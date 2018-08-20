Точка на карте: Матера, Италия
В 1956 году вышла книга итальянского писателя Карло Леви «Христос остановился в Эболи». В ней он описывал будни пещерного городка, который и во второй половине ХХ века жил так, будто раннее Средневековье ещё не закончилось. Там не было ни света, ни канализации, и если бы понадобилось описать его жизнь одним словом, то лучше всего подошло бы слово «нищета». Тот богом забытый городок назывался Матера. После выхода книги поднялся такой скандал, что на город обратили внимание власти — запустили программу реновации и начали, наконец, переселять людей из пещер в современные дома. А вот что делать с опустевшими пещерами — долго не могли решить. Пока в конце концов не придумали превратить их в гостиницы, музеи и кафе. Так в древний город вернулась жизнь — и пришла слава: в будущем году Матера станет культурной столицей Европы.
Впрочем, пока туристов в Матере немного: большинство из них обычно останавливается в Бари, чтобы приложиться к мощам святого Николая и загадать желание. Дальше они, как и остановившийся в Эболи Христос, не едут — а зря. От Бари до Матеры рукой подать: сорок минут — и ты уже гуляешь по пещерному городу, в котором Мел Гибсон снимал «Страсти Христовы», а Пазолини — «Евангелие от Матфея». Оба режиссёра были уверены, что Матера до крайности похожа на Иерусалим в I веке нашей эры. Пожалуй, так оно и есть. Одни пещерные храмы чего стоят! Даже с современным Иерусалимом есть определённое сходство — узкие улочки, лестницы, проходы между домами и сами дома из известняка, громоздящиеся друг на дружке, — всё это делает пространство каким-то магическим, будто бы выпавшим из временного континуума.
Главный праздник Матеры проходит 2 июля, он посвящён покровительнице города Тёмноликой Марии — Марии делла Бруно. Торжество начинается на рассвете и заканчивается глубокой ночью. Парад пастухов сменяется парадом рыцарей, но апофеоз праздника — огромная карета-платформа со статуей самой «виновницы торжества», которую провозят по главным улицам Матеры. Каждый год эту платформу изготавливают заново, а к полуночи разбирают на части — жители города стремятся унести с собой кусочек, чтобы тот оберегал их от напастей следующие 12 месяцев.
Как добраться:
С 24 июня 2018 года прямой перелёт до Бари появился у S7 (s7.ru), также можно долететь рейсами авиакомпании Lufthansa (lufthansa.com) со стыковкой в Мюнхене или Франкфурте или airBaltic (airbaltic.com) через Ригу. От Бари до Матеры каждые полчаса ходит маршрутка — €5 и 40 минут в пути.