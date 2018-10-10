Лицом на Восток: репортаж из Омана
Зелёный свет
Я стою на краю смотровой площадки в горах Джебель-Ахдар на высоте 2000 метров над уровнем моря. Под ногами – крутой обрыв и рубцы теряющихся в камнях гравийных дорог, перед глазами – 180-градусная панорама каньона, зазубренные и почерневшие от солнца пики и гигантский амфитеатр террасных полей, к которым лепятся крошечные деревушки. Эта точка называется Diana's Point – в 1986 году сюда, на плато Саик, прилетали на вертолёте леди Диана с принцем Чарльзом. Они провели здесь всего несколько часов – Чарльз рисовал, Диана читала. Но спустя 30 лет тут открылся отель Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, самая высоко расположенная гостиница на Ближнем Востоке, и теперь на Diana's Point её гости делают предложения руки и сердца или просто любуются окрестностями. Я отношусь ко вторым, но дух от здешних видов захватывает не меньше, чем от ожидания заветного «да».
«Название Джебель-Ахдар переводится как Зелёные горы, – рассказывает гид Махер. – Вот только за последние годы от зелени одно название и осталось – из-за засухи пересохли подземные источники, питавшие террасные поля, и почти все жители переселились из ущелья в новую деревню, построенную на плато». Махер – один из переселенцев. Получив инженерное образование в соседней Низве, он решил вернуться домой, поближе к пожилым родителям. И теперь Махер – главный «горный гуру» отеля, знает в округе любой камешек и сопровождает гостей во время прогулок по каньону. «Помню, раньше, если ты не появлялся в мечети на пятничной молитве, вся деревня приходила к тебе домой узнать, всё ли в порядке, не заболел ли ты и чем помочь, – грустно говорит он. – Теперь же у нас как в большом городе – каждый сам по себе».
На деревню к дедушке
В отеле есть небольшая виа феррата – вбитые в скальную толщу скобы. По ним можно спуститься по обрыву на несколько метров, но мы выбираем чуть менее нервный вариант и ссыпаемся по козьей тропе к одной из заброшенных деревень, Аль-Акур. По дороге встречается сухой и бодрый старик с седой бородой, тростью... и в свитере Calvin Klein. «Он тут местная достопримечательность, – кивает Махер. – Вроде бы ему уже под сотню лет, точный возраст никто не знает. А этим поселениям – как и террасам под ними – уже семь веков. Здесь до сих пор выращивают гранаты, папайю, инжир, но главное – дамасскую розу, кусты которой цветут в марте и апреле. 90 ферм, 7000 кустов». В Омане получаемая из лепестков розовая вода используется в кулинарии и парфюмерии – например, это один из главных ингредиентов знаменитых духов Amouage. «Что же зеленеет на террасах сейчас, в декабре?» – спрашиваю я. «Чеснок!».
Самая фотогеничная деревня – Аль-Айн. К ней можно пройти по краю фалладжа – одного из арыков, по которым опреснённую воду подают с побережья Оманского залива. К каждой террасе ведёт собственный канал, ответвляющийся от главной «магистрали», – раньше очерёдностью полива заведовал специальный человек, который сидел в тени под навесом и распределял, когда и куда направить воду. «Представь, когда-то не было никаких моторов, использовалась только сила гравитации. Кстати, оманские фалладжи – их сохранилось больше тысячи – под защитой ЮНЕСКО».
Обратно нас забирает гостиничный Land Cruiser, «шейх» автомобилей в Омане. Путь домой занимает от силы минут пять и проходит мимо военной базы, с полигона которой по вечерам доносятся выстрелы – что только добавляет отелю экзотики и сюрреализма. «Приезжай через пару лет, – обнимает меня на прощание Махер. – Тогда, наверное, я уже открою самый длинный в стране зиплайн – от Diana's Point, с видом на строящийся дворец эмира Катара, прямиком к террасам и деревушке Аль-Айн. Прокатишься с ветерком!».
