По своим каналам: гид по Амстердаму от местных жителей
«Задержаться в Йордане» — Айван Паитр, художник по свету
Йордан (Jordaan) — пожалуй, самый уютный район Амстердама. Тёплым солнечным утром его жители по-прежнему устраиваются на крылечках с чашкой кофе и газетой — на мир посмотреть и себя показать. А вечером на этих же крылечках принимают гостей. Йорданцы — особая общность со своим фольклором, «национальным» характером, традициями и особенным чувством юмора. На протяжении веков в этом квартале находились шумные мастерские и вредные производства, позже — и вовсе настоящие трущобы. А сейчас на каждом шагу лавки с антиквариатом, дизайнерские и художественные галереи. Владелец MAR decor (mardecor.net) по всему миру собирает лучшие образцы керамики, фарфора, стекла и создаёт из них потрясающие инсталляции. В двух шагах — Moooi (moooi.com), галерея одного из самых влиятельных и провокационных дизайнеров нашего времени Марселя Вандерса, где запросто можно встретить и его самого. В соседнем Pianola Museum (pianola.nl) случаются отличные концерты. Перечислять всё, что можно найти в Йордане, бессмысленно. Лучше не торопясь бродить по переулкам, заглядывая в галереи, дворики или кафе и радуясь интересным открытиям. Если приедете с детьми, навестите «Мышиный домик» (themousemansion.com), дети будут в восторге. И на субботний фермерский рынок около церкви Нордеркерк зайти надо обязательно. Он, пожалуй, один из лучших в городе.
«Cходить за цветами» — Магрит Крейвер, глава аудиовизуального департамента Gerrit Rietveld Academie
Одно из моих любимых мест — цветочный рынок на Amstelveld неподалёку от площади Рембрандта. Появляется он по понедельникам у Амстелкерк, красивой деревянной церкви XVII века на канале Принсенграхт. Рынок превращает и без того уютную площадь в бесподобный цветущий луг. Здесь найдутся саженцы деревьев, кусты, цветы всех сортов и видов. Настоящий зелёный рай в самом сердце Амстердама.
«Обрести свободу» — Сэм Андреа, вокалист рок-группы Need, художник
Под напором джентрификации, коммерциализации и туризма по-настоящему андеграундные точки Амстердама исчезают, но некоторое количество неформальных заведений ещё существует. Одно из таких мест — бар Pacific Parc (pacificparc.nl), уже 13 лет взрывающий амстердамские ночи рок-н-роллом. Каждый уик-энд зал заполняется танцующей толпой, генерирующей дикую, но положительно заряженную энергию. Здесь не играют роли ваш статус, цвет кожи, пол, тут царят открытость и любовь. Музыка — от панк-рока, хип-хопа и до кумбии. Впервые я попал сюда в 18, и даже после стольких лет мне всё ещё не удаётся здесь заскучать.
«Уйти на север» — Энрико Гарзаро, фотограф
Про Северный Амстердам (Amsterdam Noord) все слышали, но никто толком ничего не знает. Например, того, что здесь множество домов XVI века — деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках, словно с картин малых голландцев. У официально признанных старейшими зданий в Begijnhof и на улице Zeedijk всегда толпы туристов, а здесь — никого. Разве что птицы распевают на все голоса. Может, поэтому в одном из местных кварталов улицы названы птичьими именами. Тут же — верфи
«Зачитаться» — Тор Ридин, врач
Каждое утро пятницы на площади Спёй (Spuiplein) собирается симпатичный книжный рынок. Здесь можно найти старинные атласы и гравюры, книги по истории и философии, современную художественную литературу и романы позапрошлого века. И это только первая остановка в книжной прогулке по городу. Побывав на ежедневном букинистическом рынке Oudemanhuispoort (Kloveniersburgwal, 72) и в соседней с ним лавке Book Exchange, можно отправиться в ботанический сад Hortus Botanicus (вход — €9,5). Это отличное место, чтобы насладиться трофеями, поглядывая поверх книги то на сад бабочек, то на несущихся мимо велосипедистов. Морковный торт в кафе сада — выше всяких похвал.
