Лучшие загородные отели России
«Веретьево»
Московская область
Бывший пионерский лагерь, который своего прошлого не стыдится, а, напротив, стремится выставить напоказ. Уже у входа вас встретят статуи бодрых девушек с вёслами и спортивных юношей в пионерках. А на ресепшен предложат выбрать из корпусов с названиями «Дом вожатых», «Дом пионеров», «Дом дружбы», «Клуб» и «Спасалка» — дом с панорамными окнами, камином и русской баней. К счастью, сервис в «Веретьево» далёк от советского, а памятники эпохи пионеров разбавляют современные арт-объекты. Усадьба не всегда была открыта для публики: когда-то здесь устраивали частные вечеринки. В память о тех временах многие гости собственноручно оформили номера на втором этаже «Дома пионеров»: здесь есть комнаты Ольги Солдатовой, Леонида Парфёнова, Андрея Бильжо, Михаила Куснировича и других.
от 1800 руб.
«Изумрудный лес»
Московская область
Посреди лесного массива площадью 220 гектаров стоят 12 коттеджей и гостиница — все выполнены в современном экостиле. Рядом расположился целый сафари-парк, где в естественной среде можно увидеть оленей и муфлонов, собственная конюшня, а также контактный зоопарк с альпаками, кроликами и винторогими козлами. Отдельная гордость — спа-центр и ресторан Forrest с панорамным видом на озеро.
от 5500 руб.
«Лисья нора»
Московская область Читать далее
Из всех корпусов отеля самый интересный — та самая «Лисья нора», Fox Inn. Изогнутые стены, номера, созданные как будто в нарушение всех правил симметрии — кажется, что попадаешь в Зазеркалье. Из предлагаемых развлечений самым популярным уже много лет остаётся стрельба: на территории 20 площадок для стрельбы по тарелочкам, четыре — для олимпийских упражнений и одна — для стендовой стрельбы.
от 6500 руб.
«Белые аллеи»
Московская область
Небольшой отель в скандинавском стиле всего в 30 километрах от МКАД. Простота, минимализм и практичность — характерные черты дизайна. Когда-то на этом месте располагался пионерский лагерь, в наследство от которого остались широкие аллеи и детские площадки, теперь здесь есть и собственная ферма, продукты с которой поступают прямиком на кухню ресторана.
от 2750 руб.
«Родники»
Владимирская область
Бутик-отель — явление для нашей страны относительно новое, и «Родники» — один из лучших его представителей. Камины, дизайнерская мебель, панорамные окна, благодаря которым пейзаж словно становится частью интерьера, большие террасы, где сервируют завтраки, обеды или ужины. В спа-центре можно заказать массаж, процедуры по уходу за лицом и телом, попариться в кедровой бочке или пройти многодневные программы детокса.
от 19 980 руб.
«Попов луг»
Ярославская область
По лужайкам разгуливают олени, в трактире готовятся котлеты из дичи, каши и другие русские блюда из фермерских продуктов, в бане топится каменная печь. «Попов луг» — отличное место, чтобы сбежать из мегаполиса поближе к природе. Задаче полного погружения в среду служат и домики, сложенные из сосны и напоминающие деревянные вигвамы с окнами во всю стену и массивной мебелью, будто вырезанной вручную из пней и коряг.
6500 руб.
«Романов Лес»
Костромская область
Комплекс домиков, по старинке сложенных из брёвен, стоит в окружении реликтового леса. На территории три ресторана, банный комплекс и два бассейна, но главная точка притяжения — спа-центр с внушительным меню процедур: среди прочего есть ванна с альпийскими травами, альготерапия, скраб-бар и два десятка видов массажей. В собственном зоопарке живут медведь, страусы, олени, маралы, рысь и даже пантера.
от 4600 руб.
«Частный визит»
Ивановская область
Один из первопроходцев среди российских домов отдыха нового уровня, «Частный визит» показал наглядный пример того, как должен выглядеть образцовый отель в провинции. Здесь всё пропитано атмосферой старинной усадьбы, где каждый гость — самый дорогой. Открыла «Частный визит» Елена Маньенан: её мужу, французскому журналисту, нужно было собрать материал для книги о русской деревне, и пара искала место в глубинке, чтобы обосноваться всей семьёй. Так в Плёсе появилась первая «домашняя гостиница». В ней всего девять номеров, музей посуды, погреб с соленьями, мини-зоопарк и ресторан.
