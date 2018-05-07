Крыша поехала: по Европе на велосипеде, катере или кемпере
Катер-хаусбот
Франция
Неспешный вояж по французским провинциальным каналам — праздник для всех органов чувств: глаз радуется купающейся в брызгах солнца листве, нос — запахам кондитерских, язык учится распознавать всё новые оттенки вин и сыров, а ухо привыкает к умиротворяющему плеску воды и гулу мотора. Для путешествия на речном катере не нужны права и капитанские лицензии, вы совершенно свободны в выборе маршрутов и стоянок, ведь беспокоиться о свободных номерах в отелях или апартаментах не придётся — на борту хаусботов есть всё, что нужно для комфортного существования. А если захочется срочно десантироваться на ближайшем причале, можно смело бросать якорь. Компания Le Boat, сдающая в аренду хаусботы, обещает научить новичков азам вождения всего за один урок. Никаких специальных навыков не требуется: уже с первого дня вы почувствуете себя заправским капитаном, уверенным жестом отворяющим дверцы очередного шлюза на пути.
Простота управления лодкой и власть гедонизма на борту — пожалуй, единственное, что объединяет бесчисленные лодочные маршруты по каналам. Всё остальное зависит от направления, и выбрать есть из чего: круизы предлагаются практически по любой части Франции.
Практика
Все искушения и соблазны, которыми так богаты берега Франции, невольно таят опасность для капитанов-бонвиванов — велик риск окончательно и бесповоротно выбиться из графика, а ведь при аренде вы оплачиваете строго определённое количество дней. И не стоит забывать про обратную дорогу: иной раз до аэропорта от конечной точки путешествия приходится долго и муторно добираться на перекладных.
И ещё один момент: забудьте о чемоданах, на борт можно взять лишь небольшую мягкую сумку. Каюты здесь крохотные, чемодан поставить некуда, вещи раскладываются по полкам и отсекам, и ваша сумка должна помещаться.
Места
Canal du Midi
240-километровый Южный канал соединяет Средиземноморское побережье с Тулузой, откуда уже через Гароннский канал можно пробраться к Бискайскому заливу. Канал дю Миди связывает не только моря, но и целые эпохи: судоходство здесь ведётся аж с 1681 года. На сегодня это самый старый канал, по которому до сих пор ходят лодки. Соединяет он и капитанов с самыми разными вкусами — здесь найдут себе занятие по душе и гурманы, и любители истории, и поклонники активных видов спорта.
Аквитания
На этом маршруте готовьтесь беспрерывно пировать на виноградниках Бордо, в гастрономических ресторанах, а также на органических фермах.
Канал между Нантом и Брестом
Один из самых живописных каналов Бретани. Из-за того, что его шлюзы на протяжении от Каре-Плугера до Понтиви пришли в негодность, он словно разделён на две части.
Эльзас-Лотарингия
Современные урбанистические пейзажи сменяются здесь идиллическими озёрами, старинными замками и тихими деревушками.
Дом на колёсах
Австрия
В классической поездке по Восточному государству — Osterreіch — многое остаётся за кадром. Торт «Захер», дворцовая лепнина или же апре-ски-бары заслоняют собой искреннее и простое лицо сельской Австрии, с чуть наивной деревянной архитектурой, со сверкающими озёрами и чистейшим воздухом. Среди этих пасторальных картин внимательный путешественник может обнаружить и совершенно необыкновенные места — например, крупнейшую в мире ледяную пещеру, самый большой музей бесполезных вещей или же пивоварню, где можно отмокать в бассейнах с тёплым пивом.
Пусть автодом и едет намного медленнее проносящихся по автобану легковушек, пусть он временами неповоротлив и требователен — всё равно это идеальный вариант перемещения для тех, кто едет дружной компанией или семьёй. Цена топлива в Австрии ниже, чем в соседних странах, всё камерно, но в то же время насыщенно и разнообразно — как в плане достопримечательностей, так и по уровню кемпингов. Тут есть как совсем аскетичные варианты, так и пятизвёздочные «турбазы» с бассейнами, теннисными кортами и спа-центрами. Пусть техническая сторона вопроса вас не пугает: в случае поломки автодом заменят в ближайшем представительстве прокатной фирмы.