«Утолить голод» — Кайе Де Фрис, официант
Район Спарндаммербюрт (Spaarndammerbuurt) в последние годы становится всё более уютным, здесь много хороших мест, моё любимое — бар El Hermano de Kique (elhermanodekique.nl). Открыт он был двумя восторженными юношами Вигером и Дубравко. В баре огромная винная карта и небольшое, но достойное меню. Рекомендую восхитительно нежный мраморный стейк De Secreto Iberico, приготовленный по секретному рецепту.
«Увидеть Яву и Борнео» — Оля Гринкруг, старший эксперт отдела культуры посольства Нидерландов в Москве
Начав осушать земли и отбирать территорию у моря, голландцы не могут остановиться. Остров Ява и полуостров Борнео появились на карте Амстердама в конце XX века, а обживать их начали в 2000-х. Вышла модель идеального города в масштабе 1:1, компактная энциклопедия голландской жизни. Идти (или крутить педали) можно от вокзала вдоль набережной залива Эй. Сначала будут паромные причалы с видом на играющий в айсберг музей кино Eye, потом — порт, бывшие склады, а ныне — рассадник кофеен, арт-сборищ и стартапов, за ними — из складов же перекроенное жильё. Дальше — переделанная из центра для эмигрантов гостиница Lloyd (lloydhotel.com): в махине с кариатидами и витражами теперь дизайнерские номера с душевыми в шкафах и чудесный бар с садиком. Самая эффектная часть — Борнео: тут строили лучшие бюро страны, и разглядывать результат невероятно увлекательно. На острове Ява, куда ведёт заросшая травой дамба, дома массивнее, но обстановка не менее расслабленная. Каждый мостик придуман по-своему, на каждом балконе — сад, всё идеально отражается в канале и пахнет морем. Если углубиться в исследование окрестностей, можно добраться до архитектурных экспериментов 60-х и 80-х, найти пару яхт-клубов, караоке, жилой мост, похожий на Понте-Веккьо, и гигантскую стройку: голландцы продолжают потихоньку отгрызать у моря новые территории.
«Cтать DJ» — Диего до Мос, художник по макияжу
Одно из моих любимых мест — концептуальный и очень важный для городской культуры Club NYX (clubnyx.nl). Здесь множество разных помещений и проходов-лабиринтов, неоновые огни и тематические арт-объекты, связанные с темой вечеринки. Тут все чувствуют себя невероятно свободными. В клубе происходят захватывающие и вдохновляющие вещи, которых вы не найдёте в других местах города. В туалете установлен DJ-микшер — даже занимаясь вещами приземлёнными, вы можете создавать музыку.
«Проглотить селёдку» — Рико Киленс, студент
«Селёдочный специалист Ян Шильдер» — небольшой киоск, куда можно забежать по пути. Подобных мест много в Амстердаме, но никакое другое не приведёт вас в такое доброе расположение духа. Достаточно поздороваться с Яном, который владеет киоском вот уже 20 лет, как неизбежно возникает ощущение стабильности и правильности окружающего мира. Это заведение немного неудобно расположено — на пересечении улицы Bilderdijkstraat и площади Kwakersplein, но я всё равно обязательно захожу каждый раз, когда проезжаю мимо. Иногда даже специально планирую свой маршрут так, чтобы заглянуть к Яну. У него действительно лучшая сельдь в городе!
