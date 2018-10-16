Банные дни: путеводитель по Будапешту от местных жителей
«Поставить точку в истории» – Жомбор Йекей, старший хранитель Музея прикладного искусства, автор блога Medieval Hungary:
– Одно из самых интересных зданий Будапешта – приходская церковь Белварош (Belváros) – находится в самом центре города, однако большинство туристов проходят мимо, не обращая внимания. Церковь стоит на левом берегу Дуная, у моста Эржебет (Erzsébet híd). Здесь хорошо видна архитектурная история последних семнадцати столетий: когда-то тут, на месте древнеримских укреплений, возвели романскую базилику, затем её перестроили в готическом стиле, во время турецкого вторжения в ней располагалась мечеть, а пос-ле распада Османской империи (и сноса минарета) – орден иезуитов. То здание, что мы видим сегодня, состоит из готической алтарной части и барочного нёфа. Внутри можно полюбоваться фреской XIV века с изображением Девы Марии с Младенцем (её открыли для обозрения в 2010 году), а в крипте увидеть руины романского периода.
«Сменить картинку» – Дина Бунеева, владелица кафе 3 Pajamas Breakfast club:
– Люблю Будапешт за то, что здесь можно проехать две-три остановки на трамвае, пересечь Дунай и радикально сменить декорации. Из монументального Пешта приехать в Буду и обнаружить что-нибудь прекрасное. Например, пройти по Турецкой улице (Török út.) и попасть на мощёную улицу Gül Baba с малоэтажными домами, секретными садами и террасами. Её по праву называют самой романтической в городе. В конце улицы – мавзолей турецкого поэта-дервиша XVI века «Отца Роз» (так с турецкого переводится его имя – Гюль-Баба). В комплекс входят розовый сад, и наслаждаться прекрасным панорамным видом никто не мешает. Если спуститься вниз и пройти по улице Frankel Leo до дома 48, то через стеклянную ограду увидите невероятной красоты пруд с водяными лилиями, остатки турецкой постройки XVI века и людей с аквалангами. Это пещера Мольнара Яноша (Molnár János-barlang), куда можно нырнуть и в прямом смысле слова увидеть Будапешт изнутри.
«Совершить гастрономическую прогулку» – Арусяк Мирзоян, певица, солистка проекта Arusenkaa:
– Для прогулок с приезжими друзьями у меня уже сложился традиционный маршрут. Сначала надо выпить кофе и съесть пирожное в Ambers (ambers.hu), потом перейти через Дунай по мосту Свободы и сесть на кораблик – но не экскурсионный, а обычный речной трамвай (D11 и D12, bkk.hu). На нём добираемся до парламента, а потом шагаем в сторону Еврейского квартала и по дороге перехватываем мороженое в Gelarto Rosa (gelartorosa.com). Бар Szimpla Kert (szimpla.hu) в топе любимейших мест, куда я непременно веду гостей, которых хочу удивить. Быстро, вкусно и дёшево перекусить можно в Pizza Me (pizzame.hu), а если хочется чего-то более интересного, то лучше дойти до ресторанчика Konyha (Madách Imre út., 8). Друзей, которые интересуются гастрономией, я вожу на биорынок возле торгового центра MOM Park. Тут можно подкрепиться и накупить всякой интересной еды – например, буйволиное молоко или ремесленные сыры по авторским рецептам. Другой хороший фермерский рынок бывает по субботам рядом с бистро Czakó Kert (czakokert.hu) – очень приятное место, неизвестное туристам.
