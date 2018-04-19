Главные события весны
21−22 апреля
Авиагонки Red Bull Air Race
Канны, Франция
Курорт на Лазурном Берегу известен на весь мир благодаря своим пляжам и майскому кинофестивалю, но в этом году появился повод отправиться туда уже в конце апреля. Впервые в истории в городе пройдёт этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, причём наблюдать за ними предстоит непосредственно с набережной Круазет. Цель соревнований — как можно быстрее преодолеть воздушную трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами, и попытаться избежать штрафов. Самолёты разгоняются до 370 км/ч, и лётчики испытывают перегрузки до 10 g. А пять французских пилотов — три в классе Master, два в классе Challenger — будут стараться выйти за пределы возможных скоростей, ведь этот этап станет для них домашним.
18−22 апреля
Цветочный парад
Болленстрейк, Нидерланды
В Болленстрейке издавна выращивают тюльпаны, и здесь же находится знаменитый сад Кёкенкоф. Посмотреть, как готовят цветочные композиции и устанавливают их на крыши машин и движущиеся платформы, можно в Сассенхейме и восьми других городах региона.
5−6 мая
Фестиваль Sound City
Ливерпуль, Великобритания
Фестиваль развернётся сразу на 15 площадках Балтийского треугольника, что в центре Ливерпуля. За первые майские выходные здесь выступят около 250 исполнителей. Среди хедлайнеров этого года — Peace, DMA’S, The Slow Readers Club и лиричный Дермот Кеннеди.
24 мая
БелМелФест
Белгород, Россия
Самый белоснежный фестиваль страны, вдохновлённый символом Белгородской области — меловыми горами, получил статус национального события. Всё здесь крутится вокруг мела: мастер-классы по меловой каллиграфии, конкурс 3D-рисунков на асфальте, ярмарка резчиков из мела, соревнования мелоедов.
2−3 июня
Парад драконов
Краков, Польша
По легенде, под Вавельским замком когда-то жил гигантский ящер, досаждавший жителям города. Но теперь драконы — маленькие и большие, надувные, летающие и водоплавающие, на колёсах и ходулях — заполняют улицы Кракова и воды Вислы лишь раз в году в начале лета.