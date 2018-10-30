10 горнолыжных курортов на любой вкус
Для тусовщиков – Ишгль, Австрия.Девиз этого курорта «Отдохни – если сможешь», и на релакс здесь рассчитывать точно не приходится. Объединённая зона катания Сильвретта-Арена включает в себя 238 км трасс, на которых работают 45 подъёмников (последнее прибавление – суперсовременный Palinkopfbahn), достаточно простора и для любителей фрирайда. Если надоест гонять без цели – отправляйтесь на прогулку на снегоступах или в панорамный ски-тур по «долине трёхтысячников» Пацнаун, а ещё лучше – в «Тур контрабандистов» (раньше по этим козьим тропам из Австрии в Швейцарию перевозили товары в обход таможни). Если захочется взбодрить себя порцией адреналина – добро пожаловать в сноупарк, на параглайдинг, ночную 7-километровую саночную трассу или же зиплайн Skyfly: трос натянут на высоте 50 м над землёй и в полёте развивается скорость до 85 км/ч. Но недаром Ишгль называют «Альпийской Ибицей»: в апрески-барах Shatzi, Trofana Alm и Kuhstall яблоку негде упасть от только спустившихся с гор, но, судя по всему, ни капельки не уставших лыжников, а вечером неугомонная толпа выплёскивается в шампань-бар Champagnerhütte и клуб Pacha, где каждый вечер – тематический. При таком богатстве выбора неудивительно, что ночной жизнью Ишгля живёт куда больше людей, чем дневной.
Ски-пасс на 7 дней: €289
Зона катания: 238 км
Сезон: с ноября по май
ischgl.com
На заметку: Каждый новый сезон в Ишгле открывается и закрывается масштабным опен-эйром Top of the Mountain, на котором выступают мировые звёзды. В этом году всё начнётся 24 ноября концертом Джейсона Деруло.
Для новичков – Квитфьель,НорвегияНебольшой курорт Квитфьель открылся в 1994 году к Олимпиаде в Лиллехаммере. Щедрый на снегопады климат, небольшой перепад высот и немноголюдность делают его идеальным местом для начала романа с горнолыжным спортом. Здесь три зоны катания, последняя – Варден – открылась всего год назад и состоит сплошь из пологих зелёных и синих трасс. Западный склон также в основном сине-зелёный: спуски простые, широкие, без крутых поворотов. Долина Гудбраннсдален, где спрятался Квитфьель, считается одной из самых снежных в Европе. Заметённая за ночь входная дверь – привычная для этих краёв история. Новичкам-сноубордистам это только на руку – утром на склоне поджидают нетронутый пухляк, падать в который – одно удовольствие, и идеально ровные трассы без бугров и проталин. Людей совсем немного, так что разъезжаться на трассах с другими лыжниками, получая дополнительный стресс, не придётся. Добавляют дзена и умиротворяющие пейзажи с белоснежными елями. Жить можно в отелях или шале: домики разбросаны вдоль трасс на разной высоте. Для тех, кто уже уверенно владеет снарядом, открыта чёрная трасса – та самая, олимпийская. Для детей предусмотрены отдельные зоны со сноупарком, школой катания, домиками отдыха, а также есть мини-версия олимпийской трассы. Местные инструкторы берутся за три дня научить основным тонкостям и поставить на лыжи или доску. Дополнительно можно взять уроки по телемарку и джиббингу.
Ски-пасс на 6–8 дней: €219
Зона катания: 34 км
Сезон: с сентября по май
kvitfjell.no
На заметку: Долина Гудбраннсдален считается родиной Пера Гюнта, именно здесь происходит действие одноимённой пьесы Ибсена.
