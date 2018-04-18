Счастье есть… и пить: репортаж из Фландрии
Монахи-кулинары
— Попробуйте наше пиво. — Отец Эрик протягивает большой бокал с золотистым напитком. Он облачён в белую рясу до пят. На ногах — сандалии, надетые на белоснежные гольфы. Лучезарная улыбка и серебристая седина дополняют светлый образ служителя аббатства. — Мы, монахи, варили пиво испокон веков. В Средневековье никто не ручался за качество воды, поэтому при каждом аббатстве была своя пивоварня. Светлое пиво пили каждый день. А вот тёмное, более крепкое, — только по особым праздникам.
Судя по цвету моего пива, сегодня обычный день. Один из тех, которые отец Эрик провёл в аббатстве Авербод, где служит вот уже 20 лет. Это ничто по сравнению с историей аббатства, основанного в 1134 году. За это время готический монастырь разросся, пережил пожар и был не раз перестроен. Единственное, что осталось неизменным, — технологии приготовления пищи: здесь выпекают хлеб, превращают молоко в сыр, а солод — в пиво так, как это делали в Средние века. Теперь эти продукты можно отведать в кафе при аббатстве.
В просторном помещении с деревянными ставнями воздух пропитан запахом свежеиспечённого хлеба — его готовят за стеклянной перегородкой. Два пекаря при нас вымешивают тесто, раскладывают его по специальным формам и отправляют будущие буханки в печь. Рядом в металлических цистернах зреет пиво. Вместе с нами в кафе много бельгийцев: для них в порядке вещей потратить час на дорогу в один конец ради отменного пива и сырной тарелки. Национальная кухня — предмет гордости страны. И особая роль в ней отводится Фландрии — плодородному клочку земли, стиснутому Францией, Нидерландами и Северным морем. Благодаря этому фламандская кухня вобрала в себя французскую изысканность, голландскую открытость и немецкую простоту. Читать далее
Сезон еды
Для фламандцев все времена года хороши. И дело тут вовсе не в погоде, а в еде — каждая пора приносит свои гастрономические радости. Лето — время селёдки и мидий, осень и зима — пора дичи. С весенним же солнышком наступает сезон цикория и спаржи.
- Для нас, фламандцев, очень важно, где произведена еда. За сезонными овощами мы отправляемся не в магазины, а на фермы, — улыбается мой гид Ливэ Веетиенс, женщина лет шестидесяти. Она ведёт меня по полю, на котором выращивают белую спаржу.
Это растение фламандцы называют белым золотом, так что отношение к ней особенное. Здесь, на ферме Kinrooi, спаржу выращивают на приподнятых грядках, которые покрывают тёмной плёнкой, — так растение получает больше тепла. В отличие от зелёной спаржи белая зреет под землёй. Стоит ростку показать свою шапку, его тут же собирают. Ливэ Веетиенс показывает, как это делать: ухоженными руками она раскапывает почву, а затем специальным ножом срезает растение под корень.
- Белая спаржа нежнее зелёной, она считается деликатесом. Важно её вовремя собрать, иначе ростки быстро грубеют на солнце, — объясняет Ливэ, ловко наполняя ящик. — Сезон спаржи длится всего два месяца — с конца апреля по конец июня. В это время её готовят дома, в дорогих ресторанах и кафе попроще — одним словом, везде.
Конфетный период
А вот шоколад в Бельгии едят независимо от сезона. Здесь в каждой деревушке найдётся своя шоколадная лавка. В год среднестатистический бельгиец съедает 8, а по другим оценкам — 16 килограммов шоколада. Шоколадомания началась в стране относительно недавно. Чуть больше ста лет назад Бельгия заполучила колонию в Конго, а вместе с ней и неограниченное количество какао-бобов. Сегодня только во Фландрии насчитывается более двух тысяч шоколадных бутиков. Лучшие называют «ателье». В них работают мастера высшего класса, которые создают конфеты с невообразимыми добавками. В ход идут полевые цветы, тимьян, зелёный чай, укроп и даже васаби. А вот шоколадный ремесленник Патрик Мертенс экспериментирует с копчёным перцем халапеньо.
