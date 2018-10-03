Шер? Лайк! Лучшие шеринг-сервисы для путешественников
Правила деления
Шеринг-экономику также называют экономикой деления – это гибкая экономическая модель, основанная на принципах совместного использования имущества, товаров и услуг. Суть явления примерно соответствует жизненной философии, воспетой Крошкой Енотом: если поделиться улыбкой (или каким-нибудь ещё ценным ресурсом), это рождает взаимную выгоду. Одна сторона получает возможность воспользоваться услугой, а другая – компенсировать собственные расходы на её приобретение. Не то чтобы парни из Сан-Франциско со своими надувными матрасами изобрели велосипед – по схожему принципу действуют библиотеки, пункты проката, секонд-хенды, таймшер, ломбарды в конце концов. Но основатели Airbnb догадались, как сделать эту схему простой, демократичной и доступной всем и каждому, поэтому именно их проект считается первым успешно реализованным шеринг-стартапом, а Сан-Франциско – родиной шеринг-экономики.
Новая модель раздела имущества оказалась идеальной, позволяя одним сэкономить, а другим подзаработать без лишних инвестиций на том, что у них уже есть – будь то пустые комнаты, простаивающий большую часть недели автомобиль или избыток свободного времени. А для самостоятельных путешественников шеринг-сервисы стали настоящим спасением: благодаря им поездки получаются куда интереснее, проще в организации и дешевле по всем пунктам от проживания и транспорта до питания и экскурсий. Ведь во временное пользование сегодня можно взять решительно всё – даже частный самолёт! А ещё такие сервисы позволяют лучше узнать местную культуру и быт, пожить жизнью другого человека, завести новые знакомства, прокачать свой уровень владения иностранным языком и снизить нагрузку на окружающую среду. Не говоря уж о том, что и собственную жилплощадь или машину можно сдать на время отпуска. Но есть во всём этом и довольно серьёзные минусы: человеческий фактор и отсутствие гарантий – шеринг-сервисы далеко не всегда несут юридическую ответственность перед клиентами, если что-то пойдёт не так.
Проживание
Airbnb стал примером для множества сервисов формата «живи у местных», но стоит сказать, что и у него были предшественники – клубы по обмену гостеприимством, этакая альфа-версия шеринг-экономики. Их принцип – возможность бесплатно пожить у людей из других городов при условии, что вы также готовы принимать гостей у себя. Примерно как в фильме «Отпуск по обмену». Некоторые из них действуют по принципу закрытых клубов с платным членством, в других достаточно регистрации на сайте. Самый известный сервис – couchsurfing.com, которым ежегодно пользуются около четырёх миллионов человек. В основном это студенты и бэкпекеры, а для проживания чаще всего предлагаются койко-места или свободные комнаты, хотя при должном упорстве и везении можно заполучить во временное пользование отдельную квартиру, дом, виллу или даже замок. Система с рейтингом и отзывами помогает найти подходящую жилплощадь и самых гостеприимных хозяев.
Другая категория сервисов подыскивает бесплатное жильё за выполнение определённой работы. Например, следить за домом и домашними животными в отсутствие хозяев. Здесь также действует клубная система, для вступления нужно заплатить взнос – в среднем около $50. Больше всего таких предложений в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Например, Luxury House Sitting (luxuryhousesitting.com) – популярная американская платформа с самой бюджетной подпиской ($25 в год). Nomador (nomador.com) и House Carers (housecarers.com) работают почти по всему миру. В качестве платы за проживание можно не только выгуливать собаку и поливать фикусы, но и, например, дежурить на ресепшен отеля, учить детей английскому или работать на огороде. Сайт WWOOF (wwoof.net) предлагает проживание за работу на фермах Латинской Америки. HelpX (helpx.net) и Workaway (workaway.info) ищут волонтёров по всему миру для работы в самых разных сферах – от ухода за лошадьми в Греции до помощи в организации английского лагеря на Байкале.
Для тех, кто всё же предпочитает жить в отелях, а не квартирах, тоже есть интересные шеринг-сервисы. Например, Roomer (roomertravel.com) предлагает выбор гостиничных номеров, в которые оплатившие их гости по какой-либо причине не могут заселиться. Сайт автоматически переписывает букинг на другое имя – благодаря простой перерегистрации для новых постояльцев проживание будет стоить дешевле (можно сэкономить до 45%), а несостоявшиеся гости смогут вернуть деньги за бронь.
