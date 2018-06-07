Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
Искусство пиццайоло
Неаполь, Италия
Пиццей вас угостят в любой точке мира, но только мастера-пиццайоло Неаполя совершенствуются в искусстве её приготовления уже сотни лет. Каждая местная пиццерия может похвастать собственным рецептом и манерой приготовления. Сейчас в городе насчитывается порядка 3000 дипломированных специалистов — это мастера-пиццайоло и пекари. Одной из старейших пиццерий считается Port’Alba (Via Port’Alba, 18), основанная ещё в 1738 году, — хотя сначала пиццу здесь продавали лишь торговцам, сбывавшим её на рынках. Известно и заведение Brandi, официально открытое в 1780-м. Когда в Неаполь пожаловала королевская чета Умберто I и Маргарита Савойская, здешний пиццайоло сумел совместить кулинарию и патриотизм. Он придумал сделать это блюдо в цветах итальянского флага: белый — моцарелла, красный — помидоры, зелёный — базилик. Так и появилась на свет самая популярная в мире «Маргарита», пицца королев и королева пицц — этот факт отражён в государственных документах. Кстати, Ассоциация неаполитанских пиццайоло проводит семинары для всех желающих. Трёхдневный курс для начинающих можно пройти и в исторической пиццерии Trianon.
Каллиграфия
Китай
Поднебесная — рекордсмен по числу элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Важнейшее место среди них занимает традиционная китайская каллиграфия. Она никогда не была обычным письмом или простым инструментом коммуникации — это тонкое искусство с 4000-летней историей. Даже сейчас, в эпоху шариковых ручек и компьютеров, в стране насчитывается несколько миллионов профессиональных художников и энтузиастов-любителей. Они практикуют один из пяти стилей — чжуаньшу, или «иероглифы печати», лишу, или квадратное «официальное письмо», синшу, или курсивное «ходовое письмо», цаошу, или скоропись и кайшу, или «стандартный устав». В Китае каллиграфические изображения можно увидеть даже на стенах зданий и скалах, однако чаще всего они встречаются на свитках, страницах книг, письмах и веерах. Освоить азы каллиграфии можно в сотнях школ, монастырей и культурных центров Поднебесной, в том числе в пекинском China Culture Center, где обучение ведётся на английском языке.
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Кофе по-турецки
Турция
Для приготовления турецкого кофе свежеобжаренные и измельчённые в ручной кофемолке зёрна заливают холодной водой, щедро добавляют в медную турку сахар и медленно доводят напиток до кипения на углях, плитке или горячем песке. Обжигающий кофе с пенкой разливают по крохотным чашкам, к которым обязательно должен прилагаться стакан с водой — чтобы убрать терпкость. Испокон веков турки встречались в кофейнях не только взбодриться после рабочего дня, но и пообщаться с друзьями, узнать свежие новости, обсудить последние сплетни. Без этого 500-летнего ритуала трудно представить себе жизнь и в современной Турции. За классическим кофе по-турецки отправляйтесь на стамбульский Гранд-базар — в кофейню Ethem Tezçakar Kahvec (Halicilar Çarşişi Sokak, 61−63) или в Музей турецкого кофе, где бариста-новичкам даже выдают сертификаты.
Ремесло мельника
Нидерланды
Это единственный голландский объект нематериального наследия ЮНЕСКО, страна появилась в списке лишь в прошлом году. Водные и ветряные мельницы — один из главных символов Нидерландов. Когда-то они непременно были в каждой деревне, но теперь их осталось не более тысячи, да и те всё больше превращаются в туристические объекты — музеи, рестораны и гостиницы. На данный момент сохранилось лишь порядка 50 профессионалов, которые не понаслышке знают, как обращаться с мельницами и поддерживать их в работоспособном состоянии. Вместе с добровольцами они создали Гильдию мукомолов-любителей, задача которой — передача этого древнего и важного для национального самосознания ремесла новым поколениям. Квалификацию мельника могут получить все желающие (обучение занимает полтора года). На регулярные экскурсии по мельницам, лекции по истории и теории мельничного дела, а также мастер-классы приглашаются и туристы. Чаще всего туры проходят в провинции Фрисландия, что на севере страны, — следите за обновлениями на сайте Гильдии. Кстати, в получасе езды от Амстердама находится деревня музеев и ветряков Заансе-Сханс, а в мельницах-отелях Molen Hunsingo близ Гронингена и De Verrekijker около Бергхарена можно остановиться на ночь.
