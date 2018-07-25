Веселые каникулы: лучшие места для семейного отдыха в России
Конечно, в семейном отдыхе самое главное — это всеобщее веселье. Но у поездки с детьми по России всегда есть и дополнительная миссия — встреча с родной страной, её природой и традициями. Маленьким путешественникам самые простые вещи кажутся экзотикой, а крохотные детали врезаются в память на всю жизнь. Поэтому так важно не ошибиться с выбором маршрута на каникулы — будь то поездка в один из развлекательных парков, в природный заповедник или к старинным кремлям и храмам.
Парки развлечений
Сочи Парк, Краснодарский край
В прошлом году Сочи Парк получил титул лучшего развлекательного парка России. Действительно, масштабы детских увеселений здесь даже не эпические, а былинные, да и тематика соответствующая: парк целиком посвящён русским сказкам. Вся территория разделена на зоны: кроме аттракционов, здесь есть «богатырские» мастер-классы, цирк, музей, лаборатория открытий, сады и поющие фонтаны с мультимедийными проекциями. Развлечения делятся на семейные, детские и экстремальные — на любой вкус.
Этномир, Калужская область
Идея этого комплекса — собрать в одном месте культуры всех народов мира. Юрты здесь соседствуют с вигвамами и избами, караван-сараи — с гималайскими домиками. Эпицентр основных событий — «Улица Мира», 1,5-километровый комплекс с павильонами разных стран. Приезжать сюда с детьми можно многократно: список мастер-классов, выставок и фестивалей постоянно дополняется. Ну и, конечно, лучше оставаться с ночёвкой, чтобы успеть распробовать хотя бы часть национальных блюд, освоить новые ремёсла, попариться в банях, покататься на собаках или оленях, посетить аттракционы — 140 гектаров за один день никак не охватить.
«Атамань», Краснодарский край Читать далее
Этномузей и развлекательный комплекс в Тамани воссоздаёт быт казачьей станицы — с её мазанками под соломенными крышами, с обрядами-посиделками и печальными песнями о широкой степи. В каждую хату стоит зайти: в тех, где «живут» мастера-умельцы, можно освоить различные ремёсла, а в остальных — просто изучить обстановку (вся домашняя утварь приехала сюда из настоящих казацких домов) или угоститься каким-нибудь казачьим лакомством, например, арбузным мёдом. Есть здесь и свой зверинец, и рыбацкий стан, и, конечно, скаковое поле. Летом каждые выходные проходят праздники, ярмарки и фестивали.
Кудыкина гора, Липецкая область
Сафари-парк открыт либо зимой, либо летом. Летом сюда едут в первую очередь затем, чтобы посмотреть на зверей — привычные для наших мест домашние питомцы вроде лошадей и осликов живут тут вместе с кенгуру, ламами, верблюдами, яками и павлинами. Гулять по парку можно пешком, а можно прокатиться на повозке и заодно послушать о легендах Кудыкиной горы. После сафари стоит сходить в Город мастеров, устроенный в деревянной «скифской» крепости (там же проходят квесты). Для тех, кто приезжает на несколько дней, на территории есть гостевые дома.
Аквапарки
«Золотая бухта», Краснодарский край
«Золотая бухта» в Геленджике на сегодня — самый масштабный аквапарк в России. Площадь его — более 15 гектаров. Здесь 69 спусков, самый длинный из которых — 137 метров. Есть и дайвинговая «скважина», и водопад, и волновой бассейн (на тот случай, если черноморский прилив покажется вам слишком скромным и вызовет тоску по океану), и, конечно, туннели, слайды, тобоганы. Аттракционов для разных возрастов множество: самые страшные, вроде «Бивней мамонта» и «Циклона», доступны лишь для детей старше 12 лет, но и тем, кто помладше, будет чем заняться.
«Питерлэнд», Санкт-Петербург
Аквакомплекс в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в России, его площадь 25 000 кв. м. Купол покрыт специальной плёнкой, пропускающей ультрафиолетовые лучи, хотя летом для солнечных ванн предусмотрены открытые террасы. Аквапарк оформлен в пиратском стиле. Не пропустите «спуск наоборот» — на Синей горке вы не съезжаете вниз, а движетесь вверх под воздействием мощной струи воды. Тут есть и искусственная волна, и даже диско-бассейн для проведения вечеринок. Для самых маленьких — «Детский городок», мини-аквапарк на острове с безопасными горками, лабиринтами и стенками для лазания.