Подышать на ладан
Длина побережья Омана – умопомрачительные 3165 километров. Большая их часть приходится на Оманский залив и Аравийское море. Пляжи султаната в основном дикие, безлюдные, без какой-либо инфраструктуры. Главный курорт – он же столица страны – чудесный город Маскат, куда приезжают ради отдыха на море. Но куда интереснее отправиться на юг – в провинцию Дофар, в город Салалу, где кокосовые пальмы встречаются намного чаще, чем финиковые, а белоснежный песок широченного пляжа отсылает скорее к тропикам, чем к Ближнему Востоку. Салала хорошо известна как направление для внутреннего туризма, и вот почему: в июле и августе, когда оманские горы, пустыня и города раскаляются до +40...+50 °C, в городе начинается сезон харифов – муссонов. В это время небо заволакивают облака, часто идёт дождь, а каменистые плато покрываются зеленью – форменный Эдем для изнывающих от жары жителей стран Персидского залива.
Помимо дождей провинция Дофар славится своим ладаном – душистой смолой ладанного дерева, которая в древности ценилась на вес золота. На Ближнем Востоке её и сейчас воскуривают в богатых домах, дворцах и отелях, а на основе эфирного масла ладана даже делают массажи. Археологический парк города Аль-Балид, с которого я начинаю осмотр Салалы, включает в себя лежащие в руинах дома, форт, усыпальницы и пеньки колонн огромной мечети. «Трудно представить, что отсюда по всему миру отправлялись гружённые благовониями парусники, верно?» – посмеивается мой новый сопровождающий Хусейн. «А между тем Оман – родина Синдбада-морехода, и именно из портового города Сохар он переехал в Ирак, откуда уже пускался в свои странствия».
Голубая мечта
Напротив Аль-Балида находится и главный отель Салалы – Al Baleed Resort Salalah by Anantara, напоминающий современную оманскую крепость. В лобби я встречаюсь с дайв-инструктором Наташей – она из Канады и про то, что её имя очень русское, никогда не слышала. «Я просто обожаю верблюдов!» – расплывается в улыбке девушка, когда стадо дромадеров перекрывает дорогу нашему джипу. «В моих планах – по окончании сезона в мае купить себе верблюда ($4000, между прочим) и пуститься с ним в караванное путешествие до Египта». – «А не страшно?». – «Ничуть! Мне бы только получить визу Саудовской Аравии, и можно приступать к планированию маршрута».
Мы доезжаем до городка Мирбат и готовим акваланги. «В Омане много крутых спотов для погружений, вот только мало кто в мире об этом знает», – пожимает плечами Наташа. «Почему-то оманское министерство по туризму дайвинг особо не продвигает. В Салале всего два дайв-центра на весь берег, так что шансы столкнуться под водой с другими минимальны. Это просто рай – я работала в Таиланде и Египте, так что знаю, о чём говорю». В одну поездку нам удаётся вместить два погружения – к затонувшему китайскому кораблю, где мы проплываем через сохранившиеся арки корпуса, буквально расталкивая стаи рыб и невозмутимых зелёных черепах, к зарослям водорослей вокруг кораллов, где под камнями прячутся омары, мурены и рыбы-коровы. Внезапно Наташа вытягивается в струну и даёт мне знак быстро плыть за ней – за полминуты я расходую, наверное, полбаллона с воздухом, но зато вижу то, к чему мы так стремились: пятнистый акулий скат мирно пасётся на морском дне, поедая моллюсков и рачков и нисколько не смущаясь нашим присутствием.
«Йехууу! Я никогда в жизни не видела подобного создания, – кричит Наташа, как только мы поднимаемся на поверхность. – Вот это везение! Готова танцевать водную джигу!». Я стягиваю с себя мокрый гидрокостюм, делаю глоток горького оманского кофе с кардамоном и блаженно щурюсь на солнце – всё так, везение, но какое-то вполне закономерное. Чего же ещё ждать от страны, название которой начинается с мантры Ом?
