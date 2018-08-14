Путешествие в Силезию: замки, польки, бабочки
Кратчайший путь из Москвы в Силезию лежит через Вроцлав. Не удивляйтесь, когда на пути из аэропорта в исторический центр вы увидите… колоссальных размеров паровоз, вставший на дыбы и явно нацелившийся прямиком в облака. Угрожающе нависающая почти под прямым углом 80-тонная конструкция — это вполне себе серьёзная скульптура под названием «Поезд в небо», крупнейший городской памятник Польши. И отголосок Второй мировой — память о мирном заводе локомотивов, который начал производить артиллерийские орудия. А ещё это немножко легкомысленный символ, этакая беззаботная улыбка ребёнка, для которого всё вокруг лишь повод для игры.
Сюрреалистичный гигант неспроста выступает привратником Нижней Силезии, задавая настроение всему грядущему путешествию. Впереди лежит земля, истерзанная вековыми войнами и всё-таки не утратившая своей сказочности и оптимизма. Ехать сюда стоит как раз для того, чтобы увидеть почти всю историю Европы, при этом не отказывая себе в простых удовольствиях — вкусно поесть, погулять по лесам, полюбоваться водопадами и прокатиться по полям верхом на лошади.
Бунтующая столица
Мощёные улочки Вроцлава были свидетелями разных исторических драм: они помнят шаги богемских, саксонских, австрийских и прусских правителей. В ХХ веке за стенами пряничных разноцветных домиков зрело движение Сопротивления: сначала это было сопротивление Гитлеру, а позже — советской власти. К слову сказать, сами силезцы традиционно не считали себя ни поляками, ни немцами и боролись за свою национальную идентичность с любой властью. Да и сегодня Вроцлав вовсю бунтует — теперь уже против своего «скучного» статуса исторического памятника. Безумные инсталляции на улицах, неожиданные конструкции вроде того же «Поезда в небо» или футуристичного здания комплекса OVO — всё это лишний раз напоминает о том, что ехать сюда стоит не только за готикой и барокко. Читать далее
Сердце Вроцлава — рыночная площадь, возраст которой отсчитывается аж с XII века, — бьётся яростно и весело. Здесь выступают уличные музыканты, бойко ведётся торговля, регулярно проводятся кулинарные праздники и небезызвестный Фестиваль пива. И на контрасте с изысканными реликтами вроде Вроцлавского собора (заложенного ещё в Х веке) или одного из старейших в Европе ресторанов Piwnica Świdnicka (открыт в 1275 году) всё это выглядит особенно юно и ярко.
Впрочем, вся Силезия, кажется, соткана из контрастов. И чтобы убедиться в этом, достаточно посетить хотя бы некоторые из её бесчисленных замков и дворцов: у каждого собственное лицо и характер, каждый готов поделиться своей историей. Эти фамильные угодья, в прошлом заброшенные или отданные во владение больницам и приютам, по сей день скрывают в своих стенах спрятанные драгоценности. Где-то среди них, говорят, таятся части разграбленной Янтарной комнаты. А, например, во дворце Пакошов (palac-pakoszow.pl), где сегодня располагается спа-отель с великолепным рестораном, можно увидеть комнату, стены которой полностью выложены фарфоровой плиткой XVIII века. Всё это богатство обнаружилось под слоем краски в заброшенном детском приюте.
Станция Кутузовская
Путешествовать по этому региону, конечно, лучше на машине, чтобы охватить самое интересное: и барочный городок Еленя-Гура, что был процветающим торговым центром ещё с XIII века, и сонную Нысу с её базиликами, до сих пор хранящими следы советского обстрела, а внутри — церковные сокровища, пережившие все войны и разграбления. Остановиться в Нысе стоит в отеле Court Park (courtpark.pl), который обустроен в бывшем дворце.
Русскому путешественнику никак не миновать и тихий городок Болеславец: именно здесь окончил свои дни полководец Михаил Кутузов (интересно, что в доме, где он умер, долгое время находился музей Наполеона).
Но Болеславец в первую очередь известен благодаря керамическому заводу (ceramikaboleslawiec.com.pl). Чашки и тарелки с сине-белыми кружочками — это своего рода бренд и силезский сувенир номер один. Как, впрочем, и керамика из городка Ополе — с пёстрым узором из цветов и трав.