Такси
Uber (uber.com) – ещё один флагманский для шеринг-экономики стартап, который совершил революцию в сфере такси. Идея проста, как всё гениальное: частные автовладельцы регистрируются в системе, проходят проверку и получают возможность подвозить пассажиров, установивших приложение. Выходит дешевле, чем пользоваться услугами официальных таксопарков, и безопаснее, чем просто голосовать на улице в поисках свободного бомбилы. Теперь подобных сервисов много – Яндекс.Такси, Gett, Maxim, наверняка хотя бы один из них вы уже испытали в деле. Но прежде чем использовать полюбившийся сервис за границей, погуглите – иногда его цены оказываются выше, чем у локального такси. Кроме того, возможны и другие неприятные сюрпризы. Например, в Израиле Gett в дополнение к цене поездки блокирует ещё 50 шекелей (около $15), если у вас карточка не израильского банка.
В некоторых городах и странах лучше использовать не международные, а локальные сервисы: например, американский Lyft (lyft.com) обычно приезжает быстрее всех, myTaxi (mytaxi.com) в Великобритании присылает на вызовы знаменитые чёрные кэбы, в Юго-Восточной Азии удобен Grab (grab.com), в котором не используются повышающие цену коэффициенты, Южная Америка ездит на Easy Taxi (easytaxi.com), а украинский Uklon (uklon.com.ua) предлагает дополнительные услуги: англоговорящего водителя, встречу с табличкой, перевозку животных и доставку пассажира на его собственном автомобиле.
Лайфхак: В некоторых странах (например, в США и Китае) у Uber есть опция UberPool – поездка с попутчиками, позволяющая разделить цену на всех: Шеринг в квадрате. Это может непредсказуемым образом удлинить время поездки (иногда водителю приходится делать крюк, чтобы подобрать или высадить других пассажиров), но зато финальная стоимость трансфера для каждого из них окажется ниже на 20–50%. До России UberPool ещё не дошёл, но Яндекс уже тестирует аналогичную опцию «Комбо».
Переезды между городами
Самый известный сервис в этой сфере – поиск попутчиков BlaBlaCar (blablacar.ru), которым удобно пользоваться в Европе и России. Карпулинг совершенно незаменим для тех случаев, когда нужно добраться в город, лежащий в стороне от железных дорог и аэропортов, или же когда общественный транспорт обходится слишком дорого или курсирует по неудобному для вас расписанию. Ну и ещё, конечно, когда хочется весёлого общения и музыки по дороге. Авторизованный водитель BlaBlaCar (с именем, фотографией машины и отзывами) пишет, что едет из точки А в точку Б, проезжая пункты В, Г, Д. Пассажиры, которым это по дороге, могут присоединиться в любом пункте маршрута – чем больше наберётся желающих, тем ниже для них будет стоимость поездки. А водитель получит возможность отбить деньги за бензин и платные трассы.
У международного сервиса есть локальные аналоги. В России – Яндекс.Попутка (как опция внутри приложения Яндекс.Навигатор), в Испании – Amovens (amovens.com), в Англии – Liftshare (liftshare.com).
Питание
Гастрономический формат шеринга – обедать и ужинать не в ресторанах, а в гостях у местных жителей. Вводите нужный город, дату и количество едоков, а затем из предложенных системой вариантов выбираете самый аппетитный. Хосты подробно рассказывают о своём доме, семье и запланированном меню (есть опции для аллергиков, веганов и сидящих на диете), выбирать также помогают рейтинг и отзывы. В некоторых странах и регионах такие сервисы гастрономического гостеприимства поддерживаются на государственном уровне – например, в Швеции действует программа A Slice оf Swedish Hospitality (asliceofswedishhospitality.com). Сервис Eatwith (eatwith.com) охватывает многие страны мира, в США напроситься на ужин можно через Feastly (eatfeastly.com), а BonAppetour (bonappetour.com) подойдёт тем, кто хочет не просто утолить голод, но и попасть на мастер-класс по приготовлению местных блюд, гастрономический тур по городу, дегустацию или поход по рынкам.