- Когда вы едите острое, в организме выделяются эндорфины, или гормоны радости. Благодаря шоколаду мозг вырабатывает серотонин, который называют «гормоном счастья». Попробуйте кусочек этого шоколада, и ваше настроение резко улучшится, — угощает меня Патрик своей продукцией. Для создания этого шоколада он 26 лет набирался опыта у лучших мастеров Бельгии. А затем вместе с женой, тоже шоколатье, открыл бутик BOON Chocoladehuis в Хасселте, столице провинции Лимбург. Произошло это по инициативе супруги: она отправила заявку на участие в реалити-шоу, где молодым предпринимателям полагался стартовый капитал в размере €10 000. На эти деньги супруги сняли помещение и открыли ателье.
В небольшой комнате за стеклянной перегородкой женщины в белоснежных халатах колдуют над будущим шоколадом. Его можно купить здесь же либо попробовать в фирменном крошечном кафе и найти в самом известном универмаге Лондона — Harrods. К Патрику обращался даже модельер Пол Смит, чтобы тот создал шоколадную композицию, посвящённую его новой коллекции.
- Бельгийцы не изобрели шоколад, но много с ним экспериментировали. Мы, например, придумали пралине — начинку для шоколадных конфет из молотого миндаля. Для того чтобы оставаться лучшими шоколатье в мире, нужно постоянно находить новые вкусы. Что мы и делаем.
В Бельгии — пить
Но первенство в разнообразии вкусов всё же принадлежит пиву. Из 160 пивоварен страны во Фландрии находится порядка сотни, а сортов пива насчитывается больше 400. Пиву здесь посвящено более десяти музеев. Сами фламандцы относятся к национальному напитку как французы к вину — с огромным уважением. Кстати, к нему тоже подбирают бокалы и еду, которые помогают лучше раскрыть вкус.
Чтобы разобраться во вселенной этого напитка, я отправляюсь в пивоварню при аббатском замке Тер Долен (XVI век), что в 16 километрах от Хасселта. Меня приветствует остроумный гид Люсьен Янс, который, кажется, уже успел продегустировать пару-тройку сортов.
- Вы не заметили по пути коров? Нет? Это самые весёлые бурёнки в округе. Им достаются остатки нашего солода, поэтому они так счастливы, — шутит Люсьен.
Прежде чем попробовать пиво, мы осматриваем средневековый замок, а затем заходим в крошечную пивоварню. До недавних пор вся эта территория была заброшена, пока в 1993 году её не приобрела 27-летняя Микэ Десплентер.
- Годом позже эта молодая женщина совершила самую большую глупость в своей жизни — открыла пивоварню, — смеётся Люсьен. — Дело было летом, на дворе стояла хорошая погода. На крошечной террасе яблоку негде было упасть. Через три недели у нас закончилось всё пиво. Все хотели попробовать наш продукт — первое аббатское пиво провинции Лимбург.
Аббатским называется пиво, к созданию которого причастны монахи — в прошлом или сейчас. Не стоит путать его с более редким траппистским. Последнее готовят исключительно монахи ордена траппистов в шести пивоварнях Бельгии: «Вестмалле», «Вествлетерен», «Ахель», «Шимэ», «Орваль» и «Рошфор».
- Бельгия — единственная страна в мире, где практикуют все четыре вида ферментации: низовую, верховую, спонтанную и смешанную. Причём сорта спонтанного и смешанного брожения — наша особенность, — с гордостью подчёркивает гид. Пример типично бельгийского пива — знаменитый ламбик. Это кислое пиво спонтанной ферментации без добавления дрожжей производят только в Брюсселе и окрестностях. Оно получается благодаря бактериям, обитающим в воздухе этой местности. Напиток созревает в деревянных бочках до трёх лет.