Координаты
Виза
Туристическую визу Омана сроком на 30 дней можно оформить непосредственно в пункте пересечения границы султаната. Цена – около 3000 рублей.
Как добраться
Удобнее всего лететь до Маската рейсами авиакомпании Qatar Airways (qatarairways.com) с пересадкой в Дохе. Путь из Маската до гор Джебель-Ахдар занимает два часа. Расстояние между Маскатом и Салалой – около 1000 километров, так что лучше добираться на рейсе национальной авиакомпании Омана, Oman Air (omanair.com). Qatar Airways также летают и из Салалы в Москву со стыковкой в катарской столице – остановка в Маскате уже не требуется.
Сезон
В Омане комфортнее всего в период с октября по апрель, когда днём воздух прогревается до +30 °С, а вода при этом не холоднее +23 °С. С июня по август Салала находится во власти муссонов, которые приносят благословенную прохладу, но для дайвинга это не лучшее время.
Транспорт
По территории султаната стоит перемещаться на арендованном автомобиле – дороги везде отличные, но в горах и пустыне понадобится внедорожник.
Жильё
С появлением в горах Джебель-Ахдар и Салале отелей сети Anantara эти направления составили серьёзную конкуренцию курортному Маскату. Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort находится на плато Саик, на краю каньона. В отеле 115 номеров, сьютов и вилл, лучшие из которых могут похвастать собственными бассейнами и сногсшибательными видами на ущелье. Здесь несколько ресторанов, в том числе расположенные в воссозданной сторожевой башне арабский гриль Al Qalaa и лаундж Al Burj, а также отличный спа-центр. От дверей Al Jabal Al Akhdar Resort можно отправиться на джип-тур по окрестным фортам, прогулку на горных велосипедах и трек по вади (пересыхающим руслам рек на дне каньона). jabal-akhdar.anantara.com
В курортный отель Al Baleed Resort Salalah by Anantara приезжают ради замечательного пляжа, но в двух минутах езды находится и археологический парк древнего города Аль-Балид – один из объектов ЮНЕСКО в султанате. Дизайн главного здания, а также 136 номеров, сьютов и вилл отсылают к архитектуре оманских фортов, а в спа-центре можно заказать массажи на основе ладанного масла. На базе отельного паназиатского ресторана Mekong – кстати, так же как и в Al Jabal Al Akhdar Resort – шеф-повар проводит мастер-классы тайской и самобытной оманской кухни. salalah.anantara.com
Сувениры
Из Омана имеет смысл везти национальные кинжалы ханджар, наборы для воскуривания ладана (курительница-мигмар, уголь и сам ладан), традиционные желеобразные сладости из финикового сиропа с мёдом, орешками кешью, шафраном и розовой водой, а также мужские и женские парфюмы Amouage.
На деревню к дедушке
В отеле есть небольшая виа феррата — вбитые в скальную толщу скобы. По ним можно спуститься по обрыву на несколько метров, но мы выбираем чуть менее нервный вариант и ссыпаемся по козьей тропе к одной из заброшенных деревень, Аль-Акур. По дороге встречается сухой и бодрый старик с седой бородой, тростью… и в свитере Calvin Klein. «Он тут местная достопримечательность, — кивает Махер. — Вроде бы ему уже под сотню лет, точный возраст никто не знает. А этим поселениям — как и террасам под ними — уже семь веков. Здесь до сих пор выращивают гранаты, папайю, инжир, но главное — дамасскую розу, кусты которой цветут в марте и апреле. 90 ферм, 7000 кустов». В Омане получаемая из лепестков розовая вода используется в кулинарии и парфюмерии — например, это один из главных ингредиентов знаменитых духов Amouage. «Что же зеленеет на террасах сейчас, в декабре? » — спрашиваю я. «Чеснок!».
