафика в других странах.
Travel-сим
Так называется специальная сим-карта для путешествий – её надо купить и настроить до отъезда из России. На рынке много вариантов, очень неплохие – у Drimsim (drimsim.com, от 1 цента за мегабайт) и MTXC (mtxc.eu, можно платить за мегабайты, а можно пакетами: мегабайты – от €0,015, а пакеты – от €3,49 за 350 мегабайт в день). Такие симки удобны, когда вы знаете, что будете перемещаться между разными странами.
Плюс таких карт – в полной прозрачности условий: есть сумма за мегабайт в каждой стране и нет никаких других платежей. У Drimsim, например, вся статистика доступна в приложении. Минус – в нестабильности работы и сложности настройки: в каждой новой стране происходит новое подключение к новому оператору связи. Основные возможные проблемы – ручной ввод настроек (для этого надо внимательно прочитать инструкцию или написать в чат поддержки), сбои при подключении к новой сети и особенности сетей каждой из стран: в некоторых нельзя, например, раздать Wi-Fi. Особенно тревел-сим оценят владельцы смартфонов с двумя сим-картами, в таком случае не придётся переставлять симки каждый раз, когда надо посмотреть смс из банка.
Как вариант можно приобрести портативный роутер, вставить в него тревел-сим и использовать для раздачи Wi-Fi, получив таким образом мобильный интернет из собственного кармана.
Travel-модемы
Тревел-модем и есть тот самый портативный роутер, который можно возить с собой. Современные устройства по размеру – как половинка смартфона, весят всего ничего и способны раздавать интернет по 4G. Тревел-модем можно купить или взять в аренду на время поездки. Есть несколько сервисов, готовых выдать вам напрокат устройство, в которое уже вставлена сим-карта с подходящим тарифом. Модем создаёт Wi-Fi сеть, к которой может подключиться несколько устройств одновременно (от 4 до 16 в зависимости от мощности роутера). Этот вариант особенно выгоден для больших компаний, для тех, кому в процессе поездки надо выходить в интернет с ноутбука, а также для автопутешествий.
Например, у Skyroam (skyroam.me) 24 часа использования безлимитного трафика – $9, сам модем обойдётся в 6000 руб. У iTourer (itourer.ru) средняя стоимость дня аренды – 270–350 руб. в зависимости от продолжительности поездки, залог за модем – 3000 руб., настроенный девайс могут привезти прямо в аэропорт вылета, по приезде останется только его включить. Skyroam работает более чем в сотне стран, iTourer пока – только в Евросоюзе, но можно получить безлимитный интернет и в других странах мира через партнёров mtxc.eu, это будет стоить €9,99 в сутки.
Важно понимать, что модем работает только там, где есть сотовая связь, а скорость зависит от качества мобильного интернета, который предоставляет местный оператор. Например, в горах Черногории или в Исландии в принципе плохая связь из-за рельефа, поэтому и модем будет работать не быстро (не вините его). Ещё один важный момент – обязательно запаситесь внешним аккумулятором – модемы быстро разряжаются. Либо ищите девайс 2-в-1 со встроенным пауэрбанком.
Открытый Wi-Fi
В мире много городов, где публичные сети Wi-Fi покрывают центральные улицы и площади (например, Флоренция, Тбилиси, Тель-Авив, Майами). Хороший общественный интернет, как правило, есть в музеях и библиотеках, на вокзалах, в парках, торговых центрах и даже в некоторых продуктовых магазинах, в телефонных будках и на остановках общественного транспорта. В общем, перед поездкой прогуглите, где можно найти бесплатный Wi-Fi в городе вашего назначения. И не забывайте проверять доступные сети в своём смартфоне.
Отыскать открытую точку или узнать пароль от закрытой помогут специальные приложения для смартфона – такие, как WiFi Map. Например, в Вене приложению известно почти три тысячи точек, а в Берлине – почти пять тысяч. Нужно лишь заранее скачать базу данных по стране вашего назначения, чтобы поиск был доступен из офлайна (в некоторых программах эта функция доступна только в платных версиях).
