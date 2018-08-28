12 лучших походов по России: горы, реки и озёра
Для начинающих
Лесной поход, Тульская область
Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 2 дня.
Маршрут: дер. Бяково — река Осётр — усадьба барона фон Мекка — русло сухого Осётра — река Венёвка — пл. 168 км
Сложность: низкая
Этот живописный маршрут по Венёвскому уезду ведёт через старинный Карповский лес (Тульские засеки) и не предусматривает длительных переходов — в программе есть время и на спокойные прогулки по долинам и рощам, и на купание, и на рыбалку в реке Осётр, и на осмотр встреченных на маршруте пещер и карстовых провалов, и на вечерние музыкальные посиделки и беседы у костра. Также запланировано посещение заброшенной усадьбы «железнодорожного короля» барона фон Мекка в селе Хрусловка и источника «Двенадцать ключей» с окружающими его курганами, вблизи села Свиридово.
way-open.ru, от 2200 руб.
Поход по нацпарку «Плещеево озеро», Ярославская область
Сезон: апрель — сентябрь. Продолжительность: 3 дня.
Маршрут: с. Глебовское — нацпарк «Плещеево озеро» — экотропа «Медвежий угол» — экокемпинг «Сфера» — река Вёкcа — экотропа «В гостях у Серой цапли» — Александрова гора — Никитский монастырь
Сложность: низкая
Древнее Плещеево озеро вблизи Переславля-Залесского — огромная часть национального парка, по территории которого проложено несколько экотроп и маршрутов. Но это история не только про заповедную природу, дубравы и топи — во время похода можно увидеть заброшенную военную часть ПВО, пройтись по старой узкоколейке, по которой с болот возили торф, взобраться на искусственную Александрову гору времён Александра Невского и посетить старинный Никитский монастырь.
vpoxod.ru, 3500 руб.
Сплав по реке Воря, Московская область
Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 2 дня. Читать далее
Маршрут: дер. Каблуково — дер. Авдотьино — Николо-Берлюковская пустынь
Сложность: низкая
Стокилометровая речушка Воря — левый приток Клязьмы. По всему течению она подпитывается ледяными ключами, так что купаться здесь холодно даже летом (температура воды — около +10 °С), зато она идеально подходит для несложного сплава на байдарках и каяках. И для рыбалки — во время остановок можно добыть линей, окуней, голавлей и даже щук. Сам по себе 30-километровый сплав совсем не опасный, штурмовать пороги не нужно, но из-за встречающихся мелей и нависших кустов расслабляться не приходится. На Воре находится и действующий Николо-Берлюковский монастырь, который можно осмотреть во второй день.
vpoxod.ru, 5900 руб.
По горам и долам
«Ожерелье алтайских озёр», Республика Алтай
Сезон: июль — август. Продолжительность: 13 дней.
Маршрут: Новосибирск — пос. Тюнгур — Кучерлинское озеро — водопад Иолдо-Айры — озеро Дарашколь — ледник Немыцкого — Зелёное озеро — перевал Рига-Турист — Долина семи озёр — Аккемское озеро — водопад Текелю
Сложность: средняя
Во время этой экспедиции можно посетить самые красивые точки Горного Алтая — озёра Кучерлинское, Дарашколь, Зелёное, Голубое, Аккемское и Горных Духов, побывать в Долине семи озёр и долине Ярлу, увидеть множество горных рек и водопадов, изучить петроглифы грота Куйлю, пройти перевал Рига-Турист и вдоволь пофотографировать Белуху с разных ракурсов. Тур стартует в Новосибирске, откуда предстоит переезд в горы по живописному Чуйскому тракту. Активная же часть маршрута занимает десять суток — в день приходится преодолевать от 6 до 25 км, так что путешествие предназначено для людей, уже имеющих опыт горных походов.
extremetime.ru, 27 600 руб.
«Эльбрусская кругосветка», Республика Кабардино-Балкария
Сезон: июнь — сентябрь. Продолжительность: 10 дней
Маршрут: пос. Верхний Баксан — озеро Сылтранкель — ущелье Кыртык — ледовое плато Джикаугенкез — Лунная поляна — урочище Джилы-Су
Сложность: средняя
5642-метровый Эльбрус — самая высокая гора Европы, которую мечтают покорить многие любители восхождений. Но такой туризм не для всех, ведь это настоящее испытание на прочность, да и горная болезнь на таких высотах — не редкость. А вот поход по Приэльбрусью без штурма вершины, но с возможностью преодолеть несколько перевалов и увидеть и убелённые снегами горы с ущельями, и альпийские луга, и древние ледники, и причудливые скальные формации — совсем другая история. Максимальная высота лагеря — до 3800 метров, что ещё комфортно, но предусмотрен и марш-бросок на скалы Ленца до уровня 4600 метров.
bigmountain.ru, от 25 000 руб.
Большая Севастопольская тропа, Республика Крым
Сезон: круглый год, но лучше всего весна и осень. Продолжительность: 8 дней.