«Войти в кадр» — Джулиан Вулф, режиссёр
Одно из самых классных мест Амстердама — музей кино Eye (eyefilm.nl). Здание очень интересно с архитектурной точки зрения, особенно внутри. В коллекции огромное количество кинолент, постоянная экспозиция интерактивна: можно поснимать на старые кинокамеры или создать анимацию на фоне зелёного экрана. Летом здесь проводят кинопоказы под открытым небом, раздавая гостям пледы и угощая пиццей, пивом и вином. Впрочем, подкрепиться лучше в другом месте. Мне очень нравится Café-Restaurant Amsterdam в здании старой насосной станции, где столы и разномастные стулья расставлены рядом с паровыми котлами и старинными механизмами. Местный десерт Sticky Toffee Cake славится на весь город. В выходные сюда стоит приходить с детьми, здесь прекрасная летняя терраса. Ещё одно симпатичное заведение — Canvas (volkshotel.nl). Формально это отель, но место многофункционально. Внизу — большое открытое пространство, где удобно работать со своим ноутбуком, и отличный бар. Обедать или ужинать лучше на седьмом этаже — там красивая терраса с видом на крыши. В пятницу и субботу к полуночи ресторан превращается в клуб с вечеринками. Но самое интересное — на крыше: сауна с тремя панорамными горячими ваннами. Быть постояльцем отеля не обязательно — если запишетесь на занятия йогой, заодно получите доступ и в сауну, а в воскресенье во второй половине дня вход бесплатный.
«Вылететь в «Трубу» — Анастасия Афонина, видеохудожник, кофаундер туристической компании Your own Holland (facebook.com/yourownholland)
Один из моих любимых районов — Пайп (De Pijp), то есть труба. Он в центре, но здесь нет толп людей и постоянного шума. В XIX веке город построил квартал, чтобы расселить трущобы. И сделал это силами лучших архитекторов. Так что знакомиться с амстердамской школой архитектуры имеет смысл именно здесь. А заодно можно изучить и нидерландскую живопись Золотого века: все улицы в Пайпе названы в честь голландских художников, а дома украшают репродукции их картин. Здесь самые модные кафе и рестораны, дизайнерские лавки, артхаусные кинотеатры, клубы и лучший открытый рынок Амстердама Albert Cuyp Markt (albertcuyp-markt.amsterdam), где множество интересных мест для поздних завтраков. Например, отличное блинное кафе Bakers & Roasters или The Avocado Show, где все блюда готовят только из авокадо и очень красиво сервируют. В Bulls & Dogs готовят отличные хот-доги и молочные коктейли всех цветов радуги. А если заглянуть в бургерную The Butcher и пройти за малозаметную пластиковую дверь в подсобные помещения, то окажетесь в одном из самых богемных амстердамских ночных клубов. За вкусным ужином имеет смысл идти в Van’t Spit (не пропустите цыплёнка и невероятно вкусные чизкейки) или Cannibale Royale — стейкхаус, сохранивший дух настоящего браун-бара. В Пайпе также находится уличный рынок, где можно купить и цветы, и дизайнерскую одежду, и антикварную мебель, а заодно и попробовать лучшие в городе голландские вафли Stroopwafels. В конце дня непроданные товары оставляют на прилавках — их можно забирать бесплатно. К 17:00 к рынку всегда слетаются цапли и устраивают драку за куски лосося. Накупив устриц, турецких блинчиков с острыми начинками, мини-шашлычков и пива, можно практически здесь же устроить пикник. Надо только свернуть за угол и дойти до живописного парка Сарфати.
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Ресторан Bazar Amsterdam расположился в реформаторской церкви. Фото: MAISANT Ludovic / hemis.fr / age / EAST NEWS
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Хайтековские апартаменты на амстердамском полуострове Борнео. Фото: BRISON Serge / hemis.fr / EAST NEWS
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Рёбрышки иберийской свиньи в баре El Hermano de Kique. Фото: Vfotografie / DepositPhoto
«Сменить ракурс» — Бобби Фан Дим, редактор телекомпании
Построенная в 1638 году башня Западного собора — колокольня Вестерторен (Prinsengracht, 279) как будто приглядывает за Йорданом. Я родилась в этом районе и выросла под звук её колоколов. Церковь очень красива и заслуживает посещения. Не надейтесь на современный лифт — на смотровую площадку на башне нужно взбираться по винтовой лестнице. Но все старания будут вознаграждены феноменальным видом на Амстердам. Это одно из немногих мест в городе, откуда видно, как каналы изгибаются подковой.