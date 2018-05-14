Кастилия-Ла-Манча: забытое королевство
Куэнка
В центре Куэнки стоит бронзовая статуя короля Альфонсо VIII. Это он отвоевал город у мавров, навсегда подчинив его испанской короне и сделав столицей Королевства Кастилия. Король, которому на момент завоевания города было 22 года, выглядит как старик, разменявший как минимум седьмой десяток. Скорее всего, так скульптор хотел подчеркнуть мудрость правителя. Но у нашего гида есть своя версия:
— Понимаете, король Альфонсо женился на француженке. Вполне возможно, что к 22 годам он уже выглядел как старик.
Эта самая француженка — королева Элеонора Английская. Именно она уговорила мужа построить на месте арабской мечети в Куэнке кафедральный собор — первый готический храм в Испании, один из пяти крупнейших в стране. Стать самым крупным ему, вероятно, помешал лишь рельеф местности — отвесные скалы не позволяли расширять пространство собора до бесконечности.
Те же скалы закрепили за Куэнкой название «города небоскрёбов». В XVI веке здесь и правда строили самые высокие дома в мире. Вот только дома эти возвышались над землёй лишь наполовину — остальные их этажи тянулись вниз по известняковым склонам. Семь пролётов вниз, семь вверх — вот и выходит 14 этажей.
Другое чудо местной архитектурной мысли — Касас-Кольгадас, или висячие дома. Они расположены над ущельем, по которому течёт река Уэкар. Когда-то их населяли самые богатые жители Куэнки, но хрупкие известняковые почвы подточили основание, и жить в домах стало опасно. Тогда часть из них выкупило правительство, открыв внутри Музей абстрактного искусства: стены укрепили, но виды из окон до сих пор пробирают до мурашек. Читать далее
Аларкон
Куда бы ни завели узкие и пропитанные солнцем улочки Аларкона, рано или поздно вы всё равно окажетесь на его центральной площади. Это место — живое напоминание о том, что когда-то город был одним из самых процветающих в Кастилии. Площадь спроектирована в расчёте на то, что здесь поместятся все 3000 человек (население средневекового Аларкона), она кажется слишком большой для тех 150, что живут в городе сейчас.
Из построек Средних веков сохранились лишь четыре церкви и крепость. В последней теперь открыт отель-парадор, но подняться на башню и с высоты осмотреть окрестности может каждый. Церковь Сан-Хуан-Баутиста могла и вовсе не дожить до наших дней. Долгое время она стояла заброшенной, пока в 1995 году молодой художник Хесус Матео, заручившись поддержкой местного священника, не превратил руины в объект современного искусства. Так внутри появилась фреска площадью в 1500 квадратных метров, покрывающая стены, пол и потолок.
Работа над фресками в церкви Сан-Хуан-Баутиста заняла у художника Хесуса Матео восемь лет.
Благодаря этой фреске церковь получила статус памятника ЮНЕСКО. Живопись Матео — это подражание сразу и Пикассо, и Миро, и Босху, так что, если хочется понять всю заложенную символику, берите гида — без него в хитросплетениях цветов и фигур разобраться практически невозможно.
Лагунас-де-Руидера
Водопады, лазурные лагуны и средиземноморские леса — последнее, что ожидаешь увидеть посреди выжженной кастильской земли. Но именно так выглядит природный парк Лагунас-де-Руидера — 15 кристально чистых озёр, которые ещё называют «зеркалами Ла-Манчи».
Все эти озёра на самом деле — подземные моря, которые образовались миллионы лет назад. Хрупкие известняковые скалы легко пропускали через себя дождевую воду, но уйти глубоко ей не давали глинистые слои. Так под землёй постепенно формировались бассейны, после землетрясения они вышли на поверхность, образовав зеркальные лагуны.
Природный парк Лагунас-де-Руидера — это 15 лазурных озёр, разделённых каскадами водопадов.