Автопрокат
Альтернатива такси и службам проката авто – каршеринг, возможность брать в аренду общественные автомобили в пределах больших городов. Вот прямо как с общественными велосипедами – просто ищете ближайшую свободную машину, катаетесь, сколько вам нужно, и оставляете, где удобно. Оплата в большинстве случаев поминутная. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, нужно установить приложение, внести данные паспорта, прав и кредитной карты и дождаться авторизации. Приложение определит вашу локацию и покажет, где стоит ближайший свободный автомобиль, открывают и закрывают машину также при помощи приложения (следите за зарядом аккумулятора – если телефон сядет, то вы не сможете сдать транспорт).
Каршеринг выручает, когда автомобиль нужен всего на несколько часов или приходится крутиться по нескольким адресам. Часто это значительно дешевле, чем такси в аэропорт. Один из крупнейших каршерингов Zipcar (zipcar.com) работает в десяти странах, в том числе США, Франции, Бельгии, Турции и Исландии. Машины car2go (car2go.com) встречаются в крупных городах Европы и США (Вена, Мадрид, Рим, Чикаго). В США также действуют Getaround (getaround.com) и Turo (turo.com) – при помощи последнего в аренду берут не общественные автомобили сервисной компании, а частные машины местных жителей. В Москве работают 15 операторов каршеринга, они разрешают выезжать на 200 км от МКАД, но оставлять машины можно только в пределах столицы. Удобно, что стоянка бесплатна даже в зонах платной парковки.
Культурная программа
Свободное время, любовь к родному городу, страсть к приключениям или большие познания в искусствоведении тоже шерятся: существует множество сервисов, с помощью которых можно организовать экскурсионный тур любой сложности и тематики – от походов по музеям до настоящих адреналиновых приключений. Например, Vayable (vayable.com) предлагает разнообразный тематический туризм: «Ночной Париж», «Беговой тур по Нью-Йорку». Сервис Withlocals (withlocals.com) приглашает прогуляться по разным городам в компании с местными жителями. Advlo (advlo.com) специализируется на приключениях – можно выбирать между водными, воздушными и горными походами. А VoomaGo (voomago.com) делает ставку не столько на бюджетные, сколько на тщательно продуманные многодневные туры с погружением в местную культуру и традиции.
Необычные шеринг-сервисыSpinlister (spinlister.com): аренда б/у велосипедов, лыж и сёрфов в том месте, где вы собираетесь ими пользоваться.
Antlos (antlos.com): шеринг яхт, катеров и лодок.
Justpark (justpark.com) и Parking Panda (parkingpanda.com): местные жители сдают в аренду свои парковочные места в центре города.
Gamping (gamping.com): места для ваших палаток и кемперов.
Surfair (surfair.com): полёты на частных самолётах (безлимит на месяц стоит €2495).
Grabr (grabr.io): сервис доставки товаров. Можно попросить путешественников, летящих по подходящему вам маршруту, привезти покупку из заграничного магазина или самому согласиться побыть курьером и подзаработать на доставке.
Новая модель раздела имущества оказалась идеальной, позволяя одним сэкономить, а другим подзаработать без лишних инвестиций на том, что у них уже есть — будь то пустые комнаты, простаивающий большую часть недели автомобиль или избыток свободного времени. А для самостоятельных путешественников шеринг-сервисы стали настоящим спасением: благодаря им поездки получаются куда интереснее, проще в организации и дешевле по всем пунктам от проживания и транспорта до питания и экскурсий. Ведь во временное пользование сегодня можно взять решительно всё — даже частный самолёт! А ещё такие сервисы позволяют лучше узнать местную культуру и быт, пожить жизнью другого человека, завести новые знакомства, прокачать свой уровень владения иностранным языком и снизить нагрузку на окружающую среду. Не говоря уж о том, что и собственную жилплощадь или машину можно сдать на время отпуска. Но есть во всём этом и довольно серьёзные минусы: человеческий фактор и отсутствие гарантий — шеринг-сервисы далеко не всегда несут юридическую ответственность перед клиентами, если что-то пойдёт не так.
Проживание
Airbnb стал примером для множества сервисов формата «живи у местных», но стоит сказать, что и у него были предшественники — клубы по обмену гостеприимством, этакая альфа-версия шеринг-экономики. Их принцип — возможность бесплатно пожить у людей из других городов при условии, что вы также готовы принимать гостей у себя. Примерно как в фильме «Отпуск по обмену». Некоторые из них действуют по принципу закрытых клубов с платным членством, в других достаточно регистрации на сайте. Самый известный сервис — couchsurfing.com, которым ежегодно пользуются около четырёх миллионов человек. В основном это студенты и бэкпекеры, а для проживания чаще всего предлагаются койко-места или свободные комнаты, хотя при должном упорстве и везении можно заполучить во временное пользование отдельную квартиру, дом, виллу или даже замок. Система с рейтингом и отзывами помогает найти подходящую жилплощадь и самых гостеприимных хозяев.
