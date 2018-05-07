  • Норвегия
    Норвегия
    Фото: Mattias Fredriksson / visitnorway.com
  • Франция
    Франция
    Фото: Johanna Huber, Davide Erbetta, Olimpio Fantuz / SIME / Vostock Photo
  • Австрия
    Австрия
    Фото: Johanna Huber, Davide Erbetta, Olimpio Fantuz / SIME / Vostock Photo
National Geographic Traveler

Крыша поехала: по Европе на велосипеде, катере или кемпере

В любом путешествии есть элемент стресса: вдруг расписание транспорта поменяется, бронь отеля слетит и все планы пойдут прахом? Ничего из этого вам не грозит, если дом у вас — прямо за плечами, а руль — в руках.
Дарья Судакова
7 мая 2018 в 12:21

Катер-хаусбот

Франция

Неспешный вояж по французским провинциальным каналам — праздник для всех органов чувств: глаз радуется купающейся в брызгах солнца листве, нос — запахам кондитерских, язык учится распознавать всё новые оттенки вин и сыров, а ухо привыкает к умиротворяющему плеску воды и гулу мотора. Для путешествия на речном катере не нужны права и капитанские лицензии, вы совершенно свободны в выборе маршрутов и стоянок, ведь беспокоиться о свободных номерах в отелях или апартаментах не придётся — на борту хаусботов есть всё, что нужно для комфортного существования. А если захочется срочно десантироваться на ближайшем причале, можно смело бросать якорь. Компания Le Boat, сдающая в аренду хаусботы, обещает научить новичков азам вождения всего за один урок. Никаких специальных навыков не требуется: уже с первого дня вы почувствуете себя заправским капитаном, уверенным жестом отворяющим дверцы очередного шлюза на пути.

Простота управления лодкой и власть гедонизма на борту — пожалуй, единственное, что объединяет бесчисленные лодочные маршруты по каналам. Всё остальное зависит от направления, и выбрать есть из чего: круизы предлагаются практически по любой части Франции.

  • Крыша поехала: по Европе на велосипеде, катере или кемпере
    Фото: Johanna Huber, Davide Erbetta, Olimpio Fantuz / SIME / Vostock Photo

Практика

Все искушения и соблазны, которыми так богаты берега Франции, невольно таят опасность для капитанов-бонвиванов — велик риск окончательно и бесповоротно выбиться из графика, а ведь при аренде вы оплачиваете строго определённое количество дней. И не стоит забывать про обратную дорогу: иной раз до аэропорта от конечной точки путешествия приходится долго и муторно добираться на перекладных.

И ещё один момент: забудьте о чемоданах, на борт можно взять лишь небольшую мягкую сумку. Каюты здесь крохотные, чемодан поставить некуда, вещи раскладываются по полкам и отсекам, и ваша сумка должна помещаться.

Читать далее

Тоже интересно

120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
Последний бодибилдер СССР
Последний бодибилдер СССР
Женщины моря
Женщины моря