National Geographic Traveler

Достояние республики: озеро Охрид в Македонии

Македония не имеет выхода к морю, но Охридское озеро, самое глубокое и древнее на Балканах, вполне компенсирует этот маленький недостаток.
Текст и фото: Светлана Аверина
3 сентября 2018 в 12:40
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  • Достояние республики: озеро Охрид в Македонии
    Пожалуй, самый знаменитый вид на Охридское озеро открывается с утёса, где стоит церковь Иоанна Богослова в Канео, построенная в XIII веке

Запах печного дыма — первое, что чувствуешь, едва ступив на мощённые камнем улицы старого Охрида. Балканские домики с выбеленными стенами и красной черепицей утопают в зелени и цветах. Старинные православные церкви и монастыри завораживают перезвоном колоколов на закате. А довершает картину безмятежное Охридское озеро, глубина которого местами доходит до 288 метров.

Город Охрид вполне можно было бы осмотреть и за сутки, настолько он компактный. Но вряд ли бывшая столица Первого Болгарского царства отпустит кого-то так быст­ро: на небольшом клочке земли, за обладание которым веками почти непрерывно велись войны, слишком много интересного. От тысячелетнего дуба, раскинувшего свои ветви на главной площади города, уютных кафе и ресторанов с традиционной балканской кухней до погружения в воскресную суету старого базара, прогулок на катере вдоль живописных берегов Охридского озера и крутого подъёма к легендарной крепости Х века — Самуиловой твердине.

  • Это не отражение деревьев в воде, как может показаться, а настоящий подводный лес, который растёт на дне озера рядом с монастырём Святого Наума Охридского.
  • По территории монастыря Святого Наума Охридского свободно разгуливают павлины, ничуть не робея перед туристами.
  • В 1979—1980 годах Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Базилика Святой Софии — крупнейшее духовное сооружение в Охриде. Когда город был столицей Болгарского царства, базилика служила кафедральным собором. Сейчас это музей.

А в получасе от Охрида на границе Македонии и Албании вблизи монастыря Святого Наума Охридского ждёт настоящее чудо — ещё одно небольшое озеро с кристально чис­той и вкусной водой. Проплывая по нему на вёсельной лодке, можно любоваться завораживающим подводным лесом и бьющими из дна ключами.

Сезон

В Охрид лучше приезжать в тёп­лое время года — с апреля по октябрь. Летом осмотр достопримечательностей можно совместить с пляжным отдыхом, водными экскурсиями и экотуризмом. Охрид пока ещё не стал туристической Меккой, тем не менее тут бывает многолюдно с середины июля до середины августа, когда проходит музыкальный фестиваль «Охридское лето». Жильё на этот период лучше бронировать заранее.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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