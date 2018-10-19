Край суши: фоторепортаж из Японии
Моё знакомство с Японией началось при поступлении в университет, где японский язык стал профильным. Спустя несколько лет я отправился на годовую стажировку в Страну восходящего солнца, чтобы погрузиться в её быт и культуру, столь отличающиеся от наших.
Из трёх десятков стран, которые мне посчастливилось посетить впоследствии, именно Японию я рекомендую друзьям в первую очередь. Путешествия по ней – самые яркие и запоминающиеся из всех, что со мной случались.
Япония особенно хороша осенью, когда краснеют кленовые листья, или ранней весной, когда зацветает сакура. Но поверьте, на самом деле время года не имеет большого значения: она прекрасна в любой сезон, и лучше открывать для себя эту удивительную и многогранную страну в тот момент, когда она не переполнена туристами. В высокий сезон в Токио, Киото и Осаку приезжают сотни тысяч людей со всего мира. В это время очень сложно оказаться наедине с природой. Единственная возможность – выйти из толпы и понаблюдать за праздником как бы со стороны. Или постараться найти уединённое место, заранее изучив карту местности. Велика вероятность, что так вы откроете для себя настоящую, нетуристическую Японию, причём неподалёку от популярных туристических маршрутов.
А ещё лучше – добавить к классической программе хотя бы одну, менее известную префектуру. Например, заехать в Нагано, где в 1998 году прошли зимние Олимпийские игры. Летом здесь раздолье для спортсменов – со всей страны приезжают любители хайкинга и трекинга, а в августе проводится сложнейшая горная велогонка «Норикура».
Курортный город Мацумото, расположенный в 220 км от Токио и нечасто встречающийся в путеводителях, считается одним из самых ухоженных в стране. Его главная достопримечательность – старинный самурайский замок Мацумото, окружённый рвом с водой. Внутри крепости – музей с уникальной коллекцией самурайского оружия и доспехов, а с верхних этажей открывается панорама Японских Альп. Рядом с замком круглый год проводятся мероприятия и праздники: например, летом – фестиваль классической музыки и фестиваль лягушек, осенью – фестиваль гречневой лапши соба. Один из самых важных городских музеев посвящён современному искусст-ву – и, в частности, творчеству художницы Яёи Кусама, уроженки Мацумото. Кроме постоянной экспозиции сюда стоит приезжать и ради временных показов – например, в прошлом году здесь проходила выставка легендарного мультипликатора Хаяо Миядзаки.
В какую бы из префектур Японии вы ни приехали, обязательно найдёте что-то особенное. Проверено!
Координаты
Виза
Теперь выдаётся бесплатно по упрощённой схеме, наличие турфирмы-гаранта не требуется. Оформить визу на 90 дней можно за 4 дня в визовом центре при консульстве Японии (ru.emb-japan.go.jp). Требуется предоставить программу пребывания в стране, справку с места работы и выписку со счёта. Также можно получить многократную японскую визу сроком до 3 лет и периодом пребывания 30 дней.
Сезон
Высоким сезоном считаются апрель-май, когда зацветает сакура, и октябрь-ноябрь, когда краснеют листья клёна. Восхождение на Фудзи возможно с июля до середины сентября. Имеет смысл приурочить визит к одному из фестивалей (мацури), расписание можно узнать на visitjapan.ru.
Как добраться
Из Москвы в Токио прямые рейсы есть у JAL (ru.jal.co.jp) и «Аэрофлота» (aeroflot.ru). Если вы летите рейсом JAL, вам полагается один бесплатный внутренний перелёт (оплатить нужно будет лишь сборы). Забронировать бонусный билет можно только одновременно с покупкой международного, указав в бронировании конечные пункты вылета и прилёта.
Транспорт
Туристический авиапроездной от авиакомпании Japan Airlines – JAL Japan Explorer Pass (ru.jal.co.jp) – позволяет приобретать билеты на внутренние рейсы JAL по низким тарифам в 5400, 7560 или 10 800 иен за перелёт (максимум 5 перелётов). В Японии есть несколько лоукостеров – например, Air Do (airdo.jp), Jetstar (jetstar.com) и Vanilla Air (vanilla-air.com).
Для путешествия по железным дорогам берите проездной JR Pass (japanrailpass.net) от Japan Railways – он, с некоторыми ограничениями, также даёт возможность перемещаться на автобусах и паромах этой компании. Места в поездах можно бесплатно бронировать онлайн уже за месяц до поездки. Срок действия JR Pass – 7, 14 и 21 дней, купить его можно в России, в международных аэропортах Токио и Осаки, а также в офисах Japan Railways. Ещё проездной позволяет останавливаться в гостиницах JR со скидкой 10%. Если вы планируете вояж по островам и регионам, имеет смысл приобрести не общий, а региональный Regional Japan Rail Pass, который обойдётся вам ещё дешевле.