Маршрут: Любимовка — урочище Горный Ключ — т/с «2-й кордон» — т/с «Гористое» — с. Передовое — т/с «Узунджа» — перевал Байдарские ворота — Ласпинский перевал — Балаклава
Сложность: низкая
Большая Севастопольская тропа — один из самых любопытных туристических проектов, появившихся за последние годы. Описывающий огромный полукруг маршрут проложен от Балаклавы через три гряды Крымских гор — вдоль южного берега на берег западный. Путь ведёт вблизи вертикальных обрывов над морем, мимо старинных пещерных монастырей, генуэзской крепости Чембало и таврских дольменов. Тропу не обязательно проходить за один раз — по сути, это сеть дневных пешеходных маршрутов длиной от 10 до 25 км. На сегодняшний день промаркировано 115 км из 300.
bst-sev.ru, самостоятельное прохождение
Сплавы
По реке Анюй, Хабаровский край
Сезон: июнь и сентябрь. Продолжительность: 4 дня
Маршрут: Хабаровск — река Анюй
Сложность: низкая
Окружённая скалами река Анюй — правый приток Амура. Она течёт от горного хребта Сихотэ-Алинь, что на границе Приморского и Хабаровского краёв, по территории живописнейшего Анюйского национального парка. Сплав на катамаранах наиболее комфортен и безопасен в июне и сентябре, что оптимально и для рыбалки на хариуса, ленка и тайменя. Это не категорийная река, но небольшие пороги, перекаты и резкие повороты не дадут заскучать. На этот сплав вполне можно брать и детей. До стартовой точки доставляют на проходимой вахтовке — подготовленном КамАЗе или «Урале».
active-tour-dv.ru, от 9000 руб.
По реке Кереть, Республика Карелия
Сезон: июнь — август. Продолжительность: 5 дней
Маршрут: пос. Чупа — озеро Варацкое — пороги Карешка, Краснобыстрый, Масляный, Павловский, Колупаевский, Кривой и Морской — Белое море — остров Кереть — губа Чупа — остров Олений — дер. Нижняя Пулонга
Сложность: средняя
Туристы-водники приезжают на этот 116-километровый маршрут форсировать серьёзные многоступенчатые пороги длиной в несколько километров, аккуратно обходя шиверы (каменистое мелководье), а в перерывах между штурмами — любоваться озёрами, скалами и соснами и закидывать удочки. После Керетского порога начинается Белое море — и это отличная возможность завершить сплав водным слаломом между островками.
karjalapark.ru, от 15 600 руб.
По реке Дон, Ростовская область
Сезон: апрель — сентябрь. Продолжительность: 5 дней
Маршрут: станица Казанская — станица Вёшенская
Сложность: низкая
Сплав на дизайнерском плоту больше напоминает сибаритское путешествие на плавучем доме — на палубе уже установлены четыре палатки, кают-компания и баня, есть рундук для хранения вещей, мангал и солнечная батарея, от палящего солнца или дождя можно укрыться под тентом, а во время остановок — купаться и удить рыбу. Движение плота обеспечивается тихим течением реки, а управление и швартовка происходят за счёт двигателя и вёсел — разумеется, перед отплытием команда проходит инструктаж. Среди 25 маршрутов продолжительностью от 3 до 7 дней переход между станицами Казанской и Вёшенской считается одним из красивейших, на 40-километровом отрезке нет населённых пунктов.
donplot.ru, 116 000 руб. за 8 человек
Тематические походы
На квадроциклах по Кольскому полуострову, Мурманская область
Сезон: июнь — сентябрь. Продолжительность: 5 дней
Маршрут: Мурманск — хребет Мустатунтури — с. Цыпнаволок — остров Аникеев — губа Большая Волоковая — мыс Немецкий — мыс Кекурский — природный храм «Два брата»
Сложность: средняя
Маршрут проходит по территории полуостровов Рыбачий и Средний. Здесь нет дорог и единственная возможность добраться до самых красивых мест — мотопоход на снегоходах (зимой) или квадроциклах (летом) по пересечённой арктической тундре, через горные ручьи и болота, пляжи и скалы. Интересная точка на маршруте — остров Аникеев в Северном Ледовитом океане, куда предусмотрена экскурсия на лодке; здесь можно увидеть гранитную плиту, на которой мореплаватели начиная с XIV века оставляли рисунки и записи.
russiadiscovery.ru, 45 000 руб.
На велосипедах вдоль Байкала, Иркутская область
Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 12 дней.
Маршрут: Иркутск — пос. Листвянка — утёс Саган-Заба — бухта Ая — пос. МРС — Харанцы — озеро Ханхой — мыс Хобой — пос. Хужир
Сложность: низкая
Участники 250-километрового похода на велосипедах кросс-кантри проедутся по каменному плато Тажеранской степи, разобьют лагерь вблизи почитаемого шаманами утёса Саган-Заба с древними рисунками, переправятся на пароме на крупнейший остров Байкала — Ольхон и оставшиеся дни посвятят изучению его природных достопримечательностей — пади Ташкиней, солёного озера Шара-Нур, утёса «Три брата», скалы Шаманка и мыса Хобой.
abtours.ru, от 76 200 руб.
На лошадях по Кавказу, Республика Адыгея
Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 8 дней.
Маршрут: Майкоп — КПП Лаго-Наки — водопады Курджипс — приют «Цице» — озеро Псенодах — Майкопский перевал — приют «Водопадистый» — Черкесский перевал — озеро Хуко — Белореченский перевал — приют «Фишт» — Армянский перевал — Гузерипльский перевал — пос. Каменномостский
Сложность: низкая
Входящее в Кавказский природный заповедник плато Лаго-Наки с его альпийскими лугами, каньонами и самшитовыми рощами походники знают не понаслышке — это здесь проходил Всесоюзный туристический маршрут № 30 «Через горы к морю», который теперь называется Эколого-туристический маршрут № 1. Но верховые прогулки по его красотам на смирных лошадках дают возможность любоваться реками и озёрами, водопадами и перевалами совсем с иной перспективы.
kon-tour.info, 28 000 руб.