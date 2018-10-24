Чудеса на виражах: 10 автоприключений
Стать владельцем суперкара, пусть лишь на несколько дней, – мечта, которую стоит осуществить каждому любителю скорости. Академия Lamborghini проводит занятия по всему миру – в Европе, Америке, Австралии. Программы делятся на летнюю и зимнюю, но лучше записаться на оба сезона: так вы не только приобретёте навыки управления автомобилем мощностью 700 лошадиных сил в разных условиях, но и получите колоссальное эстетическое удовольствие. И когда ещё можно увидеть десяток разно-цветных итальянских суперкаров, бок о бок пролетающих связки поворотов в лучах солнца или хлопьях снега? Желающих пройти обучение так много, что уже сейчас открыта запись только на 2019 год, но зато к этому моменту в наличии точно появится и последняя новинка – кроссовер Urus. squadracorse. lamborghini.com/accademia
Land Rover Expedition
Самое масштабное из внутрироссийс-ких автомобильных событий последних лет. Более 20 экспедиций Land Rover прошли в самых разных уголках России: на Ямале, в Якутии, на Алтае, Кавказе, Байкале, Сахалине, Камчатке. И если пять лет назад путешествия начинали колонны Land Rover Discovery 4, то теперь российские дороги и бездорожье бороздят автомобили пятого поколения, а принять участие в турах могут не только журналисты, но и все желающие. В 2018-м, в год 70-летия марки, компания Land Rover расширила географию: летом на Discovery можно покорить Приэльбрусье, серпантины Северной Осетии и Чеченской Республики, а осенью в планах Армения. Будьте готовы к тому, что это не просто автопробег, а настоящий вызов технике и водительс-кому мастерству – серьёзный офроуд и сложные горные перевалы превратят поездку в незабываемое приключение. landrover.ru/experience/expeditions
Porsche Track Experience
Легендарный бренд, тоже празднующий в этом году 70-летие, предлагает своим почитателям проверить предел возможностей автомобилей в наиболее естественных для них условиях. Не надо забывать, что Porsche созданы для треков, и инструкторы немецкой компании готовы помочь любому желающему убедиться в этом в полной мере. Официальные школы водительского мастерства Porsche уже открыты по всему миру – в Австралии, США, Канаде, Мексике, Китае, Италии, Франции, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Турции. Всего на выбор 15 направлений, что позволяет совместить обучение с отпуском или поездкой по делам, тем более что продолжительность курсов – от 1 до 4 дней. experience.porsche.com
Supercar Tour d’Italia
Для одних Италия – страна с бесценными памятниками искусства, для других – Мекка винного туризма, для третьих – футбольное место силы. Этот же тур – для тех, кто уверен: Италия – главная автоспортивная держава мира. На то, чтобы убедиться в этом, есть шесть дней – именно столько будет продолжаться путешествие на суперкарах по самым красивым дорогам через Доломитовые Альпы в Модену с заездами на знаковые гоночные трассы. Кроме «местных» Ferrari 488 Spider, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Huracán вам предложат Mercedes AMG GTC, Porsche 911 Turbo S и McLaren 570S, но разве на них вас будут встречать аплодисментами на улицах итальянских городов? А вот на Ferrari будут – проверено. Определиться в собственных предпочтениях предлагается на треке, где можно свести автомобили в личном противостоянии. ultimatedrivingtours.com
Aston Martin Nürburgring Driving Academy
«Нюрбургринг» – главная гоночная трасса нашей планеты. И дело тут не столько в уникальности её рисунка, сколько в репутации. «Зелёный ад», как называли этот трек гонщики «Формулы-1» во времена Гран-при, коварен и овеян легендами. Именно здесь в 1976 году в страшную аварию попал автогонщик Ники Лауда, а его соотечественник Йохен Риндт говорил, что пилотировать тут машину сложнее, чем умереть. Сегодня проверить, так ли это, приезжают любители автомобилей со всего мира. Выехать на знаменитую трассу, не подвергая себя смертельному риску, реально во время обучения в школе Aston Martin, которая давно облюбовала «Нюрбургринг». На курс можно записаться с февраля по ноябрь. astonmartinartofliving.com/experience/nurburgring