«Беловодье», Алтайский край
Аквапарк в Белокурихе порадует тех, кто хочет совместить приятное с полезным, — здесь можно не только отдохнуть и покататься на горках, но заодно и пройти курс лечения радоновыми водами. Сам парк, конечно, по количеству горок и бассейнов сильно уступает своим более масштабным собратьям, но эффект от азотно-кремнистых или пантовых ванн с лихвой это компенсирует. В Белокурихе — множество санаториев различной направленности: где-то лечат сердечно-сосудистые заболевания, где-то — болезни нервной системы. Так что можно пройти курс как в самом отеле «Беловодье», так и в одной из окрестных здравниц.
«Казанская Ривьера», Казань
До открытия «Золотой бухты» и «Питерлэнда» этот аквапарк считался крупнейшим в России. Впрочем, и сегодня масштабы его поражают. В Казани молодых путешественников ждут аж 50 горок и водных аттракционов — как на открытом воздухе, так и под крышей. Бурлящие воронками «Торнадо» и «Бермудский спуск» считаются главными хитами этого комплекса. Для тех, кому хочется не только попадать в воду, но и подняться в воздух, здесь есть колесо обозрения — каждая кабинка посвящена какому-нибудь городу или стране. Что удобно, аквацентр является частью туристического комплекса с отличным четырёхзвёздочным отелем.
Экскурсии и музеи
Тула
В первую очередь Тула — это, конечно, город пряника. В самом его сердце, Тульском кремле, можно узнать историю этого русского специалитета и все тонкости его приготовления и освоить особый пряничный этикет. Тульский государственный музей оружия покорит сердца мальчиков любого возраста. В знаменитом здании, построенном в форме шлема, рассказывают историю оружия начиная с XIV века и до наших дней, экспозиции постоянно обновляются, а на первом этаже есть возможность пострелять в тире из различных «экспонатов». Но кроме этого в городе есть огромное количество познавательных и развлекательных заведений: музей «Тульские древности», «Старая Тульская аптека», где проводят мастер-классы по парфюмерии, Центр тульской керамики с уроками по росписи филимоновской игрушки, интерактивный музей Экспериментория… И, конечно, не забудьте прибавить к этому списку обязательную поездку в имение Ясная Поляна.
Нижний Новгород
Не удивляйтесь, если из всех достопримечательностей Нижнего Новгорода дети больше всего будут восторгаться… канаткой через Волгу. Отсюда открывается сумасшедший вид и на кремль, и на Стрелку Волги и Оки. Совсем рядом с канаткой, на противоположном берегу, находится парк живой истории Pax Romana, где реконструкторами воссоздан военный лагерь римских легионеров
Калининград
Куршская коса — острая песчаная сабля, отсекающая Куршский залив от Балтийского моря. Здесь расположился целый музейный комплекс, рассказывающий о природе и истории этих мест. Тут есть своя орнитологическая станция, и с апреля по октябрь проводятся экскурсии, на которых можно понаблюдать за пернатыми жителями косы и за тем, как их ловят и кольцуют. Летом открыта «тропа ощущений», по ней нужно ходить босиком. В отдельной избе находится Музей русских суеверий, а на 37-м километре косы — знаменитый Танцующий лес: сосны здесь причудливо изгибаются, и посетители верят, что они исполняют желания. В самом Калининграде юных путешественников тоже ждёт масса занятного. Особенно тут интересно мальчикам — чего только стоит комплекс Музея Мирового океана с набережной исторического флота, где можно забраться на судна и на подводную лодку. А в корпусе «Планета Океан» увидеть скелет кашалота. К слову, старинные Королевские и Фридрихсбургские ворота тоже являются частью музея.
Походы
Озеро Байкал
Байкальская экзотика поражает детей точно так же, как и взрослых. Направляясь на каникулы на одну из окрестных турбаз, нельзя пропустить Иркутский нерпинарий с его единственным в мире шоу дрессированных нерп (байкальские тюлени не могут жить вдали от озера). А на Ушканьих островах ленивую жизнь нерп можно наблюдать и в природных условиях. Не стоит обходить стороной архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы» (примерно в 20 км от Листвянки) — он посвящён культуре исконных народов Сибири. Летом любители дикого отдыха отправляются в места, наиболее удалённые от автомобильных дорог, чтобы избежать скопления туристов. Всех же остальных ждут турбазы, гостиницы и гостеприимный частный сектор.
