Идеи в дорогу: маршруты для путешествия на мотоцикле
Затерянный мир, Индия
Долгое время остававшаяся закрытой для туристов Северо-Восточная Индия – одна из наименее исследованных частей страны, куда добирается редкий иностранец. Здесь в джунглях национальных парков до сих пор водятся тигры и носороги, в предгорьях Гималаев живут племена охотников за головами, а асфальтированные дороги могут превратиться в разбитую грунтовку или упереться в хлипкий деревянный мостик. Мототур начинается в городе Гувахати (Ассам) и проходит по всем семи штатам региона – его участники дважды пересекают могучую Брахмапутру, пьют чай на изумрудных плантациях, останавливаются на ночь в сельских отелях и глинобитных хижинах. Не меньшее удовольствие – прокатиться на новёхоньких мотоциклах Royal Enfield Himalayan Adventure, специально созданных для подобных приключенческих поездок.
14 дней, $4980, nomadicknights.com
«Пони-экспресс», США
Мотоциклисты на Harley-Davidson следуют из Лос-Анджелеса в Чикаго через Сан-Франциско по берегу Тихого океана – знаменитой State Route 1, самой живописной дороге страны. На пути предусмотрены остановки в Малибу и Санта-Барбаре, Биг-Сюре и крошечном Кастровилле, Сакраменто и Пласервилле. Кульминация маршрута – национальный парк Йеллоустон и городок Коди с музеем Буффало Билла. Последний, кстати, известен как самый удачливый и отчаянный курьер Pony Express.
12 дней, $5195, reuthers.com
Дневники мотоциклиста, Куба
Отправиться в байк-тур по Острову свободы приглашает младший сын Эрнесто Че Гевары – тоже Эрнесто. Программа начинается в Гаване и включает посещение связанных с команданте мест – например, его штаб-квартиры в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, а также города Санта-Клары, на подступах к которому проходили битвы с участием Че Гевары. Помимо этого в программе осмотр бронепоезда, отбитого повстанцами у армии Батисты, и мавзолея героя.
7 или 9 дней, от $3250, lapoderosatours.com
От океана до океана, ЮАР
В таком путешествии от Атлантического океана до Индийского получаешь всё и сразу – гладкие дороги сменяются горными перевалами и пыльным офроудом саванн, дегустации на винодельнях разжигают аппетит перед ужинами на устричных фермах, а слоны, жирафы, антилопы и буйволы делают маршрут по-настоящему экзотическим. Ночи – в кемпах и лоджах, среди достопримечательностей – мыс Доброй Надежды, романтические маяки, исторические городки Стелленбос и Оудсхорн и плато Кару.
14 дней, $5925, ride2roam.com
Отправиться в байк-тур по Острову свободы приглашает младший сын Эрнесто Че Гевары — тоже Эрнесто. Программа начинается в Гаване и включает посещение связанных с команданте мест — например, его штаб-квартиры в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, а также города Санта-Клары, на подступах к которому проходили битвы с участием Че Гевары. Помимо этого в программе осмотр бронепоезда, отбитого повстанцами у армии Батисты, и мавзолея героя.
7 или 9 дней, от $3250, lapoderosatours.com
От океана до океана, ЮАР
В таком путешествии от Атлантического океана до Индийского получаешь всё и сразу — гладкие дороги сменяются горными перевалами и пыльным офроудом саванн, дегустации на винодельнях разжигают аппетит перед ужинами на устричных фермах, а слоны, жирафы, антилопы и буйволы делают маршрут по-настоящему экзотическим. Ночи — в кемпах и лоджах, среди достопримечательностей — мыс Доброй Надежды, романтические маяки, исторические городки Стелленбос и Оудсхорн и плато Кару.
14 дней, $5925, ride2roam.com