National Geographic Traveler

Самый крупный из островов Микронезии: репортаж с Гуама

Входящий в состав Марианского архипелага Гуам — самый крупный из островов Микронезии. Это территория США, так что уровень жизни здесь американский, а радушие местных жителей — микронезийское. Ласковое солнце, тихоокеанские пляжи, дайвинг к затонувшим кораблям и самобытная культура народа чаморро — хороший макроплан для поездки в Микронезию.
Иван Васин
23 июля 2018 в 19:42
  • Залив Тумон — главная курортная зона Гуама
    Залив Тумон — главная курортная зона Гуама

Залечь на дно

— Хафэ дэй, привет! Меня зовут Вин, и сегодня я буду твоим инструктором по дайвингу. — Лысый Вин похож на ожившую статуэтку смеющегося Будды: внушительный животик, пухлые щёки, спокойное довольство во всём теле. Банкир из Денвера, он перебрался на Гуам ещё 16 лет назад. — Уволился с работы в никуда, — вспоминает Вин. — Надоела холодная мрачная погода, да и в офисе больше сидеть не хотелось.

Хотя попытки были — первое время он всё же поработал в местном банке. Затем стал барменом и, случайно услышав по радио рекламу дайв-центра, сразу же решил пройти там ознакомительный курс.

— Теперь живу и работаю в раю, — расплывается в улыбке Вин.

Действительно, температура воды на Гуаме круглый год +28 °C, а рифы защищают большую часть острова от акул. Мы медленно скользим по затейливым лабиринтам подвод­ных каналов, даже не каналов, а каньонов. По бокам вздымаются кораллы самых причудливых форм и очертаний — некоторые похожи на замки, другие на заросли папоротника и гигантские муравейники. Рыб много, но крупной живности не видно — лишь один раз вдалеке горделиво проплывает черепаха.

  • Самый крупный из островов Микронезии: репортаж с Гуама
    Традиционное парусное судно — проа

Гуам славится не столько своей морской фауной, сколько рэками — затонувшими у его берегов кораблями. Самый известный рэк-спот — SMS Cormoran/Tokai Maru. Пожалуй, это единственное место на планете, где отлично сохранившийся 88-метровый немецкий корабль Cormoran, затопленный в начале Первой мировой войны, лежит бок о бок с японским судном Tokai Maru, торпедированным уже во время Второй мировой. Другая важная точка — вертикальный туннель «Голубая дыра»: сквозь отверстие на глубине 18 метров можно забраться в риф и как через подзорную трубу наблюдать за проплывающими над головой дайверами.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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