National Geographic Traveler

По своим каналам: гид по Амстердаму от местных жителей

Зачем ещё ехать в Амстердам кроме того, о чём вы подумали: 12 советов от местных жителей и знатоков города.
Екатерина Афонина, Джулиан Вулф
8 августа 2018 в 12:35
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  • По своим каналам: гид по Амстердаму от местных жителей
    Фото: arnaudbertrande / GETTY IMAGES

«Задержаться в Йордане» — Айван Паитр, художник по свету

Йордан (Jordaan) — пожалуй, самый уютный район Амстердама. Тёплым солнечным утром его жители по-прежнему устраиваются на крылечках с чашкой кофе и газетой — на мир посмот­реть и себя показать. А вечером на этих же крылечках принимают гостей. Йорданцы — особая общность со своим фольклором, «национальным» характером, традициями и особенным чувством юмора. На протяжении веков в этом квартале находились шумные мастерские и вредные производства, позже — и вовсе настоящие трущобы. А сейчас на каждом шагу лавки с антиквариатом, дизайнерские и художественные галереи. Владелец MAR decor (mardecor.net) по всему миру собирает лучшие образцы керамики, фарфора, стекла и создаёт из них потрясающие инсталляции. В двух шагах — Moooi (moooi.com), галерея одного из самых влиятельных и провокационных дизайнеров нашего времени Марселя Вандерса, где запросто можно встретить и его самого. В соседнем Pianola Museum (pianola.nl) случаются отличные концерты. Перечислять всё, что можно найти в Йордане, бессмысленно. Лучше не торопясь бродить по переулкам, заглядывая в галереи, дворики или кафе и радуясь интересным открытиям. Если приедете с детьми, навестите «Мышиный домик» (themousemansion.com), дети будут в восторге. И на субботний фермерский рынок около церкви Нордеркерк зайти надо обязательно. Он, пожалуй, один из лучших в городе.

«Cходить за цветами» — Магрит Крейвер, глава аудиовизуального департамента Gerrit Rietveld Academie

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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