SpeedVegas
Вариант для тех, кто хочет всего и сразу: 50 кругов по гоночной трассе на Lamborghini Huracán, Ferrari 458 Italia, Corvette Z06, Porsche 911 GT3, Lamborghini Gallardo, Mercedes AMG GTS, Nissan GTR, Audi R8, Porsche Cayman GTS и Shelby GT. Поверьте, мало у кого на планете, включая профессиональных журналистов, был в жизни такой полномасштабный сравнительный тест суперкаров. Но это Лас-Вегас – город-мираж, где мечты должны сбываться. Так что берите ключи от машин общей стоимостью в миллионы долларов и смело наматывайте круги – это даст вам намного больший выброс адреналина, чем выигрыш джекпота в казино. speedvegas.com
Mercedes AMG Racing Camp
Интенсивный, постоянно меняющий дислокацию 3,5-дневный гоночный лагерь. Здесь вас ждёт не только теория и практика вождения, но и моделирование различных ситуаций, которые могут случиться во время гонки, и подробнейший разбор каждого круга с использованием телеметрии и видео с трека. Первые километры вы проедете за рулём Mercedes AMG GT R, но к концу программы пересядете в гоночный Mercedes AMG GT3. В этом году местом действия была выбрана Валенсия, где 4-километровая трасса имени Рикардо Тормо удачно расположилась рядом с 5-звёздочным отелем: всё-таки Mercedes – это не только гоночные возможности, но и комфорт. mercedes-amg.com/driving-academy
Vasin Driving School
Возможно, те 20 лет, что Audi официально присутствует на российском рынке, не кажутся большим промежутком времени, но на самом деле это целая эпоха. Достаточно сказать, что у руля школы водительского мастерства марки уже успело смениться поколение гонщиков. Vasin Driving School, созданная заслуженным мастером спорта и обладателем Кубка Европы по ралли Евгением Васиным, сегодня управляется сыном гонщика Антоном. Впрочем, Васин-старший также продолжает обучать – среди курсов вождения есть специальный цикл для пилотов высокого уровня, где в индивидуальных тренировках с Евгением можно подготовиться к выступлению в профессиональных гонках. А зимой на Ладожском озере проходят захватывающие 4-дневные курсы вождения на льду – за рулём Audi A5 и Q7 ученики отрабатывают упражнения на специальной 20-километровой трассе. vasindrivingschool.ru
BMW Customised Driving Experience
Трассы «Формулы-1», на которых можно покататься«Сочи Автодром», Россия
Автодром «Сахир», Бахрейн
Автодром «Барселона-Каталунья», Испания
Трасса «Яс-Марина», ОАЭ
Трасса «Хунгароринг», Венгрия
Очень гибкая программа, которая создаётся эксклюзивно под ваши пожелания: хотите – будет трек, хотите – снег, хотите – серпантины, а хотите – всё сразу, причём там, где вам удобно. Вы можете выбрать для обучения не BMW, а MINI: так что на выбор, помимо заднего и полного, доступен ещё и передний привод. Лучше всего заказывать туры в компании с друзьями, построив на основе курса вождения путешествие по Европе. Штаб-квартира школы – в баварском Майзахе, и, если ехать из Мюнхена, имеет смысл начать путь с посещения музея BMW. bmw-drivingexperience.com
Bentley Extraordinary World
Коллекция экстраординарных приключений Bentley – это возможность попасть в самые экзотические точки Земли с максимальным комфортом. Путешествия по Чили, Боливии или по замёрзшим озёрам севера Финляндии – за бортом может быть невероятно жарко или ужасно холодно, но вы в Bentley, а значит в салоне автомобиля всё будет идеально. Также Extraordinary World предлагает посещения знаковых автомобильных событий, например фестиваля скорости в Гудвуде, где, кроме последних моделей Bentley, вас ждут и олдтаймеры. В общем, название «Экстраординарный мир» этот проект оправдывает на все 100%. events.bentleymotors.com
5 самых красивых дорог мираДорога на Гору Тяньмэнь, Китай
Живописные виды (недалеко снимали сцены из «Аватара») дополняет извилистый серпантин – на 11 км приходится 99 поворотов.