Для фрирайдеров – Гудаури, ГрузияЛыжный курорт на южных склонах Главного Кавказского хребта был спроектирован и построен австрийцами ещё в 1980-х, когда Гудаури был крошечной горной деревушкой. Теперь здесь крупнейший центр зимнего спорта в Грузии, который каждый год прирастает новыми трассами, подъёмниками, отелями и прочей инфраструктурой. Сегодня в Гудаури уже более 20 маркированных спусков, среди которых есть и простенькие сине-зелёные, и крутые чёрные, а многие сертифицированы FIS для соревнований международного уровня. Курорт славится своими возможностями для катания вне трасс: здесь отличные целинные поля со спокойным рельефом без камней и подлеска, а снега в хорошие годы наметает более полутора метров. Количество маршрутов для фрирайда, ски-тура и бэккантри стремится к бесконечности, а программы хели-ски отличаются демократичными расценками. Да и проблем с тем, чтобы найти говорящего по-русски опытного гида или инструктора, не возникает. Единственное, что может помешать настроенному на подвиги райдеру, – это грузинская кухня, благословение и проклятие Кавказа. В Гудаури и его окрестностях столько ресторанов, закусочных, хинкальных, шашлычных и прочих заведений общественного питания, что дух авантюризма то и дело проигрывает сражение духу чревоугодничества.
Ски-пасс на 7 дней: от $95
Зона катания: около 70 км
Сезон: с декабря по апрель
gudauri.ski
На заметку: Поездка из Тбилиси в Гудаури по Военно-Грузинской дороге – отдельное удовольствие. Стоит сделать остановку у смотровой площадки под Аркой дружбы, чтобы полюбоваться видом на Арагвское ущелье, а также заехать в Степанцминду и провести пару дней у подножия Казбека.
Для экономных – Эждер 3200, ТурцияЭрзурум – область на востоке Анатолии, со всех сторон окружённая местами невиданной красоты – равниной с одной и горами Паландокена – с другой; дом важнейших мировых цивилизаций, в том числе и Римской. Отсюда и название города: в переводе с персидского оно означает «граница Рима». Представить себя османским султаном и оглядеть свои владения с высоты птичьего полёта можно со стен городской крепости. А можно и с вершины заснеженной горы. В пяти километрах от Эрзурума расположен лучший горнолыжный курорт страны Ejder 3200 World Ski Center. Он появился в 2016 году в результате объединения двух областей катания – Паландокена и Конаклы. В результате для лыжников теперь доступны 65 км трасс (и их количество увеличивается каждый сезон), среди них – самая длинная в Турции протяжённостью более 11 км, а также несколько по-настоящему сложных чёрных спусков. Но основная часть зоны катания представляет собой идеальный учебный полигон с широкими и пологими выкатами. Главный плюс курорта в том, что здесь действует система «всё включено», что делает поездку ещё более бюджетной и особенно удобной для семейных путешественников. В стоимость путёвки входят проживание, питание, трансферы, ски-пассы и перелёт. Самый удобный предлагает Turkish Airlines (turkishairlines.com)
Ски-пасс на день: от €10
Зона катания: 65 км
Сезон: с декабря по апрель
ejder3200.com
На заметку: Основанный в IV веке Эрзурум ранее был известен как Феодосиополь. Византийская крепость тех времён сохранилась, помимо неё в городе много других памятников истории и архитектуры. В свободный день имеет смысл добраться до черноморского побережья (около четырёх часов пути).
Для любителей жить красиво – Санкт-Мориц, ШвейцарияОфициальный слоган Санкт-Морица – Top of the World, и это не преувеличение. О городе, первым на планете зарегистрировавшем своё имя в качестве торговой марки, принято говорить в превосходной степени: старейший и самый респектабельный горнолыжный курорт с самым большим в Альпах количеством солнечных дней в году (322), самой высокой концентрацией пятизвёздочных отелей (7) и самой насыщенной светской жизнью (более 150 событий за сезон). На главном променаде Виа-Серлас дамы в шубках встречаются чаще, чем люди в лыжных комбинезонах, и о том, что вы не в какой-нибудь столице, а на высоте 1800 м над уровнем моря, напоминают только отражающиеся в витринах вершины да горный воздух, до того насыщенный кислородом, что один его глоток ударяет в голову не хуже шампанского. Но настоящая роскошь Санкт-Морица – это не только и не столько шик и блеск ярмарки тщеславия, сколько катание на самом что ни на есть пятизвёздочном уровне. Лыжная зона огромная и разнообразная, а широкие трассы вылизаны ратраками до такой паркетной гладкости, что спускаться по ним легко и приятно даже новичкам (тем более, что и маркировка сложности слегка завышена). Роскошь чувствовать себя опытным лыжником – здесь она доступна каждому.