Кроме JR обширная сеть автобусов (в том числе ночных) есть у Willer Express (willerexpress.com).
Международные права, которые выдаются в России, в Японии недействительны, поэтому аренда автомобиля возможна только вместе с водителем.
Где остановиться
В Японии множество вариантов ночлега – от хостелов и общежитий при монастырях до люксовых отелей с пентхаусами и старинных рёканов. Если есть возможность, непременно переночуйте в настоящем рёкане – традиционной японской гостинице, мало изменившейся за последние столетия. Здесь по-прежнему принято снимать на входе обувь, спать на соломенном матрасе и есть сидя на коленях перед низким лакированным столиком. В некоторых рёканах до сих пор нет телефонов и телевизоров, вместо стен – перегородки из рисовой бумаги, мебели в европейском смысле, ковров, штор и украшений тоже нет, только циновки, икебана и наборы для каллиграфии. Ряд рёканов входит в ассоциацию The Ryokan Collection (ryokancollection.com).
Сувениры
Помимо такой классики, как зелёный чай, кимоно, палочки для суси и сувенирная маска театра кабуки, из поездки стоит привезти чудесную японскую керамику, а также куклу дарума – нужно загадать желание, нарисовать кукле левый глаз, а после его исполнения дорисовать правый.
Tax Free
Во многих японских магазинах иностранцам возвращают НДС в формате скидки при оплате. Услуга такс-фри (8%) становится доступной, если вы приобретаете товары (практически любые – в том числе продукты, косметику и алкоголь) более чем на 5401 иену и у вас есть при себе паспорт. Ищите вывеску Tax Free у входа в магазины, но будьте готовы к длинной очереди в кассу.
Еда
Японская кухня является элементом Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В любом городе вы всегда найдёте, где подкрепиться – от бесчисленных заведений, где подают рамэн (одни из лучших – в Afuri, afuri.com), собу и удон (различные виды лапши, отличаются от региона к региону), окономияки (что-то среднее между лепёшкой и пиццей), якитори (шашлычки из курицы), робатаяки (овощи, мясо или морепродукты на гриле), тэмпуру, суси и сасими, до ресторанов высокой японской кухни кайсэки.
Ресторан Den (jimbochoden.com) в Токио посвящён современной кайсэки (предлагаются сеты из восьми блюд), говядину из Хиды можно попробовать в Такаяме в ресторане Suzuya (suzuyatakayama.ec-net.jp), а в гастрономической столице Японии – Киото – загляните в Kikunoi (kikunoi.jp). Это ресторан-рётэй – то есть заведение кайсэки, – и киотская кухня кё-рёри принесла ему всемирное признание – три звезды «Мишлен».
Любителям суси и роллов стоит обратить внимание на заведения кайтен-дзуси – этакий суси-конвейер: посетители рассаживаются вокруг движущейся ленты, на которую повара выставляют разные блюда, можно хватать любое понравившееся, а счёт потом составляется исходя из накопившихся у гостя пустых тарелочек (кстати, такие кафе обычно довольно бюджетные).
Горячие источники
В Японии порядка 3000 термальных курортов и около 27 000 горячих источников (онсэнов), которые местные жители используют в оздоровительных целях. Горячие бани в городах (сэнто) – излюбленное место для встреч друзей и коллег. Многие спа-города в стране так и называются – например, Киносаки-Онсэн или Такегавара-Онсэн. Пожалуй, самое знаменитое место – курорт Хаконэ, где нежиться в целебных ваннах можно с видом на Фудзи. Важно – в общественные бани и бассейны не допускаются люди с татуировками, даже если это невинная кошечка на запястье. Иногда разрешение можно получить, если заклеить тату пластырем или прикрыть футболкой, но чаще всего это не помогает: тату для японцев всё ещё является чем-то оскорбительным по отношению к общественности. Список онсэнов-исключений, где толерантны к татуировкам, можно найти на сайте tattoo-friendly.jp.
