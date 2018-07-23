Самый крупный из островов Микронезии: репортаж с Гуама
Залечь на дно
— Хафэ дэй, привет! Меня зовут Вин, и сегодня я буду твоим инструктором по дайвингу. — Лысый Вин похож на ожившую статуэтку смеющегося Будды: внушительный животик, пухлые щёки, спокойное довольство во всём теле. Банкир из Денвера, он перебрался на Гуам ещё 16 лет назад. — Уволился с работы в никуда, — вспоминает Вин. — Надоела холодная мрачная погода, да и в офисе больше сидеть не хотелось.
Хотя попытки были — первое время он всё же поработал в местном банке. Затем стал барменом и, случайно услышав по радио рекламу дайв-центра, сразу же решил пройти там ознакомительный курс.
— Теперь живу и работаю в раю, — расплывается в улыбке Вин.
Действительно, температура воды на Гуаме круглый год +28 °C, а рифы защищают большую часть острова от акул. Мы медленно скользим по затейливым лабиринтам подводных каналов, даже не каналов, а каньонов. По бокам вздымаются кораллы самых причудливых форм и очертаний — некоторые похожи на замки, другие на заросли папоротника и гигантские муравейники. Рыб много, но крупной живности не видно — лишь один раз вдалеке горделиво проплывает черепаха.
Гуам славится не столько своей морской фауной, сколько рэками — затонувшими у его берегов кораблями. Самый известный рэк-спот — SMS Cormoran/Tokai Maru. Пожалуй, это единственное место на планете, где отлично сохранившийся 88-метровый немецкий корабль Cormoran, затопленный в начале Первой мировой войны, лежит бок о бок с японским судном Tokai Maru, торпедированным уже во время Второй мировой. Другая важная точка — вертикальный туннель «Голубая дыра»: сквозь отверстие на глубине 18 метров можно забраться в риф и как через подзорную трубу наблюдать за проплывающими над головой дайверами.
Не беда, если вы не дружите с аквалангом, — на Гуаме можно походить по морскому дну и в громадном водолазном шлеме, в который постоянно подаётся кислород. Глубина — семь метров, так что уши закладывает основательно, а ощущения — как на планете с повышенной гравитацией. Перед тем как подняться на поверхность, сопровождающий группу водолаз достаёт сухой корм для рыб, и несколько минут вы ощущаете себя будто на дне аквариума, кишащего разнокалиберной живностью.
Видное место
— Треть нашей территории контролируется военными базами, — рассказывает мой гид Джо, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. — Деньги от этого обеспечивают около трети поступлений в бюджет, всё остальное — туризм, прежде всего свадебный и «медовый»: почти в каждом отеле есть своя часовенка для проведения церемоний бракосочетания, а молодожёны из Южной Кореи и Японии составляют больше половины гостей.
- Когда северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты «прелюдией к сдерживанию Гуама», в поисковиках сильно выросло число запросов о том, где этот Гуам находится. До того даже в США мало кто представлял, где расположен наш остров. Лучшей рекламы и не придумаешь!
- А вы не опасаетесь таких заявлений? — спрашиваю я.
- Смеёшься? Это всё бла-бла-бла. Ракете надо будет преодолеть защиту корейской, японской, австралийской и американской обороны, это попросту невозможно.
После Второй мировой войны достопримечательностей на Гуаме осталось не так много: пара-тройка колониальных зданий в столице острова Хагатне, чудом уцелевший испанский форт Соледад да старая колокольня в деревушке Мерисо. И… кладбище служебных собак американской морской пехоты, погибших в боях за Гуам в 1944-м, — курьеров, дозорных, искателей мин.
- Зато у нас главная вершина мира, Ламлам! — улыбается Джо. — Да-да, ты не ослышался, рекорд принадлежит отнюдь не Эвересту, ведь 406-метровая Ламлам — пик горы, начинающейся на дне 11-километровой Марианской впадины. И подняться на неё можно всего за полчаса, без подготовки и кислородных баллонов.
Держаться корней
Щеголяющий в пёстрой гавайской рубашке Джо — коренной абориген-чаморро, их на острове осталось не так уж много: в основном метисы от браков с испанцами, филиппинцами, японцами, мексиканцами.
Никто толком не знает, откуда они родом — то ли с Тайваня, то ли с Филиппин, но чаморро появились здесь ещё 4000 лет назад и именно они встретили на острове кругосветную экспедицию Фернана Магеллана в XVI веке. Интересно, что для мореплавателя это был последний радушный приём — уже спустя месяц он погиб на Филиппинах в стычке с менее дружелюбными туземцами.
