Впечатление: Динан, Франция
Кулинарная книга Дюма начинается словами: «Едва появившись на свет, человек получает от своего желудка приказ есть по крайней мере три раза в день, чтобы восстанавливать силы, которые отнимают у него работа, но чаще всего — нерадение».
В бретонский городок Динан меня случайно занесло по дороге на устричную ферму. Устав, я решила ночевать в Динане. А утром собиралась позавтракать и ехать дальше. Я прогулялась вдоль реки Ранс, посмотрела на Старый порт и знаменитый виадук, по крутой тропинке поднялась к церкви Сен-Совьёр, оглядела живописные окрестности того, что раньше было центром торговых путей Бретани, а потом недалеко от площади Мерсье села в самую известную блинную забегаловку и заказала гречневые галеты. Прямо при мне шеф-повар налил на чугунную поверхность (биллиг) гречневое тесто, ловко перевернул на другую сторону, разбил в середину яйцо, положил по краям ветчину и кусочки сыра. А потом лопаткой сложил края блина так, чтобы только желток выглядывал наружу. Получился самый бретонский завтрак, главный здешний специалитет. Bon appétite!
Я решила всё же задержаться и посмотреть город. Всё-таки здесь как нигде сохранилось уютное средневековое обаяние. Замшелые каменные стены, древняя часовая башня, фахверковые домики с островерхими крышами и колоннами, похожие на избушки на курьих ножках. Самая старая улица в городе — Жерцюаль, по которой какие-нибудь герои Дюма на лошадях цокали в поисках повода подраться. Ворота домов, овитые плющом. Блинные ресторанчики крепери, выставляющие меню прямо на улице… «Блины из гречневой муки, обжаренные на сале, со сливочным сыром, шампиньонами и гребешками». Какая незадача, что я уже позавтракала. Ах, ладно, всё равно никто не узнает. Зайду, позавтракаю второй раз…
В каждой бретонской семье свои традиции приготовления блинов, но особо популярными всегда были галеты — солёные блины из дешёвой гречневой муки. Сладкие пшеничные блины пекли лишь по большим праздникам, например, на Жирный вторник (бретонская Масленица). Но их я, конечно, пробовать уже не буду, хватит. Я вышла из крепери с одной мыслью: «Бежать, бежать от этих блинных как можно дальше, к чёрту этнографию, желудок дороже! »
И всё-таки это большое счастье — гулять по крошечному старому городу в солнечный день. Уличные музыканты играют на «Колёсной лире», похожем на волынку старинном инструменте, ровеснике самого Динана. На центральной площади развернулся рынок. Я купила сувениров и уже собралась уходить, но опять увидела их. «Сладкие блинчики с пряной каштановой начинкой под шоколадным соусом». Тысяча чертей!
В кулинарной книге, написанной в Бретани, Дюма рассказывает про три вида аппетита. Последний он определил так: «Третий вид аппетита пробуждается посредине трапезы, в тот момент, когда на столе появляется изумительное блюдо, когда трезвый гость без малейшего сожаления собирался покинуть стол, однако сдержался в последнюю минуту, охваченный порывом чревоугодия».
Нет, ну какие же они всё-таки канальи!