Карелия
В Карелию в первую очередь едут любители водных походов и палаточного отдыха. Это не то место, куда берут байдарочников моложе шести лет (всё же большинство рек в Карелии — бурные и порожистые). Но семьям с малышами стоит остановиться на одной из турбаз, гостиниц или арендовать коттедж в частном секторе. Неважно, какую точку вы выберете — Валаам, Кижи, Горный парк Рускеала с подземными пещерами или же любую небольшую деревушку, — простор для пеших или велосипедных прогулок просто необозрим. Если будете находиться недалеко от Петрозаводска, не пропустите зоокомплекс «Три медведя» на берегу Сямозера. И не забудьте загадать желание у местной достопримечательности — дедушки-Дерева. На территории зоокомплекса можно остановиться на ночь в гостевом доме.
Алтай
Природный отдых на Алтае с детьми немыслим без посещения традиционного юрточного поселения. Как правило, эти лагеря находятся в труднодоступных районах, где величие Алтайских гор ощущается особенно остро. На большинстве популярных природных маршрутов местные жители с готовностью сдают внаём свои дома. Стоит определиться, отправитесь ли вы с детьми на одно из озёр (Большое Яровое, Кулундинское, Телецкое или Кучукское с его ярко-красной водой), на берега бирюзовой Катуни или же в сторону гор. Выбор маршрутов на Алтае огромен, но и условия для туристов сильно варьируются по мере удаления от раскрученных курортов. Из интересных мест — «Парк животных ледникового периода» рядом с Белокурихой, где живут зубры, маралы и яки.
Камчатка
Край гейзеров и вулканов иной раз пугает своей дикостью, но с каждым годом инфраструктура Камчатки улучшается, и сейчас уже многие компании предлагают специализированные туры для семей с детьми. Если вы решились на такую поездку, то без услуг гида не обойтись: природа Камчатки действительно местами представляет опасность, а самостоятельные пешеходные маршруты попросту не везде разрешены (большая часть полуострова является природным заповедником). Проводник же сможет отвезти вас к самым истокам камчатской природы — к разноцветным горам на Толбачике, к рекам, где нерестится рыба, к термальным источникам. Чтобы сделать своё путешествие не только красивым, но и познавательным, посетите корякское стойбище «Кайныран» и единственный в России музей вулканологии и сейсмологии в Петропавловске-Камчатском.
Исторические памятники
Санкт-Петербург
Все туристические возможности культурной столицы сложно использовать даже взрослому. Но для детей в Петербурге сейчас разработана своя программа: город можно увидеть через игру. Например, в Эрмитаже придумали серию квестов для школьников, темы здесь самые разнообразные — от устройства дворцовой жизни до смысла натюрморта и значения идеала красоты. Достаточно записаться заранее и заплатить 150 рублей. Квесты проходят и в других музеях города, и в Царском Селе. Интерактивный музей ЛабиринтУм, Музей подводной лодки, «Сказкин дом», Океанариум, Крейсер «Аврора» — вот лишь малый список мест, которые ждут любознательного путешественника, не говоря уж о классическом списке достопримечательностей и музеев и непременной прогулке на теплоходе по Неве.
Суздаль
Маленькая столица Суздальского княжества — рекордсмен по количеству памятников архитектуры: на площади 9 кв. км их больше двух сотен. Здесь легко погрузиться в концентрированную атмосферу волшебства Древней Руси. Суздаль создан для неторопливых прогулок — по храмам, по валам кремля и по архиерейским палатам, где работает Детский музейный центр — в нём открыта интерактивная экспозиция «Суздаль 100 лет назад». Возле кремля располагается Подворье мастеров, где можно освоить различные ремёсла. А в Музее деревянного зодчества представлены дома, построенные без единого гвоздя.
Великий Новгород
Крепость Детинец в Великом Новгороде словно самим своим названием призывает к себе путешественников с детьми. Этот кремль XV века — один из древнейших на территории России, а собор Святой Софии за его стенами — самый старый в стране. Тот, кто чувствует в себе силы преодолеть высокий подъём, могут отправиться на башню Кукуй и Софийскую звонницу за лучшими видами на город. При новгородском заповеднике работает детский музейный центр, где организуют экскурсии и мастер-классы, тематика меняется в зависимости от экспозиции. Тем, кто хочет освоить роспись по чашкам и блюдцам, — дорога в Музейный цех фарфора, если же по душе ткацкое или гончарное дело — в Дом народного творчества. В городе также проводятся квесты.
