Круиз-контроль
Сколько это стоит?
Заявленная стоимость круиза обычно сильно отличается от фактической. В цену путёвки (чаще всего довольно низкую) включены проживание, шведский стол в главном ресторане и развлечения на борту. Но не забудьте прибавить к этому обязательные чаевые (примерно €8−12 в день с человека — их автоматически снимут с вашей карты) и портовые сборы и таксы (за недельный круиз по Средиземноморью — около €120 с человека). Отдельно придётся платить за экскурсии на суше, напитки (если не хотите пить только воду и кофе из автомата), посещение альтернативных ресторанов, спа-процедуры и услуги прачечной. Интернет на судне также недёшев. Не стоит забывать и про стоимость перелётов и трансферов в порт и обратно. В итоге со всеми скрытыми платежами стоимость выходит на 30−40% выше.
Как определить уровень круиза?
Единой «звёздной» системы для классификации лайнеров не существует. Наиболее объективным считается рейтинг, публикуемый в британском справочнике Berlitz, этаком круизном «Мишлене». Его инспекторы оценивают суда по 400 различным параметрам, за каждую позицию дают баллы и присуждают звёзды от 1 до 5+.
Berlitz классифицирует круизы по четырём категориям Lifestyle. Класс «Стандарт» (Royal Caribbean, MSC и Carnival) ориентирован на бюджетный семейный отдых: классические кольцевые маршруты, сервис на уровне 3−4 звёзд, часто — бесплатный проезд для детей. Круизы «Премиум» (Celebrity, Princess, Oceania) дороже, подразумевают уровень 4−5 звёзд и более интересные маршруты. Предложения категории «Люкс» и «Эксклюзив» (Crystal Cruises, Silversea, Regent) — это высший разряд: сравнительно небольшие суда, роскошные каюты, высокая кухня и самые нестандартные программы. Читать далее
Какую каюту выбрать?
Каюты также различаются и по классу в зависимости от расположения и планировки. Самые бюджетные — внутренние каюты (inside/interior stateroom/cabin), их площадь обычно около 15 кв. м, включая санузел и душ. Такие комнаты либо выходят окнами на внутренний променад (где бывает шумно), либо не имеют окон вовсе — иногда вместо них установлены плазменные экраны. Следующие категории — внешние каюты с окном (view stateroom) или балконом (stateroom with balcony), обращёнными в сторону моря. Если на схеме каюта обозначена как obstructed view stateroom, значит обзор будет частично загораживать, например, спасательная шлюпка — но и цена будет ниже. Самая дорогая категория размещения — сьюты (suite), у них всегда большая площадь (от 35 кв. м) и изысканный интерьер. Обычно сьюты расположены на верхних палубах, среди них бывают многоуровневые пентхаусы с террасами, спа-зонами и персональными спортзалами.
Выбирая каюту, важно также определиться с палубой. Чем выше расположение, тем выше и цена. На верхних палубах сильнее чувствуется качка, на нижних, особенно тех, что ближе к корме или носу, могут мешать шум и вибрация от машинного отделения. Проверьте по схеме лайнера, чтобы рядом с каютой не оказалось лифта, детского бассейна, караоке-бара или казино.
Какая виза нужна для круиза?
Как правило, круизные компании не берут на себя заботу об оформлении виз для пассажиров. Поэтому выяснять, в какие страны по пути следования лайнера вас не пустят без визы, придётся самостоятельно. Для круиза по Европе необходима многократная шенгенская виза (открывать её нужно в консульстве той страны, в которой вы проведёте наибольшее количество времени либо которая будет первой на маршруте), для путешествия по Карибам может потребоваться виза США, французский шенген либо же виза для посещения французских заморских территорий. Если вы покупаете тур через агентство, то визы можно оформить там же, но это скорее всего выйдет дороже. При подаче документов на визу вместо брони отеля нужно будет предоставить круизное приглашение (компания высылает его по запросу). Некоторые страны (например, Великобритания, Япония, Китай, Новая Зеландия, Индия и ЮАР) делают визовые послабления для пассажиров круизных лайнеров и разрешают им одну безвизовую высадку, иногда оформление визы возможно прямо на борту (в Камбодже и на Мартинике).