Ски-пасс на 7 дней: от €324
Зона катания: 350 км
Сезон: с ноября по апрель
stmoritz.ch
На заметку: в Санкт-Мориц стоит ехать не только тем, у кого есть пара лишних миллионов и всё ещё не выгуляна шубка из шиншиллы. На курорте постоянно появляются выгодные спецпредложения. Например, Hotel & Ski Pass: при бронировании размещения в одном из отелей-партнёров (их более 100) цена на абонемент – около €33 в день.
Для любопытных – Каталония, ИспанияКаталония – идеальное место, чтобы совместить утренние спуски с горы с вечерними осмотрами достопримечательностей. Курортов в Пиренеях хватит на всех: Ла-Молина и Ла-Маселья (вместе составляют зону Alp 2500, где действует единый ски-пасс), королевский Бакейра-Берет и солнечный Бои-Тауль. В каждом из них есть как склоны для новичков, так и чёрные трассы для продвинутых с возможностью фрирайдерских отклонений от маршрута. Курорты находятся в нескольких часах езды друг от друга, так что за неделю можно обкатать все. После утреннего катания на Бакейре можно спуститься в Велью – столицу «Долины долин» или Валь-д'Аран и побродить по средневековому центру (не пропустите исторический музей в крепости XVII века и церковь Сан-Микеле со старинными деревянными скульптурами). А главное достояние Валь-де-Бои – романские церкви, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Каменные сооружения, больше похожие на суровые крепости, построены в начале XII века. Интерьеры украшены фресками, а на колокольни можно подняться и оглядеть c высоты крошечные деревушки, где сегодня проживают всего по 60 человек. Другая важная достопримечательность – местная кухня. Главное блюдо «Долины долин» – ойа аранес («аранский горшочек»): сытный суп из разных сортов мяса, овощей и бобовых, он прекрасно восстанавливает силы, потраченные на склонах.
Ски-пасс на 2 дня: Ла-Маселья и Ла-Молина – €85, Бои-Тауль – €73, Бакейра-Берет – €87
Зона катания: 343 км
Сезон: c декабря по апрель
catalunya.com
На заметку: 24 декабря в городе Бага недалеко от Ла-Молины проходит праздник зимнего солнцестояния Фиа-Файа с песнями, танцами и четырёхметровыми факелами. Самые смелые смогут прыгнуть через большой костёр.
Для семейных – Вуокатти, ФинляндияОдин из лучших зимних семейных курортов Финляндии находится в Озёрном краю. Опытным лыжникам тут делать нечего, зато для малышей и новичков сопки Вуокатти идеальны. Фристайлерам тоже есть где отвести душу: финны лучше всех в Европе умеют строить парки для прыжков и трюков, здесь есть даже 80-метровый хафпайп в закрытом ангаре, где катаются круглый год. Но главное, что в Вуокатти можно хоть каждый день добавлять к катанию какое-нибудь милое семейное развлечение. В один день, например, отправиться на ферму хаски, где учат управлять нартами и даже выдают права каюра, проводят мастер-классы по приготовлению рождественских сладостей и устраивают встречу с Йолупукки, как величают финского Деда Мороза. В другой день – навестить аквапарк Holiday Club Katinkulta, огромный бассейн-лабиринт с гидромассажными зонами. Третий хит программы семейных развлечений – SuperPark Vuokatti: концепт придумал папа, который хотел играть со своей дочкой, но не помещался на её детские горки и лазилки, вот и сделал центр с лазилками, горками и батутами для всех возрастов. Можно отправиться кататься по живописным сопкам на беговых лыжах, санках, ватрушках, снегоходах, на оленьих упряжках или верхом на маленьких исландских лошадках. Словом, развлечений хватит на все каникулы – мало где на свете умеют так хорошо развлекать детей зимой, как в Финляндии.
Ски-пасс на 7 дней: €180 (дети до 7 лет катаются бесплатно)
Зона катания: 8 км
Сезон: с декабря по апрель
vuokatti.fi
На заметку: Северная финская кухня производит отдельное впечатление: не пропустите лапландский сыр с морошковым вареньем и необычный хлеб со смолой из исторической пекарни Pekka Heikkinen & Kumpp.