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Батик
Индонезия
Одежда и картины из расписного индонезийского батика — главные сувениры, которые стоит привезти из путешествия по островам крупнейшего в мире архипелага. Само слово «батик» означает «капля воска» и отсылает к методу фиксации рисунка на хлопке и шёлке: покрытые горячим воском части ткани противостоят растительным красителям, в которых они выдерживаются. Процесс попеременного окрашивания и покрытия воском повторяют десятки раз, прежде чем получается желаемый орнамент. Мастера умеют создавать наряды с уникальным дизайном: рисунки наносятся вручную чантингом — особым медным ковшиком с узким полым носиком — или с помощью ажурных медных штампов. Изделия из батика продаются почти в каждом сувенирном магазине — например, в популярных бутиках Batik Keris, расположенных во всех крупных моллах и аэропортах, и Parang Kencana в Джакарте. А в культурной столице страны — Джокьякарте — батик можно изготовить и самому на индивидуальных мастер-классах продолжительностью от двух часов до шести дней.
Рыцарский турнир Синьска Алка
Синь, Хорватия
Впервые это конное соревнование состоялось в XVIII веке — в честь победы над значительно превосходящими войсками Оттоманской империи. Каждое первое воскресенье августа рыцари в национальных костюмах галопом проносятся по главной улице города, стараясь на скаку поразить висящую на верёвке мишень. Алка, то есть «кольцо», — это и есть мишень. Каждому рыцарю даётся три попытки. По правилам, закреплённым ещё в 1833 году, участвовать в состязании могут только мужчины родом из Синя и окрестных деревень, и каждый раз среди них избирается новый предводитель. Рыцарей-алкаров собирают на турнир всем районом — активисты и волонтёры восстанавливают и воссоздают оружие, латают старинные одеяния. Для местных жителей Синьска Алка — не только память о триумфе над турецкой армией, но и отличный повод собраться всей семьёй и закатить пирушку на свежем воздухе. В этом году соревнование намечено на 5 августа. А к 300-летию исторического сражения в городе открылся музей Синьска Алка с мультимедийной экспозицией об истории состязания.
Театр кабуки
Киото, Япония
Театр кабуки возник в Стране восходящего солнца ещё в начале XVII века, и это до сих пор — самый популярный жанр японской драмы. Интересно, что сперва в постановках участвовали сексапильные юноши и девушки, но с течением времени все роли стали исполнять исключительно зрелые актёры — так было решено блюсти мораль и нравственность. Когда мужчины играют женских персонажей, их называют оннагата, арагото — это амплуа положительного героя и богатыря, вагото — героя-любовника, дзицуакуяку — злодея. Сюжеты кабуки посвящены важным историческим событиям и любовным взаимоотношениям, при этом актёры произносят свою роль монотонным голосом под аккомпанемент традиционных инструментов. Парики и шёлковые кимоно, сложнейший грим и отточенные движения, вращающаяся сцена и тайные двери, через которые актёры могут внезапно появляться перед публикой и так же молниеносно исчезать, — всё это составляющие пьес, которые лучше всего смотреть в старейшем японском театре кабуки Minami-za: в ноябре он откроется после двухлетней реконструкции. В свободные от спектаклей дни в расположенном в префектуре Кагава (остров Сикоку) театре кабуки Kanamaru-za проводятся экскурсии по гримёрным и машинному отделению, устроенному под сценой.
Ковроткачество
Азербайджан
Когда-то искусство изготовления азербайджанских ковров было семейной традицией, передающейся от поколения к поколению.
Ковры ткали как на домашних станках — для личного пользования, так и в мастерских — на продажу. Самые роскошные экземпляры создавались для дворцов в шахских мастерских — по эскизам придворных художников. В советское время производством занимались уже целые ковровые комбинаты, а в азербайджанском городе Гянджа (тогда он назывался Кировабад) действовал крупнейший ковровый комбинат Советского Союза. И до сих пор в каждом регионе Азербайджана существует своя группа ковроткачества, отличающаяся собственным стилем и паттерном, — например, можно встретить ворсовые и безворсовые ковры из Баку, Гянджи, Шемахы и других городов и регионов. Интересно, что ковры эти — «говорящие»: каждая деталь их орнаментов имеет символическое значение. Вместе узоры складываются в композицию с тем или иным смыслом. Знакомиться со всем разнообразием местных ковров лучше всего в Азербайджанском музее ковра в Баку, при котором действуют курсы ковроткачества.
