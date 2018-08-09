Страшно интересно: развлечения для смелых
Велогонки над пропастью
«Дорога смерти», Юнгас, Боливия
Сезон: круглый год, в период дождей и без того опасные условия становятся ещё хуже
Стоимость: можно поехать бесплатно, на свой страх и риск. Расценки на организованный тур начинаются от $60 в день.
«Дорога смерти» — это точно не безобидная забава для скучающих туристов. Негласно признанная автомобилистами и велосипедистами самой опасной дорогой в мире, эта змеящаяся над обрывом лента длиной 56 км соединяет города Ла-Пас и Коройко. Вниз уходит отвесная пропасть: иногда — на 300 м, а местами — на все 3000. Разъехаться на узких участках практически невозможно, а навстречу летят грузовики с сонными дальнобойщиками. Добавьте к этому густые боливийские туманы, постоянные оползни из-за ливней, скользкую грязь под колёсами — легко представить, почему спуск вниз по уровню риска приравнивается к русской рулетке. По статистике, здесь ежегодно гибнет порядка 300 человек. Но именно в это «уютное» место устремляются самые безрассудные велосипедисты планеты, чтобы подвергнуть испытанию собственную выдержку, предельную скорость маунтинбайка, а заодно и удачу. Но оглушительные виды Анд, возвышающихся над джунглями и полями коки, ветер, бьющий в лицо, и, конечно, опьянение адреналином полностью заглушают все страхи.
Выживание на необитаемом острове
Архипелаг Тонга, Полинезия, Океания
Сезон: март, апрель, ноябрь
Ограничения: к участию не допускаются люди, которым требуется регулярный приём медикаментов, — на острове их негде хранить.
Стоимость: $4795
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Эта затея — скорее про путешествие в себя, чем про путешествие на край света. На крохотный необитаемый островок в полинезийском архипелаге Тонга забрасывают группу из пяти человек, которым предстоит прожить восемь дней без каких бы то ни было подручных средств, удобств и связи. Всё придётся делать своими силами: строить приют, бороться с голодом, жаждой и скукой, добывать себе пропитание, а главное — справляться с внутренними бесами. На сайте организатора честно написано: «Не думайте, что вас ожидают приятные каникулы на тропическом острове, приезжайте только в том случае, если хотите увидеть, как отреагирует ваша психика на ситуацию тотальной катастрофы и на что способно ваше тело ради выживания». Первые два дня посвящены акклиматизации в комфортном отеле на главном острове архипелага. А потом начинается самое интересное: вы отправляетесь на секретный спот, и из вещей у вас — лишь та одежда, что на вас надета. В каждой группе есть один профессиональный эксперт по выживанию, который поможет справиться с невзгодами. Но в то же время, как говорят организаторы, он не будет сильно усердствовать, чтобы облегчить вашу участь, — приключение максимально приближено к правде жизни.
Прыжок в водопад
Водопад Виктория, Зимбабве
Сезон: круглый год, но с ноября по апрель идут дожди.
Ограничения: от 12 лет (дети более младшего возраста — только вместе со взрослыми).
Стоимость: $90
Водопад Виктория пусть и не является самым высоким или самым широким на планете, но по суммарным показателям всё же обходит своих конкурентов и гордо несёт звание наиболее масштабной водной стены мира. Так что установленная над ним тарзанка сулит вам, возможно, самый впечатляющий прыжок в жизни. Спрыгнуть придётся с высоты 120 метров и пролететь ещё 95 по горизонтали над оглушительно гремящими потоками Виктории. Gorge Swing — это именно тарзанка, то есть весь полёт проходит в сидячем положении, а не вниз головой, как на банджи-тросе. Для робких духом есть вариант поспокойнее: медленный спуск «летающая лисица».
Бесконечный зиплайн
Джебель-Джаис, Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Ограничения: вес должен быть
в пределах 45−150 кг.
Стоимость: €150 за спуск
То, что сегодня зовётся зиплайном, когда-то было не развлечением, а суровой необходимостью — способом перевозить товары и даже людей в горах и над широкими реками. Даже сейчас подобные верёвочные переправы можно встретить в удалённых от цивилизации уголках планеты. Но Рас-эль-Хайма точно не из числа таковых, и зиплайн здесь — туристический аттракцион, причём самый длинный в мире. Открылся он в феврале этого года на вершине горы Джебель-Джаис, самой высокой точке ОАЭ. Трёхкилометровый полёт гарантированно вызывает адреналиновое опьянение даже у искушённых экстремалов. Скорость достигает 150 км/ч, а высота над поверхностью пустыни — до 1680 метров. Всё приключение длится 2−3 минуты, но врезается в память на всю жизнь.
