  • Круиз-контроль
  • Круиз-контроль
  • Круиз-контроль
National Geographic Traveler

Круиз-контроль

Про круизы часто говорят совершенно противоположные вещи. Что это ужасно дорого — и что очень бюджетно. Что это отличная возможность увидеть сразу много городов и стран — и что в круизе на самом деле ничего толком не увидишь. Что это скучная история для пенсионеров — и что полюбившие круизный отдых потом и слышать не хотят про другие варианты путешествий. Давайте разбираться.
Текст: Наталия Пухова Иллюстрации: Елена Перфилова
6 июня 2018 в 19:59

Сколько это стоит?

Заявленная стоимость круиза обычно сильно отличается от фактической. В цену путёвки (чаще всего довольно низкую) включены проживание, шведский стол в главном ресторане и развлечения на борту. Но не забудьте прибавить к этому обязательные чае­вые (примерно €8−12 в день с человека — их автоматически снимут с вашей карты) и портовые сборы и таксы (за недельный круиз по Средиземноморью — около €120 с человека). Отдельно придётся платить за экскурсии на суше, напитки (если не хотите пить только воду и кофе из автомата), посещение альтернативных ресторанов, спа-процедуры и услуги прачечной. Интернет на судне также недёшев. Не стоит забывать и про стоимость перелётов и трансферов в порт и обратно. В итоге со всеми скрытыми платежами стоимость выходит на 30−40% выше.

Как определить уровень круиза?

Единой «звёздной» системы для классификации лайнеров не существует. Наиболее объективным считается рейтинг, публикуемый в британском справочнике Berlitz, этаком круизном «Мишлене». Его инспекторы оценивают суда по 400 различным параметрам, за каждую позицию дают баллы и присуждают звёзды от 1 до 5+.

Berlitz классифицирует круизы по четырём категориям Lifestyle. Класс «Стандарт» (Royal Caribbean, MSC и Carnival) ориентирован на бюджетный семейный отдых: классические кольцевые маршруты, сервис на уровне 3−4 звёзд, часто — бесплатный проезд для детей. Круизы «Премиум» (Celebrity, Princess, Oceania) дороже, подразумевают уровень 4−5 звёзд и более интересные маршруты. Предложения категории «Люкс» и «Эксклюзив» (Crystal Cruises, Silversea, Regent) — это высший разряд: сравнительно небольшие суда, роскошные каюты, высокая кухня и самые нестандартные программы. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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