Если вы путешествуете с детьми, Ополе — это обязательный пункт в программе. Здесь можно посетить мастер-класс по росписи керамики, а после — непременно сходить в интерактивный Музей польской песни. И пускай большинство исполнителей нам незнакомы, и взрослые, и дети будут с восторгом крутить ручки и нажимать на кнопки, выбирая новые ретромелодии. Для самых отважных и весёлых — гардероб польских певиц прошлого, десяток сверкающих платьев в пол (каждое из которых можно померить). Недалеко отсюда находится парк динозавров Юра-парк (juraparkkrasiejow.pl), который, может, и не особенно современный и высокотехнологичный, но зато демонстрирует места настоящих палеонтологических раскопок и неизбежно поражает своими масштабами.
Детское место
Регион Шклярска-Поремба — ещё одна «детская» точка на карте Силезии (хотя это место оценят также и любители спортивного отдыха). Отсюда открывается путь в заповедные «Исполиновы горы», Крконоше. В Польше очень популярен трекинг для всей семьи, и чтобы самым маленьким походникам не было скучно, для них придуманы разнообразные активности, например, Магическая тропа горного духа. Это своеобразный поход-игра: на маршруте установлены валуны с объёмными «печатями». Ребёнок должен приложить лист бумаги к валуну и закрасить «печать», а потом на специальных станциях Магической тропы за эти отметки выдаются призы. Но даже если собирание магических знаков не для вас, одну остановку на тропе точно не стоит пропустить — это водопад Каменчика.
Летом поля Юго-Западной Польши покрывают цветущие маки и васильки. Кажется, эти кинематографичные просторы специально созданы для того, чтобы нестись по ним на лихом коне. И недалеко от Вроцлава есть место, где эту мечту вполне можно воплотить в жизнь. Jakubus (jakubus.pl) — как вы уже догадались, тоже восставший из руин старинный дворец, обернувшийся люксовым отелем. При нём работает центр конного спорта международного размаха. Ежегодно здесь проходят крупные скачки, а для детей и взрослых проводятся регулярные занятия. Но в целом это просто отличное место для того, чтобы с аристократичной изящностью — на очередном контрасте — завершить насыщенное путешествие, начавшееся с вставшего на дыбы вроцлавского локомотива.
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Поместье Jakubus — главный центр конного спорта Силезии. Фото: отель Jakubus
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В Шклярска-Порембе находится одно из самых старых в Польше стекольных производств. Фото: Дарья Судакова
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Крконоше называют «Исполиновыми горами», хотя самая рослая их вершина — гора Снежка — высотой едва превышает 1600 м. Фото: Дарья Судакова
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Замок Кличков
Эта приграничная крепость с более чем семивековой историей ежегодно собирает любителей реконструкций: рыцари и прекрасные дамы демонстрируют свои наряды и скачут верхом. Но и тем, кто не готов облачиться в 30-килограммовые доспехи, Кличков даст почувствовать себя рыцарем: в прекрасно отреставрированных интерьерах замка сегодня открыт отель, где можно провести не один день (если, конечно, вы не боитесь соседства со старейшим в Польше кладбищем домашних животных).
Замок Урочиско 7 ставов
Ещё один замок эпохи Ренессанса, переживающий в наши дни своё собственное возрождение в качестве роскошного отеля. Сюда стоит заехать хотя бы затем, чтобы погулять по старому парку и посетить здешний модный ресторан под руководством польской кулинарной звезды Томаша Полома.
Замок Немодлин
К сожалению, далеко не всем замкам повезло стать полноправными участниками новой жизни региона. Многие пока так и лежат в руинах на холмах вдоль шоссе. В замке Немодлин в Ополе можно поймать редкий момент возвращения древних крепостей в мир живых: реконструкция идёт несколько лет, но помещения уже открыты для посетителей. Старинные фрески, удивительным образом сохранившаяся резьба и пёстрые стёклышки галерей посреди полнейшего запустения — всё это хоть и производит несколько зловещее впечатление, но выглядит красиво.
Мошненский Замок
Этот замок не превратился в модный отель, но лучше всех сохранил исторический вид. Бывший бастион тамплиеров, в XX веке он стал штабом красноармейцев, а позже — государственной больницей для душевнобольных. Но парадоксальным образом эта судьба защитила роскошные интерьеры от разграблений, и сегодня они открыты для туристов. А лёгкий налёт советской эстетики, кажется, даже к лицу величественной крепости, окружённой бескрайним парком — границ у него нет, главная аллея просто плавно растворяется в окрестных полях и лесах.