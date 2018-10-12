Есть, молиться, работать: 9 монастырей, открытых для волонтёров
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь, Архангельская область
На Соловках волонтёрских программ нет, но православные мужчины могут приехать трудниками с 1 мая по 30 сентября. В первую очередь монастырь нуждается в малярах, штукатурах, электриках и плотниках. Чтобы записаться в добровольцы, нужно прибыть в качестве паломника и получить благословение. Живут трудники в комнатах по 6–10 человек с удобствами на этаже.
Добраться до Соловков можно из Санкт-Петербурга или Москвы на мурманском поезде до станции Кемь (от 3000 руб.), а дальше на корабле (1600 руб.) либо на самолёте из Архангельска (около 6000 руб.).
Введенский ставропигиальный мужской монастырь (Оптина пустынь), Калужская область
В Оптину пустынь приезжают работать как взрослые, так и дети. Вот уже 27 лет у стен монастыря с середины июня по конец июля размещается детский православный волонтёрский лагерь. Дети живут в палатках, послушаются в монастыре, ставят спектакли, рисуют, участвуют в соревнованиях. Организацией лагеря занимается православная гимназия «Радонеж» (gymnasia-radonezh.ru), они возят своих учеников, но на свободные места берут и детей со стороны.
Добираться проще всего на машине, дорога из Москвы займёт около четырёх часов (по пути стоит сделать остановку в Калуге). Можно ехать и на автобусе до Козельска, а оттуда – на маршрутке. В монастыре есть разные варианты размещения: место в общем номере (200 руб.) или комфортный номер на двоих (2000 руб.). Заявки через паломническую службу: palomnik@optina.ru.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Нижегородская область
В Дивеево можно приехать на экскурсию, поселиться в отеле или частном секторе и примерить роль волонтёра на день или два. Для этого нужно взять паспорт и рабочую одежду (для женщин – длинная юбка, кофта, закрывающая локти, и платок) и направиться в паломнический центр. Работы всегда много, поэтому лишние руки точно не помешают. В монастыре работают 17 паломнических корпусов, однако бронировать места лучше заранее. Тем, кто не любит большого скопления народа, стоит селиться в Вознесенском скиту в 40 км от монастыря, там есть свой паломнический корпус с номерами на одного–трёх человек.
Дорога на машине от Москвы – можно сделать остановки во Владимире, Муроме и Арзамасе. Другой способ – поезд: с этого лета введён маршрут Москва–Арзамас–Дивеево по схеме поезд+автобус, цена в одну сторону – 250 руб.
Свято-Покровский женский монастырь, Свердловская область
Верхотурье считается духовным православным центром на Урале. Помимо Свято-Покровского, здесь есть действующий мужской монастырь, несколько храмов и древний маленький кремль. Правила жёсткие: предлагается «оставить мирские привычки и манеры за оградой», следовать заведённому распорядку и спрашивать разрешения для того, чтобы выйти в город. Специального благословения на трудничество не нужно, можно просто приехать.
От Екатеринбурга до Верхотурья добираются на автобусе (от 800 руб.) или поезде (от 2500 руб.), время в пути – около пяти часов.
Буддийская община Шедруб Линг, Свердловская область
Двери единственного на Урале буддийского монастыря открыты для всех – туристов, паломников и волонтёров. Сам монастырь расположен на живописной горе Качканар – местами суровой и скалистой, а местами покрытой альпийскими лугами. В монастыре есть две ступы, храм и библиотека. Также здесь проводят образовательные курсы, и можно совместить приятное с полезным: восполнить пробелы в знании буддизма и поработать на стройке храма. В тёплое время года у монастыря можно разбить палатку, в холодные месяцы жить придётся в общей комнате, а ночевать на полу в спальниках.
Добраться до Шедруб Линга непросто. От Екатеринбурга до города Качканар идёт автобус, время в пути – 4,5 часа (от 600 руб.), далее нужно следовать точным указаниям, которые даны на сайте монастыря (придётся преодолеть пеший подъём длиной 8 км).
Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, Ставропольский край
Монастырь на склоне Бештау основали афонские монахи в начале ХХ века. Здесь можно не только поработать, но и погулять по пятиглавой горе, насладиться открывающимися со склонов видами на Пятигорск и гору Машук, посетить музей Лермонтова и место его дуэли. В последние годы летом в монастыре многолюдно, помимо паломников и туристов приезжает множество детей и подростков на форум «Зелёный Афон». Если хочется поработать в спокойной обстановке, лучше ехать осенью или весной. Чтобы получить благословение, пишите на beshtau.monastery@mail.ru.
Монастырь находится в 10 км от Пятигорска неподалёку от города Лермонтов. Между населёнными пунктами курсируют маршрутки и такси, время в пути – 15–20 минут, цена – от 35 руб.
Иволгинский дацан, Бурятия
Расположенный в 30 км от Улан-Удэ дацан – главный буддийский монастырь СНГ. Кроме ступ и храмов на его территории находится университет. Паломники и туристы едут сюда ещё и для того, чтобы увидеть нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, который в 1927 году ушёл в нирвану. Иволгинский дацан принимает волонтёров-мужчин и предоставляет им возможность жить и питаться в монастыре. Женщины также могут поработать, но остановиться им придётся в ближайшей деревне. Перед поездкой необходимо связаться с монастырём по тел.: +73014023377 (справочная) или +79834590985 (Тубден-лама).
Добраться до дацана можно от Улан-Удэ на двух маршрутках. Первая – за час и 45 руб. довезёт до села Верхняя Иволга, вторая за 10 мин. и 25 руб. – до монастыря.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская область
После выхода книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» монас-тырь переживает новый всплеск популярнос-ти. Хотя и раньше жаловаться на недостаток внимания не приходилось – близость Пушкинских гор и Пскова делала его частью увлекательного турмаршрута. Из-за наплыва людей время бесплатного проживания в монастыре может быть ограничено. Мужчины должны связаться с монахом Максимом (+79113697648), а женщины – обратиться в паломническую службу – domlalppm@mail.ru, +79118902163. За информацией можно следить на официальной странице vk.com/pechory.
Добираться удобно от автовокзала города Пскова на автобусе за час и 100 руб.
Сурский Иоанновский женский монастырь, Архангельская область
Крошечный монастырь, где сейчас постоянно живут пять сестёр, очень нуждается в помощи. Каким-то чудом эти смелые женщины управляются с большим хозяйством – несколькими полями, двумя коровами, телёнком и курами. Об этом с неподдельной искренностью пишет на сайте монастыря матушка Митрофания. Помимо сельскохозяйственной деятельности здесь ведётся восстановление разрушенного в советские годы монастыря и строительство Дома милосердия для вдовых священников.
Добираются до Суры на перекладных – сначала до Архангельска, потом на поезде до Карпогор, а оттуда на машине, которую может прислать матушка. Помимо работы и общения с сёстрами трудников ждёт знакомство с природой северного края, настоящий отдых от цивилизации и, если они приедут в начале лета, белые ночи.
В Дивеево можно приехать на экскурсию, поселиться в отеле или частном секторе и примерить роль волонтёра на день или два. Для этого нужно взять паспорт и рабочую одежду (для женщин — длинная юбка, кофта, закрывающая локти, и платок) и направиться в паломнический центр. Работы всегда много, поэтому лишние руки точно не помешают. В монастыре работают 17 паломнических корпусов, однако бронировать места лучше заранее. Тем, кто не любит большого скопления народа, стоит селиться в Вознесенском скиту в 40 км от монастыря, там есть свой паломнический корпус с номерами на одного-трёх человек.
Дорога на машине от Москвы — можно сделать остановки во Владимире, Муроме и Арзамасе. Другой способ — поезд: с этого лета введён маршрут Москва-Арзамас-Дивеево по схеме поезд+автобус, цена в одну сторону — 250 руб.
Свято-Покровский женский монастырь, Свердловская область
Верхотурье считается духовным православным центром на Урале. Помимо Свято-Покровского, здесь есть действующий мужской монастырь, несколько храмов и древний маленький кремль. Правила жёсткие: предлагается «оставить мирские привычки и манеры за оградой», следовать заведённому распорядку и спрашивать разрешения для того, чтобы выйти в город. Специального благословения на трудничество не нужно, можно просто приехать.