Для поездки на уик-энд – Красная Поляна, РоссияЕдинственный на сегодня российский курорт, который по инфраструктуре и качеству сервиса может конкурировать с европейскими. Здесь три сектора катания, на каждом действует свой ски-пасс – единый абонемент обещают ввести, но пока всё как-то не складывается. Самый большой и интересный сектор – «Роза Хутор», здесь более 100 км трасс, самые шустрые подъём-ники и наибольшее количество заведений общепита на склонах. «Горная Карусель» («Горки Город») – поменьше, но там больше вариантов бюджетного размещения (особенно в посёлке Эсто-Садок) и меньше очереди. Третий сектор «Газпром» включает две зоны катания – «Лаура» с более простыми трассами и красно-чёрная «Альпика-Сервис». Благодаря уникальному микроклимату здешние склоны регулярно засыпает фирменным полянским «пухом» – особенно лёгким, мягким и быстрым снегом, какого не найти больше нигде в Европе. Но стоит иметь в виду, что инфраструктура для катания в Поляне пока ещё не налажена так же хорошо, как апрески, – в выходные дни и пик сезона на подъёмники выстраиваются очереди, на узких трассах бывает жёстко и многолюдно (не катайтесь без шлема и защиты!), маркированный синим спуск может внезапно почернеть и превратиться в крутой сброс с лихими поворотами, а в начале и конце сезона пушки не всегда могут выдержать натиск южного солнца.
Ски-пасс на день: «Роза Хутор» – от 2950 руб., «Горки Город» – от 1500 руб., «Газпром» – от 1850 руб.
Зона катания: 152 км
Сезон: с декабря по апрель
rosaski.com, gorkygorod.ru, polyanaski.ru
На заметку: От склонов Поляны до набережных Сочи – чуть больше часа на «Ласточке». Искупаться не выйдет, но прогуляться по берегу приятно в любое время года.
Для гурманов – Мадонна-ди-Кампильо, ИталияSkirama Dolomiti – один из самых больших в мире регионов катания, а столицей его считается городок с божественным названием Мадонна-ди-Кампильо. Расположен он в мес-те не менее божественной красоты – над горным озером и в окружении живописных скал нацпарка Адамелло-Брента, напоминающих не то древние крепости, не то марсианские горы. Курорт считается одним из самых модных и респектабельных в Италии. Эстетически совершенные виды здесь дополняют отлично продуманная инфраструктура и комфортные трассы: спуски в основном несложные, широкие и очень красивые, так что кататься приятно независимо от того, насколько хорошо вы умеете это делать. Приятно и вкусно – в буквальном смысле. В Доломитах еда радует не меньше, чем виды за окнами ресторанов: даже в самой простенькой горной хижине непременно найдутся и свежие овощи, и ризотто с ароматными грибами, и прошутто с просекко, не говоря уже про пиццу и пасту – настоящие, а не разогретые в микроволновке. И кофе, да – настоящий. Честный. Крепкий. И повсеместно. В Мадонне-ди-Кампильо более 50 ресторанов и баров, самые колоритные – в горных хижинах: одни стоят у выкатов с трасс, в другие добираются на снегоступах или снегоходах, что делает гастрономическое приключение ещё более запоминающимся.
Ски-пасс на 7 дней: от €265
Зона катания: 150 км
Сезон: с декабря по март
campigliodolomiti.it
На заметку: Несколько местных ресторанов отмечены мишленовскими звёздами: Gallo Cedrone с традиционными блюдами региона Трентино, Dolomieu с креативной кухней от Энрико Кроатти, средиземноморский Stube Hermitage, а также Ristorante Da Alfiero, Due Pini и Ristorante Mildas.
Для продвинутых – Гран-Массиф, Франция
Четвёртый по величине горнолыжный регион Франции, Гран-Массиф долгое время был в тени более раскрученных соседей, оставаясь курортом «для своих». Ситуация начала меняться в прошлом году после 100 миллионов евро инвестиций от одной только компании Club Med, открывшей тут свой флагманский (и уже 21-й по счёту) курорт. Гран-Массиф вышел на новый уровень, к счастью, пока не утратив своей клубной атмосферы. Здесь нет толп на склонах, очередей у подъёмников и шумных клубов – только горы, только снег и множество возможностей всё это использовать. Общая зона катания объединяет местечки Флэн, Самоэн, Морийон, Сис и Ле-Карро и позволяет легко перемещаться между ними. Трассы – интересные и разнообразные – проложены таким образом, что вы всегда катаетесь, а не просто едете от одной до другой по скучным ски-роутам. Кроме того, регион оптимален для фрирайда, некатанный снег найдётся как в лесистых зонах, так и на вершинах, где можно взрывать пухляк с панорамными видами на Монблан – до него по прямой всего 30 км. Конечно, лучше делать это в сопровождении гидов, но найти их тут – не проблема (а уже упомянутый Club Med так вообще предоставляет своим гостям гидов и тренеров бесплатно, причём для всей семьи). Так что, если ваша цель – как можно больше кататься, Гран-Массиф будет отличным выбором.