Какой вариант выбрать?
Иногда в поездке интернет нужен постоянно, а иногда – не нужен совсем: в роудтрипе по Итальянским Альпам, например, приходится всё время сверяться с навигатором, а в поездке на спа-курорт можно пользоваться Wi-Fi отеля. Так что оптимальное решение зависит от путешествия.
Путешествие в один город
Если вам не нужно быть онлайн круглосуточно, вполне можно обойтись бесплатным Wi-Fi в гостиницах и кафе, для вылазок за пределы отеля использовать офлайновые навигаторы – и не забивать себе голову. Необходимость в фоновой связи с друзьями через мессенджеры вполне покроет интернет-пакет от вашего сотового оператора. Но если в этой поездке вы хотите вести постоянные трансляции в соцсети, то покупайте местную сим-карту (предварительно выяснив, легко ли это сделать) или используйте тревел-сим.
Путешествие по всей стране
Если вы – штурман в авто- или велопуте-шест-вии, планируете менять маршрут и бронировать отели и апартаменты по ходу действия, то постоянный стабильный интернет для вас будет крайне важен. В зависимости от страны в этом случае имеет смысл брать либо местную сим-карту, либо тревел-сим. Для поездок большой компанией лучше использовать Wi-Fi роутер, он раздаст интернет сразу на всех, а стоимость можно будет разделить между участниками интернет-банкета. Это решение идеально для вояжа на автомобиле или яхте. Если перемещаться планируете на автобусах и поездах, проверьте заранее, есть ли там Wi-Fi (интернет знает всё), – возможно, вам и не понадобится дополнительная сим-карта, чтобы почти всегда быть на связи.
Путешествие по нескольким странам
Вот тут всё зависит от маршрута. Если это, например, территория ЕС, то стоит узнать, в какой стране можно купить сим-карту с адекватной ценой на европейский роуминг. Также имеет смысл заказать заранее тревел-сим в России или взять в аренду роутер. Интернет по вашей сим-карте на такой долгий срок обойдётся в очень серьёзную сумму.
Лайфхаки
Если вы пользуетесь интернетом с ограниченным трафиком, обязательно отключите сотовые данные для всех приложений, кроме самых необходимых. Обычно это карты, мессенджеры и, например, почта. Вы будете удивлены, но даже в фоновом режиме многие приложения тратят за сутки гигабайты трафика. Отключить всё лишнее можно в настройках смартфона: и для iOS, и для Android в разделах «Сотовые данные» и «Использование данных» вручную выберите только те приложения, которым вы разрешаете доступ в интернет через сотовую связь.
На случай полного отсутствия связи имеет смысл скачать навигатор, работающий в офлайне. Например, в Maps.me вы можете загрузить карту стран, в которые едете. Там же есть возможность скачать не только карту, но и маршруты для навигатора. Полезно в самом начале путешествия, когда вы ещё не разобрались в устройстве города, заранее отмечать -отель на карте, чтобы всегда найти к нему дорогу. Для офлайн-навигации можно использовать и карты Google – но нужный участок придётся подгрузить заранее.
Приложения соцсетей съедают очень много трафика, потому что загружают огромные массивы данных. Если вы находитесь в стране, где с интернетом плохо, то попробуйте заходить в Facebook или Instagram через браузер. Там будет загружаться только то, что вам нужно.
Нередко хозяева квартир, выставленных на Airbnb и Booking.com, предоставляют в бесплатное пользование роутер или местную сим-карту. Такое часто встречается, например, в Белграде. Поэтому внимательно читайте описание, когда выбираете место проживания. В отелях тоже есть интересная альтернатива – услуга Handy Travel. Более полутора тысяч гостиниц предоставляют своим постояльцам смартфон с безлимитным интернетом за $1 в день.
