12 лучших путешествий этого лета
Культурное лето. Мальта.
Весь 2018 год Валлетта вместе с голландским Леуварденом носят титул Европейских культурных столиц.
После масштабной реконструкции исторический центр Валлетты не утратил свой средневековый облик, но прирос зданиями в духе хай-тек. События культурной программы — 140 проектов и 400 мероприятий за 365 дней — строятся вокруг четырёх главных тем: Поколения, Маршруты, Города и Острова, а пик празднеств и фестивалей приходится именно на лето. С 8 по 17 июня кинотеатры Валлетты приняли Международный кинофестиваль, с 29 июня по 14 июля состоялся Международный фестиваль искусств, посвящённый музыке, театру, опере и танцу, с 23 по 25 августа — Литературный фестиваль с акцентом на тему «Мальта и море», а с 11 по 15 сентября в обновлённом театре под открытым небом будет представлена «Аида» Джузеппе Верди.
Природные спа. Словения.
Несмотря на крохотные размеры страны, природа в Словении весьма щедра на разнообразные целебные ресурсы, так что тут можно найти почти все мыслимые разновидности спа. На севере в Юлианских Альпах находится один из старейших в регионе климатических курортов — озеро Блед. Лучший отель здесь — Grand Hotel Toplice с собственной термальной скважиной и видом на островную церквушку в центре озера. На западе страны расположился знаменитый курорт Рогашка-Слатина. Основной упор здесь на медицинское лечение. На Адриатическом побережье тоже множество спа, уже более демократичных. Во всех других частях страны вы найдёте велнес-центры, а также нечто совершенно уникальное — апитерапию по-словенски. В Словении пасеки — тоже своего рода мини-спа: домики в полях, внутри которых вам сделают массаж с мёдом и даже дадут подышать целебным воздухом из ульев (apiturizem.si/en). В Любляне же самым роскошным спа готов похвастать новый отель InterContinental. Читать далее
Солнечный удар. Тунис.
Средиземноморский Сус — наиболее популярный и оживлённый среди пляжных курортов Туниса. Здесь можно целыми днями валяться на лежаке у моря, лениво переворачиваясь с одного стремительно темнеющего бока на другой, а ночами — веселиться в многочисленных клубах, среди которых и самая большая открытая дискотека во всей Африке. Экскурсионная программа тоже горяча. Интересен и сам Сус с его шумной набережной Буожафар, колоритной мединой, окружённой крепостными стенами, со старинными катакомбами и множеством средневековых памятников, и уютный пригород Порт-эль-Кантауи, предлагающий дайв-туры и морские прогулки на катерах, яхтах и даже пиратских парусниках. От Суса совсем недалеко до великолепного древнеримского колизея в Эль-Джеме, где снимали «Гладиатора», а сегодня устраивают концерты классической музыки, до бывшей тунисской столицы — Кайруана, славящегося лучшими коврами, и Монастира с его интересными музеями. Одно из несомненных достоинств Суса — огромное количество вариантов проживания: от бюджетных отелей до пятизвёздочных курортов вроде Mövenpick Resort & Marine Spa (movenpick.com) с идеальными пляжами и прекрасным оздоровительным центром, где можно оценить по достоинству знаменитые тунисские талассотерапевтические процедуры. Для планирования отдыха, подбора размещения и экскурсионной программы можно обратиться к туроператору Anex Tour anextour.com.
Дерби в степи. Монголия.
Монгольское дерби часто называют самыми длинными и сложными скачками в мире. В них могут принять участие не только профессиональные жокеи и игроки в поло, но и все желающие испытать себя на прочность. Вернее, почти все — есть ограничение по весу наездников: не более 85 кг и ещё 5 кг полезного груза можно взять с собой в рюкзаке. Эпический 1000-километровый степной маршрут повторяет важнейший почтовый тракт времён Чингисхана, хотя и меняется каждый год — полная информация об узловых точках становится доступна участникам лишь перед началом состязания. Каждые 40 километров наездники меняют лошадей, еду нужно везти с собой, а ночлег предусмотрен в пастушьих юртах или палатках. Три дня перед стартом в Улан-Баторе отводятся на «репетиции» и знакомство с лошадьми монгольской породы, которые выезжены только частично, а также на уроки навигации по GPS и выживания в безлюдных местах. Начало и окончание дерби знаменует шумная вечеринка с фольклорным представлением. В этом году дерби пройдёт с 5 по 18 августа.