Самая фотогеничная деревня — Аль-Айн. К ней можно пройти по краю фалладжа — одного из арыков, по которым опреснённую воду подают с побережья Оманского залива. К каждой террасе ведёт собственный канал, ответвляющийся от главной «магистрали», — раньше очерёдностью полива заведовал специальный человек, который сидел в тени под навесом и распределял, когда и куда направить воду. «Представь, когда-то не было никаких моторов, использовалась только сила гравитации. Кстати, оманские фалладжи — их сохранилось больше тысячи — под защитой ЮНЕСКО».
Обратно нас забирает гостиничный Land Cruiser, «шейх» автомобилей в Омане. Путь домой занимает от силы минут пять и проходит мимо военной базы, с полигона которой по вечерам доносятся выстрелы — что только добавляет отелю экзотики и сюрреализма. «Приезжай через пару лет, — обнимает меня на прощание Махер. — Тогда, наверное, я уже открою самый длинный в стране зиплайн — от Diana’s Point, с видом на строящийся дворец эмира Катара, прямиком к террасам и деревушке Аль-Айн. Прокатишься с ветерком! ».
Подышать на ладан
Длина побережья Омана — умопомрачительные 3165 километров. Большая их часть приходится на Оманский залив и Аравийское море. Пляжи султаната в основном дикие, безлюдные, без какой-либо инфраструктуры. Главный курорт — он же столица страны — чудесный город Маскат, куда приезжают ради отдыха на море. Но куда интереснее отправиться на юг — в провинцию Дофар, в город Салалу, где кокосовые пальмы встречаются намного чаще, чем финиковые, а белоснежный песок широченного пляжа отсылает скорее к тропикам, чем к Ближнему Востоку. Салала хорошо известна как направление для внутреннего туризма, и вот почему: в июле и августе, когда оманские горы, пустыня и города раскаляются до +40…+50 °C, в городе начинается сезон харифов — муссонов. В это время небо заволакивают облака, часто идёт дождь, а каменистые плато покрываются зеленью — форменный Эдем для изнывающих от жары жителей стран Персидского залива.
Помимо дождей провинция Дофар славится своим ладаном — душистой смолой ладанного дерева, которая в древности ценилась на вес золота. На Ближнем Востоке её и сейчас воскуривают в богатых домах, дворцах и отелях, а на основе эфирного масла ладана даже делают массажи. Археологический парк города Аль-Балид, с которого я начинаю осмотр Салалы, включает в себя лежащие в руинах дома, форт, усыпальницы и пеньки колонн огромной мечети. «Трудно представить, что отсюда по всему миру отправлялись гружённые благовониями парусники, верно? » — посмеивается мой новый сопровождающий Хусейн. «А между тем Оман — родина Синдбада-морехода, и именно из портового города Сохар он переехал в Ирак, откуда уже пускался в свои странствия».
Голубая мечта
Напротив Аль-Балида находится и главный отель Салалы — Al Baleed Resort Salalah by Anantara, напоминающий современную оманскую крепость. В лобби я встречаюсь с дайв-инструктором Наташей — она из Канады и про то, что её имя очень русское, никогда не слышала. «Я просто обожаю верблюдов! » — расплывается в улыбке девушка, когда стадо дромадеров перекрывает дорогу нашему джипу. «В моих планах — по окончании сезона в мае купить себе верблюда ($4000, между прочим) и пуститься с ним в караванное путешествие до Египта». — «А не страшно? ». — «Ничуть! Мне бы только получить визу Саудовской Аравии, и можно приступать к планированию маршрута».