Охота за торнадо
«Аллея торнадо», США
Сезон: с мая по июнь
Стоимость: от $1900
Тот случай, когда не стоит ждать для путешествия хорошей погоды: климатологи и специалисты по торнадо специально выбирают дни, когда наиболее вероятны грозы. «Аллеей торнадо» называют земли, на которых царят смерчи: равнины между штатами Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и Колорадо. Приготовьтесь провести по-ковбойски от 8 до 11 дней в самых что ни на есть полевых условиях — разъезжая в микроавтобусе по Великим равнинам и тщательно всматриваясь в горизонт. Ждите появления кучевых облаков, ведь именно они порождают устрашающие смерчи, опускающиеся на землю и проносящиеся над ней со скоростью самого облака. Завихрения, рождённые на стыке потоков холодного и раскалённого воздуха, сметают всё на своём пути — их мощность сравнима с силой атомной бомбы. Торнадо бывают самых немыслимых форм и размеров, они танцуют по одному и группами, а что происходит внутри них — по-прежнему остаётся тайной, разгадать которую мечтает каждый климатолог. В своём путешествии по Великим равнинам вы наверняка познакомитесь с самыми фанатичными охотниками за торнадо. А если погода будет совсем опасной, вас отвезут в Национальный центр по изучению атмосферных явлений в Боулдере.
Свободное падение
Соуэто, ЮАР
Ограничения: вес должен быть
в пределах 35−110 кг.
Стоимость: около $30
Прыгнуть внутрь гигантской заброшенной градирни само по себе кажется безумием. А теперь представьте, что падать вы будете по-хичкоковски, без верёвки, глядя в стремительно удаляющееся небо, очерченное бетонным кругом. Гениальная идея устроить этот аттракцион принадлежит Бобу Вудзу, специалисту по промышленному альпинизму. Забравшись в 2001 году на охладительную трубу заброшенной ТЭЦ, Вудз так проникся красотой открывшегося вида, что решил во что бы то ни стало поделиться своим опытом с миром. Каким-то чудом ему удалось уговорить местные власти сделать из мрачных колоссов-близнецов «Центр вертикальных приключений». Сегодня здесь есть и 100-метровая конструкция для банджи-джампинга, и зиплайн, и стены для боулдеринга, и смотровая площадка на подвесном мосту между башнями. Но главная изюминка — это, конечно же, 50-метровая конструкция для свободного падения внутри одной из башен, SCAD Diving. Выглядит это как лифт с дыркой в полу, куда без всяких сожалений сбрасывают людей. Для защиты на спину и пятую точку им надевают особый «доспех» — он смягчает удар, когда отчаянные прыгуны приземляются в сетку на дне градирни.
Лабиринт ужасов
Fuji-Q Highland, Япония
Ограничения: к участию не допускаются дошкольники, дети до 14 лет — лишь в сопровождении взрослых.
Стоимость: около $10 плюс билет в парк
При упоминании горы Фудзи воображение рисует мирные картины в духе гравюр Хокусая, а впору бы вспомнить совсем другое — знаменитые азиатские фильмы ужасов. Сюжеты их зачастую коренятся в традиционной для японцев вере в юрэй, злых духов, навсегда застрявших возле мест, где они мучились при жизни. Как и полагается в классическом хорроре, всё начинается с легкомысленного веселья: у подножия величественной Фудзи расположился один из самых любимых японских парков развлечений Fuji-Q Highland. Четыре десятка разнообразных аттракционов — и это только разогрев для адреналиновых рецепторов. Самая жуть — в заброшенной больнице с привидениями. По заявлению организаторов, это «наиболее длинный и страшный лабиринт ужасов в мире». Оказавшись здесь, будьте готовы переместиться в атмосферу фильмов Такаси Симидзу — 50 минут всеобъемлющего страха. Японцы используют все доступные средства, чтобы довести вас до предынфарктного состояния: и видеомаппинг, и комнаты с блокировкой любых сенсорных воздействий, шумы и даже запахи. Далеко не все посетители выдерживают до конца квеста — благо, на пути встретится множество «аварийных выходов». Многие приходят сюда по пять-шесть раз, а потом пишут отзывы в интернете, что снова не справились.
Понырять с акулами
Лагуна Бека, Фиджи
Сезон: круглый год, но лучшее
время — с апреля по октябрь
Ограничения: требуются наличие сертификата PADI и опыт погружений.
Стоимость: от $200
Если вам не дают покоя кадры из фильма «Челюсти», есть шанс добавить их в свою инстаграм-ленту — теперь уже с вами в главной роли. И пускай акулы не так часто нападают на человека (по их вине ежегодно гибнет ничтожное количество людей — особенно в сравнении с пострадавшими от ядовитых змей), и всё же среди любителей подводного адреналина именно эти рыбины пользуются самой большой популярностью. Что, в общем, можно понять: за миллионы лет акулы эволюционировали в идеальных хищников, и нельзя не восхититься их молниеносной, устрашающей грацией. Среди акул самыми опасными для человека считают тигровую, тупорылую и белую. Последняя предпочитает жить в прохладных водах, на глубине, и поплавать в компании с ней можно, лишь находясь внутри большой клетки (например, у побережья Кейптауна). Но гарантий встретить акулу-убийцу в открытом море вам никто не даст. А вот с тигровой и тупорылой всё гораздо проще — они теплолюбивы и часто пасутся возле рифов. В лагуне Бека этих крошек подкармливают: угощение представляет собой кусочки рыбы в специальных округлых клетках (чтобы хищники не поранились). Со всех сторон к ныряльщикам приставлена охрана, вооружённая длинными, но не острыми палками. Дайверы находятся в 5−6 метрах от акул (уплывать с отведённого места и приближаться к хищникам запрещено). В целом со стороны — а главное, на фото — всё выглядит намного опаснее, чем на самом деле.
