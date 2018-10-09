Из Люцерна в Интерлакен: неистовая Швейцария
По пути из Люцерна в Интерлакен поначалу всё будет идеально, как и ждёшь того от Швейцарии. И открыточные виды с озёрами и горами, где чья-то невидимая рука выкрутила до максимума цветовую палитру. И запредельная точность всех механизмов: поезда, автобусы, лодки сменяют друг друга как монтаж в хорошем фильме, нигде не приходится ни ждать, ни торопиться. Про местную аккуратность и чистоту говорить излишне – чего стоят лужайки, аккуратно выкошенные даже в дебрях национального заповедника.
Но стоит приглядеться чуть внимательнее, и сквозь этот глянец проступает совсем другая Швейцария – сказочная, удалая, с хитрой безуминкой во взгляде. Где встречаются герои Болливуда, делегации Шерлоков Холмсов и бабушки на парапланах, а серьёзные представители туристических организаций перед презентацией вдруг достают маленькие расписные гармошки и, притопывая, исполняют народные песни.
Раз в 12 лет эта тайная горная магия, скрытая под идеальной до зевоты обложкой, без стеснения вырывается наружу и отправляется пировать, плясать и швыряться каменными глыбами на фестиваль Unspunnen в Интерлакене. Так что, кажется, совсем не случайно почти 200 лет назад в этих краях «таскался по горам», как он описывал в письмах, Николай Гоголь: ему бы такое точно понравилось.
Танец скелетов
Ярко-голубое Люцернское озеро в окружении зеленоватых гор изображено на большинстве магнитов, календариков и открыток в сувенирных лавках Швейцарии. Но этот канонический вид – не главное, зачем стоит сюда ехать.
Куда большее впечатление производит Капельбрюкке, самый древний крытый деревянный мост в Европе, построенный в 1333 году. Под его сводами обнаруживаются 111 уникальных картин. Часть из них почти неразличимы под слоем сажи и патины, часть восстановлены и теперь видны во всех удивительных подробностях. Некоторые сюжеты напоминают фрески в старинных тибетских монастырях – например, макабрическая пляска скелетов. Большинство же картин рассказывают об истории и легендах Люцерна. Да и сам мост, как в настоящей легенде, ведёт из мира реального – в потусторонний: за ним как будто кончается XXI век и начинается Средневековье, Старый город. Основан он был на месте монастыря VIII века и по редкой для европейских городов удаче сохранил не только большую часть стены XV века, но даже старинные часы на башне Зит. Сегодня движение древних каменных глыб, подвешенных на цепях и верёвках к колоссальному старинному механизму, кажется чудом. Куранты башни Зит – особые, у них было право звонить раньше всех прочих часов в городе. Сверху открывается сумасшедший вид: игрушечный город с расписными домиками на фоне всё тех же фотогеничных гор и голубого озера.
Люцерн уютный и живой, совсем не похожий на иные города-музеи. Старые церкви перезваниваются друг с другом, будто ведут неспешный разговор. Журчат уличные фонтанчики с вкуснейшей водой. Река Ройс кипит водоворотами, развлекая туристов в ресторанчиках на набережной.
Чтобы перестать отвлекаться на эти милые детали и увидеть весь необъятный размах люцернской панорамы, стоит выбраться в самый центр озера – на прогулочном кораблике или на каяке.
Иная земля
К западу от Люцерна находится один из самых интересных природных заповедников Швейцарии – Энтлебух. Вересковые поля, торфяники с влажными мхами и торчащими из них словно кораллы карстовыми нагромождениями – не совсем те картины, с которыми ассоциируется страна. А между тем именно Энтлебух в ЮНЕСКО признали первым биосферным заповедником Швейцарии.
Заповедник – это вовсе не закрытая территория, куда есть доступ лишь лесникам и учёным, а открытый простор для активного отдыха на любой вкус. Здесь можно организовать хайкинг, заняться скалолазанием или же просто принимать торфяные ванны. Особый пункт программы, от которого не стоит отказываться, – это спуск в пещеру Silwängen. На склоне холма стоит уютный деревянный домик, возле которого, как и полагается, пасутся коровы с колокольчиками на шеях. И сложно поверить, что и здесь под открыточным видом тоже скрыт параллельный мир – прямо под вашими ногами таится огромная пещера. Естественного входа в неё нет, спускаться придётся сквозь люк в скале. Но оно того стоит – внизу ждут сталактитовые своды и природные фрески, которыми, как уверяет гид, вдохновлялся художник Ханс Руди Гигер, работавший над фильмом «Чужой».
