Встать на мостик: 3 живописных моста
Мост дракона, Вьетнам
Один из главных символов Дананга – открывшийся пять лет назад 666-метровый мост через реку Хан. По вечерам изгибающегося над ним дракона искусно подсвечивают яркими огнями. А по выходным с наступлением темноты мост закрывают для автомобильного движения, и толпы людей приходят поглазеть на пиротехническое шоу – под одобрительные аплодисменты дракон издаёт громогласный рык, изрыгает пламя и столбы пара. Шоу проходит трижды за вечер, начиная с 21:00, каждый сеанс длится по десять минут. Лучшие виды на огнедышащего змея открываются с террас соседних кафе и ресторанов, набережной и борта круизных корабликов.
Бастайский мост, Германия
Этот мост, словно сошедший со страниц фэнтезийного романа, проходит через Бастай – 194-метровые скалы, название которых переводится с немецкого языка как «бастион». Первый деревянный виадук был возведён в 1824 году, но через 27 лет его заменили на более прочную и долговечную конструкцию из песчаника. Бастайский мост – одно из самых популярных мест в национальном парке Саксонская Швейцария, сюда можно добраться из Дрездена на автомобиле за час. Лучше всего приезжать к скалам на целый день – гулять по пешеходным тропам в окрестных лесах, кататься по Эльбе на прогулочном кораблике и лакомиться мороженым в деревушке Ратен.
Мост Риальто, Италия
Знаменитый мост перекинут через Гранд-канал в его самом узком месте. Чтобы можно было добраться до района Риальто, финансового и коммерческого центра Венеции, здесь ещё в XII веке была устроена понтонная переправа. Спустя сто лет её начали заменять деревянными мостами, а в конце XVI столетия появился ставший одним из символов города 48-метровый торговый мост Риальто из мрамора. В его многочисленных сувенирных лавочках можно купить венецианские маски, изделия из муранского стекла, кружева и украшения, но цены здесь, мягко говоря, не самые выгодные. Чтобы избежать толп туристов, приходите сюда рано утром – Риальто открыт круглосуточно.