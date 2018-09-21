Веер пучхэ — главный южнокорейский сувенир
Когда был изобретён пучхэ — неизвестно, но уже в середине XII века этот веер упоминался в старейшей летописи корейской истории — «Самгук саги». Раньше им могли обладать лишь особы голубых кровей, иногда веера дарили иностранным послам. В наши дни существует около 80 видов пучхэ — их изготавливают вручную из бамбука и традиционной бумаги ханджи из шелковичной коры. Веера бывают круглые и складные (последние изобрели здесь же, в эпоху Корё), а среди узоров, созданных бамбуковыми рейками, встречаются символы инь-ян, драконы, цветки лотоса и каллиграфические надписи.
Корейцы до сих пор используют пучхэ не только в декоративных целях, но и по прямому назначению — для создания прохлады, а также в качестве крышки, подставки или зонтика от солнца. Центром высокого веерного искусства считается город Чонджу, но купить пучхэ можно по всей стране — например, на променаде Инсадон в Сеуле.