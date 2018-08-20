National Geographic Traveler

Точка на карте: Матера, Италия

Этот пещерный город находится вдалеке от классических турис­тических маршрутов, но вполне заслуживает того, чтобы до него добраться. Тем более что в следующем году Матера станет культурной столицей Европы.
Екатерина Игнатова
20 августа 2018 в 19:08
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  • Точка на карте: Матера, Италия

В 1956 году вышла книга итальянского писателя Карло Леви «Христос остановился в Эболи». В ней он описывал будни пещерного городка, который и во второй половине ХХ века жил так, будто раннее Средневековье ещё не закончилось. Там не было ни света, ни канализации, и если бы понадобилось описать его жизнь одним словом, то лучше всего подошло бы слово «нищета». Тот богом забытый городок назывался Матера. После выхода книги поднялся такой скандал, что на город обратили внимание власти — запустили программу реновации и начали, наконец, переселять людей из пещер в современные дома. А вот что делать с опустевшими пещерами — долго не могли решить. Пока в конце концов не придумали превратить их в гостиницы, музеи и кафе. Так в древний город вернулась жизнь — и пришла слава: в будущем году Матера станет культурной столицей Европы.

Впрочем, пока туристов в Матере немного: большинство из них обычно останавливается в Бари, чтобы приложиться к мощам святого Николая и загадать желание. Дальше они, как и остановившийся в Эболи Христос, не едут — а зря. От Бари до Матеры рукой подать: сорок минут — и ты уже гуляешь по пещерному городу, в котором Мел Гибсон снимал «Страсти Христовы», а Пазолини — «Евангелие от Матфея». Оба режиссёра были уверены, что Матера до крайности похожа на Иерусалим в I веке нашей эры. Пожалуй, так оно и есть. Одни пещерные храмы чего стоят! Даже с современным Иерусалимом есть определённое сходст­во — узкие улочки, лестницы, проходы между домами и сами дома из известняка, ­громоздящиеся друг на дружке, — всё это делает прост­ранство каким-то магическим, будто бы выпавшим из временного континуума.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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