от 5200 руб.
Welna Eco Spa Resort
Калужская область
В облике корпусов Welna Eco Spa Resort смешались черты французского шале и русской бревенчатой избы. Гордость отеля — собственная столярная мастерская, где изготавливали мебель для номеров и многие предметы интерьера: от ламп, словно вытесанных из куска старой коряги, до мисок, ваз и держателей для салфеток. Теперь в ней проводят мастер-классы, на которых каждый может попробовать выпилить из дерева что-то себе на память. Центральное место на территории занимает огромный стеклянный спа-центр с крышей, покрытой газоном. В нём несколько процедурных кабинетов, сауна, хаммам, детская зона и два бассейна. Круглый год в отеле что-то происходит: йога-сессии, фестивали, театральные выступления, лекции и мастер-классы, кинопоказы, игры на свежем воздухе.
от 4500 руб.
«Болотов.Дача»
Тульская область
«Дичь. Комфорт. Культура» — с таким девизом встречают гостей в «Болотов.Даче». Здесь создатели воплотили мечты о классической русской даче, которая одновременно и место отдыха, и культурный центр округи. Внутри царит культ датского хюгге: в гостиной можно почитать книгу, слушая, как потрескивают дрова в камине. На зимней веранде — поиграть в игры за длинным общим столом. На кухне — посмотреть, как готовят из продуктов, доставленных с соседних ферм (еда не входит в стоимость, но каждый гость волен оставить любую сумму). Рядом находятся молочная ферма и музей-усадьба- учёного-агронома А. Т. Болотова.
от 1200 руб.
Konakovo River Club
Тверская область
Концепция «event-отель» намекает, что скучать будет некогда. Программа развлечений в Konakovo River Club огромна: от конных походов и рыбалки до мастер-классов по народным ремёслам и экскурсиям на квадроциклах по городам-призракам, затопленным при создании Иваньковского водохранилища. Каждые выходные в отеле случается какое-нибудь мероприятие: музыкальные фестивали, парусные регаты, чемпио-наты по вейксёрфингу и аквабайку, кулинарные битвы лучших шефов русской кухни и праздники-дегустации «Самогон Нуво» в честь народного напитка.
от 500 руб.
«Валдай Эко Клуб»
Новгородская область
Мощный бревенчатый терем стоит посреди национального парка, на берегу озера Борое. Здесь нет заборов и запрещены любые моторные средства передвижения. Из бонусов — бесплатная рыбалка (всё, что поймаете, — ваше), велопрогулки, катание на лошадях и собачьих упряжках. Рядом расположены Валдай, Свято-озерский Богородицкий монастырь и Мшенские радоновые источники.
от 2253 руб.
Pine River
Калужская область
Если бы можно было выбрать символ отеля Pine River, им стал бы летний домик «Сфера» — прозрачные купола, из которых можно ночью, не вставая с кровати, считать звёзды на небе, а днём — любоваться колыханием листвы. Единение с природой — главное, ради чего сюда стоит ехать. Этим определён и выбор развлечений: велосипедные и конные прогулки, катание на лодках, рыбалка, баня, посещение страусиной фермы.
от 4000 руб.
Vazuza Country Club
Смоленская область
Вазузское водохранилище — один из самых экологичных уголков Смоленской области. Рыбаки ценят его за обилие рыбы (тут водится щука, лещ, судак, окунь), охотники — за шанс получить трофей в виде лося, кабана или косули. Три года назад здесь открылся отель Vazuza Country Club с 12 коттеджами. В оформлении — никаких излишеств, но именно эта ненавязчивая простота привлекает больше всего.
от 6900 руб.
«Дача Винтера»
Республика Карелия
Название мыса Таруниеми, на котором находится отель, переводится с финс-кого как «сказочный». Эти места выбрал в 1909 году для строительства дачи доктор Густав Винтер — известный хирург и общественный деятель. Проект здания он заказал финскому архитектору Элиэлю Сааринену, представителю модного в то время направления «северный модерн». Мыс Таруниеми быстро стал точкой притяжения всей округи: в числе гостей, которые часто наведывались сюда, был художник и мыслитель Николай Рерих. Пос-ле смерти Винтера в 1924 году имение перешло новым хозяевам — семье Дурхман, которые с уважением отнеслись к наследству врача. Здание сохранилось до сих пор: внутри находится музей, где собраны фотографии, документы и предметы интерьера времён Винтера. Но история — не главное, ради чего стоит ехать сюда. «Дача Винтера» — это ещё и отличный отель. Остановиться можно в номерах в общем корпусе, таунхаусах на четверых или шестиместных коттеджах. Отдельная история — ресторан «Густав Винтер» с панорамными окнами и видом на Ладогу, где приятно после насыщенного дня подкрепиться ухой, пирожками-калитками с картофелем и душистым чаем.
