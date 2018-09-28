  • 3 главных фестиваля этой осени
    Фото: Rieger Bertrand/hemis.fr/East News
  • 3 главных фестиваля этой осени
    Фото: Rieger Bertrand/hemis.fr/East News
National Geographic Traveler

3 главных фестиваля этой осени

Впереди нас ждёт вовсе не «унылая пора», а бесконечная череда фестивалей и весёлых праздников.
28 сентября 2018 в 13:26
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19 октября — 4 ноября
Свободная ярмарка (Бремен, Германия)
Один из старейших народных фестивалей в Европе — начиная с 1035 года не было случая, чтобы свободная ярмарка не состоялась. В своё время этот рынок считался «привилегированным» — тут разрешалось торговать теми продуктами, на которые в обычные дни действовала монополия. Сегодня сюда приезжают более 4 млн человек — покататься на аттракционах, поучаствовать в гуляньях, мас­тер-классах и, конечно, в знаменитом костюмированном параде.
freimarkt.de

27 октября
Международный фестиваль фейерверков (Пусан, Южная Корея)
В Корее так любят салют, что международные фестивали фейерверков устраивают здесь регулярно (6 октября, например, проходит фестиваль в Сеуле). Праздник в Пусане считается самым масштабным: посмотреть на огненное шоу, сопровождающееся лазерным и музыкальным представлением, собираются более 2,5 млн человек.
bfo.or.kr

1−2 ноября
День Мёртвых (Мехико, Мексика)
Один из самых оптимистичных и ярких праздников, посвящённый любимым людям, ушедшим в мир иной. И хотя традиционно этот праздник — семейный, в Мехико его отмечают со всем столичным размахом: украшенные огнями кладбища, театральные представления, концерты и карнавальное шествие, появившееся здесь после премьеры фильма «007: Спектр» из цикла бондианы.
dayofthedead.com

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№66, сентябрь — октябрь 2018).
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