Мы доезжаем до городка Мирбат и готовим акваланги. «В Омане много крутых спотов для погружений, вот только мало кто в мире об этом знает», — пожимает плечами Наташа. «Почему-то оманское министерство по туризму дайвинг особо не продвигает. В Салале всего два дайв-центра на весь берег, так что шансы столкнуться под водой с другими минимальны. Это просто рай — я работала в Таиланде и Египте, так что знаю, о чём говорю». В одну поездку нам удаётся вместить два погружения — к затонувшему китайскому кораблю, где мы проплываем через сохранившиеся арки корпуса, буквально расталкивая стаи рыб и невозмутимых зелёных черепах, к зарослям водорослей вокруг кораллов, где под камнями прячутся омары, мурены и рыбы-коровы. Внезапно Наташа вытягивается в струну и даёт мне знак быстро плыть за ней — за полминуты я расходую, наверное, полбаллона с воздухом, но зато вижу то, к чему мы так стремились: пятнистый акулий скат мирно пасётся на морском дне, поедая моллюсков и рачков и нисколько не смущаясь нашим присутствием.
«Йехууу! Я никогда в жизни не видела подобного создания, — кричит Наташа, как только мы поднимаемся на поверхность. — Вот это везение! Готова танцевать водную джигу! ». Я стягиваю с себя мокрый гидрокостюм, делаю глоток горького оманского кофе с кардамоном и блаженно щурюсь на солнце — всё так, везение, но какое-то вполне закономерное. Чего же ещё ждать от страны, название которой начинается с мантры Ом?
Координаты
Виза
Туристическую визу Омана сроком на 30 дней можно оформить непосредственно в пункте пересечения границы султаната. Цена — около 3000 рублей.
Как добраться
Удобнее всего лететь до Маската рейсами авиакомпании Qatar Airways (qatarairways.com) с пересадкой в Дохе. Путь из Маската до гор Джебель-Ахдар занимает два часа. Расстояние между Маскатом и Салалой — около 1000 километров, так что лучше добираться на рейсе национальной авиакомпании Омана, Oman Air (omanair.com). Qatar Airways также летают и из Салалы в Москву со стыковкой в катарской столице — остановка в Маскате уже не требуется.
Сезон
В Омане комфортнее всего в период с октября по апрель, когда днём воздух прогревается до +30 °С, а вода при этом не холоднее +23 °С. С июня по август Салала находится во власти муссонов, которые приносят благословенную прохладу, но для дайвинга это не лучшее время.
Транспорт
По территории султаната стоит перемещаться на арендованном автомобиле — дороги везде отличные, но в горах и пустыне понадобится внедорожник.
Жильё
С появлением в горах Джебель-Ахдар и Салале отелей сети Anantara эти направления составили серьёзную конкуренцию курортному Маскату. Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort находится на плато Саик, на краю каньона. В отеле 115 номеров, сьютов и вилл, лучшие из которых могут похвастать собственными бассейнами и сногсшибательными видами на ущелье. Здесь несколько ресторанов, в том числе расположенные в воссозданной сторожевой башне арабский гриль Al Qalaa и лаундж Al Burj, а также отличный спа-центр. От дверей Al Jabal Al Akhdar Resort можно отправиться на джип-тур по окрестным фортам, прогулку на горных велосипедах и трек по вади (пересыхающим руслам рек на дне каньона). jabal-akhdar.anantara.com
В курортный отель Al Baleed Resort Salalah by Anantara приезжают ради замечательного пляжа, но в двух минутах езды находится и археологический парк древнего города Аль-Балид — один из объектов ЮНЕСКО в султанате. Дизайн главного здания, а также 136 номеров, сьютов и вилл отсылают к архитектуре оманских фортов, а в спа-центре можно заказать массажи на основе ладанного масла. На базе отельного паназиатского ресторана Mekong — кстати, так же как и в Al Jabal Al Akhdar Resort — шеф-повар проводит мастер-классы тайской и самобытной оманской кухни. salalah.anantara.com
Сувениры
Из Омана имеет смысл везти национальные кинжалы ханджар, наборы для воскуривания ладана (курительница-мигмар, уголь и сам ладан), традиционные желеобразные сладости из финикового сиропа с мёдом, орешками кешью, шафраном и розовой водой, а также мужские и женские парфюмы Amouage.