Атлантическая дорога, Норвегия
Эта дорога соединяет городки Мольде и Кристиансунн. Она включает в себя семь мостов, самый высокий из которых высотой 23 м, а мосты пониже в шторм накрывают гигантские волны.
40-я дорога, Аргентина
Дорога-приключение, растянувшаяся на 5000 км, проходит через 20 национальных парков и 27 андских перевалов.
Шоссе 66, США
«Мать всех дорог» перестала быть главной американской магистралью с появлением более современных трасс. Но это позволило ей сохранить дух Америки 1950-х: захолустные городки, ржавые заправки и богом забытые мотели.
Айсфилдс-Парквей, Канада
Ледники и озёра, леса и горы, две сотни смотровых площадок – одна из самых фотогеничных дорог мира пополнит ваш инстаграм сотнями ярких кадров.
Porsche Track Experience
Легендарный бренд, тоже празднующий в этом году 70-летие, предлагает своим почитателям проверить предел возможностей автомобилей в наиболее естественных для них условиях. Не надо забывать, что Porsche созданы для треков, и инструкторы немецкой компании готовы помочь любому желающему убедиться в этом в полной мере. Официальные школы водительского мастерства Porsche уже открыты по всему миру — в Австралии, США, Канаде, Мексике, Китае, Италии, Франции, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Турции. Всего на выбор 15 направлений, что позволяет совместить обучение с отпуском или поездкой по делам, тем более что продолжительность курсов — от 1 до 4 дней. experience.porsche.com
Supercar Tour d’Italia
Для одних Италия — страна с бесценными памятниками искусства, для других — Мекка винного туризма, для третьих — футбольное место силы. Этот же тур — для тех, кто уверен: Италия — главная автоспортивная держава мира. На то, чтобы убедиться в этом, есть шесть дней — именно столько будет продолжаться путешествие на суперкарах по самым красивым дорогам через Доломитовые Альпы в Модену с заездами на знаковые гоночные трассы. Кроме «местных» Ferrari 488 Spider, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Huracán вам предложат Mercedes AMG GTC, Porsche 911 Turbo S и McLaren 570S, но разве на них вас будут встречать аплодисментами на улицах итальянских городов? А вот на Ferrari будут — проверено. Определиться в собственных предпочтениях предлагается на треке, где можно свести автомобили в личном противостоянии. ultimatedrivingtours.com
Aston Martin Nürburgring Driving Academy
«Нюрбургринг» — главная гоночная трасса нашей планеты. И дело тут не столько в уникальности её рисунка, сколько в репутации. «Зелёный ад», как называли этот трек гонщики «Формулы-1» во времена Гран-при, коварен и овеян легендами. Именно здесь в 1976 году в страшную аварию попал автогонщик Ники Лауда, а его соотечественник Йохен Риндт говорил, что пилотировать тут машину сложнее, чем умереть. Сегодня проверить, так ли это, приезжают любители автомобилей со всего мира. Выехать на знаменитую трассу, не подвергая себя смертельному риску, реально во время обучения в школе Aston Martin, которая давно облюбовала «Нюрбургринг». На курс можно записаться с февраля по ноябрь. astonmartinartofliving.com/experience/nurburgring
SpeedVegas
Вариант для тех, кто хочет всего и сразу: 50 кругов по гоночной трассе на Lamborghini Huracán, Ferrari 458 Italia, Corvette Z06, Porsche 911 GT3, Lamborghini Gallardo, Mercedes AMG GTS, Nissan GTR, Audi R8, Porsche Cayman GTS и Shelby GT. Поверьте, мало у кого на планете, включая профессиональных журналистов, был в жизни такой полномасштабный сравнительный тест суперкаров. Но это Лас-Вегас — город-мираж, где мечты должны сбываться. Так что берите ключи от машин общей стоимостью в миллионы долларов и смело наматывайте круги — это даст вам намного больший выброс адреналина, чем выигрыш джекпота в казино. speedvegas.com
Mercedes AMG Racing Camp
