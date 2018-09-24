Точка на карте: Коста-Наварино, Греция
Ещё восемь лет назад в Наварино Дюнс было сложно остановиться на ночь — эта территория носит статус заповедника. Сегодня здесь открыты уже два отеля — The Romanos, A Luxury Collection Resort и The Westin Resort — и построены несколько десятков вилл.
Курорт выделил под строительство всего 10% территории и зорко следит за тем, чтобы это соотношение не менялось. Благодаря особому статусу тут концентрируется множество экопрограмм. Например, в рамках одной из них, совместной с обществом по защите морских черепах Греции Archelon, учёные отслеживают популяцию морских черепах, приплывающих на гнездование к берегам Наварино Дюнс. При помощи специальной аппаратуры места, где самка отложила яйца, отслеживаются и пересчитываются, а вокруг заботливо ставят заграждение и табличку с подписью: «Не беспокоить! »
В соседнюю Гиалову лагуну по осени прилетают фламинго и ещё 270 видов птиц. Учёные вместе с Navarino Environmental Observatory изучают влияние климатических изменений на экосистему лагуны и жизнь пернатых в целом. Здесь стоит вооружиться биноклем и на трёхчасовой прогулке с гидом понаблюдать за местной фауной.
По всей территории курорта проложены пешие и веломаршруты, прокатиться можно как самостоятельно, так и под присмотром инструктора. Коста-Наварино популярен у любителей дайвинга, вейкборда, скалолазания и, конечно же, прогулок на яхте. Каждый год осенью здесь проходит сбор оливок: особый сорт, который выращивают в этом регионе. Кстати, масло можно продегустировать в местной энотеке. А с 12 по 14 октября пройдут Navarino Challenge — спортивные состязания, участие в которых может принять любой желающий. Основные дисциплины: бег, плавание, езда на велосипеде, скалолазание, гольф, пляжный волейбол и теннис. costanavarino.com
Как добраться:
До ближайшего аэропорта Каламаты можно долететь рейсами Aegian Airlines (aegeanair.com).