У сотовых операторов есть предложения, позволяющие использовать мессенджеры в роуминге по специальным тарифам. У оператора Yota – вообще бесплатно, у нового оператора Tinkoff Mobile – 49 руб. в сутки, а у Мегафона – 99 руб. в сутки. Удобно для тех, кому надо быть на связи с друзьями и родными. А в Telegram есть функция Instant View – можно читать статьи прямо через мессенджеры без захода на сайт.
Если собираетесь за границу и хотите быть всегда доступны по своему номеру, то придётся разобраться в тарифах вашего оператора. На практике это означает, что нужно докупить дополнительную опцию, чтобы не потратить на связь космические деньги. У всех российских операторов примерно схожие тарифы на роуминг, которые они называют безлимитными. Правда, умалчивают о таком важном моменте, как ограничение скорости. Первые 100−500 Мб вы получите на максимально доступной, а дальше — на не-серьёзных 128 Кб/с.
Мегафон: «Роуминг, гудбай» за 349 руб.* в сутки, интернет включён в ваш тариф. Не забудьте отключить опцию по возвращении.
МТС: «Забугорище» от 320 до 390 руб.* в сутки в зависимости от страны пребывания. Интернет в популярных странах включён в ваш тариф.
Билайн: 350 руб.,* трафик не ограничен, но на максимальной скорости — только 100 Мб.
Теле2: 350 руб.,* трафик не ограничен, на максимальной скорости — 200 Мб.
*Цена на момент публикации номера
Все эти варианты подходят для нерегулярного использования: например, для разовой поездки на выходные. Если же вы выезжаете за рубеж чаще 1−2 раз в год и проводите там по неделе и больше, то имеет смысл купить местную сим-карту, специальную карту для путешественников или карманный роутер.
Местная сим-карта
Часто это — самый дешёвый и удобный способ: просто идёте в местный салон и покупаете prepaid sim. Это означает, что вы предоплачиваете услуги связи на определённую сумму. Получить неделю общения за ту же цену, в которую обошёлся бы один день в роуминге у российских операторов, — отличная экономия. Самые интересные тарифы на интернет в Европе — у Vodafone и Orange, особенно в Польше и Румынии: около 3 Гб за примерно €10.
Но без минусов и ограничений не обойтись: во многих странах нельзя купить -сим-карту не гражданам страны (например, в некоторых странах Прибалтики), prepaid-тарифы бывают странными и дорогими (например, в Норвегии и Швейцарии), интернет может просто очень плохо работать (в странах со сложным горным рельефом, например, Черногории и Албании). Плюс вам не придут смс из банка (если не настроены пуш-уведомления) и не сможет дозвониться бабушка (если вы не научили её пользоваться WhatsАpp). Поэтому заранее поищите информацию о том, как происходит покупка сим-карты в конкретной стране. Больше всего советов и рекомендаций от опытных путешественников можно найти на Форуме Винского (awd.ru).
Скорее всего, у местного оператора будет ограничение по количеству гигабайтов, поэтому при покупке локальной сим-карты лучше отключить приложения, которые активно поглощают трафик.
Недавняя отмена роуминга внутри Европы туристам особо не помогает: если посещать страны шенгена не чаще трёх-четырёх раз в год, то скорее всего ваша симка будет заблокирована из-за отсутствия активности. Плюс, для prepaid сим-карт (а именно такие, как правило, доступны путешественнику) часто ограничено количество трафика в других странах.
Travel-сим
Так называется специальная сим-карта для путешествий — её надо купить и настроить до отъезда из России. На рынке много вариантов, очень неплохие — у Drimsim (drimsim.com, от 1 цента за мегабайт) и MTXC (mtxc.eu, можно платить за мегабайты, а можно пакетами: мегабайты — от €0,015, а пакеты — от €3,49 за 350 мегабайт в день). Такие симки удобны, когда вы знаете, что будете перемещаться между разными странами.