Самостоятельное путешествие
Поездку по Японии легко организовать и самостоятельно – изучив информацию на сайтах visitjapan.ru и japan.travel, пользуясь путеводителями, сайтами бронирования отелей и билетов, а также новым бесплатным приложением Japan Official Travel App с картой, списком ресторанов, банкоматов и многим другим. Если есть желание заказать тур или присоединиться к экскурсионной группе, можно воспользоваться специальными сайтами – например, triplelights.com или japanican.com. Существует также бесплатный консьерж-сервис в помощь приезжающим. На сайте fastjapan.com можно спросить у онлайн-консультантов совета по любому вопросу: как добраться, где найти, куда пойти и что сделать, и тут же получить подробную информацию на хорошем английском со всеми нужными ссылками и телефонами. Консультанты по вашей просьбе могут сами позвонить в отель или ресторан и сделать бронь, купить вам билеты или договориться с водителем о трансфере. Кроме сайта у Fast Japan есть и приложение для мобильных Tabiko с тем же функционалом. Национальная туристическая организация Японии (JNTO) выпускает специальные туристические карточки Welcome Cards, дающие гостям страны скидки в ресторанах, музеях, экскурсионных бюро, на общественном транспорте и в отелях. Оформить их можно бесплатно в офисах в Токио и некоторых других городах и регионах. Вместе с карточкой вам выдадут бесплатные карты и путеводители, а также брошюры с полезной информацией.
Курортный город Мацумото, расположенный в 220 км от Токио и нечасто встречающийся в путеводителях, считается одним из самых ухоженных в стране. Его главная достопримечательность — старинный самурайский замок Мацумото, окружённый рвом с водой. Внутри крепости — музей с уникальной коллекцией самурайского оружия и доспехов, а с верхних этажей открывается панорама Японских Альп. Рядом с замком круглый год проводятся мероприятия и праздники: например, летом — фестиваль классической музыки и фестиваль лягушек, осенью — фестиваль гречневой лапши соба. Один из самых важных городских музеев посвящён современному искусст-ву — и, в частности, творчеству художницы Яёи Кусама, уроженки Мацумото. Кроме постоянной экспозиции сюда стоит приезжать и ради временных показов — например, в прошлом году здесь проходила выставка легендарного мультипликатора Хаяо Миядзаки.
В какую бы из префектур Японии вы ни приехали, обязательно найдёте что-то особенное. Проверено!
Координаты
Виза
Теперь выдаётся бесплатно по упрощённой схеме, наличие турфирмы-гаранта не требуется. Оформить визу на 90 дней можно за 4 дня в визовом центре при консульстве Японии (ru.emb-japan.go.jp). Требуется предоставить программу пребывания в стране, справку с места работы и выписку со счёта. Также можно получить многократную японскую визу сроком до 3 лет и периодом пребывания 30 дней.
Сезон
Высоким сезоном считаются апрель-май, когда зацветает сакура, и октябрь-ноябрь, когда краснеют листья клёна. Восхождение на Фудзи возможно с июля до середины сентября. Имеет смысл приурочить визит к одному из фестивалей (мацури), расписание можно узнать на visitjapan.ru.
Как добраться
Из Москвы в Токио прямые рейсы есть у JAL (ru.jal.co.jp) и «Аэрофлота» (aeroflot.ru). Если вы летите рейсом JAL, вам полагается один бесплатный внутренний перелёт (оплатить нужно будет лишь сборы). Забронировать бонусный билет можно только одновременно с покупкой международного, указав в бронировании конечные пункты вылета и прилёта.
Транспорт
Туристический авиапроездной от авиакомпании Japan Airlines — JAL Japan Explorer Pass (ru.jal.co.jp) — позволяет приобретать билеты на внутренние рейсы JAL по низким тарифам в 5400, 7560 или 10 800 иен за перелёт (максимум 5 перелётов). В Японии есть несколько лоукостеров — например, Air Do (airdo.jp), Jetstar (jetstar.com) и Vanilla Air (vanilla-air.com).
Для путешествия по железным дорогам берите проездной JR Pass (japanrailpass.net) от Japan Railways — он, с некоторыми ограничениями, также даёт возможность перемещаться на автобусах и паромах этой компании. Места в поездах можно бесплатно бронировать онлайн уже за месяц до поездки. Срок действия JR Pass — 7, 14 и 21 дней, купить его можно в России, в международных аэропортах Токио и Осаки, а также в офисах Japan Railways. Ещё проездной позволяет останавливаться в гостиницах JR со скидкой 10%. Если вы планируете вояж по островам и регионам, имеет смысл приобрести не общий, а региональный Regional Japan Rail Pass, который обойдётся вам ещё дешевле.
Кроме JR обширная сеть автобусов (в том числе ночных) есть у Willer Express (willerexpress.com).
Международные права, которые выдаются в России, в Японии недействительны, поэтому аренда автомобиля возможна только вместе с водителем.
Где остановиться
В Японии множество вариантов ночлега — от хостелов и общежитий при монастырях до люксовых отелей с пентхаусами и старинных рёканов. Если есть возможность, непременно переночуйте в настоящем рёкане — традиционной японской гостинице, мало изменившейся за последние столетия. Здесь по-прежнему принято снимать на входе обувь, спать на соломенном матрасе и есть сидя на коленях перед низким лакированным столиком. В некоторых рёканах до сих пор нет телефонов и телевизоров, вместо стен — перегородки из рисовой бумаги, мебели в европейском смысле, ковров, штор и украшений тоже нет, только циновки, икебана и наборы для каллиграфии. Ряд рёканов входит в ассоциацию The Ryokan Collection (ryokancollection.com).