Ски-пасс на 7 дней: €287
Зона катания: 265 км
Сезон: с 9 декабря по 20 апреля
winter.grand-massif.com
На заметку: На курорте работает французская национальная школа ESF, её инструкторы могут взять на себя заботы о детях, чтобы все катались в своём темпе, а вечером собирались в спа или ресторанах (в Club Med Grand Massif Samoëns Morillon шефом работает обладатель двух звёзд «Мишлен», Эдуард Любэ).
Небольшой курорт Квитфьель открылся в 1994 году к Олимпиаде в Лиллехаммере. Щедрый на снегопады климат, небольшой перепад высот и немноголюдность делают его идеальным местом для начала романа с горнолыжным спортом. Здесь три зоны катания, последняя — Варден — открылась всего год назад и состоит сплошь из пологих зелёных и синих трасс. Западный склон также в основном сине-зелёный: спуски простые, широкие, без крутых поворотов. Долина Гудбраннсдален, где спрятался Квитфьель, считается одной из самых снежных в Европе. Заметённая за ночь входная дверь — привычная для этих краёв история. Новичкам-сноубордистам это только на руку — утром на склоне поджидают нетронутый пухляк, падать в который — одно удовольствие, и идеально ровные трассы без бугров и проталин. Людей совсем немного, так что разъезжаться на трассах с другими лыжниками, получая дополнительный стресс, не придётся. Добавляют дзена и умиротворяющие пейзажи с белоснежными елями. Жить можно в отелях или шале: домики разбросаны вдоль трасс на разной высоте. Для тех, кто уже уверенно владеет снарядом, открыта чёрная трасса — та самая, олимпийская. Для детей предусмотрены отдельные зоны со сноупарком, школой катания, домиками отдыха, а также есть мини-версия олимпийской трассы. Местные инструкторы берутся за три дня научить основным тонкостям и поставить на лыжи или доску. Дополнительно можно взять уроки по телемарку и джиббингу.
Ски-пасс на 6−8 дней: €219
Зона катания: 34 км
Сезон: с сентября по май
На заметку: Долина Гудбраннсдален считается родиной Пера Гюнта, именно здесь происходит действие одноимённой пьесы Ибсена.
Для фрирайдеров — Гудаури, Грузия
Лыжный курорт на южных склонах Главного Кавказского хребта был спроектирован и построен австрийцами ещё в 1980-х, когда Гудаури был крошечной горной деревушкой. Теперь здесь крупнейший центр зимнего спорта в Грузии, который каждый год прирастает новыми трассами, подъёмниками, отелями и прочей инфраструктурой. Сегодня в Гудаури уже более 20 маркированных спусков, среди которых есть и простенькие сине-зелёные, и крутые чёрные, а многие сертифицированы FIS для соревнований международного уровня. Курорт славится своими возможностями для катания вне трасс: здесь отличные целинные поля со спокойным рельефом без камней и подлеска, а снега в хорошие годы наметает более полутора метров. Количество маршрутов для фрирайда, ски-тура и бэккантри стремится к бесконечности, а программы хели-ски отличаются демократичными расценками. Да и проблем с тем, чтобы найти говорящего по-русски опытного гида или инструктора, не возникает. Единственное, что может помешать настроенному на подвиги райдеру, — это грузинская кухня, благословение и проклятие Кавказа. В Гудаури и его окрестностях столько ресторанов, закусочных, хинкальных, шашлычных и прочих заведений общественного питания, что дух авантюризма то и дело проигрывает сражение духу чревоугодничества.