Плюс таких карт — в полной прозрачности условий: есть сумма за мегабайт в каждой стране и нет никаких других платежей. У Drimsim, например, вся статистика доступна в приложении. Минус — в нестабильности работы и сложности настройки: в каждой новой стране происходит новое подключение к новому оператору связи. Основные возможные проблемы — ручной ввод настроек (для этого надо внимательно прочитать инструкцию или написать в чат поддержки), сбои при подключении к новой сети и особенности сетей каждой из стран: в некоторых нельзя, например, раздать Wi-Fi. Особенно тревел-сим оценят владельцы смартфонов с двумя сим-картами, в таком случае не придётся переставлять симки каждый раз, когда надо посмотреть смс из банка.
Как вариант можно приобрести портативный роутер, вставить в него тревел-сим и использовать для раздачи Wi-Fi, получив таким образом мобильный интернет из собственного кармана.
Travel-модемы
Тревел-модем и есть тот самый портативный роутер, который можно возить с собой. Современные устройства по размеру — как половинка смартфона, весят всего ничего и способны раздавать интернет по 4G. Тревел-модем можно купить или взять в аренду на время поездки. Есть несколько сервисов, готовых выдать вам напрокат устройство, в которое уже вставлена сим-карта с подходящим тарифом. Модем создаёт Wi-Fi сеть, к которой может подключиться несколько устройств одновременно (от 4 до 16 в зависимости от мощности роутера). Этот вариант особенно выгоден для больших компаний, для тех, кому в процессе поездки надо выходить в интернет с ноутбука, а также для автопутешествий.
Например, у Skyroam (skyroam.me) 24 часа использования безлимитного трафика — $9, сам модем обойдётся в 6000 руб. У iTourer (itourer.ru) средняя стоимость дня аренды — 270−350 руб. в зависимости от продолжительности поездки, залог за модем — 3000 руб., настроенный девайс могут привезти прямо в аэропорт вылета, по приезде останется только его включить. Skyroam работает более чем в сотне стран, iTourer пока — только в Евросоюзе, но можно получить безлимитный интернет и в других странах мира через партнёров mtxc.eu, это будет стоить €9,99 в сутки.
Важно понимать, что модем работает только там, где есть сотовая связь, а скорость зависит от качества мобильного интернета, который предоставляет местный оператор. Например, в горах Черногории или в Исландии в принципе плохая связь из-за рельефа, поэтому и модем будет работать не быстро (не вините его). Ещё один важный момент — обязательно запаситесь внешним аккумулятором — модемы быстро разряжаются. Либо ищите девайс 2-в-1 со встроенным пауэрбанком.
Открытый Wi-Fi
В мире много городов, где публичные сети Wi-Fi покрывают центральные улицы и площади (например, Флоренция, Тбилиси, Тель-Авив, Майами). Хороший общественный интернет, как правило, есть в музеях и библиотеках, на вокзалах, в парках, торговых центрах и даже в некоторых продуктовых магазинах, в телефонных будках и на остановках общественного транспорта. В общем, перед поездкой прогуглите, где можно найти бесплатный Wi-Fi в городе вашего назначения. И не забывайте проверять доступные сети в своём смартфоне.
Отыскать открытую точку или узнать пароль от закрытой помогут специальные приложения для смартфона — такие, как WiFi Map. Например, в Вене приложению известно почти три тысячи точек, а в Берлине — почти пять тысяч. Нужно лишь заранее скачать базу данных по стране вашего назначения, чтобы поиск был доступен из офлайна (в некоторых программах эта функция доступна только в платных версиях).
Какой вариант выбрать?
Иногда в поездке интернет нужен постоянно, а иногда — не нужен совсем: в роудтрипе по Итальянским Альпам, например, приходится всё время сверяться с навигатором, а в поездке на спа-курорт можно пользоваться Wi-Fi отеля. Так что оптимальное решение зависит от путешествия.