Прошлый век
На пути из Люцерна в Бернский Оберланд можно столкнуться с целой делегацией Шерлоков Холмсов в полном викторианском облачении. Не пугайтесь, вы не сошли с ума. Просто этот регион Швейцарии – место паломничества Международного общества Шерлоков Холмсов (sherlock-holmes.co.uk), куда, к слову, может вступить любой желающий. Рейхенбахский водопад – то самое место, где Конан Дойл решил покончить с поднадоевшим героем, сбросив его в пучину в результате схватки с профессором Мориарти. В городке Майринген, где Холмс провёл свою последнюю ночь, сегодня открыт музей – своего рода филиал знаменитого дома на Бейкер-стрит.
Если эстетика прошлого века нравится вам и без всяких детективных интриг, стоит прокатиться на атмосферном, почти что игрушечном паровозике на Бриенц–Ротхорн (brienz-rothorn-bahn.ch). Зубчатая железная дорога XIX века – местная достопримечательность. Электричества на этой узкоколейке никогда не было, так что всё честно: ретромашинка бесстрашно и спокойно тащит свои вагончики к вершине – на высоту 2350 м. Билет в один конец стоит около €25. Наверху можно насладиться не только видами, но и сытным обедом. Главное – смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на крохотный цветок эдельвейса.
Летающие бабушки
Интерлакен, курорт «между озёр» Тунским и Бриенцким, в XIX веке открыли для себя немцы и англичане. И если в те времена туристы в основном приезжали ради минеральных вод, неторопливых прогулок и катания на лодочках по озёрам, то сегодня всё изменилось. Зимой ли, летом ли, Интерлакен теперь выступает как одна из самых экстремально-адреналиновых точек на карте Швейцарских Альп. Сплавы, восхождения, полёты на всех мыслимых крыльях, горнолыжный регион Юнгфрау, банджи-джампинг… Сюда приезжают любители экстрима со всех уголков планеты и всех возрастов. Недавно, к примеру, явился целый отряд пенсионерок-парапланеристок – «божьи одуванчики» в каком-то хармсовском смысле слова. И целую неделю небеса над Интерлакеном были полны парящими в воздухе бабушками.
Если вы пока не готовы помериться силами и отвагой с теми старушками, стоит просто подняться на смотровую площадку Harder Kulm, чтобы с высоты 1322 м отдать должное тем же ошеломляющим видам (а заодно и трапезе в местном ресторане). И не удивляйтесь, если порыв ветра донесёт до вас песню из индийского фильма: Интерлакен полюбили режиссёры Болливуда, а вслед за ними – и респектабельные индийские туристы.
Но раз в 12 лет Интерлакен становится -местом действия таких невероятных событий, каких не увидеть ни в одном даже самом безумном индийском фильме. Это фестиваль Unspunnen, который проводится здесь с XIII века. Достаточно сказать, что кульминацией праздника – состязание в метании 83-килограммовой каменной глыбы. А также парад – когда по улицам шествуют толпы лесных троллей, гигантских альпийских псов, полуголых мужчин, щёлкающих хлыстами, и одетых мужчин, оглушительно стреляющих из старинных мушкетов. Добавьте к этому танцующих и поющих жителей окрестных деревень, которые будут беспрерывно угощать вас конфетами, сыром, пивом и шнапсом. Совершенно невозможно поверить, что весь этот карнавал в духе не то Гоголя, не то Маркеса проходит в чинной Швейцарии XXI века: Unspunnen – действо таких масштабов, какие редко встретишь даже в жарких южных странах. Тихий омут оказывается полон таких чертей, что в очередной раз понимаешь: сколько бы ни пытались люди упорядочить всё на свете, пусть даже и с той виртуозной аккуратностью, на какую способны только в Швейцарии, а природа всё-таки возьмёт своё.
Практика
Виза
Шенген, подробности о работе визового центра – на сайте ch.tlscontact.com
Как добраться
Ежедневно из Москвы в Цюрих летают самолёты компании SWISS (swiss.com), время в пути – 3,5 часа. Стоимость билета в оба конца – от 19 000 руб.
Из аэропорта Цюриха до Люцерна удобнее всего добираться на поезде, воспользовавшись единым проездным Swiss Travel Pass: он даёт право бесплатного проезда на поездах, паромах и автобусах в 90 районах Швейцарии, а кроме того, ещё и является входным билетом во многие музеи. Дети 6–16 лет в сопровождении взрослого имеют право на бесплатную карту Swiss Family Card, а пассажиры младше 26 лет получают скидку 15%. Стоимость полного билета на 3 дня: от €193 до €307 в зависимости от класса.
Где остановиться
В Интерлакене и Люцерне – множество отелей и апартаментов на любой вкус и бюджет. В заповедник Энтлебух можно съездить на одневный тур из Люцерна или же остановиться в сонной деревушке Зоренберг – в отеле Rischli (hotel-rischli.ch).