«Очутиться в Азии» – Мария Николаева, сотрудник отдела музейной педагогики Венгерской национальной галереи:
– Сад Ференца Хоппа на проспекте Андраши – место тайное. Даже не все будапештцы знают, что за зданием виллы XIX века есть сад, где поют птицы, растут удивительные цветы, бамбук и сакура и где можно отдохнуть в тени вековых клёнов и гинкго. Ференц Хопп 12-летним мальчиком прибыл в Пешт из моравского городка Фульнека, чтобы поступить подмастерьем в оптическую фирму Кальдерони. Пройдут годы, и он станет прекрасным специалистом, удачливым предпринимателем, страстным фотографом и путешественником. С 1882 по 1913 год он пять раз обогнёт земной шар, а в 1919 году завещает городу свои дом, сад и коллекцию из 4000 объектов для музея восточного искусства. Хопп назвал свою виллу и сад Бейтензорг («Без забот»), а надпись на спине каменной черепахи, вытесанной по его заказу в Йокогаме, гласила, что это сад фей и страна бессмертных. XX век не пощадил «кусочек улыбающейся Японии». Давно стёрлась надпись, высохло озерцо, погиб растительный лабиринт, сохранилось всего несколько скульптур. Но сказка живёт в крохотном парке до сих пор, и, пройдя через китайские лунные ворота и устроившись рядом с черепахой, мы вспоминаем удивительную историю о том, как мальчик из далёкой провинции завоевал весь мир. Музей открылся в 1923 году, и до сих пор старый гинкго, посаженный Хоппом, шепчет нам, что мечты сбываются. Сад открыт в часы работы музея (hoppmuseum.hu), вход свободный.
«Взглянуть сверху» – Анита Надь, фотограф, автор блога Check My Budapest:
– У меня много любимых мест в Будапеште, трудно посоветовать что-то одно. В этом и заключается прелесть моего города – здесь каждый найдёт уголок по вкусу. Мне очень нравится смотреть на Будапешт сверху – в последнее время появилось много баров на крышах старинных зданий. Например, из Intermezzo Roof Terrace гостиницы Hotel President (hotelpresident.hu) можно во всех подробностях рассмотреть пёструю крышу здания Сберегательного почтового банка (Postatakarékpénztár) – одного из главных будапештских памятников эпохи ар-нуво. Да и парламент оттуда видно отлично. Но лучший вид на город по-прежнему открывается из-под купола базилики Святого Иштвана (Szent István Bazilika). А если говорить о Буде, то можно забраться на башню старинной и совершенно сказочной церкви Матьяша (Mátyás-templom). Вечером здорово посидеть на набережной Дуная справа от Цепного моста, где часто собираются уличные артисты и происходят спонтанные вечеринки.
«Попасть на кладбище» – Имре Ковач, юрист:
– Когда я оказываюсь в новом городе, непременно посещаю старинные кладбища – мне кажется, что они лучше, чем большинство архитектурных памятников, передают дух места. Своих друзей, которые приезжают меня навестить, тоже веду на кладбище – но не на известное всему миру Керепеши (Kerepesi), где похоронены все великие венгры (хотя оно, конечно, заслуживает посещения), а на соседнее с ним старое еврейское кладбище Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető (zsidotemeto.nori.gov.hu). Помимо потемневших от времени камней, живописно покрытых мхом, тут можно увидеть фантастически красивые надгробия в стилях ар-нуво и ар-деко.
«Послать всех в баню» – Джанет Уайлдер, дизайнер, иллюстратор:
– Я провела в Будапеште пять лет и скоро уезжаю из города. Больше всего буду скучать по району, в котором жила, – окрестностям холма Геллерт (Gellért-hegy). Я водила детей на знаменитую площадку с горками на склоне холма, часами сидела с книгой и скетчбуком в Саду философов (бронзовые фигуры в этой скульптурной композиции воплощают Иисуса, Авраама, Будду, Эхнатона, Лао-Цзы, Бодхидхарму, Махатму Ганди и Франсиска Ассизского). И конечно же, я часто ходила в купальни «Геллерт» (gellertbath.com) – они самые красивые, и летом в них можно провести целый день, как на пляже. Постарайтесь как следует рассмотреть витражи в холле – один раз для этой цели я даже таскала с собой бинокль. Их сделал Микша Рот, самый знаменитый венгерский художник-витражист. В VII районе (Nefelejcs út., 26) работает его дом-музей, и там тоже стоит побывать, хоть это уже за пределами туристического центра.
«Добраться до Обуда» – Карина Фаркаш, домохозяйка:
– Мы живём в Обуде, до которого редко добираются туристы (если не считать того, что именно у нас расположен главный вход на музыкальный фестиваль «Сигет» (szigetfestival.com). В Обуде когда-то находился римский город Аквинк, с основания которого отсчитывают возраст Будапешта. Сегодня руины Аквинка – музей под открытым небом, где стоит побывать всем, кто любит древнюю историю. А ещё в Обуде есть музей Виктора Вазарели (vasarely.hu), основателя оп-арта – важное место для тех, кто интересуется современным искусством (кстати, оптические иллюзии Вазарели очень нравятся детям).
