Достояние республики: озеро Охрид в Македонии
Запах печного дыма — первое, что чувствуешь, едва ступив на мощённые камнем улицы старого Охрида. Балканские домики с выбеленными стенами и красной черепицей утопают в зелени и цветах. Старинные православные церкви и монастыри завораживают перезвоном колоколов на закате. А довершает картину безмятежное Охридское озеро, глубина которого местами доходит до 288 метров.
Город Охрид вполне можно было бы осмотреть и за сутки, настолько он компактный. Но вряд ли бывшая столица Первого Болгарского царства отпустит кого-то так быстро: на небольшом клочке земли, за обладание которым веками почти непрерывно велись войны, слишком много интересного. От тысячелетнего дуба, раскинувшего свои ветви на главной площади города, уютных кафе и ресторанов с традиционной балканской кухней до погружения в воскресную суету старого базара, прогулок на катере вдоль живописных берегов Охридского озера и крутого подъёма к легендарной крепости Х века — Самуиловой твердине.
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Это не отражение деревьев в воде, как может показаться, а настоящий подводный лес, который растёт на дне озера рядом с монастырём Святого Наума Охридского.
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По территории монастыря Святого Наума Охридского свободно разгуливают павлины, ничуть не робея перед туристами.
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В 1979—1980 годах Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Базилика Святой Софии — крупнейшее духовное сооружение в Охриде. Когда город был столицей Болгарского царства, базилика служила кафедральным собором. Сейчас это музей.
А в получасе от Охрида на границе Македонии и Албании вблизи монастыря Святого Наума Охридского ждёт настоящее чудо — ещё одно небольшое озеро с кристально чистой и вкусной водой. Проплывая по нему на вёсельной лодке, можно любоваться завораживающим подводным лесом и бьющими из дна ключами.
Сезон
В Охрид лучше приезжать в тёплое время года — с апреля по октябрь. Летом осмотр достопримечательностей можно совместить с пляжным отдыхом, водными экскурсиями и экотуризмом. Охрид пока ещё не стал туристической Меккой, тем не менее тут бывает многолюдно с середины июля до середины августа, когда проходит музыкальный фестиваль «Охридское лето». Жильё на этот период лучше бронировать заранее.
Визы Читать далее
Россия и Республика Македония каждые 2−3 года продлевают соглашение о безвизовом режиме. Но в 2018 году существует ограничение по продолжительности визита. Турист должен находиться в стране не больше трёх месяцев в течение полугода. Если в планах стоит визит на более продолжительный срок, то россиянам следует обращаться в консульство.
Как добраться
Прямых рейсов между Россией и Македонией пока нет. Самый простой путь — долететь рейсами Air Serbia (airserbia.com) до Скопье. Оттуда на автобусе или арендованном автомобиле — 170 км по живописному горному шоссе.
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Путь в Охрид лежит через столицу Македонии, Скопье. Её центр — площадь Македония, место притяжения туристов и горожан. Здесь проводят концерты и городские праздники.
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Характерная черта архитектуры Охрида — дома, где верхние этажи выступают над нижними. Всё просто: в прошлом налог на недвижимость рассчитывался лишь по площади первого этажа.
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В последние солнечные дни на озеро слетаются бесчисленные стаи птиц: дикие утки, гуси, пеликаны, лебеди, бакланы, цапли.
Еда
Охрид славится превосходными рыбными ресторанами, в которых подают знаменитую форель по-охридски. Достойную конкуренцию рыбе составит котлета-плескавица, жаренные колбаски кебали, овощная икра айвар и ширден (бараньи кишки в горщочке). Также нельзя не попробовать одно из главных балканских блюд — шопский салатиз овощей с брынзой, который чаще можно встретить под названием «салат по-македонски».
Сувениры
Охридский жемчуг — не только украшение, но и объект национальной гордости. Чтобы его купить, нужно потолкаться на главном базаре города, почувствовать, как на крошечном пространстве смешиваются турецкий Восток и европейский Запад. При этом здесь говорят на македонском языке, так похожем на русский. Сами жемчужины делаются из чешуек рыбы, которая водится только в Охридском озере, — продавцы готовы часами рассказывать обо всех тонкостях производства. Охрид часто называют «балканским Иерусалимом», и ценителям могут быть интересны иконы, написанные иноками в местных монастырях.
Жилье
Многие дома в Охриде, построенные в традиционном балканском стиле, приспособлены под гостиницы. Местные гордо именуют их «виллами». Имеет смысл поселиться в такой вилле в старом городе и встречать восходы и закаты на собственном балконе с восхитительным видом на Охридское озеро. Например, Villa Dudanov — семейный отель с очень гостеприимными хозяевами. Villa Jovan располагается в подлинной архитектурной жемчужине — доме 19 века в самом центре Охрида, a из Villa Dea можно выйти прямо к озеру.