от 3700 руб.
«Скандинавия»
Ленинградская область
Загородный клуб «Скандинавия» — это отель, несколько отдельных коттеджей и две дачи, представляющие собой памятники модерна начала ХХ века. Дача Шелепина 1904 года постройки смотрит прямо на Финский залив, а Дача Лихачёва, окружённая берёзами и соснами, напоминает о временах, когда здесь любили отдыхать петербургские купцы. Гордость «Скандинавии» — подогреваемый бассейн и джакузи на свежем воздухе.
от 4400 руб.
«Дом у моря»
Ленинградская область
Проснуться на берегу Финского залива, в окружении густого соснового леса, прокатиться на лошадях, устроить пикник на пляже, взять напрокат лодку — этим список развлечений, доступных гостям «Дома у моря», отнюдь не ограничивается. Рыбалка, барбекю, художественная роспись, кинопросмотры, полёты на воздушных шарах, катание на квадроциклах, винные дегустации, сапсёрфинг — вариантов множество.
от 5000 руб.
«Ежезеро»
Вологодская область
Домик в деревне вполне может быть комфортным — и «Ежезеро» хороший тому пример. Комплекс состоит из деревянных коттеджей с террасами и отличными видами на озеро. Набор развлечений классический: вам организуют рыбалку на щуку, окуня или плотву, снабдят экипировкой для охоты, дадут напрокат байки или рафты, истопят баню по всем правилам, а для прогулок по лесу предложат опытного провожатого.
от 1500 руб.
«Алтунъ»
Псковская область
Ещё один отель в бывшей усадьбе-имении дворян Львовых. Именно при них здесь появился необычный псевдоготический дворец, по образу которого был воссоздан основной корпус отеля. Вполне вероятно, что в деревне Алтун останавливался Пушкин — усадьба «Михайловское» находится всего в 20 километрах.
от 3500 руб.
Old House Resort & Spa
Ростовская область
Арт-отель посреди донских степей — проект бизнесмена Виталия Мазина. У каждого из корпусов свой стиль. «Голландец» — величественный дворец в стиле барокко, «Рапунцель» — средневековая башня, которую целиком предоставляют гостям, «Шале» — просторный охотничий домик, наполненный антиквариатом, «Шато» словно возвращает в Викторианскую эпоху. Спа-центр включает в себя аквазону с бассейном, хаммам и финскую сауну, а банный комплекс позволит на практике оценить, что значит париться по-русски. В свободное время можно арендовать яхту, отправиться в тур по Таганрогу и Азову или порыбачить — весь улов потом приготовят специально для вас.
от 13 000 руб.
«Уткино Country House»
Ростовская область
Всякая история имеет начало: эта началась с блинчиков. Успешный бизнесмен из Ростова-на-Дону Алексей Фролов приехал охотиться на заброшенные колхозные угодья у реки Маныч. Охота была знатная, рыбалка — ещё лучше (раки из Маныча недаром славятся на всю Россию), но лучше всего оказались блинчики, которые делала Александра Петровна из хутора Лиманского. До того они были хороши, что бизнесмен взял да и купил вот это всё. Полный дичи лес, кишащие рыбой озёра и запруды, бескрайние донские степи. Собирался строить дачу для себя и друзей, но несколько увлёкся, и вышел бутик-отель на полсотни номеров. Часть из них размещается в большом корпусе, часть — в отдельных коттеджах, люкс для молодожёнов занимает три этажа в настоящей мельнице. Есть песчаный пляж, целая флотилия катеров, парк вездеходов и снегоходов, полигоны для стрельбы из снайперских винтовок, луков и арбалетов, пруд для боуфишинга (рыбалка с арбалетом), конюшня, ферма. В собственном птичнике выращивают фазанов, цесарок и перепелов, в заповеднике разводят ланей, косуль, муфлонов и маралов, а в спа-центре предлагают процедуры на косметике Elemis, сеансы флоатинга и ингаляции гималайской солью. Бани тоже в наличии — с пармейстерами, которые творят чудеса. А в ресторане к завтраку подают те самые блинчики — Александра Петровна, разумеется, стала первым сотрудником отеля.