Другая категория сервисов подыскивает бесплатное жильё за выполнение определённой работы. Например, следить за домом и домашними животными в отсутствие хозяев. Здесь также действует клубная система, для вступления нужно заплатить взнос — в среднем около $50. Больше всего таких предложений в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Например, Luxury House Sitting (luxuryhousesitting.com) — популярная американская платформа с самой бюджетной подпиской ($25 в год). Nomador (nomador.com) и House Carers (housecarers.com) работают почти по всему миру. В качестве платы за проживание можно не только выгуливать собаку и поливать фикусы, но и, например, дежурить на ресепшен отеля, учить детей английскому или работать на огороде. Сайт WWOOF (wwoof.net) предлагает проживание за работу на фермах Латинской Америки. HelpX (helpx.net) и Workaway (workaway.info) ищут волонтёров по всему миру для работы в самых разных сферах — от ухода за лошадьми в Греции до помощи в организации английского лагеря на Байкале.
Для тех, кто всё же предпочитает жить в отелях, а не квартирах, тоже есть интересные шеринг-сервисы. Например, Roomer (roomertravel.com) предлагает выбор гостиничных номеров, в которые оплатившие их гости по какой-либо причине не могут заселиться. Сайт автоматически переписывает букинг на другое имя — благодаря простой перерегистрации для новых постояльцев проживание будет стоить дешевле (можно сэкономить до 45%), а несостоявшиеся гости смогут вернуть деньги за бронь.
Такси
Uber (uber.com) — ещё один флагманский для шеринг-экономики стартап, который совершил революцию в сфере такси. Идея проста, как всё гениальное: частные автовладельцы регистрируются в системе, проходят проверку и получают возможность подвозить пассажиров, установивших приложение. Выходит дешевле, чем пользоваться услугами официальных таксопарков, и безопаснее, чем просто голосовать на улице в поисках свободного бомбилы. Теперь подобных сервисов много — Яндекс.Такси, Gett, Maxim, наверняка хотя бы один из них вы уже испытали в деле. Но прежде чем использовать полюбившийся сервис за границей, погуглите — иногда его цены оказываются выше, чем у локального такси. Кроме того, возможны и другие неприятные сюрпризы. Например, в Израиле Gett в дополнение к цене поездки блокирует ещё 50 шекелей (около $15), если у вас карточка не израильского банка.
В некоторых городах и странах лучше использовать не международные, а локальные сервисы: например, американский Lyft (lyft.com) обычно приезжает быстрее всех, myTaxi (mytaxi.com) в Великобритании присылает на вызовы знаменитые чёрные кэбы, в Юго-Восточной Азии удобен Grab (grab.com), в котором не используются повышающие цену коэффициенты, Южная Америка ездит на Easy Taxi (easytaxi.com), а украинский Uklon (uklon.com.ua) предлагает дополнительные услуги: англоговорящего водителя, встречу с табличкой, перевозку животных и доставку пассажира на его собственном автомобиле.
Лайфхак: В некоторых странах (например, в США и Китае) у Uber есть опция UberPool — поездка с попутчиками, позволяющая разделить цену на всех: Шеринг в квадрате. Это может непредсказуемым образом удлинить время поездки (иногда водителю приходится делать крюк, чтобы подобрать или высадить других пассажиров), но зато финальная стоимость трансфера для каждого из них окажется ниже на 20−50%. До России UberPool ещё не дошёл, но Яндекс уже тестирует аналогичную опцию «Комбо».
Переезды между городами
Самый известный сервис в этой сфере — поиск попутчиков BlaBlaCar (blablacar.ru), которым удобно пользоваться в Европе и России. Карпулинг совершенно незаменим для тех случаев, когда нужно добраться в город, лежащий в стороне от железных дорог и аэропортов, или же когда общественный транспорт обходится слишком дорого или курсирует по неудобному для вас расписанию. Ну и ещё, конечно, когда хочется весёлого общения и музыки по дороге. Авторизованный водитель BlaBlaCar (с именем, фотографией машины и отзывами) пишет, что едет из точки А в точку Б, проезжая пункты В, Г, Д. Пассажиры, которым это по дороге, могут присоединиться в любом пункте маршрута — чем больше наберётся желающих, тем ниже для них будет стоимость поездки. А водитель получит возможность отбить деньги за бензин и платные трассы.