Сезон
В Швейцарию можно приезжать круглый год. Лучшее время для хайкинга и осмотра городов – с начала апреля до начала октября (в июле и августе больше всего туристов). Зима же – время для катания на лыжах, санках и сноуборде.
Самостоятельный багаж
Швейцарские федеральные железные дороги SBB предлагают очень удобный сервис: вы можете отправить багаж из пункта А в пункт Б, а сами путешествовать налегке (на велосипеде, на лодке или пешком). Стоимость услуги: €34 + €18 за каждую сумку. Заказывать услугу нужно не позднее чем за два дня на сайте sbb.ch.
Закат на озере
Поплавать на байдарке по Люцернскому озеру на закате дня можно с компанией Kanuwelt Buochs (kanuwelt.ch). И хотя с этой задачей легко справится человек любого возраста и уровня подготовки, опытный гид поможет поставить технику (а заодно покажет секретные точки в окрестностях Люцерна).
Куда большее впечатление производит Капельбрюкке, самый древний крытый деревянный мост в Европе, построенный в 1333 году. Под его сводами обнаруживаются 111 уникальных картин. Часть из них почти неразличимы под слоем сажи и патины, часть восстановлены и теперь видны во всех удивительных подробностях. Некоторые сюжеты напоминают фрески в старинных тибетских монастырях — например, макабрическая пляска скелетов. Большинство же картин рассказывают об истории и легендах Люцерна. Да и сам мост, как в настоящей легенде, ведёт из мира реального — в потусторонний: за ним как будто кончается XXI век и начинается Средневековье, Старый город. Основан он был на месте монастыря VIII века и по редкой для европейских городов удаче сохранил не только большую часть стены XV века, но даже старинные часы на башне Зит. Сегодня движение древних каменных глыб, подвешенных на цепях и верёвках к колоссальному старинному механизму, кажется чудом. Куранты башни Зит — особые, у них было право звонить раньше всех прочих часов в городе. Сверху открывается сумасшедший вид: игрушечный город с расписными домиками на фоне всё тех же фотогеничных гор и голубого озера.
Люцерн уютный и живой, совсем не похожий на иные города-музеи. Старые церкви перезваниваются друг с другом, будто ведут неспешный разговор. Журчат уличные фонтанчики с вкуснейшей водой. Река Ройс кипит водоворотами, развлекая туристов в ресторанчиках на набережной.
Чтобы перестать отвлекаться на эти милые детали и увидеть весь необъятный размах люцернской панорамы, стоит выбраться в самый центр озера — на прогулочном кораблике или на каяке.
Иная земля
К западу от Люцерна находится один из самых интересных природных заповедников Швейцарии — Энтлебух. Вересковые поля, торфяники с влажными мхами и торчащими из них словно кораллы карстовыми нагромождениями — не совсем те картины, с которыми ассоциируется страна. А между тем именно Энтлебух в ЮНЕСКО признали первым биосферным заповедником Швейцарии.
Заповедник — это вовсе не закрытая территория, куда есть доступ лишь лесникам и учёным, а открытый простор для активного отдыха на любой вкус. Здесь можно организовать хайкинг, заняться скалолазанием или же просто принимать торфяные ванны. Особый пункт программы, от которого не стоит отказываться, — это спуск в пещеру Silwängen. На склоне холма стоит уютный деревянный домик, возле которого, как и полагается, пасутся коровы с колокольчиками на шеях. И сложно поверить, что и здесь под открыточным видом тоже скрыт параллельный мир — прямо под вашими ногами таится огромная пещера. Естественного входа в неё нет, спускаться придётся сквозь люк в скале. Но оно того стоит — внизу ждут сталактитовые своды и природные фрески, которыми, как уверяет гид, вдохновлялся художник Ханс Руди Гигер, работавший над фильмом «Чужой».
Прошлый век
На пути из Люцерна в Бернский Оберланд можно столкнуться с целой делегацией Шерлоков Холмсов в полном викторианском облачении. Не пугайтесь, вы не сошли с ума. Просто этот регион Швейцарии — место паломничества Международного общества Шерлоков Холмсов (sherlock-holmes.co.uk), куда, к слову, может вступить любой желающий. Рейхенбахский водопад — то самое место, где Конан Дойл решил покончить с поднадоевшим героем, сбросив его в пучину в результате схватки с профессором Мориарти. В городке Майринген, где Холмс провёл свою последнюю ночь, сегодня открыт музей — своего рода филиал знаменитого дома на Бейкер-стрит.
Если эстетика прошлого века нравится вам и без всяких детективных интриг, стоит прокатиться на атмосферном, почти что игрушечном паровозике на Бриенц-Ротхорн (brienz-rothorn-bahn.ch). Зубчатая железная дорога XIX века — местная достопримечательность. Электричества на этой узкоколейке никогда не было, так что всё честно: ретромашинка бесстрашно и спокойно тащит свои вагончики к вершине — на высоту 2350 м. Билет в один конец стоит около €25. Наверху можно насладиться не только видами, но и сытным обедом. Главное — смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на крохотный цветок эдельвейса.