Практика
Важный момент — оценить свои траты. Придётся заложить дополнительную сумму на посуду, постельное бельё и прочую «начинку» для автодома — всё это в стоимость аренды не входит. Права категории В дадут вам доступ к большинству моделей караванов — весят они чуть меньше трёх с половиной тонн. Планируя путешествие, сведите к минимуму количество городов на вашем пути. Для караванов нередко действуют ограничения на въезд, да и перемещаться на них по узким улочкам — сомнительное удовольствие. Основная часть программы — поездка по автобану (например, по живописнейшему шоссе Grossglockner), так что приготовьте мелочь, чтобы расплачиваться за проезд (карты принимают не везде).
Места
Зальцбург
Окрестности Зальцбурга так же по-барочному изысканны, как и сам город. Именно здесь спряталась самая большая в мире ледяная пещера Айсризенвельт, которую до сих пор не «распробовал» массовый турист, так что никакие очереди вам не грозят. Рядом с ней находятся два отличных кемпинга — Sportcamp Woferlgut и Grubhof. Отправляясь в Зальцбургский край, приготовьтесь чередовать время за рулём со всевозможными активностями на свежем воздухе: велосипедами, плаванием и горными походами.
Инсбрук
Полный набор удовольствий для любителей вольных путешествий, причём круглый год. В тёплый сезон можно купаться в озёрах, осваивать природные маршруты и наслаждаться тирольской кухней. В окрестностях города немало автокемпингов разных уровней.
Велосипед
Норвегия
Право ставить палатку на любых невозделанных землях в Норвегии священно и закреплено специальным законом ещё в 1957 году. Фрилюфтслив — «жизнь на свежем воздухе» — это национальная философия, и велопутешествия с палаткой вписываются в неё как нельзя лучше. Если в других уголках земли подобная затея может обернуться мучением и в физическом, и в организационном плане, то в Норвегии — это чистое удовольствие. Вся страна испещрена сетью велодорог на любой вкус и уровень подготовки. Можно отправиться в короткий тур на два-три дня, а можно выбрать 250-километровый «национальный» маршрут. Фьорды, горы, леса, морские побережья и даже скалы на островах — всё это доступно велобайкерам. Для поклонников шоссейных гонок — маршруты этапов Арктического ралли, все они проходят за Полярным кругом. Только проследите, чтобы на велосипеде были установлены рефлекторы, а также звонок — без этого вас могут оштрафовать.
Готовясь к велопутешествию по Норвегии, можно воспользоваться специальными приложениями и интерактивными картами. Они отмечают участки разной сложности и, что важно, указывают все туннели на пути, где запрещён проезд для велосипедистов. Посмотреть информацию о турах можно на сайте cyclingnorway.no.
Практика
Официально ставить палатку можно везде, но ограничения всё же есть. Например, нельзя проникать на огороженную территорию, стоять больше двух дней на одной точке, жечь костры и оставлять мусор. Поэтому многие любители палаточного отдыха всё же предпочитают совмещать дикую жизнь на лоне природы с остановками в кемпингах или маленьких гостиницах на пути. Вывеска Syklist Velkommen — знак, что в данном заведении любят велосипедистов, она может висеть и на придорожном кафе. Здесь вам всегда помогут советом, а иногда и ремонтом. Ещё в таких местах можно помыть велосипед, а заодно и просушить одежду.
Места
Mjølkevegen, или «Млечный Путь»
Этот 250-километровый маршрут считается одним из самых живописных и тихих, большая его часть пролегает меж гор и полей. Новичкам на нём может быть сложновато, так что здраво оценивайте свои навыки. На «Млечный Путь» стоит заложить хотя бы четыре дня, но лучше больше — чтобы сполна насладиться природой и распробовать знаменитый коричневый сыр в долине Гудбрандсдал.
Побережье Хельгеланд
Эти места называют «Царством тысячи островов», причём многие из них украшены остроконечными пиками. При желании можно прервать велопрогулку и добраться до них на лодке — покорять местные скалы и любоваться забавными птицами-тупиками.
Атлантическая дорога
В 2010 году Атлантическая дорога была официально признана красивейшим велосипедным маршрутом Норвегии. Между Кристиансунном и Будом 80 км самых разнообразных пейзажей — мосты, рыбацкие деревушки, утёсы. И пусть вас не смущает подводный туннель — в отличие от большинства других в него велосипедистам путь открыт, так как для них выделена отдельная дорожка.