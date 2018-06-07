National Geographic Traveler

Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО

Список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включает не объекты, а самые выдающиеся промыслы, обычаи и традиции. И это отличная шпаргалка в том, что стоит увидеть и попробовать в поездке или привезти из неё на память.
Иван Васин
7 июня 2018 в 17:34
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  • Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
    Фото: PISTOLESI Andrea / hemis.fr / East News

Искусство пиццайоло

Неаполь, Италия

Пиццей вас угостят в любой точке мира, но только мастера-пиццайоло Неаполя совершенствуются в искусстве её приготовления уже сотни лет. Каждая местная пиццерия может похвастать собственным рецептом и манерой приготовления. Сейчас в городе насчитывается порядка 3000 дипломированных специалис­тов — это мастера-­пиццайоло и пекари. Одной из старейших пиццерий считается Port’Alba (Via Port’Alba, 18), основанная ещё в 1738 году, — хотя сначала пиццу здесь продавали лишь торговцам, сбывавшим её на рынках. Известно и заведение Brandi, официально открытое в 1780-м. Когда в Неаполь пожаловала королевская чета Умберто I и Маргарита Савойская, здешний пиццайоло сумел совместить кулинарию и патриотизм. Он придумал сделать это блюдо в цветах итальянского флага: белый — моцарелла, красный — помидоры, зелёный — базилик. Так и появилась на свет самая популярная в мире «Маргарита», пицца королев и королева пицц — этот факт отражён в государственных документах. Кстати, Ассоциация неаполитанских пиццайоло проводит семинары для всех желающих. Трёхдневный курс для начинающих можно пройти и в исторической пиццерии Trianon.

  • Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
    Фото: Getty Images

Каллиграфия

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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