«Сбежать на природу» – Ильдико Варга, журналист:
– Я выросла в Буде и люблю его больше шумного Пешта. Моё любимое место – Нормафа (normafapark.hu), большая лесопарковая зона на будайских холмах с фантастическим видом на город. В выходные сюда приезжает половина Будапешта, но большинство предпочитает гулять по асфальтовой дорожке, которая ведёт к станции канатной дороги. А стоит свернуть с неё на какую-нибудь тропинку, как сразу окажешься наедине с природой. Второе важное место – Ромаи-парт («Римский берег» Дуная) на окраине города. Здесь царит совершенно курортная атмосфера: днём можно взять напрокат каяк или сапборд, а вечером выпить бокал вина и послушать музыку в Fellini Kulturbisztro (felliniromai.hu). Добираться до Ромаи-парт приятнее всего на велосипеде – из центра города вдоль берега Дуная проложена дорожка до самого пригорода Сентендре. Если хотите насладиться аутентичным обликом этого места – поторопитесь, городские власти поговаривают о его реконструкции.
«Выпить на развалинах» – Шандор Фабиан, первый секретарь, атташе по туризму Посольства Венгрии в Москве:
– Руинные пабы появились не так давно. В начале 2000-х многие здания в центре стояли пустыми: старые арендаторы съехали, новых всё не появлялось, владельцы домов не хотели вкладываться в ремонт, ожидая лучших времён. А пока соглашались сдавать помещения за мизерную плату. В Будапеште в тот момент практически не было мест с демократичными ценами и интересной программой мероприятий. И вот в 2002 году группа молодых ребят взяла в аренду одно из ветшающих зданий, чтобы устроить место встреч и культурного досуга для своих. Прибыль никого не интересовала, по поводу дизайна тоже никто особо не заморачивался – для декора использовали что под руку подвернётся. Разбитые стёкла, щербатые кирпичные стены, обвалившаяся штукатурка, старая ванна и автомобильный капот в качестве столов и стульев – заведение сразу прозвали «руинный паб». С этого всё и началось. С тех пор в Будапеште появилось уже около 50 подобных баров не только в VII районе, но и в других частях города. Концепция так понравилась, что руинные пабы стали настоящей достопримечательностью – теперь заведения работают не столько для друзей, сколько для туристов, а некоторые популярные бары открывают филиалы за пределами Венгрии, в частности в Берлине. Кстати, тот первый – Szimpla – всё ещё существует и превратился в культурный центр, где проходят концерты, выставки и даже ярмарки. Но по иронии судьбы популярность баров стала привлекать в некогда неблагополучные и заброшенные районы туристов и новые инвестиции. Цены на недвижимость пошли вверх, и наступили те самые лучшие времена, которых так ждали владельцы заброшенных зданий. Теперь они хотят не сдавать развалины за бесценок, а построить вместо них дорогие отели и офисные центры. Так что какое будущее у руинных пабов – большой вопрос.
Координаты
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы есть у «Аэрофлота» (aeroflot.ru) и WizzAir (wizzair.com).
Валюта
Венгерский форинт (HUF). Наличные меняют в специализированных пунктах, курс везде примерно одинаковый. Некоторые магазины и кафе в центре принимают евро (ищите объявление на кассе), но соотношение будет не в вашу пользу. Карточки принимают не везде, но банкоматы есть повсеместно.
Сезон
Высоким сезоном считается лето, но в это время тут очень жарко. Гораздо приятнее приезжать в конце апреля – начале мая, когда город окутан облаками цветущей сирени и сакуры. Или в октябре, когда погода ещё летняя, но листья на деревьях уже желтеют.
Транспорт
Купить билеты (действуют везде, кроме речных трамвайчиков, фуникулёра и канатной дороги) можно в автоматах с многоязычным интерфейсом. Если планируете много перемещаться, берите безлимитный проездной на 24, 72 часа или 7 дней. Талончики нужно компостировать, а проездной достаточно показать водителю и/или контролёру. Uber в Венгрии нет, но можно пользоваться приложением Taxify.
