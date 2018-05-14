National Geographic Traveler

Кастилия-Ла-Манча: забытое королевство

Кастилия-Ла-Манча — третий по величине регион Испании. По размерам и количеству достопримечательностей он вполне сопоставим с Австрией. Но от наплыва туристов не страдает: мало кто заезжает дальше столицы, Толедо. Между тем Кастилии есть чем удивить, — и средневековые замки, и зажатые между скалистыми утёсами города, и голубые лагуны, и те самые ветряные мельницы, с которыми боролся­ Дон Кихот.
Текст и фото: Дарья Петрягина
14 мая 2018 в 18:34
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  • Кастилия-Ла-Манча: забытое королевство
    Центральная площадь Аларкона вмещала всё население средневекового города. Фото: Дарья Петрягина

Куэнка

В центре Куэнки стоит бронзовая статуя короля Альфонсо VIII. Это он отвоевал город у мавров, навсегда подчинив его испанской короне и сделав столицей Королевства Кастилия. Король, которому на момент завоевания города было 22 года, выглядит как старик, разменявший как минимум седьмой десяток. Скорее всего, так скульптор хотел подчерк­нуть мудрость правителя. Но у нашего гида есть своя версия:

— Понимаете, король Альфонсо женился на француженке. Вполне возможно, что к 22 годам он уже выглядел как старик.

Эта самая француженка — королева Элеонора Английская. Именно она уговорила мужа построить на месте арабской мечети в Куэнке кафедральный собор — первый готический храм в Испании, один из пяти крупнейших в стране. Стать самым крупным ему, вероятно, помешал лишь рельеф местности — отвесные скалы не позволяли расширять пространство собора до бесконечности.

Те же скалы закрепили за Куэнкой название «города небоскрёбов». В XVI веке здесь и правда строили самые высокие дома в мире. Вот только дома эти возвышались над землёй лишь наполовину — остальные их этажи тянулись вниз по известняковым склонам. Семь пролётов вниз, семь вверх — вот и выходит 14 этажей.

Другое чудо местной архитектурной мысли — Касас-Кольгадас, или висячие дома. Они расположены над ущельем, по которому течёт река Уэкар. Когда-то их населяли самые богатые жители Куэнки, но хрупкие известняковые почвы подточили основание, и жить в домах стало опасно. Тогда часть из них выкупило правительство, открыв внутри Музей абстрактного искусства: стены укрепили, но виды из окон до сих пор пробирают до мурашек. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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