Ярославль
Нарядный город наглядно рассказывает о своей тысячелетней истории — это одно из немногих мест, где уцелели постройки русских стилей
Мышкин
Мышкин знаком малышам по мультику «Сказочный патруль». Уютный городок на широких берегах Волги и впрямь как будто сошёл с иллюстрации в детской книжке. Первым делом стоит взять обзорную экскурсию. Она охватывает все основные достопримечательности города: исторический центр с Никольским и Успенским соборами, Музей валенок и Город мастеров. И, конечно, заглянуть в единственный в мире Музей мыши, знакомство с которым проводят сами пушистые герои города. Ну а если вы приедете в Мышкин на несколько дней, то имеет смысл заодно посетить и историко-бытовой Музей столицы лоцманов, Музей мышкинского крестьянства, посвящённый ткачеству и обработке овчины, и выковать с кузнецом в Городе мастеров особый мышкинский оберег — гвоздь-ухналь.
В гости к сказке
Терем Снегурочки, Кострома
В Костроме сказочная атмосфера царит повсеместно, недаром Снегурочка решила «поселиться» именно здесь. Музей-заповедник под открытым небом «Костромская слобода» интересен в первую очередь былинными деревянными домами и церквушками. Но своим появлением Терем Снегурочки скорее обязан усадьбе Щелыково, в которой драматург Александр Островский и написал знаменитую одноимённую пьесу (в 1968 году в Костроме был снят по ней фильм). В Тереме даже летом открыта ледяная комната, где сказочные герои угощают детей прохладительными снежными коктейлями. По его территории проходят весёлые экскурсии с хороводами, песнями и играми.
«Русский парк», Переславль-Залесский
В Переславле-Залесском образовался особый островок русских традиций и легенд. Здесь находится «Русский парк», посвящённый русскому наследию в мировой истории. В нём есть аллеи русской росписи, русских шрифтов, деревянных наличников, аллея флагов, скворечников и, конечно, сказок. Музеи чая, русской забавы «Петрушка», кваса и пословиц соседствуют с серьёзными экспозициями, посвящёнными различным изобретениям русских учёных. Напитавшись русской культурой и зарядившись патриотическими настроениями, можно отправиться в дом Берендея — хранителя лесов, царства счастья и добра. Здесь тоже обучают ремёслам, проводят праздничные гулянья и угощают блюдами русской кухни.
«Заповедник сказок», Киров
Киров — родина Кикиморы Вятской. В XIV веке новгородские пираты-ушкуйники решили основать здесь своё поселение, но, когда заготовленный для строительства лес внезапно исчез, стало понятно, что всё это — происки Кикиморы. Сегодня Вятка разрослась до города с полумиллионным населением, но Кикимора живёт здесь по-прежнему. Интерактивный парк «Заповедник сказок» в сосновом бору знаменит в первую очередь тем, что тут применяется своя уникальная анимационная технология. И акцент делается не столько на аттракционы, сколько на сказочное действо, игру, в которую вовлечены все посетители. Раз в год здесь проходят «Сказочные игры на Вятке» — соревнования, которые собирают не только героев со всей России, но и гостей из-за рубежа: Тиля Уленшпигеля, Пиноккио, Кота в сапогах… Все они играют и соревнуются вместе с детьми — посетителями парка.
korabl-kirov.ru/zapovednik_skazok
Резиденция Деда Мороза, Великий Устюг
В Великом Устюге новогодние праздники не прекращаются круглый год. Здесь Дед Мороз принимает в своей официальной резиденции посетителей (в числе которых и Снегурочка, приезжающая сюда погостить из Костромы). Изучив дом Деда Мороза с резной кроватью и гардеробной, размеру которой позавидует любая модница, стоит отправиться на прогулку по волшебному лесу. Домик Лесовичка, бабушки Аушки, Волшебный колодец, костёр Братьев-месяцев… Есть на территории и свой зоопарк, и оранжерея с тропическими растениями. Устав от экскурсий и пеших прогулок, можно насладиться местной экзотикой и прокатиться на быстроходной Печи Емели.