Еда
В Будапеште нужно попробовать местные фуа-гра, гуляш, салями и пёркёльт. К списку можно добавить голубцы из квашеной капусты, пряную уху халасле и паприкаш. Во время прогулок не пропустите лангош – жаренную во фритюре лепёшку, густо намазанную сметаной и посыпанную сыром. Что касается десертов, то помимо торта «Эстерхази» стоит попробовать кремеш: пирожное из тонких ломтиков хрустящего слоёного теста с толстым слоем нежного заварного крема (эталонными считаются те, что готовят в Ruszwurm (ruszwurm.hu), а также флодни – многослойный пирог с четырьмя начинками: яблочной, маковой, ореховой и сливовой.
Сувениры
Самые большие и известные сувенирные магазины – Memories of Hungary (memoriesofhungary.hu) и Paprika (paprikamarket.hu). Если хотите чего-то менее банального, загляните в галерею Printa (printa.hu), которая торгует вещами собственной линейки Pest Collection, или в дизайнерский магазин Rododendron (rododendronart.com).
Термальные купальни
Самая известная – «Сечени» (szechenyibath.hu). Её любят и туристы, и местные, так что внутри бывает тесно. Её полная противоположность – старинная турецкая купальня «Кирай» (kiralyfurdo.hu). Там почти не бывает туристов и вообще малолюдно (к тому же запрещён вход детям младше 14 лет). Если любите ар-нуво, идите в «Геллерт» – здешние интерьеры регулярно становятся декорациями для модных показов и фотосессий. А в старейшей будапештской купальне «Рудаш» (rudasfurdo.hu) есть джакузи на крыше с панорамным видом на город.
Жильё
Four Seasons Hotel Gresham Palace: Занимает безупречно отреставрированное здание британской страховой компании «Грешем» – настоящий шедевр ар-нуво. fourseasons.com
Hotel Palazzo Zichy: Отель в историческом особняке графа Нандора Зичи. Здание находится в Дворцовом квартале Будапешта, тихом и спокойном – хотя до баров и клубов Еврейского квартала всего пять минут ходьбы. hotel-palazzo-zichy.hu
Prestige Hotel Budapest: Помимо удобного расположения и стильного дизайна славится отличной кухней – ресторан Costes Downtown отмечен звездой «Мишлен». prestigehotelbudapest.com
Brody House: Богемный отель при самом престижном закрытом клубе Будапешта (постояльцы получают доступ ко всем мероприятиям). Здесь 11 номеров, над оформлением которых работали современные художники. brody.land
— Люблю Будапешт за то, что здесь можно проехать две-три остановки на трамвае, пересечь Дунай и радикально сменить декорации. Из монументального Пешта приехать в Буду и обнаружить что-нибудь прекрасное. Например, пройти по Турецкой улице (Török út.) и попасть на мощёную улицу Gül Baba с малоэтажными домами, секретными садами и террасами. Её по праву называют самой романтической в городе. В конце улицы — мавзолей турецкого поэта-дервиша XVI века «Отца Роз» (так с турецкого переводится его имя — Гюль-Баба). В комплекс входят розовый сад, и наслаждаться прекрасным панорамным видом никто не мешает. Если спуститься вниз и пройти по улице Frankel Leo до дома 48, то через стеклянную ограду увидите невероятной красоты пруд с водяными лилиями, остатки турецкой постройки XVI века и людей с аквалангами. Это пещера Мольнара Яноша (Molnár János-barlang), куда можно нырнуть и в прямом смысле слова увидеть Будапешт изнутри.