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Круиз на яхте. Хорватия.
Один из лучших способов знакомства с Хорватией — неспешный вояж на яхте по россыпи её островов, которых в стране больше тысячи. Самое сложное в таком круизе — определиться, куда держать курс, ведь на каждом таком кусочке природа тесно переплетена с историей. Например, остров Вели-Бриюн — традиционное место отдыха государственных мужей: от римского императора Тиберия до югославского генсека Иосипа Броз Тито. На острове Раб святой Христофор спас островитян от вторжения норманнов, заставив ветер отбросить прочь корабли иноземцев. Брач славен уникальным пляжем «Золотой мыс»: он имеет форму рога, кончик которого перемещается то в одну, то в другую сторону. Хвар считается самым светским, на островок Вис съезжаются гурманы со всего мира, укромные бухты поросшего соснами острова Млет привлекают романтических натур, а рифы архипелага Корнаты — любителей подводных погружений. Наконец, на одном из самых южных далматинских островов — Корчуле — в XIII веке родился Марко Поло, и совершить визит почёта на его родину — святой долг каждого путешественника.
Тур на поезде. Ирландия.
Belmond Grand Hibernian — седьмой поезд компании Belmond, первый поезд-отель в Ирландии и один из новейших составов класса люкс в мире. Все его купе и два вагона-ресторана оформлены в традиционном ирландском стиле с кельтскими орнаментами графств, а в панорамном вагоне воссоздана атмосфера настоящего дублинского салона. На поезде можно совершать путешествия по острову длительностью от 2 до 7 дней, но интереснее всего отправиться в недельный «Гранд-тур»: в его программу входят экскурсии по Дублину, Белфасту, Корку и Килларни, посещение замков и дегустации на вискикурнях, осмотр средневековых соборов и фермерских рынков, лодочная прогулка по озеру и демонстрация соколиной охоты. Кульминация поездки — поход по скалам Дороги гигантов и визит в Музей «Титаник». На перегонах пассажиров угощают блюдами ирландской кухни в сопровождении ирландских же виски и стаутов, а в салон-вагоне с панорамными окнами проходят поэтические вечера.
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Романтический автопробег. Австрия.
«Романтическая дорога» считается одной из самых живописных в Австрии. 380-километровый маршрут стартует в Зальцбурге и заканчивается в Вене, проходя сквозь пять федеральных земель. По дороге можно увидеть более 30 объектов культурного наследия — замки, монастыри, старинные городки с готической и барочной застройкой. Большая часть пути приходится на очаровательный озёрный край Зальцкаммергут и жизнерадостную долину Вахау, краса и гордость которой — террасные виноградники, разбитые по обеим сторонам Дуная на холмах с крепостями на макушках. И ко всему этому прилагается удобнейший интерфейс: романтика романтикой, а австрийскую практичность никто не отменял.
Обеденный перерыв. Алтайский край, Россия.
Смысл слова «агротуризм» весьма противоречив — это и гедонизм, но вместе с тем и приобщение к фермерскому труду. Все эти деревенские радости сполна можно ощутить в Алтайском крае. Продегустировать мясо марала можно на одном из многочисленных маральников Алтайского, Солонешенского, Чарышского районов. Но большая часть местных агромаршрутов вполне доступна и вегетарианцам. В первую очередь такие туры связаны с производством сыра — здесь даже есть специальный маршрут по сыроварням и молочным фермам. В селе Куяган, где находится старейший сырзавод края, 11 августа отмечается праздник «Сырная деревня». А 25 августа в Барнауле проходит фестиваль «Дни алтайского сыра», который ежегодно собирает фермеров со всего региона. Также в сырном маршруте — Карагужинский маслосырзавод и усадьба Кокориных в селе Солоновка Смоленского района.
