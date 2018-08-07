National Geographic Traveler

12 лучших путешествий этого лета

Жизнь измеряется количеством прожитых лет, а не зим, вёсен или осеней. Поэтому относительно летнего отпуска у нас всегда завышенные ожидания. Вот дюжина отличных путешествий, которые их оправдают.
Иван Васин, Дарья Судакова, Ольга Яковина
7 августа 2018 в 14:27
4030
  • 12 лучших путешествий этого лета
    Фото: Johanna Huber / SIME / VOSTOCK PHOTO

Культурное лето. Мальта.

Весь 2018 год Валлетта вместе с голландским Леуварденом носят титул Европейских культурных столиц.

После масштабной реконструкции исторический центр Валлетты не утратил свой средневековый облик, но прирос зданиями в духе хай-тек. События культурной программы — 140 проектов и 400 мероприятий за 365 дней — строятся вокруг четырёх главных тем: Поколения, Маршруты, Города и Острова, а пик празднеств и фестивалей приходится именно на лето. С 8 по 17 июня кинотеатры Валлетты приняли Международный кинофестиваль, с 29 июня по 14 июля состоялся Международный фестиваль искусств, посвящённый музыке, теат­ру, опере и танцу, с 23 по 25 августа — Литературный фестиваль с акцентом на тему «Мальта и море», а с 11 по 15 сентября в обновлённом театре под открытым небом будет представлена «Аида» Джузеппе Верди.

valletta2018.org

  • Мальта
    Фото: Gregory Iron / viewingmalta.com
  • Словения
    Фото: BRDA

Природные спа. Словения.

Несмотря на крохотные размеры страны, природа в Словении весьма щед­ра на разнообразные целебные ресурсы, так что тут можно найти почти все мыслимые разновидности спа. На севере в Юлианских Альпах находится один из старейших в регионе климатических курортов — озеро Блед. Лучший отель здесь — Grand Hotel Toplice с собст­венной термальной скважиной и видом на островную церквушку в центре озера. На западе страны расположился знаменитый курорт Рогашка-Слатина. Основной упор здесь на медицинское лечение. На Адриатичес­ком побережье тоже множество спа, уже более демократичных. Во всех других частях страны вы найдёте велнес-центры, а также нечто совершенно уникальное — апитерапию по-словенски. В Словении пасеки — тоже своего рода мини-спа: домики в полях, внут­ри которых вам сделают массаж с мёдом и даже дадут подышать целебным воздухом из ульев (apiturizem.si/en). В Любляне же самым роскошным спа готов похвастать новый отель InterContinental. Читать далее

Тоже интересно

Крыша поехала: по Европе на велосипеде, катере или кемпере

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Названы самые популярные у россиян страны Евросоюза
Названы самые популярные у россиян страны Евросоюза
Открой свою Корею
Гастрономические переулки Кореи
Гастрономические переулки Кореи