Сувениры
Помимо такой классики, как зелёный чай, кимоно, палочки для суси и сувенирная маска театра кабуки, из поездки стоит привезти чудесную японскую керамику, а также куклу дарума — нужно загадать желание, нарисовать кукле левый глаз, а после его исполнения дорисовать правый.
Tax Free
Во многих японских магазинах иностранцам возвращают НДС в формате скидки при оплате. Услуга такс-фри (8%) становится доступной, если вы приобретаете товары (практически любые — в том числе продукты, косметику и алкоголь) более чем на 5401 иену и у вас есть при себе паспорт. Ищите вывеску Tax Free у входа в магазины, но будьте готовы к длинной очереди в кассу.
Еда
Японская кухня является элементом Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В любом городе вы всегда найдёте, где подкрепиться — от бесчисленных заведений, где подают рамэн (одни из лучших — в Afuri, afuri.com), собу и удон (различные виды лапши, отличаются от региона к региону), окономияки (что-то среднее между лепёшкой и пиццей), якитори (шашлычки из курицы), робатаяки (овощи, мясо или морепродукты на гриле), тэмпуру, суси и сасими, до ресторанов высокой японской кухни кайсэки.
Ресторан Den (jimbochoden.com) в Токио посвящён современной кайсэки (предлагаются сеты из восьми блюд), говядину из Хиды можно попробовать в Такаяме в ресторане Suzuya (suzuyatakayama.ec-net.jp), а в гастрономической столице Японии — Киото — загляните в Kikunoi (kikunoi.jp). Это ресторан-рётэй — то есть заведение кайсэки, — и киотская кухня кё-рёри принесла ему всемирное признание — три звезды «Мишлен».
Любителям суси и роллов стоит обратить внимание на заведения кайтен-дзуси — этакий суси-конвейер: посетители рассаживаются вокруг движущейся ленты, на которую повара выставляют разные блюда, можно хватать любое понравившееся, а счёт потом составляется исходя из накопившихся у гостя пустых тарелочек (кстати, такие кафе обычно довольно бюджетные).
Горячие источники
В Японии порядка 3000 термальных курортов и около 27 000 горячих источников (онсэнов), которые местные жители используют в оздоровительных целях. Горячие бани в городах (сэнто) — излюбленное место для встреч друзей и коллег. Многие спа-города в стране так и называются — например, Киносаки-Онсэн или Такегавара-Онсэн. Пожалуй, самое знаменитое место — курорт Хаконэ, где нежиться в целебных ваннах можно с видом на Фудзи. Важно — в общественные бани и бассейны не допускаются люди с татуировками, даже если это невинная кошечка на запястье. Иногда разрешение можно получить, если заклеить тату пластырем или прикрыть футболкой, но чаще всего это не помогает: тату для японцев всё ещё является чем-то оскорбительным по отношению к общественности. Список онсэнов-исключений, где толерантны к татуировкам, можно найти на сайте tattoo-friendly.jp.
Самостоятельное путешествие
Поездку по Японии легко организовать и самостоятельно — изучив информацию на сайтах visitjapan.ru и japan.travel, пользуясь путеводителями, сайтами бронирования отелей и билетов, а также новым бесплатным приложением Japan Official Travel App с картой, списком ресторанов, банкоматов и многим другим. Если есть желание заказать тур или присоединиться к экскурсионной группе, можно воспользоваться специальными сайтами — например, triplelights.com или japanican.com. Существует также бесплатный консьерж-сервис в помощь приезжающим. На сайте fastjapan.com можно спросить у онлайн-консультантов совета по любому вопросу: как добраться, где найти, куда пойти и что сделать, и тут же получить подробную информацию на хорошем английском со всеми нужными ссылками и телефонами. Консультанты по вашей просьбе могут сами позвонить в отель или ресторан и сделать бронь, купить вам билеты или договориться с водителем о трансфере. Кроме сайта у Fast Japan есть и приложение для мобильных Tabiko с тем же функционалом. Национальная туристическая организация Японии (JNTO) выпускает специальные туристические карточки Welcome Cards, дающие гостям страны скидки в ресторанах, музеях, экскурсионных бюро, на общественном транспорте и в отелях. Оформить их можно бесплатно в офисах в Токио и некоторых других городах и регионах. Вместе с карточкой вам выдадут бесплатные карты и путеводители, а также брошюры с полезной информацией.