Море восторга: три секрета активного отдыха на воде
Сёрф
Остров Бали не случайно стал Меккой сёрферов со всего мира — здесь хорошо как учиться стоять на доске, так и отрабатывать технику скольжения по волнам. Расположенный на юге Бали, на полуострове Букит, пляж Паданг-Паданг — «Балийский трубопровод» — не может похвастать гигантскими волнами, но здешние свеллы помогли ему «засветиться» в сёрферском полудокументальном фильме «В руках Господа». Тут же находится и сёрф-кемп, инструкторы которого научат покорять лёгкие и короткие правые волны и непростые левые.
Флайборд
Водный флайборд появился в 2005 году — его изобрёл бывший чемпион мира по аквабайку Фрэнк Запата. Тяга создаётся благодаря направленной струе воды, которая подаётся через длинный шланг. Опытные спортсмены с его помощью могут зависать в воздухе, взмывать на высоту 20 мет-ров, совершать кульбиты и сальто. На этой фотографии — участники экстрим-фестиваля по флайборду в Сочи, которые установили российский рекорд самого массового одновременного взлёта. Пройти инструктаж, взять напрокат флайборд и бросить вызов своему страху можно на многих курортах мира.
Подводный скутер
Главное преимущество этого подводного транспортного средства в том, что оно помогает за короткое время преодолевать большие пространства без необходимости работать ластами — вот почему этот «моторчик» так любим фридайверами. Как правило, в подводном скутере две-три скорости (максимально он разгоняется до 5−6 км/ч), рекомендуемая глубина погружения — до 10 мет-ров, а направление движения пилот задаёт при помощи собственного веса. Электрический мотор способен работать в течение часа.