Полифоническое пение пигмеев
ЦАР
Кочевые пигмеи ака, живущие в юго-западных районах Центрально-Африканской Республики, — носители необычной музыкальной традиции, которая развивалась в их племенах с незапамятных времён. Она основана на контрапунктном (полифоническом) четырёхголосии, которое исполняется при выборе нового становища, на охоте и похоронах. В отличие от обычных полифонических систем, записанных в нотах, пение пигмеев ака подразумевает спонтанность и импровизацию — во время представлений каждый волен многократно менять свой голос. Песни звучат под аккомпанемент перкуссии и струнных инструментов: используются барабаны-энзеко, арфы — геедале-багонго и мбела — особый лук с одной струной. Сюжеты четырёхголосия пигмеев посвящены их жизни и смерти, а также всевозможным ритуалам, и концерты почти всегда сопровождаются динамичными танцами под громкое хлопанье в ладоши. В последние годы эта самобытная традиция находится на грани исчезновения из-за изменения образа жизни ака — вырубки лесов и переселения в города. Услышать же пение можно во время посещения пигмейских деревень и становищ — например, Яндоумбе, — которые иногда входят в маршрут путешествий по стране, а также на сафари по национальному парку Дзанга-Санга.
Фото: Getty Images
Культурное пространство площади Джемаа-эль-Фна
Марракеш, Марокко
Пожалуй, не найдётся на свете места, равного по энергетике марракешской Джемаа-эль-Фна — «Площади отрубленных голов». Когда-то здесь, рядом с главной городской мечетью Кутубия, располагались лобное место и блошиный рынок. Но уже давно площадь превратилась в сцену для ежедневных спектаклей на открытом воздухе, которые так любят местные жители и туристы. Днём тут можно сделать себе татуировку хной, сфотографироваться с берберской макакой, площадным зубодёром и колоритным водоносом-гуеррабом, купить у знахарей всевозможных притирок и снадобий или поглазеть на заклинателей змей. Но оживает Джемаа-эль-Фна с наступлением темноты, когда на площади собираются жонглёры, строители живых пирамид, огнеглотатели, сказители-хедайя, бродячие барды, комедианты и уличные артисты всех мастей. Немалую толпу привлекают музыканты и танцоры гнауа, потомки рабов из тропической Африки, одетые в расшитые ракушками шапочки с кисточками, которыми они беспрестанно вращают в воздухе. По периметру Джемаа-эль-Фна стоят лотки со свежевыжатым апельсиновым соком и марокканской снедью, но наблюдать за площадной вакханалией лучше всего с террасы одного из местных кафе — например, Café Glacier.
Избирательный список
Впервые Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был составлен десять лет назад. Сегодня он насчитывает уже 470 элементов из 117 стран мира. Все они уникальны, и каждый смело можно включать в программу путешествия.
Кимчи, Южная Корея
Кимчи — хрустящий маринад из китайской капусты или других овощей с 1500-летней историей.
Традиционное виноделие, Грузия
Грузинские глиняные кувшины-квеври, закопанные в землю до горловины, до сих пор применяют для брожения и хранения вина — в Кахетии их можно увидеть повсеместно.
Лаваш, Армения
Раскатанный до прозрачности, выпекаемый в тандыре лаваш считается одним из первых в истории видов хлеба. Без него невозможно ни одно армянское застолье.
Музыка марьячи, Мексика
Ансамбли марьячи выступают на всех праздниках и фестивалях. В Мехико-Сити их музыку можно услышать каждый день на площади Гарибальди.
Музыка и танец сега, Маврикий
Ритмичные движения бёдер и рук, яркие наряды и почти осязаемая сексуальность — когда-то так отвлекались от проблем и забот привезённые на Маврикий африканские рабы, а теперь отели приглашают танцовщиц сеги на вечерние шоу.
Буддийские песнопения, Индия
Во время путешествия по монастырям Ладакха обязательно послушайте, как ламы произносят нараспев тексты из священных буддийских канонов.
Рисунки на песке, Вануату
Сложные геометрические композиции на вулканическом песке помогают различным племенам архипелага понять друг друга без помощи языка — туристам же их рисуют на заказ.
Якутский эпос олонхо, Россия
Легенды о богах и героях, животных и духах, борьбе добра и зла — исполняемый на праздниках сказителями-олонхосутами эпос включает в себя до 15 000 стихотворных строк.
Маскарад «Фаснахт», Австрия
Раз в четыре года в тирольском городке Имст проходит карнавал, в котором традиционно участвуют 900 мужчин в костюмах шутов, медведей, ведьм, юнцов и стариков.