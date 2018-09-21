National Geographic Traveler

Веер пучхэ — главный южнокорейский сувенир

Изящный веер пучхэ — не только один из главных корейских сувениров, арт-объект и мечта коллекционера, но и элемент, без которого невозможен национальный танец пучхэчхум.
21 сентября 2018 в 20:30
  • Веер пучхэ — главный южнокорейский сувенир
    Фото: Национальная организация туризма Кореи

Когда был изобретён пучхэ — неизвестно, но уже в середине XII века этот веер упоминался в старейшей летописи корейской истории — «Самгук саги». Раньше им могли обладать лишь особы голубых кровей, иногда веера дарили иностранным послам. В наши дни существует около 80 видов пучхэ — их изготавливают вручную из бамбука и традиционной бумаги ханджи из шелковичной коры. Веера бывают круглые и складные (последние изобрели здесь же, в эпоху Корё), а среди узоров, созданных бамбуковыми рейками, встречаются символы инь-ян, драконы, цветки лотоса и каллиграфические надписи.

Корейцы до сих пор используют пучхэ не только в декоративных целях, но и по прямому назначению — для создания прохлады, а также в качестве крышки, подставки или зонтика от солнца. Центром высокого веерного искусства считается город Чонджу, но купить пучхэ можно по всей стране — например, на променаде Инсадон в Сеуле.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№66, сентябрь — октябрь 2018).
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