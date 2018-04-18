National Geographic Traveler

Счастье есть… и пить: репортаж из Фландрии

Во Фландрии самая высокая в мире плотность «мишленовских» ресторанов. Здесь за шоколадом выстраиваются очереди, в музеях пекут хлеб звёздные повара, пиво варят женщины, а пьют — даже монахи. Этот регион называют новым гастрономическим центром Европы — хотя фламандцы уверены, что он всегда был таким.
Наталья Майборода
18 апреля 2018 в 11:55
  • Счастье есть… и пить: репортаж из Фландрии
    На Бельгию приходится 134 «мишленовских» ресторана. Из них почти сто — именно во Фландрии.

Монахи-кулинары

— Попробуйте наше пиво. — Отец Эрик протягивает большой бокал с золотистым напитком. Он облачён в белую рясу до пят. На ногах — сандалии, надетые на белоснежные гольфы. Лучезарная улыбка и серебристая седина дополняют светлый образ служителя аббатства. — Мы, монахи, варили пиво испокон веков. В Средневековье никто не ручался за качество воды, поэтому при каждом аббатстве была своя пивоварня. Светлое пиво пили каждый день. А вот тёмное, более крепкое, — только по особым праздникам.

Судя по цвету моего пива, сегодня обычный день. Один из тех, которые отец Эрик провёл в аббатстве Авербод, где служит вот уже 20 лет. Это ничто по сравнению с историей аббатства, основанного в 1134 году. За это время готический монастырь разросся, пережил пожар и был не раз перестроен. Единственное, что осталось неизменным, — технологии приготовления пищи: здесь выпекают хлеб, превращают молоко в сыр, а солод — в пиво так, как это делали в Средние века. Теперь эти продукты можно отведать в кафе при аббатстве.

В просторном помещении с деревянными ставнями воздух пропитан запахом свежеис­печённого хлеба — его готовят за стеклянной перегородкой. Два пекаря при нас вымешивают тесто, раскладывают его по специальным формам и отправляют будущие буханки в печь. Рядом в металлических цистернах зреет пиво. Вместе с нами в кафе много бельгийцев: для них в порядке вещей потратить час на дорогу в один конец ради отменного пива и сырной тарелки. Национальная кухня — предмет гордости страны. И особая роль в ней отводится Фландрии — плодородному клочку земли, стиснутому Францией, Нидерландами и Северным морем. Благодаря этому фламандская кухня вобрала в себя французскую изысканность, голландскую открытость и немецкую простоту. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№63, февраль — март 2018).
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