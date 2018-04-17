National Geographic Traveler

Лучшие загородные отели России

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Дарья Петрягина
17 апреля 2018 в 15:36
  • Лучшие загородные отели России

«Веретьево»

Московская область

Бывший пионерский лагерь, который своего прошлого не стыдится, а, напротив, стремится выставить напоказ. Уже у входа вас встретят статуи бодрых девушек с вёслами и спортивных юношей в пионерках. А на ресепшен предложат выбрать из корпусов с названиями «Дом вожатых», «Дом пионеров», «Дом дружбы», «Клуб» и «Спасалка» — дом с панорамными окнами, камином и русской баней. К счастью, сервис в «Веретьево» далёк от советского, а памятники эпохи пионеров разбавляют современные арт-объекты. Усадьба не всегда была открыта для публики: когда-то здесь устраивали частные вечеринки. В память о тех временах многие гости собственноручно оформили номера на втором этаже «Дома пионеров»: здесь есть комнаты Ольги Солдатовой, Леонида Парфёнова, Андрея Бильжо, Михаила Куснировича и других.

от 1800 руб.

«Изумрудный лес»

Московская область

Посреди лесного массива площадью 220 гектаров стоят 12 коттеджей и гостиница — все выполнены в современном экостиле. Рядом расположился целый сафари-парк, где в естественной среде можно увидеть оленей и муфлонов, собственная конюшня, а также контактный зоопарк с альпаками, кроликами и винторогими козлами. Отдельная гордость — спа-центр и ресторан Forrest с панорамным видом на озеро.

от 5500 руб.

«Лисья нора»

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№63, февраль — март 2018).
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