Путешествие в один город
Если вам не нужно быть онлайн круглосуточно, вполне можно обойтись бесплатным Wi-Fi в гостиницах и кафе, для вылазок за пределы отеля использовать офлайновые навигаторы — и не забивать себе голову. Необходимость в фоновой связи с друзьями через мессенджеры вполне покроет интернет-пакет от вашего сотового оператора. Но если в этой поездке вы хотите вести постоянные трансляции в соцсети, то покупайте местную сим-карту (предварительно выяснив, легко ли это сделать) или используйте тревел-сим.
Путешествие по всей стране
Если вы — штурман в авто- или велопуте-шест-вии, планируете менять маршрут и бронировать отели и апартаменты по ходу действия, то постоянный стабильный интернет для вас будет крайне важен. В зависимости от страны в этом случае имеет смысл брать либо местную сим-карту, либо тревел-сим. Для поездок большой компанией лучше использовать Wi-Fi роутер, он раздаст интернет сразу на всех, а стоимость можно будет разделить между участниками интернет-банкета. Это решение идеально для вояжа на автомобиле или яхте. Если перемещаться планируете на автобусах и поездах, проверьте заранее, есть ли там Wi-Fi (интернет знает всё), — возможно, вам и не понадобится дополнительная сим-карта, чтобы почти всегда быть на связи.
Путешествие по нескольким странам
Вот тут всё зависит от маршрута. Если это, например, территория ЕС, то стоит узнать, в какой стране можно купить сим-карту с адекватной ценой на европейский роуминг. Также имеет смысл заказать заранее тревел-сим в России или взять в аренду роутер. Интернет по вашей сим-карте на такой долгий срок обойдётся в очень серьёзную сумму.
Лайфхаки
Если вы пользуетесь интернетом с ограниченным трафиком, обязательно отключите сотовые данные для всех приложений, кроме самых необходимых. Обычно это карты, мессенджеры и, например, почта. Вы будете удивлены, но даже в фоновом режиме многие приложения тратят за сутки гигабайты трафика. Отключить всё лишнее можно в настройках смартфона: и для iOS, и для Android в разделах «Сотовые данные» и «Использование данных» вручную выберите только те приложения, которым вы разрешаете доступ в интернет через сотовую связь.
На случай полного отсутствия связи имеет смысл скачать навигатор, работающий в офлайне. Например, в Maps.me вы можете загрузить карту стран, в которые едете. Там же есть возможность скачать не только карту, но и маршруты для навигатора. Полезно в самом начале путешествия, когда вы ещё не разобрались в устройстве города, заранее отмечать -отель на карте, чтобы всегда найти к нему дорогу. Для офлайн-навигации можно использовать и карты Google — но нужный участок придётся подгрузить заранее.
Приложения соцсетей съедают очень много трафика, потому что загружают огромные массивы данных. Если вы находитесь в стране, где с интернетом плохо, то попробуйте заходить в Facebook или Instagram через браузер. Там будет загружаться только то, что вам нужно.
Нередко хозяева квартир, выставленных на Airbnb и Booking.com, предоставляют в бесплатное пользование роутер или местную сим-карту. Такое часто встречается, например, в Белграде. Поэтому внимательно читайте описание, когда выбираете место проживания. В отелях тоже есть интересная альтернатива — услуга Handy Travel. Более полутора тысяч гостиниц предоставляют своим постояльцам смартфон с безлимитным интернетом за $1 в день.
У сотовых операторов есть предложения, позволяющие использовать мессенджеры в роуминге по специальным тарифам. У оператора Yota — вообще бесплатно, у нового оператора Tinkoff Mobile — 49 руб. в сутки, а у Мегафона — 99 руб. в сутки. Удобно для тех, кому надо быть на связи с друзьями и родными. А в Telegram есть функция Instant View — можно читать статьи прямо через мессенджеры без захода на сайт.