От Екатеринбурга до Верхотурья добираются на автобусе (от 800 руб.) или поезде (от 2500 руб.), время в пути — около пяти часов.
Буддийская община Шедруб Линг, Свердловская область
Двери единственного на Урале буддийского монастыря открыты для всех — туристов, паломников и волонтёров. Сам монастырь расположен на живописной горе Качканар — местами суровой и скалистой, а местами покрытой альпийскими лугами. В монастыре есть две ступы, храм и библиотека. Также здесь проводят образовательные курсы, и можно совместить приятное с полезным: восполнить пробелы в знании буддизма и поработать на стройке храма. В тёплое время года у монастыря можно разбить палатку, в холодные месяцы жить придётся в общей комнате, а ночевать на полу в спальниках.
Добраться до Шедруб Линга непросто. От Екатеринбурга до города Качканар идёт автобус, время в пути — 4,5 часа (от 600 руб.), далее нужно следовать точным указаниям, которые даны на сайте монастыря (придётся преодолеть пеший подъём длиной 8 км).
Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, Ставропольский край
Монастырь на склоне Бештау основали афонские монахи в начале ХХ века. Здесь можно не только поработать, но и погулять по пятиглавой горе, насладиться открывающимися со склонов видами на Пятигорск и гору Машук, посетить музей Лермонтова и место его дуэли. В последние годы летом в монастыре многолюдно, помимо паломников и туристов приезжает множество детей и подростков на форум «Зелёный Афон». Если хочется поработать в спокойной обстановке, лучше ехать осенью или весной. Чтобы получить благословение, пишите на beshtau.monastery@mail.ru.
Монастырь находится в 10 км от Пятигорска неподалёку от города Лермонтов. Между населёнными пунктами курсируют маршрутки и такси, время в пути — 15−20 минут, цена — от 35 руб.
Иволгинский дацан, Бурятия
Расположенный в 30 км от Улан-Удэ дацан — главный буддийский монастырь СНГ. Кроме ступ и храмов на его территории находится университет. Паломники и туристы едут сюда ещё и для того, чтобы увидеть нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова, который в 1927 году ушёл в нирвану. Иволгинский дацан принимает волонтёров-мужчин и предоставляет им возможность жить и питаться в монастыре. Женщины также могут поработать, но остановиться им придётся в ближайшей деревне. Перед поездкой необходимо связаться с монастырём по тел.: +73014023377 (справочная) или +79834590985 (Тубден-лама).
Добраться до дацана можно от Улан-Удэ на двух маршрутках. Первая — за час и 45 руб. довезёт до села Верхняя Иволга, вторая за 10 мин. и 25 руб. — до монастыря.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская область
После выхода книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» монас-тырь переживает новый всплеск популярнос-ти. Хотя и раньше жаловаться на недостаток внимания не приходилось — близость Пушкинских гор и Пскова делала его частью увлекательного турмаршрута. Из-за наплыва людей время бесплатного проживания в монастыре может быть ограничено. Мужчины должны связаться с монахом Максимом (+79113697648), а женщины — обратиться в паломническую службу — domlalppm@mail.ru, +79118902163. За информацией можно следить на официальной странице vk.com/pechory.
Добираться удобно от автовокзала города Пскова на автобусе за час и 100 руб.
Сурский Иоанновский женский монастырь, Архангельская область
Крошечный монастырь, где сейчас постоянно живут пять сестёр, очень нуждается в помощи. Каким-то чудом эти смелые женщины управляются с большим хозяйством — несколькими полями, двумя коровами, телёнком и курами. Об этом с неподдельной искренностью пишет на сайте монастыря матушка Митрофания. Помимо сельскохозяйственной деятельности здесь ведётся восстановление разрушенного в советские годы монастыря и строительство Дома милосердия для вдовых священников.
Добираются до Суры на перекладных — сначала до Архангельска, потом на поезде до Карпогор, а оттуда на машине, которую может прислать матушка. Помимо работы и общения с сёстрами трудников ждёт знакомство с природой северного края, настоящий отдых от цивилизации и, если они приедут в начале лета, белые ночи.