Ски-пасс на 7 дней: от $95
Зона катания: около 70 км
Сезон: с декабря по апрель
На заметку: Поездка из Тбилиси в Гудаури по Военно-Грузинской дороге — отдельное удовольствие. Стоит сделать остановку у смотровой площадки под Аркой дружбы, чтобы полюбоваться видом на Арагвское ущелье, а также заехать в Степанцминду и провести пару дней у подножия Казбека.
Для экономных — Эждер 3200, Турция
Эрзурум — область на востоке Анатолии, со всех сторон окружённая местами невиданной красоты — равниной с одной и горами Паландокена — с другой; дом важнейших мировых цивилизаций, в том числе и Римской. Отсюда и название города: в переводе с персидского оно означает «граница Рима». Представить себя османским султаном и оглядеть свои владения с высоты птичьего полёта можно со стен городской крепости. А можно и с вершины заснеженной горы. В пяти километрах от Эрзурума расположен лучший горнолыжный курорт страны Ejder 3200 World Ski Center. Он появился в 2016 году в результате объединения двух областей катания — Паландокена и Конаклы. В результате для лыжников теперь доступны 65 км трасс (и их количество увеличивается каждый сезон), среди них — самая длинная в Турции протяжённостью более 11 км, а также несколько по-настоящему сложных чёрных спусков. Но основная часть зоны катания представляет собой идеальный учебный полигон с широкими и пологими выкатами. Главный плюс курорта в том, что здесь действует система «всё включено», что делает поездку ещё более бюджетной и особенно удобной для семейных путешественников. В стоимость путёвки входят проживание, питание, трансферы, ски-пассы и перелёт. Самый удобный предлагает Turkish Airlines (turkishairlines.com)
Ски-пасс на день: от €10
Зона катания: 65 км
Сезон: с декабря по апрель
На заметку: Основанный в IV веке Эрзурум ранее был известен как Феодосиополь. Византийская крепость тех времён сохранилась, помимо неё в городе много других памятников истории и архитектуры. В свободный день имеет смысл добраться до черноморского побережья (около четырёх часов пути).
Для любителей жить красиво — Санкт-Мориц, Швейцария
Официальный слоган Санкт-Морица — Top of the World, и это не преувеличение. О городе, первым на планете зарегистрировавшем своё имя в качестве торговой марки, принято говорить в превосходной степени: старейший и самый респектабельный горнолыжный курорт с самым большим в Альпах количеством солнечных дней в году (322), самой высокой концентрацией пятизвёздочных отелей (7) и самой насыщенной светской жизнью (более 150 событий за сезон). На главном променаде Виа-Серлас дамы в шубках встречаются чаще, чем люди в лыжных комбинезонах, и о том, что вы не в какой-нибудь столице, а на высоте 1800 м над уровнем моря, напоминают только отражающиеся в витринах вершины да горный воздух, до того насыщенный кислородом, что один его глоток ударяет в голову не хуже шампанского. Но настоящая роскошь Санкт-Морица — это не только и не столько шик и блеск ярмарки тщеславия, сколько катание на самом что ни на есть пятизвёздочном уровне. Лыжная зона огромная и разнообразная, а широкие трассы вылизаны ратраками до такой паркетной гладкости, что спускаться по ним легко и приятно даже новичкам (тем более, что и маркировка сложности слегка завышена). Роскошь чувствовать себя опытным лыжником — здесь она доступна каждому.
Ски-пасс на 7 дней: от €324
Зона катания: 350 км
Сезон: с ноября по апрель
На заметку: в Санкт-Мориц стоит ехать не только тем, у кого есть пара лишних миллионов и всё ещё не выгуляна шубка из шиншиллы. На курорте постоянно появляются выгодные спецпредложения. Например, Hotel & Ski Pass: при бронировании размещения в одном из отелей-партнёров (их более 100) цена на абонемент — около €33 в день.