«Совершить гастрономическую прогулку» — Арусяк Мирзоян, певица, солистка проекта Arusenkaa:
- Для прогулок с приезжими друзьями у меня уже сложился традиционный маршрут. Сначала надо выпить кофе и съесть пирожное в Ambers (ambers.hu), потом перейти через Дунай по мосту Свободы и сесть на кораблик — но не экскурсионный, а обычный речной трамвай (D11 и D12, bkk.hu). На нём добираемся до парламента, а потом шагаем в сторону Еврейского квартала и по дороге перехватываем мороженое в Gelarto Rosa (gelartorosa.com). Бар Szimpla Kert (szimpla.hu) в топе любимейших мест, куда я непременно веду гостей, которых хочу удивить. Быстро, вкусно и дёшево перекусить можно в Pizza Me (pizzame.hu), а если хочется чего-то более интересного, то лучше дойти до ресторанчика Konyha (Madách Imre út., 8). Друзей, которые интересуются гастрономией, я вожу на биорынок возле торгового центра MOM Park. Тут можно подкрепиться и накупить всякой интересной еды — например, буйволиное молоко или ремесленные сыры по авторским рецептам. Другой хороший фермерский рынок бывает по субботам рядом с бистро Czakó Kert (czakokert.hu) — очень приятное место, неизвестное туристам.
«Очутиться в Азии» — Мария Николаева, сотрудник отдела музейной педагогики Венгерской национальной галереи:
- Сад Ференца Хоппа на проспекте Андраши — место тайное. Даже не все будапештцы знают, что за зданием виллы XIX века есть сад, где поют птицы, растут удивительные цветы, бамбук и сакура и где можно отдохнуть в тени вековых клёнов и гинкго. Ференц Хопп 12-летним мальчиком прибыл в Пешт из моравского городка Фульнека, чтобы поступить подмастерьем в оптическую фирму Кальдерони. Пройдут годы, и он станет прекрасным специалистом, удачливым предпринимателем, страстным фотографом и путешественником. С 1882 по 1913 год он пять раз обогнёт земной шар, а в 1919 году завещает городу свои дом, сад и коллекцию из 4000 объектов для музея восточного искусства. Хопп назвал свою виллу и сад Бейтензорг («Без забот»), а надпись на спине каменной черепахи, вытесанной по его заказу в Йокогаме, гласила, что это сад фей и страна бессмертных. XX век не пощадил «кусочек улыбающейся Японии». Давно стёрлась надпись, высохло озерцо, погиб растительный лабиринт, сохранилось всего несколько скульптур. Но сказка живёт в крохотном парке до сих пор, и, пройдя через китайские лунные ворота и устроившись рядом с черепахой, мы вспоминаем удивительную историю о том, как мальчик из далёкой провинции завоевал весь мир. Музей открылся в 1923 году, и до сих пор старый гинкго, посаженный Хоппом, шепчет нам, что мечты сбываются. Сад открыт в часы работы музея (hoppmuseum.hu), вход свободный.
«Взглянуть сверху» — Анита Надь, фотограф, автор блога Check My Budapest:
- У меня много любимых мест в Будапеште, трудно посоветовать что-то одно. В этом и заключается прелесть моего города — здесь каждый найдёт уголок по вкусу. Мне очень нравится смотреть на Будапешт сверху — в последнее время появилось много баров на крышах старинных зданий. Например, из Intermezzo Roof Terrace гостиницы Hotel President (hotelpresident.hu) можно во всех подробностях рассмотреть пёструю крышу здания Сберегательного почтового банка (Postatakarékpénztár) — одного из главных будапештских памятников эпохи ар-нуво. Да и парламент оттуда видно отлично. Но лучший вид на город по-прежнему открывается из-под купола базилики Святого Иштвана (Szent István Bazilika). А если говорить о Буде, то можно забраться на башню старинной и совершенно сказочной церкви Матьяша (Mátyás-templom). Вечером здорово посидеть на набережной Дуная справа от Цепного моста, где часто собираются уличные артисты и происходят спонтанные вечеринки.
«Попасть на кладбище» — Имре Ковач, юрист:
- Когда я оказываюсь в новом городе, непременно посещаю старинные кладбища — мне кажется, что они лучше, чем большинство архитектурных памятников, передают дух места. Своих друзей, которые приезжают меня навестить, тоже веду на кладбище — но не на известное всему миру Керепеши (Kerepesi), где похоронены все великие венгры (хотя оно, конечно, заслуживает посещения), а на соседнее с ним старое еврейское кладбище Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető (zsidotemeto.nori.gov.hu). Помимо потемневших от времени камней, живописно покрытых мхом, тут можно увидеть фантастически красивые надгробия в стилях ар-нуво и ар-деко.
