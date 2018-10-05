National Geographic Traveler

Идеи в дорогу: маршруты для путешествия на мотоцикле

Путешествовать на мотоцикле — быстрее, чем на велосипеде, увлекательнее, чем на машине, экстремальнее, чем на скутере. Мы выбрали четыре маршрута для идеального роуд-трипа.
5 октября 2018 в 18:55
4
  • Идеи в дорогу: маршруты для путешествия на мотоцикле
    Фото: Vostock Photo

Затерянный мир, Индия

Долгое время остававшаяся закрытой для туристов Северо-Восточная Индия – одна из наименее исследованных частей страны, куда добирается редкий иностранец. Здесь в джунглях национальных парков до сих пор водятся тигры и носороги, в предгорьях Гималаев живут племена охотников за головами, а асфальтированные дороги могут превратиться в разбитую грунтовку или упереться в хлипкий деревянный мостик. Мототур начинается в городе Гувахати (Ассам) и проходит по всем семи штатам региона – его участники дважды пересекают могучую Брахмапутру, пьют чай на изумрудных плантациях, останавливаются на ночь в сельских отелях и глинобитных хижинах. Не меньшее удовольствие – прокатиться на новёхоньких мотоциклах Royal Enfield Himalayan Adventure, специально созданных для подобных приключенческих поездок.

14 дней, $4980, nomadicknights.com

«Пони-экспресс», США

Мотоциклисты на Harley-Davidson следуют из Лос-Анджелеса в Чикаго через Сан-Франциско по берегу Тихого океана – знаменитой State Route 1, самой живописной дороге страны. На пути предусмотрены остановки в Малибу и Санта-Барбаре, Биг-Сюре и крошечном Кастровилле, Сакраменто и Пласервилле. Кульминация маршрута – национальный парк Йеллоустон и городок Коди с музеем Буффало Билла. Последний, кстати, известен как самый удачливый и отчаянный курьер Pony Express.

12 дней, $5195, reuthers.com

Дневники мотоциклиста, Куба

Отправиться в байк-тур по Острову свободы приглашает младший сын Эрнесто Че Гевары – тоже Эрнесто. Программа начинается в Гаване и включает посещение связанных с команданте мест – например, его штаб-квартиры в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, а также города Санта-Клары, на подступах к которому проходили битвы с участием Че Гевары. Помимо этого в программе осмотр бронепоезда, отбитого повстанцами у армии Батисты, и мавзолея героя.

7 или 9 дней, от $3250, lapoderosatours.com

От океана до океана, ЮАР

В таком путешествии от Атлантического океана до Индийского получаешь всё и сразу – гладкие дороги сменяются горными перевалами и пыльным офроудом саванн, дегустации на винодельнях разжигают аппетит перед ужинами на устричных фермах, а слоны, жирафы, антилопы и буйволы делают маршрут по-настоящему экзотическим. Ночи – в кемпах и лоджах, среди достопримечательностей – мыс Доброй Надежды, романтические маяки, исторические городки Стелленбос и Оудсхорн и плато Кару.

14 дней, $5925, ride2roam.com


Тоже интересно

На мотоцикле по волнам: видео

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№66, сентябрь — октябрь 2018).
Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»
Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»
Тоже интересно
Житель Непала на мотоцикле спасает бездомных коров
Житель Непала на мотоцикле спасает бездомных коров
Спецпроект Nat-geo.ru и МТС
Лучшие фото и «Тарифище» на одной странице
Лучшие фото и «Тарифище» на одной странице