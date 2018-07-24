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С высоты птичьего полёта Амазония выглядит как бескрайнее зелёное море. А в его глубине под пышными тропическими кронами скрыт огромный, многоголосый и многоцветный мир.
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Леса Амазонии высоки, высота верхнего яруса обычно составляет 50−60 метров, но некоторые деревья достигают невероятных 90 метров и возвышаются над сельвой, как дозорные башни.
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Туман в Амазонии — обычное явление.
Зеленый шум: фоторепортаж из самого большого тропического леса планеты
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В период дождей река разливается и большая часть суши оказывается под водой. Чтобы подобраться к берегу, жители ставят мостки. А вот настоящих мостов через Амазонку до сих пор не построено, во всём бассейне есть лишь один — через приток Риу-Негру.
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Основной вид транспорта здесь — водное такси. Выбирайте лодки с брезентовой крышей без прорех.
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По оценкам ихтиологов, в бассейне Амазонки обитают около двух тысяч видов рыб.
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Во влажных лесах действительно очень влажно. Обязательно позаботьтесь о дождевиках, запасной обуви и защитных боксах для фотоаппаратов.
Воды самой могучей и длинной реки мира от истока до устья преодолевают более 6 тысяч км, площадь же всего бассейна Амазонки превышает 7 миллионов кв. км. По богатству и разнообразию флоры и фауны Амазония не имеет себе равных: согласно приведённой в Википедии статистике, на 10 километров амазонской сельвы приходится 1,5 тысячи видов цветов, 750 видов деревьев, 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных, тут встречается примерно каждый десятый из всех описанных видов растений и животных планеты. А сколько ещё осталось неизвестных науке — сложно даже и предположить. Амазония остаётся одним из самых диких и труднодоступных уголков планеты. Но если ещё недавно побывать здесь можно было разве что в составе научной экспедиции, то сегодня развитие технологий даёт и простым туристам возможность увидеть этот дикий первобытный мир. И этим шансом определённо стоит воспользоваться.
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Дети леса на окраине одной из деревушек в колумбийской Амазонии.
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Самые мимимишечные обитатели Амазонии — игрунки, крохотные обезьянки весом не более 100 граммов.
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Жители небольших селений на берегах Амазонки вместо привратников держат паукообразных обезьянок — те отлично умеют открывать двери.
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Название цветка Flor pico de loro в переводе с испанского означает «клюв попугая».
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Бабочки в Амазонии вырастают до огромных размеров — видимо, потому, что хорошо питаются.