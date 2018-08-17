National Geographic Traveler

Между небом и землей: поход по Уральским горам

Наша страна просто создана для походов — пешком или на велосипеде, на байдарке или катамаране, на лошадях или квадроциклах. Главное в этом деле — удовольствие от процесса, преодоление трудностей и сближение с природой, а не сдача норматива с последующим получением туристического значка.
Иван Васин
17 августа 2018 в 19:26
  • Между небом и землей: поход по Уральским горам
    Фото: Иван Васин

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр — одно из самых необычных мест в списке Семи чудес России. По своей труднодоступности они могут сравниться лишь с Долиной гейзеров на Камчатке: попасть сюда зимой можно на лыжах или снегоходах, а летом — на вертолёте или пешком, в рамках недельного похода. Я выбрал последний вариант — ведь только так можно узнать Северный Урал по-настоящему.

На груди утёсов-великанов

«Только не наступите на куропаток с птенцами, их почти не видно на дорожке! » — наставляет нас дежурящий на плато инспектор Максим. И правда, из-под ног то и дело выскакивают и с писком разбегаются во все стороны пёстрые цыплята, в то время как взволнованная мамаша уводит нас подальше от них — и поближе к гигантским останцам. «В прошлом году мы сделали гравийную тропу, и теперь по ней ходить удобно не только туристам, но и птицам, и оленям», — улыбается Максим.

Маньпупунёр, они же Столбы выветривания, они же мансийские болваны или просто Пупы, как называют их местные, — всё, что осталось от скал, возвышавшихся на покатой верхушке плато 200 млн лет тому назад. Обглоданные эрозией мягкие породы давно превратились в пыль, а поблёскивающий на солнце кварцитовый сланец так и остался стоять на удивление всему миру. «У нас на Урале это называется каменный город, и таких по хребту раскидано немало. Но ни один не может сравниться по зрелищности с Маньпупунёром».

  • Фото: Иван Васин
  • Фото: Иван Васин

Останцев тут всего семь, самый высокий — последний, 42-метровый. Со стороны они напоминают то ли истуканов с острова Пасхи, каким-то чудом перенесённых в уральскую тайгу, то ли застигнутых рассветом троллей — с толстыми животами и большими ушами. Вот и жившие здесь манси считали, что столбы — это превращённые духами в камни злые великаны. Потому-то Малая гора идолов — именно так переводится Маньпупунёр — место священное, куда простым смертным вход был заказан. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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