Интенсивный, постоянно меняющий дислокацию 3,5-дневный гоночный лагерь. Здесь вас ждёт не только теория и практика вождения, но и моделирование различных ситуаций, которые могут случиться во время гонки, и подробнейший разбор каждого круга с использованием телеметрии и видео с трека. Первые километры вы проедете за рулём Mercedes AMG GT R, но к концу программы пересядете в гоночный Mercedes AMG GT3. В этом году местом действия была выбрана Валенсия, где 4-километровая трасса имени Рикардо Тормо удачно расположилась рядом с 5-звёздочным отелем: всё-таки Mercedes — это не только гоночные возможности, но и комфорт. mercedes-amg.com/driving-academy
Vasin Driving School
Возможно, те 20 лет, что Audi официально присутствует на российском рынке, не кажутся большим промежутком времени, но на самом деле это целая эпоха. Достаточно сказать, что у руля школы водительского мастерства марки уже успело смениться поколение гонщиков. Vasin Driving School, созданная заслуженным мастером спорта и обладателем Кубка Европы по ралли Евгением Васиным, сегодня управляется сыном гонщика Антоном. Впрочем, Васин-старший также продолжает обучать — среди курсов вождения есть специальный цикл для пилотов высокого уровня, где в индивидуальных тренировках с Евгением можно подготовиться к выступлению в профессиональных гонках. А зимой на Ладожском озере проходят захватывающие 4-дневные курсы вождения на льду — за рулём Audi A5 и Q7 ученики отрабатывают упражнения на специальной 20-километровой трассе. vasindrivingschool.ru
Трассы «Формулы-1», на которых можно покататься
«Сочи Автодром», Россия
Автодром «Сахир», Бахрейн
Автодром «Барселона-Каталунья», Испания
Трасса «Яс-Марина», ОАЭ
Трасса «Хунгароринг», Венгрия
BMW Customised Driving Experience
Очень гибкая программа, которая создаётся эксклюзивно под ваши пожелания: хотите — будет трек, хотите — снег, хотите — серпантины, а хотите — всё сразу, причём там, где вам удобно. Вы можете выбрать для обучения не BMW, а MINI: так что на выбор, помимо заднего и полного, доступен ещё и передний привод. Лучше всего заказывать туры в компании с друзьями, построив на основе курса вождения путешествие по Европе. Штаб-квартира школы — в баварском Майзахе, и, если ехать из Мюнхена, имеет смысл начать путь с посещения музея BMW. bmw-drivingexperience.com
Bentley Extraordinary World
Коллекция экстраординарных приключений Bentley — это возможность попасть в самые экзотические точки Земли с максимальным комфортом. Путешествия по Чили, Боливии или по замёрзшим озёрам севера Финляндии — за бортом может быть невероятно жарко или ужасно холодно, но вы в Bentley, а значит в салоне автомобиля всё будет идеально. Также Extraordinary World предлагает посещения знаковых автомобильных событий, например фестиваля скорости в Гудвуде, где, кроме последних моделей Bentley, вас ждут и олдтаймеры. В общем, название «Экстраординарный мир» этот проект оправдывает на все 100%. events.bentleymotors.com
5 самых красивых дорог мира
Дорога на Гору Тяньмэнь, Китай
Живописные виды (недалеко снимали сцены из «Аватара») дополняет извилистый серпантин — на 11 км приходится 99 поворотов.
Атлантическая дорога, Норвегия
Эта дорога соединяет городки Мольде и Кристиансунн. Она включает в себя семь мостов, самый высокий из которых высотой 23 м, а мосты пониже в шторм накрывают гигантские волны.
40-я дорога, Аргентина
Дорога-приключение, растянувшаяся на 5000 км, проходит через 20 национальных парков и 27 андских перевалов.
Шоссе 66, США
«Мать всех дорог» перестала быть главной американской магистралью с появлением более современных трасс. Но это позволило ей сохранить дух Америки 1950-х: захолустные городки, ржавые заправки и богом забытые мотели.
Айсфилдс-Парквей, Канада
Ледники и озёра, леса и горы, две сотни смотровых площадок — одна из самых фотогеничных дорог мира пополнит ваш инстаграм сотнями ярких кадров.