Медовый месяц. Крым.
Гостеприимный полуостров всегда притягивал к себе влюблённые сердца как магнит. В списке самых романтичных мест — укромно спрятанная Чаша любви на западном мысе Тарханкут (считается, что, спрыгнув здесь вдвоём в воду, вы навсегда соедините сердца). Беседка ветров над Гурзуфом — безмолвная свидетельница бесчисленных признаний и предложений руки и сердца. Бахчисарайский фонтан с его «поэтичными слезами», воспетыми Пушкиным. Лестница Любви в Симферополе, где пары целуются на каждой из 136 ступенек и оставляют друг другу признания на стенах. Но если вы всё же планируете провести свадебное мероприятие, медовый месяц или просто романтический отпуск вдвоём в самых комфортных условиях, идеальным выбором станет отель Mriya Resort & Spa, спроектированный британским архитектором Норманом Фостером. Здесь есть несколько открытых и закрытых площадок для свадебных торжеств от 20 до 1300 гостей, роскошный спа-центр и 6 ресторанов на любой вкус.
Путешествие в сказку. Дания.
Полтора часа на поезде из Копенгагена — и вы в сказочном мире: остров Фюн, где родился и провёл детство Андерсен, до сих пор выглядит как иллюстрация к его волшебным историям. Здесь множество старинных замков, усадеб при парках с аллеями и деревушек с разноцветными домиками и водяными мельницами. В родном городе сказочника Оденсе повсюду можно найти его следы: маршрут, связанный с жизнью Андерсена, обозначен на мостовых старого города отпечатками его ботинок в натуральную величину. В августе в его честь проводят фестиваль, и в эту неделю в городе проходит более 250 событий — концерты, выставки, театральные постановки, представления уличных артистов, карнавалы и костюмированные фотосессии, а улицы заполняют Снежные Королевы, Русалочки, Стойкие оловянные солдатики и прочие узнаваемые персонажи.
Городские каникулы. Великобритания.
Разморённый солнцем летний Лондон теряет всю чопорность и прикидывается легкомысленным курортом. Даже пляжами обзаводится — покрытые песком пространства с лежаками и пальмами в кадках можно найти в Southbank Centre, Олимпийском парке, у канатной дороги Emirates Air Line или на крыше выставочного центра Roundhouse. На набережных появляются летние кафе и кинотеатры под открытым небом, на террасах начинают работать панорамные бары, а парки превращаются в площадки для опен-эйров, где едва ли не каждый день случается то музыкальный марафон со звёздами первой величины в лайн-апе, то фестиваль уличных театров и стритфуда, то цветочное шоу, то карнавал с танцами и фейерверками. Даже королева, уезжая на каникулы, беззаботно оставляет двери Букингемского дворца открытыми: с 21 июля по 30 сентября туда может попасть любой желающий. Таких обычно немало, так что билеты лучше бронировать заранее.
Триумфальное плавание. Рейн.
Круизы по Рейну — это выбор путешественника-эстета. Вся неприглядная изнанка проплывающих мимо городов остаётся за кадром, не отвлекая вас от изысканного ужина и идиллических видов. Когда-то Рейн был границей Римской империи, сегодня он разделяет (или, наоборот, соединяет) Швейцарию с Австрией и Германией, Францию с Германией, и уже в Нидерландах вливается в Северное море. Однако, как правило, круизы завершаются раньше — в Амстердаме. На каждой остановке предлагаются как стандартные развлечения (классические экскурсии по городу, посещения замков или прогулки по каналам на лодке), так и индивидуальные, вроде веломаршрутов. Но можно выбрать и тематический круиз от Viking Cruises, в зависимости от региона: джазовый, посвящённый классической музыке, кулинарный или винный. Весь путь из Базеля в Амстердам занимает от 9 до 11 дней, но есть и более короткие. Забронировать круиз можно самостоятельно на сайте перевозчика или через российских туроператоров (в том числе через «Мостурфлот»). Стоимость зависит от количества дней и уровня теплохода, в среднем варьируется от €800 до €3000.