Что запрещено на лайнере?
Большинство круизных компаний не позволяет проносить на борт алкоголь и даже воду — только в ограниченном количестве при посадке в первом порту. Под запретом также утюги и кипятильники.
Использование наличных на борту не допускается таможенными правилами, все ваши расходы будут записываться на карту Sea Pass — её выдают при регистрации, она же служит ключом от номера и вашим ID-документом для прохода на корабль. Час расплаты наступает после завершения плавания. Кэш понадобится только для чаевых вашему стюарду: оставлять на прощание конвертик в каюте вроде бы не обязательно, но не сделать этого — дурной тон.
В круиз не берут младенцев младше 6 месяцев и беременных женщин, чей срок к моменту окончания плавания больше 24 недель. На борт не принимают животных (за исключением собак-поводырей).
Ещё одна вещь, недопустимая в круизе, — опоздания. Это касается и первой посадки на корабль. В билете указано время прибытия (всегда местное): 2 минуты опоздания — и вас могут не пустить на борт.
Можно ли прервать плавание?
Досрочно закончить круиз можно, как, впрочем, и выйти в промежуточном порту и самостоятельно добраться до места следующей или конечной остановки. Если ваши планы меняются до отправления, об этом нужно уведомить агента, бронировавшего круиз. Если же круиз уже начался, сообщите команде о ваших намерениях хотя бы за сутки. Важно понимать, что, во-первых, деньги за неиспользованные дни вам не вернут (в круизных компаниях вообще жёсткие правила отмены брони), а во-вторых, гарантировать возможность сойти на берег в конкретный день и в конкретном порту компания не станет — маршрут лайнера в плавании может меняться.
Стоит ли опасаться штормов?
Круизные лайнеры оборудованы стабилизатором качки, поэтому на крупных судах волнение почти не ощущается. Качка начинает чувствоваться, только если разыгрывается шторм от шести баллов и выше. Такое бывает в Атлантике, где случаются циклоны. Но капитан в таких случаях обычно меняет маршрут, и корабль пережидает непогоду в какой-нибудь тихой гавани. Тем не менее, если вас сильно укачивает, лучше принять меры — заранее купить профилактические таблетки и/или пластырь. Помните, что услуги корабельного врача оплачиваются дополнительно (и тоже стоят дорого). Выбирайте внутреннюю каюту на нижних палубах и поближе к центру — там качка чувствуется в наименьшей степени.
С точки зрения безопасности пугаться штормов не стоит — со времён «Титаника» человечество многому научилось. Процедура эвакуации отработана, и каждый круиз начинается с учебной тревоги с подробными инструкциями для пассажиров.
Заказывать ли экскурсии?
Береговые экскурсии чаще всего не включены в стоимость круиза. Стоят они довольно дорого, так что лучше договариваться на берегу: есть компании, которые специализируются именно на организации экскурсий для круизных пассажиров (например, Shore Excursion Group — и их услуги обходятся в среднем на 30% дешевле), есть частные гиды с машинами, которые всегда дежурят в портах. Можно просто самостоятельно взять машину напрокат или заранее забронировать экскурсию в местном туристическом бюро, договорившись о трансфере из порта и обратно. В любом случае стоит изучить места высадки и варианты для возможного досуга на берегу. И важно помнить, что, хотя в вашем маршрутном листе место высадки может быть указано как крупный город, порт обычно находится на значительном расстоянии от центра и достопримечательностей, так что рассчитывайте время и стоимость трансферов.
Пассажирам суперлайнеров часто предлагают и внутреннюю экскурсию — а вот от неё отказываться точно не стоит. Это отличная возможность увидеть другую жизнь корабля — узнать массу интересных фактов о внутренней кухне круизов, побывать в служебных помещениях и на палубах для персонала и команды, в машинном отделении и, конечно же, на капитанском мостике.
Чем развлечься на корабле?
