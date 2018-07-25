National Geographic Traveler

Веселые каникулы: лучшие места для семейного отдыха в России

Путешествуя с детьми по России, даже самые серьёзные мамы и папы то и дело начинают чувствовать себя детьми — ведь знакомые маршруты постоянно отзываются в душе тёплыми воспоминаниями о любимых сказках и собственном детстве.
Дарья Судакова
25 июля 2018 в 08:17
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  • Веселые каникулы: лучшие места для семейного отдыха в России
    Фото: ТАСС

Конечно, в семейном отдыхе самое главное — это всеобщее веселье. Но у поездки с детьми по России всегда есть и дополнительная миссия — встреча с родной страной, её природой и традициями. Маленьким путешественникам самые простые вещи кажутся экзотикой, а крохотные детали врезаются в память на всю жизнь. Поэтому так важно не ошибиться с выбором маршрута на каникулы — будь то поездка в один из развлекательных парков, в природный заповедник или к старинным кремлям и храмам.

Парки развлечений

Сочи Парк, Краснодарский край

В прошлом году Сочи Парк получил титул лучшего развлекательного парка России. Действительно, масштабы детских увеселений здесь даже не эпические, а былинные, да и тематика соответствующая: парк целиком посвящён русским сказкам. Вся территория разделена на зоны: кроме аттракционов, здесь есть «богатырские» мастер-классы, цирк, музей, лаборатория открытий, сады и поющие фонтаны с мультимедийными проекциями. Развлечения делятся на семейные, детские и экстремальные — на любой вкус.

sochipark.ru

Этномир, Калужская область

Идея этого комплекса — собрать в одном мес­те культуры всех народов мира. Юрты здесь соседствуют с вигвамами и избами, караван-сараи — с гималайскими домиками. Эпицентр основных событий — «Улица Мира», 1,5-километровый комплекс с павильонами разных стран. Приезжать сюда с детьми можно многократно: список мастер-классов, выставок и фестивалей постоянно дополняется. Ну и, конечно, лучше оставаться с ночёвкой, чтобы успеть распробовать хотя бы часть национальных блюд, освоить новые ремёсла, попариться в банях, покататься на собаках или оленях, посетить аттракционы — 140 гектаров за один день никак не охватить.

ethnomir.ru

  • Этномир — парк под открытым небом, где представлены культуры народов мира. Фото: ТАСС
  • Фото: Фотобанк Лори

«Атамань», Краснодарский край Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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