Банджи-джампинг над вулканом
Вулкан Вильяррика, Пукон, Чили
Сезон: октябрь (точная дата ещё не объявлена)
Стоимость: $16 000
Однажды компания Bungee.com получила заказ от телеканала MTV на организацию каскадёрских съёмок над действующим вулканом. Всё прошло успешно, и в компанию начали поступать звонки с просьбами повторить аттракцион. Оказалось, что люди готовы расстаться с немалыми деньгами, лишь бы в буквальном смысле слова упасть в вулкан. Место для этих целей выбрали идеальное — расположенный неподалёку от чилийского города Пукон вулкан Вильяррика. Это один из самых активных вулканов Южной Америки — последний раз он извергался в 2015 году. В его кратере сейчас озеро со светящимся островком лавы. Подняв клиента на вертолёте на 3000 метров, его затем выбросят на стометровом тросе прямиком в жерло (до лавы останется еще 200 метров). Перед поездкой придётся подписать бумаги, что в случае неприятного инцидента организаторы никакой ответственности не несут: во время извержения вулкан может начать стрелять огненными бомбами намного выше 200 метров. Прыжок в Вильяррику — часть шестидневного приключения, включающего в себя сплав на плотах, посещение горячих источников, размещение в пятизвёздочных отелях, ну и, конечно, памятную футболку. И в этом октябре оно пройдёт в последний раз — так что спешите прыгать.
Сутки в тюрьме
Хайдарабад, Индия
Стоимость: около $7 в день
Весьма популярное место для ночёвки, хотя за эту сумму в Индии можно найти постой поуютнее, чем изолятор старой хайдарабадской тюрьмы. Тут вы не встретите тех ужасов, что описаны в романе «Шантарам». В конце концов, здешняя тюрьма, построенная в 1976 году, — это ещё и исторический музей. Но всё же заключение в одиночную камеру даёт некоторое представление о том, каково это — быть индийским узником. Придётся отдохнуть от мобильного телефона и общения, а спать предстоит даже не на нарах, а на голом полу под грубым одеялом. К счастью, вас не будут травить жидкой баландой — кормят здесь всё тем же душистым рисом с далом, что и во всех прочих местах Индии, будь то дикие деревушки или роскошные рестораны. Но не ждите пощады, если вдруг в одиночной камере вас одолеет скука: директор тюрьмы с гордостью рассказывает, что всех охранников, принимающих взятки от «заключённых», отстраняют от службы. И тем не менее в восьми мужских бараках и одном женском без постояльцев не обходится — музей принимает до 30 человек в день.
Комментарий эксперта
Екатерина Игнатова, психолог, член Европейской Ассоциации Трансактного Анализа (EATA)
Почему людям нравится бояться?
Желание пощекотать себе нервы обычно испытывает Внутренний Ребёнок — часть нашей личности, которая любит играть и развлекаться. Человеку свойственно стремиться выйти за пределы своих возможностей. Отодвинуть хотя бы немного границу своего «могу». Это свойство толкает нас экспериментировать, проявлять амбиции, строить карьеру. Люди более спокойные ограничатся безопасными приключениями: будут ставить себе новые задачи на работе, заниматься теми видами спорта, которые связаны с небольшим риском. Те же, чья внутренняя жизнь сама по себе похожа на прогулку по вулкану, будут выбирать что-то более экзотическое и пугающее.
Популярность экстремальных развлечений связана ещё и с тем, что обществом владеет идея сверхценности результата: брать от жизни всё в кратчайшие сроки. Мы много работаем и делаем всё, чтобы быть максимально продуктивными. И в отпуске ведём себя так же: стремимся посетить как можно больше достопримечательностей и максимум спа-процедур или совершить нечто такое, что можно будет предъявить как результат самому себе и окружающим. Стремление к wow-результатам нам навязывают социальные сети с их беспощадной конкуренцией за лайки.
Но внутренний Ребёнок у каждого свой: у кого-то он любит кататься на велосипеде без рук, а у кого-то — рисовать или участвовать в кукольных спектаклях. К тому же многим из нас вполне хватает острых ощущений на работе и в обычной жизни. А у кого-то экстремальные ощущения могут вызвать слишком сильный страх. Поэтому все развлечения, связанные со страхом и его преодолением, нужно пробовать, очень внимательно прислушиваясь к себе. В этой истории не может быть никакого давления и насилия над собой. И только если перспектива погулять среди торнадо воспринимается как весёлая забава и игра, можно смело пускаться в авантюру.