«Послать всех в баню» — Джанет Уайлдер, дизайнер, иллюстратор:
- Я провела в Будапеште пять лет и скоро уезжаю из города. Больше всего буду скучать по району, в котором жила, — окрестностям холма Геллерт (Gellért-hegy). Я водила детей на знаменитую площадку с горками на склоне холма, часами сидела с книгой и скетчбуком в Саду философов (бронзовые фигуры в этой скульптурной композиции воплощают Иисуса, Авраама, Будду, Эхнатона, Лао-Цзы, Бодхидхарму, Махатму Ганди и Франсиска Ассизского). И конечно же, я часто ходила в купальни «Геллерт» (gellertbath.com) — они самые красивые, и летом в них можно провести целый день, как на пляже. Постарайтесь как следует рассмотреть витражи в холле — один раз для этой цели я даже таскала с собой бинокль. Их сделал Микша Рот, самый знаменитый венгерский художник-витражист. В VII районе (Nefelejcs út., 26) работает его дом-музей, и там тоже стоит побывать, хоть это уже за пределами туристического центра.
«Добраться до Обуда» — Карина Фаркаш, домохозяйка:
- Мы живём в Обуде, до которого редко добираются туристы (если не считать того, что именно у нас расположен главный вход на музыкальный фестиваль «Сигет» (szigetfestival.com). В Обуде когда-то находился римский город Аквинк, с основания которого отсчитывают возраст Будапешта. Сегодня руины Аквинка — музей под открытым небом, где стоит побывать всем, кто любит древнюю историю. А ещё в Обуде есть музей Виктора Вазарели (vasarely.hu), основателя оп-арта — важное место для тех, кто интересуется современным искусством (кстати, оптические иллюзии Вазарели очень нравятся детям).
«Сбежать на природу» — Ильдико Варга, журналист:
- Я выросла в Буде и люблю его больше шумного Пешта. Моё любимое место — Нормафа (normafapark.hu), большая лесопарковая зона на будайских холмах с фантастическим видом на город. В выходные сюда приезжает половина Будапешта, но большинство предпочитает гулять по асфальтовой дорожке, которая ведёт к станции канатной дороги. А стоит свернуть с неё на какую-нибудь тропинку, как сразу окажешься наедине с природой. Второе важное место — Ромаи-парт («Римский берег» Дуная) на окраине города. Здесь царит совершенно курортная атмосфера: днём можно взять напрокат каяк или сапборд, а вечером выпить бокал вина и послушать музыку в Fellini Kulturbisztro (felliniromai.hu). Добираться до Ромаи-парт приятнее всего на велосипеде — из центра города вдоль берега Дуная проложена дорожка до самого пригорода Сентендре. Если хотите насладиться аутентичным обликом этого места — поторопитесь, городские власти поговаривают о его реконструкции.
«Выпить на развалинах» — Шандор Фабиан, первый секретарь, атташе по туризму Посольства Венгрии в Москве:
- Руинные пабы появились не так давно. В начале 2000-х многие здания в центре стояли пустыми: старые арендаторы съехали, новых всё не появлялось, владельцы домов не хотели вкладываться в ремонт, ожидая лучших времён. А пока соглашались сдавать помещения за мизерную плату. В Будапеште в тот момент практически не было мест с демократичными ценами и интересной программой мероприятий. И вот в 2002 году группа молодых ребят взяла в аренду одно из ветшающих зданий, чтобы устроить место встреч и культурного досуга для своих. Прибыль никого не интересовала, по поводу дизайна тоже никто особо не заморачивался — для декора использовали что под руку подвернётся. Разбитые стёкла, щербатые кирпичные стены, обвалившаяся штукатурка, старая ванна и автомобильный капот в качестве столов и стульев — заведение сразу прозвали «руинный паб». С этого всё и началось. С тех пор в Будапеште появилось уже около 50 подобных баров не только в VII районе, но и в других частях города. Концепция так понравилась, что руинные пабы стали настоящей достопримечательностью — теперь заведения работают не столько для друзей, сколько для туристов, а некоторые популярные бары открывают филиалы за пределами Венгрии, в частности в Берлине. Кстати, тот первый — Szimpla — всё ещё существует и превратился в культурный центр, где проходят концерты, выставки и даже ярмарки. Но по иронии судьбы популярность баров стала привлекать в некогда неблагополучные и заброшенные районы туристов и новые инвестиции. Цены на недвижимость пошли вверх, и наступили те самые лучшие времена, которых так ждали владельцы заброшенных зданий. Теперь они хотят не сдавать развалины за бесценок, а построить вместо них дорогие отели и офисные центры. Так что какое будущее у руинных пабов — большой вопрос.