Почти 300 лет Гуам был испанской колонией, что видно по именам чаморро (тот же Джо — на самом деле американское сокращение от Хосе). А с конца XIX столетия — это территория США. И теперь национальная идентичность чаморро сохраняется в традиционных деревнях, до которых иной раз можно добраться только по змеящейся в джунглях реке Талофофо. Здесь, в своих добровольных «резервациях», татуированные аборигены, отсвечивая мощными ягодицами, расхаживают в набедренных повязках, строят каноэ и упражняются в стрельбе камнями из пращи по окрестным пальмам — и тем самым развлекают туристов.
- Символ Гуама - столбы латте, это наш ответ истуканам острова Пасхи, — рассказывает Джо. — Они похожи на окаменевшие пробки от шампанского, только очень большие — иногда до шести метров высотой. Когда чаморро селились около океана, они устанавливали хижины на латте, что спасало их от затопления во время штормов.
Тут же, в деревне, я безрезультатно пробую силы в разведении огня с помощью трения — быстро двигая конец палки в узкой канавке, прорезанной в дереве, и изо всех сил раздувая обильно дымящийся, но едва тлеющий уголёк. А ещё смотрю на демонстрацию традиционной охоты на кокосовых раков — этих живущих в пещерах жутковатых созданий, похожих на лицехватов из фильма «Чужой». Их даже иногда называют пальмовыми ворами. Раков привлекают треснувшие плоды — они-то и используются в качестве наживки. В городских ресторанах такой деликатес не подают, так что я не упускаю возможности попробовать нежное мясо, будто пропитанное маслом кокоса.
Любовь и прочие неприятности
Мы с Джо стоим на смотровой площадке мыса Двух влюблённых. Она прилепилась к скале на высоте 120 метров над уровнем моря и считается главной панорамной точкой острова — сверху видны и ворочающиеся под ногами пенные волны, и уходящий до горизонта океан, и распластавшиеся по небу тучи, и заповедный залив Тумон, у которого выстроились курортные отели.
- Дождь у нас может сыпать даже из маленького облачка, зато в день можно увидеть по три-четыре радуги.
Название мыса связано с грустной легендой чаморро. Дочка местного вождя полюбила отважного воина, но отец хотел выдать её за богатого испанского гранда. Молодые люди решили тайком пожениться и сбежать, но в последний момент их замысел раскрыли — отказавшись сдаваться солдатам, «Ромео и Джульетта чаморро» связали свои длинные волосы и прыгнули со скалы.
Но куда больше впечатляет реальная история японского капрала Сёити Ёкои. Известия о капитуляции Японии в 1945-м он счёл происками американских врагов и отказался сложить оружие. В течение 28 лет Сёити прятался в джунглях Гуама, вырыв себе небольшую землянку — днём отсиживался в укрытии, а ночью собирал плоды и ловил креветок и крабов. Удивительно, но, когда его случайно обнаружили в 1972 году, капрал был практически здоров и полон решимости дальше продолжать свою герилью.
- Я буду звать тебя таси, — обнимает меня Джо на прощание. — В переводе с чаморро это означает океан — ведь вы, русские, так его любите. Теперь ты один из нас.
Что ж, может, я и правда когда-нибудь вернусь на Гуам — конечно, не ютиться, как японский партизан, в землянке, а жить в просторной хижине в деревне аборигенов, мастерить каноэ, охотиться на кокосовых раков. И искренне радоваться каждому новому дню.
Как добраться
Оптимальный вариант — перелёт рейсами авиакомпании Korean Air (koreanair.com) с пересадкой в Сеуле, теперь они обслуживаются в новом терминале аэропорта в Инчхоне. Благодаря длительной стыковке и тому, что россиянам не требуется южнокорейская виза, это отличный вариант для городского стоповера. В международном аэропорту Инчхона предлагается девять бесплатных туров по Сеулу и окрестностям продолжительностью от 1 до 5 часов, бронировать их лучше заблаговременно. В программу экскурсий с англоговорящим гидом входит посещение буддийских храмов и телевизионной студии Ara, дворца Кёнбоккун и улицы Инсадон, пещеры Кванмён и фольклорной деревни Пукчхон, торгового квартала Мёндон и башни N Seoul со смотровой площадкой, откуда открывается вид на Сеул. Оплатить потребуется только входные билеты, а вот зонтики и тёплые парки для холодной погоды выдадут в автобусе. Туры проходят по расписанию с 06:00 до 15:00, подробности можно узнать на сайте airport.kr. Если нет желания выходить в город, можно устроить себе экскурсию с гидом по аэропорту — она начинается в 11:00 и включает посещение нескольких музеев, посвящённых корейской культуре, наблюдение за парадом, воссоздающим шествие королевской четы династии Чосон, мастер-класс по изготовлению традиционных сувениров и даже концерт классической музыки.
Подробности: visitguamusa.ru