от 9860 руб.
«Рыбзавод»
Астраханская область
Не самое романтичное название отеля отсылает к его прошлому: в XIX веке здесь действительно находился рыбный завод. Расположение в дельте реки Волги обязывает: рыбалка и сейчас остаётся основным развлечением для гостей. Бывшие хозяйственные помещения превращены в 11 номеров. Общие пространства здесь вообще занимают едва ли не больше места, чем номера: костровая площадка подходит для встречи закатов, в каминной комнате приятно уединиться для беседы, а из панорамных окон библиотеки можно наблюдать за раскопками столицы древней Хазарии, которые идут на другом берегу.
от 14 000 руб.
«Лефкадия»
Краснодарский край
Расположенная в паре километров от винного хозяйства гостиница напоминает виллу в Тоскане: черепичные крыши, выбеленные стены, номера, выдержанные в природной гамме, уютный дворик-патио, увитый пышной зеленью. Из окон открываются виды на виноградники, поля подсолнечника, лавандовые плантации, платановые аллеи и дорожки, обрамлённые кипарисами. Винный туризм — главное, ради чего стоит ехать в эти места. Организовать дегустации и посещение винодельни помогут прямо в отеле.
от 2800 руб.
Замок-отель «Янтарный»
Калининградская область
История отеля уходит корнями в начало XVII века, когда курфюрст Георг Вильгельм задумал построить здесь охотничий замок. Почти век спустя первый прусский король Фридрих I расширил здание, создав в нём отдельную янтарную комнату. Окончательный вид замок приобрёл уже в XIX веке, при Морисе Беккере, который выкупил строение вместе с окрестными землями. Выстоявший во Второй мировой войне замок чудом уцелел и в советское время служил то библиотекой, то рестораном, пока в 2012 году не обрёл новую жизнь. Теперь это отличное место для изучения Янтарного, Куршской косы, Калининграда и Светлогорска.
от 5400 руб.
«Лес и Море»
Республика Алтай
«Лес и Море» — пример того, что называют глэмпингом: палаточный отель, оборудованный для комфортного отдыха. Первый «Лес и Море» открылся на берегу Волги. Второй с прошлого лета работает на Алтае. Здесь всего семь палаток-шатров, каждая с туалетом и душем, печью-камином и двуспальной кроватью. Помимо них, есть столовая зона, где колдует шеф-повар, две подогреваемые деревянные купели и смотровая площадка с видом на гору Белуха. Добираются до лагеря на вертолёте из Горно-Алтайска, зато трекинг начинается у выхода из палатки. Приехать в «Лес и Море» на Алтае можно только на неделю и только в тёплое время года.
198 000 руб. за 8 дней
«Байкальская резиденция»
Республика Бурятия
«Байкальская резиденция» способна стать идеальной базой для исследования Байкала: для гостей здесь разработаны авторские туры на любой сезон. Летом можно отправиться на джипах к мысам Лударь и Красный Яр, исследовать на квадроциклах берега озера или совершить путешествие на гидроциклах в Онокочанскую губу. Зимой в распоряжении гостей всё те же квадроциклы, а также снегоходы и джипы, на которых можно покататься по льду или съездить к термальному источнику Котельниковский. В дополнение — ресторан, в меню которого смешаны традиции старорусской и бурятской кухни, и территория размером в 60 футбольных полей, где разместились домики, площадки для стрельбы, «Дом охотника» с финской парной и «Таёжная усадьба» с русской баней.
от 17 600 руб.
«Алтай Резорт»
Республика Алтай
«Алтай Резорт» — единственный в Горном Алтае отель премиум-класса. На его территории — 19 коттеджей. У гостей есть шанс увезти отсюда собственный трофей: отель предлагает спортивную и трофейную охоту на марала и пятнистого оленя в собственном хозяйстве. Особого упоминания заслуживает медицинский центр: это подразделение Томского НИИ курортологии и физиотерапии, где лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
от 9000 руб.
«Крымский бриз»
Крым
«Крымский бриз» — тот случай, когда сложно решить, какой вид из номера лучше: на частный пляж отеля или величественную гряду Ай-Петри. Отель находится в Лименской долине — месте с целебным климатом. Чтобы сохранить особую атмосферу, даже перемещаться по территории можно только на электромобилях.
от 16 000 руб.