В любом круизе есть Sea Days — дни, которые корабль проводит в открытом море, без высадок на берег. Но скучать пассажирам не приходится. Кроме бассейнов с горками и открытых палуб с лежаками, здесь есть спа-салоны, фитнес-центры, площадки для баскетбола, волейбола или мини-гольфа, стены для скалолазания, а иной раз даже катки, зиплайн и аэротруба. Для детей обычно отводят целую палубу с игровыми зонами и детским садом. На главных променадах расположены магазины Duty Free, театры, караоке-бары, казино и ночные клубы. Кроме того, команда аниматоров на борту постоянно проводит мастер-классы, лекции, соревнования и тренировки. Списки увеселений на разных кораблях могут отличаться, но везде обязательно будет капитанский ужин. Приходить на него положено в вечерних нарядах и строгих костюмах.
Где искать круизы?
Для круизов, как и для перелётов, тоже существуют сайты-агрегаторы — именно там стоит искать самые выгодные предложения: vacationstogo.com или cruisesheet.com. Учтите, что правило горящих покупок распространяется и на морские вояжи, но наступает раньше, чем в случае с обычными турами, — за 2−3 месяца до отплытия.
Тематические круизы
Тематические круизы созданы для любителей истории и культуры, гастрономии, музыки и даже спорта — на борту путешествуют эксперты, именитые шеф-повара и фитнес-коучи.
• Двухнедельный круиз по Эгейскому морю от Voyages to Antiquity для интересующихся историей, культурой и мифами Древней Греции — читает лекции и проводит экскурсии археолог.
• 8-дневный круиз по Нормандии от Avalon Waterways — с мастер-классами, дегустациями вина и сыра и ужинами в ресторанах высокой кухни.
• 8-дневный круиз по Рейну от Uniworld — экскурсии проходят на велосипедах.
• 4-дневный танцевальный круиз от Norwegian вдоль мексиканского побережья — сеты от диджеев, пенные вечеринки и текила-пати.
Карго-круизы
Для операторов и контейнеровозов круизы — дополнительная статья доходов, для их немногочисленных пассажиров — оригинальный вариант провести отпуск и, зачастую, наиболее бюджетный способ добраться до самых отдалённых уголков земного шара.
• 77-дневная кругосветка на брутальном контейнеровозе CMA CGM Lamartine, отправление и прибытие — город Хьюстон, штат Техас.
• 33-дневный круиз по Западной Африке на сухогрузе Grande Africa с остановкой в оживлённых портах.
• Почтовое судно RMS St. Helena берёт на борт тех, кто мечтал попасть на остров Святой Елены. Круизы от 12 дней.
Круизы на традиционных судах
• Тропические острова и экзотические направления лучше всего исследовать на борту воссозданных традиционных кораблей и лодок. Погружение в исторический контекст и слияние с первозданной природой гарантировано.
• Вояж по Индонезийскому архипелагу на двухмачтовой парусной лодке пиниси. Маршрут компания Aman Resorts составляет по запросу.
• Двухдневный круиз по внутренним водам индийского штата Керала на кеттуваламе — медлительном хаусботе с соломенной крышей.
• Водные сафари по Мозамбикскому архипелагу Киримбас — под парусом на лодке доу.
Речные круизы
Уступают морским по размаху развлечений на борту, но дают сто очков вперёд по части интересной экскурсионной программы — и здесь она, как правило, уже включена в стоимость путёвки. Вместимость у речных судов значительно ниже, чем у морских, — обычно не более 100−300 пассажиров, так что обстановка более камерная. Самые популярные направления для речных круизов: по Дунаю (от Вены до Братиславы), по Рейну (от Амстердама до Базеля), по Дору, Сене и Роне, также хорошо известны круизы по Нилу, Янцзы, Меконгу, Амазонке и Миссисипи.
Круизы по России
В России круизы обычно отличаются меньшей продолжительностью, поэтому такой вариант отдыха подойдёт даже для длинного уик-энда — например, плавание по маршрутам Углич — Тверь — Мышкин или Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Соловецкие острова. Среди предложений отечественных компаний появились круизы вдоль берегов Крыма и Краснодарского края. Крупнейшие судоходные компании — «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Инфофлот». Кстати, на российских кораблях можно расплачиваться наличными и проносить на борт напитки.