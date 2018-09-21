National Geographic Traveler

Впечатление: Динан, Франция

Лето 1869 года Александр Дюма решил провести в Бретани. Он искал тихий уголок, чтобы написать «большой кулинарный словарь», заказанный ему издателем Леграном. И не ошибся с выбором места.
Дарья Алавидзе
21 сентября 2018 в 19:34
  • Впечатление: Динан, Франция
    Иллюстрация: Регина Шафир

Кулинарная книга Дюма начинается словами: «Едва появившись на свет, человек получает от своего желудка приказ есть по крайней мере три раза в день, чтобы восстанавливать силы, которые отнимают у него работа, но чаще всего — нерадение».

В бретонский городок Динан меня случайно занесло по дороге на устричную ферму. Устав, я решила ночевать в Динане. А утром собиралась позавтракать и ехать дальше. Я прогулялась вдоль реки Ранс, посмотрела на Старый порт и знаменитый виадук, по крутой тропинке поднялась к церкви Сен-Совьёр, оглядела живописные окрестности того, что раньше было центром торговых путей Бретани, а потом недалеко от площади Мерсье села в самую известную блинную забегаловку и заказала гречневые галеты. Прямо при мне шеф-повар налил на чугунную поверхность (биллиг) гречневое тесто, ловко перевернул на другую сторону, разбил в середину яйцо, положил по краям ветчину и кусочки сыра. А потом лопаткой сложил края блина так, чтобы только желток выглядывал наружу. Получился самый бретонский завтрак, главный здешний специалитет. Bon appétite!

Я решила всё же задержаться и посмотреть город. Всё-таки здесь как нигде сохранилось уютное средневековое обаяние. Замшелые каменные стены, древняя часовая башня, фахверковые домики с островерхими крышами и ­колоннами, похожие на избушки на курьих ножках. Самая старая улица в городе — Жерцюаль, по которой какие-нибудь герои Дюма на лошадях цокали в поисках повода подраться. Ворота домов, овитые плющом. Блинные ресторанчики крепери, выставляющие меню прямо на улице… «Блины из гречневой муки, обжаренные на сале, со сливочным сыром, шампиньонами и гребешками». Какая незадача, что я уже позавтракала. Ах, ладно, всё равно никто не узнает. Зайду, позавтракаю второй раз…

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№66, сентябрь — октябрь 2018).
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