Из нескольких сортов ламбика делают гёз — «брюссельское шампанское». Этот тёмный напиток дозревает в подвалах после розлива в бутылки до 20 лет. Поэтому его игривому нраву нужна прочная бутылка, как из-под шампанского. Я же пробую самый сладкий из ламбиков — вишнёвый крик (kriek по-фламандски и будет «вишня»). Это, пожалуй, любимое пиво женщин. Вообще, бельгийцы чего только не добавляют в свой напиток: малину, клубнику, чёрную смородину, бананы… Немудрено, что во Фландрии каждый найдёт пиво на свой вкус — и на любой случай.
Разговоры о высоком
Сценки из крестьянской жизни Фландрии можно увидеть не только на картинах Питера Брейгеля Старшего, но и в этнографическом музее под открытым небом Бокрейк (Bokrijk). В 2019 году на его территории прямо на улице выставят полотна знаменитого художника. Происходящее на картинах XVI века не сильно отличается от музейной действительности, ведь в Бокрейке воссоздан сельский быт начиная со Средних веков.
Среди избушек с соломенными крышами неторопливо расхаживают сотрудники музея, одетые так же, как и их предки столетия назад. Ухоженные коровы и овечки пощипывают травку у ветряных мельниц. Гостей музея катают на конных повозках. А в просторном амбаре проводят мастер-класс по выпеканию хлеба.
Если нет времени учиться, настоящий ремесленный хлеб можно попробовать в пекарне, которая появилась на территории музея совсем недавно. И сразу вызвала ажиотаж. Открыл её известный шеф-повар Кобе Дерамо. Он получил первую «мишленовскую» звезду в 25 лет, а потом решил закрыть свой ресторан, чтобы заняться хлебом. Муку Кобе заказывает в древнем аббатстве Хенкенроде, основанном в начале XII века, — здесь находился первый женский монастырь Бельгии. Монахини управляли им на протяжении шести веков, а теперь территория площадью 100 гектаров принадлежит потомственному фермеру Питеру Купмансу.
- Забавно, что в прошлом аббатство закупало зерно в Бокрейке, а теперь всё ровно наоборот. — Питер показывает ладонью, перепачканной в земле, в сторону поля, где зреет пшеница для звёздного шефа. Многие «мишленовские» рестораны покупают у него сыр, травы и мясо. — Наши повара боготворят экологически чистые продукты, поэтому и сотрудничают с местными фермерами. Мы вместе обсуждаем, какой сыр они хотят видеть в меню — всем варю разный. У нас вообще принято, что шеф-повара вместе с ремесленниками создают для своего ресторана эксклюзивный продукт.
Что получается из этого союза, я узнаю в одном из «мишленовских» ресторанов Бельгии. Всего в стране их 134, причём на Фландрию приходится 98. Столик нужно заказывать хотя бы за несколько недель. Компанию мне составляет фуд-блогер Тесса Кнапс, у которой я интересуюсь, в чём же секрет такой популярности.
- Фламандцы гордятся своей кухней, поэтому она и процветает. — Тесса знакомит меня с высокой кухней в ресторане Cuchara. Он находится в скромном городке с названием Ломмел, где живёт чуть больше 30 тысяч человек. — У нас даже студенты ходят в «мишленовские» рестораны — для них есть специальные акции, которые позволяют поесть за €30. Так они с молодых лет приобщаются к хорошей кухне, — рассказывает Тесса между сменой замысловатых блюд. — Может, поэтому у нас такие молодые шеф-повара. В Бельгии появилось уже целое поколение так называемых бунтарей фламандской кухни — молодых шефов с хорошим гастрономическим образованием и желанием экспериментировать. Их ежегодно выбирают фуд-журналисты вместе с офисом по туризму Фландрии и Брюсселя.
- Знаете, желание хорошо поесть у нас в крови, — говорит напоследок Тесса. — Мы любим посидеть за столом часик-другой. И не важно где: в дорогом ресторане или дома. Потому что фламандская кухня хороша везде. Мы даже шутим, что еда для нас — национальный вид спорта.
В таком случае, кажется, я не прочь стать в нём чемпионом.