Летающие бабушки
Интерлакен, курорт «между озёр» Тунским и Бриенцким, в XIX веке открыли для себя немцы и англичане. И если в те времена туристы в основном приезжали ради минеральных вод, неторопливых прогулок и катания на лодочках по озёрам, то сегодня всё изменилось. Зимой ли, летом ли, Интерлакен теперь выступает как одна из самых экстремально-адреналиновых точек на карте Швейцарских Альп. Сплавы, восхождения, полёты на всех мыслимых крыльях, горнолыжный регион Юнгфрау, банджи-джампинг… Сюда приезжают любители экстрима со всех уголков планеты и всех возрастов. Недавно, к примеру, явился целый отряд пенсионерок-парапланеристок — «божьи одуванчики» в каком-то хармсовском смысле слова. И целую неделю небеса над Интерлакеном были полны парящими в воздухе бабушками.
Если вы пока не готовы помериться силами и отвагой с теми старушками, стоит просто подняться на смотровую площадку Harder Kulm, чтобы с высоты 1322 м отдать должное тем же ошеломляющим видам (а заодно и трапезе в местном ресторане). И не удивляйтесь, если порыв ветра донесёт до вас песню из индийского фильма: Интерлакен полюбили режиссёры Болливуда, а вслед за ними — и респектабельные индийские туристы.
Но раз в 12 лет Интерлакен становится -местом действия таких невероятных событий, каких не увидеть ни в одном даже самом безумном индийском фильме. Это фестиваль Unspunnen, который проводится здесь с XIII века. Достаточно сказать, что кульминацией праздника — состязание в метании 83-килограммовой каменной глыбы. А также парад — когда по улицам шествуют толпы лесных троллей, гигантских альпийских псов, полуголых мужчин, щёлкающих хлыстами, и одетых мужчин, оглушительно стреляющих из старинных мушкетов. Добавьте к этому танцующих и поющих жителей окрестных деревень, которые будут беспрерывно угощать вас конфетами, сыром, пивом и шнапсом. Совершенно невозможно поверить, что весь этот карнавал в духе не то Гоголя, не то Маркеса проходит в чинной Швейцарии XXI века: Unspunnen — действо таких масштабов, какие редко встретишь даже в жарких южных странах. Тихий омут оказывается полон таких чертей, что в очередной раз понимаешь: сколько бы ни пытались люди упорядочить всё на свете, пусть даже и с той виртуозной аккуратностью, на какую способны только в Швейцарии, а природа всё-таки возьмёт своё.
Практика
Виза
Шенген, подробности о работе визового центра — на сайте ch.tlscontact.com
Как добраться
Ежедневно из Москвы в Цюрих летают самолёты компании SWISS (swiss.com), время в пути — 3,5 часа. Стоимость билета в оба конца — от 19 000 руб.
Из аэропорта Цюриха до Люцерна удобнее всего добираться на поезде, воспользовавшись единым проездным Swiss Travel Pass: он даёт право бесплатного проезда на поездах, паромах и автобусах в 90 районах Швейцарии, а кроме того, ещё и является входным билетом во многие музеи. Дети 6−16 лет в сопровождении взрослого имеют право на бесплатную карту Swiss Family Card, а пассажиры младше 26 лет получают скидку 15%. Стоимость полного билета на 3 дня: от €193 до €307 в зависимости от класса.
Где остановиться
В Интерлакене и Люцерне — множество отелей и апартаментов на любой вкус и бюджет. В заповедник Энтлебух можно съездить на одневный тур из Люцерна или же остановиться в сонной деревушке Зоренберг — в отеле Rischli (hotel-rischli.ch).
Сезон
В Швейцарию можно приезжать круглый год. Лучшее время для хайкинга и осмотра городов — с начала апреля до начала октября (в июле и августе больше всего туристов). Зима же — время для катания на лыжах, санках и сноуборде.
Самостоятельный багаж
Швейцарские федеральные железные дороги SBB предлагают очень удобный сервис: вы можете отправить багаж из пункта А в пункт Б, а сами путешествовать налегке (на велосипеде, на лодке или пешком). Стоимость услуги: €34 + €18 за каждую сумку. Заказывать услугу нужно не позднее чем за два дня на сайте sbb.ch.
Закат на озере
Поплавать на байдарке по Люцернскому озеру на закате дня можно с компанией Kanuwelt Buochs (kanuwelt.ch). И хотя с этой задачей легко справится человек любого возраста и уровня подготовки, опытный гид поможет поставить технику (а заодно покажет секретные точки в окрестностях Люцерна).