National Geographic Traveler

Человек и дракон: репортаж с островов Индонезии

Проинспектировав острова Индонезии, наш корреспондент выяснил, каково это — жить на вулкане, чем питаются драконы и победит ли мировая гармония (спойлер — да).
Текст: Евгения Махина Фото: Анна Киселёва
21 августа 2018 в 19:18
  • Человек и дракон: репортаж с островов Индонезии

Вернёмся к нашим варанам

Перед комодскими драконами у меня давний долг. Когда мы приехали в Индонезию впервые на месяц — красивые, потные и двадцатидвухлетние, — мы почему-то были уверены в том, что успеем всё за один раз. И Комодо с его драконами был в спис­ке этого «всего». Но Индонезия оказалась нам великовата. Она вообще всегда оказывается больше, чем ты думал, — один только остров Суматра размером с Францию, а всего островов тут больше 17 тысяч, раскиданных по нескольким часовым поясам. Десятки наречий, десятки молодых вулканов, душных паромов, незнакомых фруктов. Духи предков, протестантские церкви среди рисовых террас, кофе и табак, самоубийственные маршрутки. У кого угодно голова закружится. И одного раза не хватит.

Прошло 13 лет. Один из моих тогдашних спутников завёл четверых детей и перебрался в Австралию, второй стал фотографом, всё больше в горячих точках, а я — ну, я лежу на палубе корабля-ботеля, успешно притворяющегося старинным, и наконец приближаюсь к своим варанам.

  • Ботель со всеми удобствами арендуют на большую компания — открывать свои острова и дайв-споты.
  • На пляжах Комодо можно запросто встретить дремлющего дракона.

Мы высаживаемся на шатком деревянном пирсе — высаживаемся, и навстречу нам из сухого леса выходят три оленя и кабан. Огнегривый лев практически. Солнце палит. Вода лазурная до неприличия. На белоснежном песке чёткие тени. Вообще-то мы здесь за драконами. Где драконы?

Комодо и соседние острова Ринча и Падар, образующие национальный парк — куски вздыбленной, горячей, неприветливой земли. Самое место для гигантских доис­торических ящериц. Комодского дракона (если точнее, варана два метра длиной и весом под центнер) впервые обнаружили здесь только в начале ХХ века. Их всего несколько тысяч, и все живут по соседству: Комодо, Падар, Ринча. Острова принадлежат им, а человеческое поселение крошечное, одни экологи и рейнджеры. Читать далее

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