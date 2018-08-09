National Geographic Traveler

Страшно интересно: развлечения для смелых

Голодные акулы, огненное жерло вулкана, танцующие смерчи, обернувшийся реальностью мрачный японский хоррор и ночёвка в индийской тюрьме — представляем подборку развлечений не для слабонервных.
Дарья Судакова
9 августа 2018 в 15:54
  • Страшно интересно: развлечения для смелых
    Приблизиться к смерчу — мечта многих учёных и любителей адреналина, но для большинства из них она так и остается несбыточной. Фото: GETTY IMAGES

Велогонки над пропастью

«Дорога смерти», Юнгас, Боливия

Сезон: круглый год, в период дождей и без того опасные условия становятся ещё хуже

Стоимость: можно поехать бесплатно, на свой страх и риск. Расценки на организованный тур начинаются от $60 в день.

«Дорога смерти» — это точно не безобидная забава для скучающих туристов. Негласно признанная автомобилистами и велосипедистами самой опасной дорогой в мире, эта змеящаяся над обрывом лента длиной 56 км соединяет города Ла-Пас и Коройко. Вниз уходит отвесная пропасть: иногда — на 300 м, а местами — на все 3000. Разъехаться на узких участках практичес­ки невозможно, а навстречу летят грузовики с сонными дальнобойщиками. Добавьте к этому густые боливийские туманы, постоянные оползни из-за ливней, скользкую грязь под колёсами — легко представить, почему спуск вниз по уровню риска приравнивается к русской рулетке. По статистике, здесь ежегодно гибнет порядка 300 человек. Но именно в это «уютное» место устремляются самые безрассудные велосипедис­ты планеты, чтобы подверг­нуть испытанию собственную выдержку, предельную скорость маунтинбайка, а заодно и удачу. Но оглушительные виды Анд, возвышающихся над джунглями и полями коки, ветер, бьющий в лицо, и, конечно, опьянение адреналином полностью заглушают все страхи.

  • Страшно интересно: развлечения для смелых
    Ширина боливийской «Дороги смерти» редко превышает 3,5 метра. Обвалы, оползни, слепые повороты — то, что притягивает сюда велосипедис­тов-экстремалов со всего мира. Фото: In Pictures / Contributor / GETTY IMAGES

Выживание на необитаемом острове

Архипелаг Тонга, Полинезия, Океания

Сезон: март, апрель, ноябрь

Ограничения: к участию не допускаются люди, которым требуется регулярный приём медикаментов, — на острове их негде хранить.

Стоимость: $4795

pioneerexpeditions.com Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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