Координаты
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы есть у «Аэрофлота» (aeroflot.ru) и WizzAir (wizzair.com).
Валюта
Венгерский форинт (HUF). Наличные меняют в специализированных пунктах, курс везде примерно одинаковый. Некоторые магазины и кафе в центре принимают евро (ищите объявление на кассе), но соотношение будет не в вашу пользу. Карточки принимают не везде, но банкоматы есть повсеместно.
Сезон
Высоким сезоном считается лето, но в это время тут очень жарко. Гораздо приятнее приезжать в конце апреля — начале мая, когда город окутан облаками цветущей сирени и сакуры. Или в октябре, когда погода ещё летняя, но листья на деревьях уже желтеют.
Транспорт
Купить билеты (действуют везде, кроме речных трамвайчиков, фуникулёра и канатной дороги) можно в автоматах с многоязычным интерфейсом. Если планируете много перемещаться, берите безлимитный проездной на 24, 72 часа или 7 дней. Талончики нужно компостировать, а проездной достаточно показать водителю и/или контролёру. Uber в Венгрии нет, но можно пользоваться приложением Taxify.
Еда
В Будапеште нужно попробовать местные фуа-гра, гуляш, салями и пёркёльт. К списку можно добавить голубцы из квашеной капусты, пряную уху халасле и паприкаш. Во время прогулок не пропустите лангош — жаренную во фритюре лепёшку, густо намазанную сметаной и посыпанную сыром. Что касается десертов, то помимо торта «Эстерхази» стоит попробовать кремеш: пирожное из тонких ломтиков хрустящего слоёного теста с толстым слоем нежного заварного крема (эталонными считаются те, что готовят в Ruszwurm (ruszwurm.hu), а также флодни — многослойный пирог с четырьмя начинками: яблочной, маковой, ореховой и сливовой.
Сувениры
Самые большие и известные сувенирные магазины — Memories of Hungary (memoriesofhungary.hu) и Paprika (paprikamarket.hu). Если хотите чего-то менее банального, загляните в галерею Printa (printa.hu), которая торгует вещами собственной линейки Pest Collection, или в дизайнерский магазин Rododendron (rododendronart.com).
Термальные купальни
Самая известная — «Сечени» (szechenyibath.hu). Её любят и туристы, и местные, так что внутри бывает тесно. Её полная противоположность — старинная турецкая купальня «Кирай» (kiralyfurdo.hu). Там почти не бывает туристов и вообще малолюдно (к тому же запрещён вход детям младше 14 лет). Если любите ар-нуво, идите в «Геллерт» — здешние интерьеры регулярно становятся декорациями для модных показов и фотосессий. А в старейшей будапештской купальне «Рудаш» (rudasfurdo.hu) есть джакузи на крыше с панорамным видом на город.
Жильё
Four Seasons Hotel Gresham Palace: Занимает безупречно отреставрированное здание британской страховой компании «Грешем» — настоящий шедевр ар-нуво. fourseasons.com
Hotel Palazzo Zichy: Отель в историческом особняке графа Нандора Зичи. Здание находится в Дворцовом квартале Будапешта, тихом и спокойном — хотя до баров и клубов Еврейского квартала всего пять минут ходьбы. hotel-palazzo-zichy.hu
Prestige Hotel Budapest: Помимо удобного расположения и стильного дизайна славится отличной кухней — ресторан Costes Downtown отмечен звездой «Мишлен». prestigehotelbudapest.com
Brody House: Богемный отель при самом престижном закрытом клубе Будапешта (постояльцы получают доступ ко всем мероприятиям). Здесь 11 номеров, над оформлением которых работали современные художники. brody.land