У международного сервиса есть локальные аналоги. В России — Яндекс.Попутка (как опция внутри приложения Яндекс.Навигатор), в Испании — Amovens (amovens.com), в Англии — Liftshare (liftshare.com).
Питание
Гастрономический формат шеринга — обедать и ужинать не в ресторанах, а в гостях у местных жителей. Вводите нужный город, дату и количество едоков, а затем из предложенных системой вариантов выбираете самый аппетитный. Хосты подробно рассказывают о своём доме, семье и запланированном меню (есть опции для аллергиков, веганов и сидящих на диете), выбирать также помогают рейтинг и отзывы. В некоторых странах и регионах такие сервисы гастрономического гостеприимства поддерживаются на государственном уровне — например, в Швеции действует программа A Slice оf Swedish Hospitality (asliceofswedishhospitality.com). Сервис Eatwith (eatwith.com) охватывает многие страны мира, в США напроситься на ужин можно через Feastly (eatfeastly.com), а BonAppetour (bonappetour.com) подойдёт тем, кто хочет не просто утолить голод, но и попасть на мастер-класс по приготовлению местных блюд, гастрономический тур по городу, дегустацию или поход по рынкам.
Автопрокат
Альтернатива такси и службам проката авто — каршеринг, возможность брать в аренду общественные автомобили в пределах больших городов. Вот прямо как с общественными велосипедами — просто ищете ближайшую свободную машину, катаетесь, сколько вам нужно, и оставляете, где удобно. Оплата в большинстве случаев поминутная. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, нужно установить приложение, внести данные паспорта, прав и кредитной карты и дождаться авторизации. Приложение определит вашу локацию и покажет, где стоит ближайший свободный автомобиль, открывают и закрывают машину также при помощи приложения (следите за зарядом аккумулятора — если телефон сядет, то вы не сможете сдать транспорт).
Каршеринг выручает, когда автомобиль нужен всего на несколько часов или приходится крутиться по нескольким адресам. Часто это значительно дешевле, чем такси в аэропорт. Один из крупнейших каршерингов Zipcar (zipcar.com) работает в десяти странах, в том числе США, Франции, Бельгии, Турции и Исландии. Машины car2go (car2go.com) встречаются в крупных городах Европы и США (Вена, Мадрид, Рим, Чикаго). В США также действуют Getaround (getaround.com) и Turo (turo.com) — при помощи последнего в аренду берут не общественные автомобили сервисной компании, а частные машины местных жителей. В Москве работают 15 операторов каршеринга, они разрешают выезжать на 200 км от МКАД, но оставлять машины можно только в пределах столицы. Удобно, что стоянка бесплатна даже в зонах платной парковки.
Культурная программа
Свободное время, любовь к родному городу, страсть к приключениям или большие познания в искусствоведении тоже шерятся: существует множество сервисов, с помощью которых можно организовать экскурсионный тур любой сложности и тематики — от походов по музеям до настоящих адреналиновых приключений. Например, Vayable (vayable.com) предлагает разнообразный тематический туризм: «Ночной Париж», «Беговой тур по Нью-Йорку». Сервис Withlocals (withlocals.com) приглашает прогуляться по разным городам в компании с местными жителями. Advlo (advlo.com) специализируется на приключениях — можно выбирать между водными, воздушными и горными походами. А VoomaGo (voomago.com) делает ставку не столько на бюджетные, сколько на тщательно продуманные многодневные туры с погружением в местную культуру и традиции.
Необычные шеринг-сервисы
Spinlister (spinlister.com): аренда б/у велосипедов, лыж и сёрфов в том месте, где вы собираетесь ими пользоваться.
Antlos (antlos.com): шеринг яхт, катеров и лодок.
Justpark (justpark.com) и Parking Panda (parkingpanda.com): местные жители сдают в аренду свои парковочные места в центре города.
Gamping (gamping.com): места для ваших палаток и кемперов.
Surfair (surfair.com): полёты на частных самолётах (безлимит на месяц стоит €2495).
Grabr (grabr.io): сервис доставки товаров. Можно попросить путешественников, летящих по подходящему вам маршруту, привезти покупку из заграничного магазина или самому согласиться побыть курьером и подзаработать на доставке.