Для любопытных — Каталония, Испания
Каталония — идеальное место, чтобы совместить утренние спуски с горы с вечерними осмотрами достопримечательностей. Курортов в Пиренеях хватит на всех: Ла-Молина и Ла-Маселья (вместе составляют зону Alp 2500, где действует единый ски-пасс), королевский Бакейра-Берет и солнечный Бои-Тауль. В каждом из них есть как склоны для новичков, так и чёрные трассы для продвинутых с возможностью фрирайдерских отклонений от маршрута. Курорты находятся в нескольких часах езды друг от друга, так что за неделю можно обкатать все. После утреннего катания на Бакейре можно спуститься в Велью — столицу «Долины долин» или Валь-д'Аран и побродить по средневековому центру (не пропустите исторический музей в крепости XVII века и церковь Сан-Микеле со старинными деревянными скульптурами). А главное достояние Валь-де-Бои — романские церкви, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Каменные сооружения, больше похожие на суровые крепости, построены в начале XII века. Интерьеры украшены фресками, а на колокольни можно подняться и оглядеть c высоты крошечные деревушки, где сегодня проживают всего по 60 человек. Другая важная достопримечательность — местная кухня. Главное блюдо «Долины долин» — ойа аранес («аранский горшочек»): сытный суп из разных сортов мяса, овощей и бобовых, он прекрасно восстанавливает силы, потраченные на склонах.
Ски-пасс на 2 дня: Ла-Маселья и Ла-Молина — €85, Бои-Тауль — €73, Бакейра-Берет — €87
Зона катания: 343 км
Сезон: c декабря по апрель
На заметку: 24 декабря в городе Бага недалеко от Ла-Молины проходит праздник зимнего солнцестояния Фиа-Файа с песнями, танцами и четырёхметровыми факелами. Самые смелые смогут прыгнуть через большой костёр.
Для семейных — Вуокатти, Финляндия
Один из лучших зимних семейных курортов Финляндии находится в Озёрном краю. Опытным лыжникам тут делать нечего, зато для малышей и новичков сопки Вуокатти идеальны. Фристайлерам тоже есть где отвести душу: финны лучше всех в Европе умеют строить парки для прыжков и трюков, здесь есть даже 80-метровый хафпайп в закрытом ангаре, где катаются круглый год. Но главное, что в Вуокатти можно хоть каждый день добавлять к катанию какое-нибудь милое семейное развлечение. В один день, например, отправиться на ферму хаски, где учат управлять нартами и даже выдают права каюра, проводят мастер-классы по приготовлению рождественских сладостей и устраивают встречу с Йолупукки, как величают финского Деда Мороза. В другой день — навестить аквапарк Holiday Club Katinkulta, огромный бассейн-лабиринт с гидромассажными зонами. Третий хит программы семейных развлечений — SuperPark Vuokatti: концепт придумал папа, который хотел играть со своей дочкой, но не помещался на её детские горки и лазилки, вот и сделал центр с лазилками, горками и батутами для всех возрастов. Можно отправиться кататься по живописным сопкам на беговых лыжах, санках, ватрушках, снегоходах, на оленьих упряжках или верхом на маленьких исландских лошадках. Словом, развлечений хватит на все каникулы — мало где на свете умеют так хорошо развлекать детей зимой, как в Финляндии.
Ски-пасс на 7 дней: €180 (дети до 7 лет катаются бесплатно)
Зона катания: 8 км
Сезон: с декабря по апрель
На заметку: Северная финская кухня производит отдельное впечатление: не пропустите лапландский сыр с морошковым вареньем и необычный хлеб со смолой из исторической пекарни Pekka Heikkinen & Kumpp.
Для поездки на уик-энд — Красная Поляна, Россия
Единственный на сегодня российский курорт, который по инфраструктуре и качеству сервиса может конкурировать с европейскими. Здесь три сектора катания, на каждом действует свой ски-пасс — единый абонемент обещают ввести, но пока всё как-то не складывается. Самый большой и интересный сектор — «Роза Хутор», здесь более 100 км трасс, самые шустрые подъём-ники и наибольшее количество заведений общепита на склонах. «Горная Карусель» («Горки Город») — поменьше, но там больше вариантов бюджетного размещения (особенно в посёлке Эсто-Садок) и меньше очереди. Третий сектор «Газпром» включает две зоны катания — «Лаура» с более простыми трассами и красно-чёрная «Альпика-Сервис». Благодаря уникальному микроклимату здешние склоны регулярно засыпает фирменным полянским «пухом» — особенно лёгким, мягким и быстрым снегом, какого не найти больше нигде в Европе. Но стоит иметь в виду, что инфраструктура для катания в Поляне пока ещё не налажена так же хорошо, как апрески, — в выходные дни и пик сезона на подъёмники выстраиваются очереди, на узких трассах бывает жёстко и многолюдно (не катайтесь без шлема и защиты!), маркированный синим спуск может внезапно почернеть и превратиться в крутой сброс с лихими поворотами, а в начале и конце сезона пушки не всегда могут выдержать натиск южного солнца.
