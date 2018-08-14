National Geographic Traveler

Путешествие в Силезию: замки, польки, бабочки

На стыке Саксонии, Чешской Богемии и Словакии лежит тихий, поэтичный регион — Силезия. Здесь смешалось всё: кони, люди, замки, роскошные спа, водопады и следы российских полководцев.
Дарья Судакова
14 августа 2018 в 19:28
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  • Путешествие в Силезию: замки, польки, бабочки
    Мошненский замок в Опольском воеводстве можно часто увидеть в списках самых красивых замков мира. Фото: Дарья Судакова

Кратчайший путь из Москвы в Силезию лежит через Вроцлав. Не удивляйтесь, когда на пути из аэропорта в исторический центр вы увидите… колоссальных размеров паровоз, вставший на дыбы и явно нацелившийся прямиком в облака. Угрожающе нависающая почти под прямым углом 80-тонная конструкция — это вполне себе серьёзная скульптура под названием «Поезд в небо», крупнейший городской памятник Польши. И отголосок Второй мировой — память о мирном заводе локомотивов, который начал производить артиллерийские орудия. А ещё это немножко легкомысленный символ, этакая беззаботная улыбка ребёнка, для которого всё вокруг лишь повод для игры.

Сюрреалистичный гигант неспроста выступает привратником Нижней Силезии, задавая настроение всему грядущему путешествию. Впереди лежит земля, истерзанная вековыми войнами и всё-таки не утратившая своей сказочности и оптимизма. Ехать сюда стоит как раз для того, чтобы увидеть почти всю историю Европы, при этом не отказывая себе в простых удовольствиях — вкусно поесть, погулять по лесам, полюбоваться водопадами и прокатиться по полям верхом на лошади.

Бунтующая столица

Мощёные улочки Вроцлава были свидетелями разных исторических драм: они помнят шаги богемских, саксонских, австрийских и прусских правителей. В ХХ веке за стенами пряничных разно­цветных домиков зрело движение Сопротивления: сначала это было сопротивление Гитлеру, а позже — советской власти. К слову сказать, сами силезцы традиционно не считали себя ни поляками, ни немцами и боролись за свою национальную идентичность с любой властью. Да и сегодня Вроцлав вовсю бунтует — теперь уже против своего «скучного» статуса исторического памятника. Безумные инсталляции на улицах, неожиданные конструкции вроде того же «Поезда в небо» или футуристичного здания комплекса OVO — всё это лишний раз напоминает о том, что ехать сюда стоит не только за готикой и барокко. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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