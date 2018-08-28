National Geographic Traveler

12 лучших походов по России: горы, реки и озёра

Наша страна просто создана для походов — пешком или на велосипеде, на байдарке или катамаране, на лошадях или квадроциклах. Главное в этом деле — удовольствие от процесса, преодоление трудностей и сближение с природой, а не сдача норматива с последующим получением туристического значка.
Иван Васин
28 августа 2018 в 18:25
  • 12 лучших походов по России: горы, реки и озёра

Для начинающих

Лесной поход, Тульская область

Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 2 дня.

Маршрут: дер. Бяково — река Осётр — усадьба барона фон Мекка — русло сухого Осётра — река Венёвка — пл. 168 км

Сложность: низкая

Этот живописный маршрут по Венёвскому уезду ведёт через старинный Карповский лес (Тульские засеки) и не предусматривает длительных переходов — в программе есть время и на спокойные прогулки по долинам и рощам, и на купание, и на рыбалку в реке Осётр, и на осмотр встреченных на маршруте пещер и карстовых провалов, и на вечерние музыкальные посиделки и беседы у костра. Также запланировано посещение заброшенной усадьбы «железнодорожного короля» барона фон Мекка в селе Хрусловка и источника «Двенадцать ключей» с окружающими его курганами, вблизи села Свиридово.

way-open.ru, от 2200 руб.

  • 12 лучших походов по России: горы, реки и озёра
    Фото: Иван Васин

Поход по нацпарку «Плещеево озеро», Ярославская область

Сезон: апрель — сентябрь. Продолжительность: 3 дня.

Маршрут: с. Глебовское — нацпарк «Плещеево озеро» — экотропа «Медвежий угол» — экокемпинг «Сфера» — река Вёкcа — экотропа «В гостях у Серой цапли» — Александрова гора — Никитс­кий монастырь

Сложность: низкая

Древнее Плещеево озеро вблизи Переславля-Залесского — огромная часть национального парка, по территории которого проложено несколько экотроп и маршрутов. Но это история не только про заповедную природу, дубравы и топи — во время похода можно увидеть заброшенную военную часть ПВО, пройтись по старой узкоколейке, по которой с болот возили торф, взобраться на искусственную Александрову гору времён Александра Невского и посетить старинный Никитский монастырь.

vpoxod.ru, 3500 руб.

  • 12 лучших походов по России: горы, реки и озёра
    Фото: Иван Васин

Сплав по реке Воря, Московская область

Сезон: май — сентябрь. Продолжительность: 2 дня. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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