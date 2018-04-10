  • Дом с мезонином
  • Дом с мезонином
  • Дом с мезонином
National Geographic Traveler

Дом с мезонином

Когда бизнесмен Алексей Шкрапкин впервые приехал в село Скорняково, в его планах было лишь реконструировать церковь Михаила Архангела. Позже выяснилось, что рядом находятся руины старинной усадьбы Муравьёвых-Карских. Так начался процесс возрождения исторического наследия, который позволил селу Скорняково стать заметной точкой на туристической карте Липецкой области, а усадьбе — превратиться в отель мирового уровня.
Дарья Петрягина
10 апреля 2018 в 18:39

На ключе от моего номера написано «Весна». Таких номеров четыре в корпусе — все названы по временам года. На столике у кровати заботливо приготовлены томики Тургенева. Массивный дубовый шкаф скрипит, как и положено старожилу из позапрошлого века. Из панорамного, во всю стену окна открывается вид на зелёные холмы и мирно пощипывающих траву овец.

Усадьбу «Скорняково-Архангельское» можно было бы назвать порталом в прошлое, вот только прошлое здесь уж слишком осовремененное, ни на минуту не даёт забыть, что ты по-прежнему в XXI веке. Усадьба стала работать как ­отель всего пару лет назад. Реконструкция же здесь началась задолго до этого — в 2008 году, когда Алексей Шкрапкин принялся за восстановление церкви Михаила Архангела.

— С церковью у меня связаны личные воспоминания: недалеко находился дом моей бабушки, — рассказывает Алексей. — И восстановление храма было, по сути, детской мечтой. Каково же было моё удивление, когда под горами строительного мусора и земли в зарослях рядом с церковью мы обнаружили остатки старинной усадьбы!

  • Дом с мезонином

Недолго думая Шкрапкин взялся за реконструкцию всего комплекса. Работы начали с ­изучения архивов. По ним удалось не только проследить историю поместья, но и понять, как выглядело большинство построек, от которых оставались лишь фундаменты. Затем пригласили специалистов французского архитектурного бюро, которые специализируются на проектах с историческим наследием. Они помогли составить план работ и распределить функции зданий: чтобы посетители ресторана не мешали тем, кто отдыхает в номерах, а те, в свою очередь, не пересекались с гостями, приехавшими погулять.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№63, февраль — март 2018).
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