Ски-пасс на день: «Роза Хутор» — от 2950 руб., «Горки Город» — от 1500 руб., «Газпром» — от 1850 руб.
Зона катания: 152 км
Сезон: с декабря по апрель
rosaski.com, gorkygorod.ru, polyanaski.ru
На заметку: От склонов Поляны до набережных Сочи — чуть больше часа на «Ласточке». Искупаться не выйдет, но прогуляться по берегу приятно в любое время года.
Для гурманов — Мадонна-ди-Кампильо, Италия
Skirama Dolomiti — один из самых больших в мире регионов катания, а столицей его считается городок с божественным названием Мадонна-ди-Кампильо. Расположен он в мес-те не менее божественной красоты — над горным озером и в окружении живописных скал нацпарка Адамелло-Брента, напоминающих не то древние крепости, не то марсианские горы. Курорт считается одним из самых модных и респектабельных в Италии. Эстетически совершенные виды здесь дополняют отлично продуманная инфраструктура и комфортные трассы: спуски в основном несложные, широкие и очень красивые, так что кататься приятно независимо от того, насколько хорошо вы умеете это делать. Приятно и вкусно — в буквальном смысле. В Доломитах еда радует не меньше, чем виды за окнами ресторанов: даже в самой простенькой горной хижине непременно найдутся и свежие овощи, и ризотто с ароматными грибами, и прошутто с просекко, не говоря уже про пиццу и пасту — настоящие, а не разогретые в микроволновке. И кофе, да — настоящий. Честный. Крепкий. И повсеместно. В Мадонне-ди-Кампильо более 50 ресторанов и баров, самые колоритные — в горных хижинах: одни стоят у выкатов с трасс, в другие добираются на снегоступах или снегоходах, что делает гастрономическое приключение ещё более запоминающимся.
Ски-пасс на 7 дней: от €265
Зона катания: 150 км
Сезон: с декабря по март
campigliodolomiti.it
На заметку: Несколько местных ресторанов отмечены мишленовскими звёздами: Gallo Cedrone с традиционными блюдами региона Трентино, Dolomieu с креативной кухней от Энрико Кроатти, средиземноморский Stube Hermitage, а также Ristorante Da Alfiero, Due Pini и Ristorante Mildas.
Для продвинутых — Гран-Массиф, Франция
Четвёртый по величине горнолыжный регион Франции, Гран-Массиф долгое время был в тени более раскрученных соседей, оставаясь курортом «для своих». Ситуация начала меняться в прошлом году после 100 миллионов евро инвестиций от одной только компании Club Med, открывшей тут свой флагманский (и уже 21-й по счёту) курорт. Гран-Массиф вышел на новый уровень, к счастью, пока не утратив своей клубной атмосферы. Здесь нет толп на склонах, очередей у подъёмников и шумных клубов — только горы, только снег и множество возможностей всё это использовать. Общая зона катания объединяет местечки Флэн, Самоэн, Морийон, Сис и Ле-Карро и позволяет легко перемещаться между ними. Трассы — интересные и разнообразные — проложены таким образом, что вы всегда катаетесь, а не просто едете от одной до другой по скучным ски-роутам. Кроме того, регион оптимален для фрирайда, некатанный снег найдётся как в лесистых зонах, так и на вершинах, где можно взрывать пухляк с панорамными видами на Монблан — до него по прямой всего 30 км. Конечно, лучше делать это в сопровождении гидов, но найти их тут — не проблема (а уже упомянутый Club Med так вообще предоставляет своим гостям гидов и тренеров бесплатно, причём для всей семьи). Так что, если ваша цель — как можно больше кататься, Гран-Массиф будет отличным выбором.
Ски-пасс на 7 дней: €287
Зона катания: 265 км
Сезон: с 9 декабря по 20 апреля
winter.grand-massif.com
На заметку: На курорте работает французская национальная школа ESF, её инструкторы могут взять на себя заботы о детях, чтобы все катались в своём темпе, а вечером собирались в спа или ресторанах (в Club Med Grand Massif Samoëns Morillon шефом работает обладатель двух звёзд «Мишлен», Эдуард Любэ).