Подобных парков в мире всего два. Второй — это Плитвицкие озёра в Хорватии. Но если о них, кажется, знают все, то Лагунас-де-Руидера остаётся по большей части достопримечательностью для своих: пока туристы едут из Толедо на побережье Валенсии или Барселоны, местные жители отправляются именно сюда — устраивать семейные пикники, купаться и гулять по тропам.
Одним из «местных» в XVI веке был Мигель Сервантес. Точных данных о том, что писатель путешествовал именно здесь, нет, но известно, что неподалёку жил его дядя. Возможно, именно от него Сервантес и услышал о пещере Монтесинос, которая теперь известна как пещера Дон Кихота. Во второй части романа славный идальго и его оруженосец Санчо Панса «достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики» — это и есть Монтесинос. Теперь же самые частые посетители пещеры — испанские школьники. Взявшись за руки и нацепив на головы забавные каски с фонариками, они гуськом спускаются по каменным ступеням, рассматривая сталактиты и слушая историю о видении, которое настигло здесь Дон Кихота.
Вход в пещеру Монтесинос охраняют статуи Дон Кихота и Санчо Пансы.
Консуэгра
Парк Лагунас-де-Руидера находится на «дороге Дон Кихота» — туристическом маршруте, проложенном по следам Рыцаря печального образа. Дорога петляет мимо сотни деревушек, якобы описанных в романе, и выводит к Консуэгре — городу, где то ли начинается, то ли заканчивается Кастилия-Ла-Манча.
Любоваться мельницами в Консуэгре лучше всего на закате.
Консуэгра — сухая земля. Здесь нет воды, нет рек, на которых можно было бы установить мельницы, зато часто дует ветер. Вот почему символ города — ветряные мельницы. Те самые, с которыми боролся Дон Кихот и которые теперь красуются на каждой второй открытке из Кастилии. Они стоят на холме и видны почти из любой точки города. Всего здесь дюжина мельниц. Вплоть до 1995 года они использовались по прямому назначению, ну а теперь стали чем-то вроде туристического аттракциона. Приезжайте на закате, чтобы застать самый красивый свет. И не забудьте заказать ужин в ресторане, открытом внутри одной из мельниц. Ведь, как говорил сам Дон Кихот, «все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове».
Практика
Виза
Шенгенская. Оформить можно в визовом центре Испании, стоимость — €35 без учёта сервисного сбора.
Как добраться
Лететь удобнее всего до Мадрида: прямые рейсы есть у Iberia и «Аэрофлота». В пути — 5 часов, билеты — от 25 000 руб. Прямо в аэропорту возьмите напрокат машину и отправляйтесь по маршруту Куэнка — Аларкон — Бельмонте — Лагунас-де-Руидера — Консуэгра — Толедо.
Сезон
Оптимальное время для путешествия — весна и осень, когда на улице не жарко и не холодно, а туристов не так много.
Отели
Лучший вариант размещения в любой части Испании — это парадоры (parador.es), гостиницы, расположенные в исторических зданиях. К примеру, Parador de Cuenca находится в бывшем доминиканском монастыре, но больше знаменит тем, что в нём провели первую брачную ночь король Филипп и его жена Летисия. В Бельмонте хороший выбор — Palacio Don Juan Manuel Hotel Spa на месте замка XIV века. А на территории парка Лагунас-де-Руидера можно пожить внутри мельницы — просите номер El Molino в отеле Albamanjon.
Парадор в Куэнке занимает здание доминиканского монастыря XVI века.
Еда
Кастилия-Ла-Манча — родина овечьего сыра манчего. Само название указывает на его территориальное происхождение. Минимальный срок выдержки такого сыра — 60 дней. Тот, что хранился от 2 до 6 месяцев, носит название semicurado, от 6 до 9 месяцев — curado. Издавна овечий сыр в Ла-Манче помещали в плетёные ёмкости, оставшиеся от сбора шафрана, сегодня же их заменяют специальные силиконовые формы. Понаблюдать за производством можно, например, в сыроварне El Consuelo.