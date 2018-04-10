Дом с мезонином
На ключе от моего номера написано «Весна». Таких номеров четыре в корпусе — все названы по временам года. На столике у кровати заботливо приготовлены томики Тургенева. Массивный дубовый шкаф скрипит, как и положено старожилу из позапрошлого века. Из панорамного, во всю стену окна открывается вид на зелёные холмы и мирно пощипывающих траву овец.
Усадьбу «Скорняково-Архангельское» можно было бы назвать порталом в прошлое, вот только прошлое здесь уж слишком осовремененное, ни на минуту не даёт забыть, что ты по-прежнему в XXI веке. Усадьба стала работать как отель всего пару лет назад. Реконструкция же здесь началась задолго до этого — в 2008 году, когда Алексей Шкрапкин принялся за восстановление церкви Михаила Архангела.
— С церковью у меня связаны личные воспоминания: недалеко находился дом моей бабушки, — рассказывает Алексей. — И восстановление храма было, по сути, детской мечтой. Каково же было моё удивление, когда под горами строительного мусора и земли в зарослях рядом с церковью мы обнаружили остатки старинной усадьбы!
Недолго думая Шкрапкин взялся за реконструкцию всего комплекса. Работы начали с изучения архивов. По ним удалось не только проследить историю поместья, но и понять, как выглядело большинство построек, от которых оставались лишь фундаменты. Затем пригласили специалистов французского архитектурного бюро, которые специализируются на проектах с историческим наследием. Они помогли составить план работ и распределить функции зданий: чтобы посетители ресторана не мешали тем, кто отдыхает в номерах, а те, в свою очередь, не пересекались с гостями, приехавшими погулять.
Усадьба «Скорняково-Архангельское» ведёт историю с конца XVII века — тогда эти земли пожаловали помещику Скорнякову-Писареву. Самый большой вклад в развитие поместья, впрочем, внёс не он, а Николай Николаевич Муравьёв-Карский, который вступил во владение в 1837 году. Приставку «Карский» граф получил к фамилии за взятие турецкой крепости Карс: герой войны 1812 года, он активно участвовал в военных действиях на Кавказе, но вышел в отставку, уличённый в связях с декабристами. Супруги Муравьёвы с энтузиазмом взялись за благоустройство: построили новый усадебный дом, разбили сады, наладили производство.
Сегодня в здании воссозданной из руин ткацкой фабрики работает ресторан «Бальмонт», конюшни превратились в конференц-зал и выставочное пространство, а в крестьянском домике, канцелярии и школе открылись жилые корпуса, оформленные каждый в своём стиле. Дополняет комплекс бывший скотный двор, напоминающий настоящую крепость с башнями и толстыми стенами: построенный по проекту самого Муравьёва-Карского, он предназначался для содержания коров и быков. Сегодня в здании идут активные работы: планируют сделать гостиницу на 20 номеров и спа-центр с бассейном и сауной.
Единственная из построек, к реставрации которой ещё не приступали, — это главный усадебный дом. В архивах почти нет свидетельств о том, как выглядело здание. От некогда величественного комплекса сегодня остались лишь два флигеля: каменный и деревянный. В последнем располагался кабинет Муравьёва-Карского с огромной библиотекой, фортепиано Грибоедова, приобретённым у него на Кавказе, и старинным бюро, на котором, предположительно, был написан первый манифест декабристов. Теперь внутри планируют разместить музей Муравьёва-Карского.
В планах у Алексея Шкрапкина ещё много всего: закончить восстановление скотного двора, разбить сады, которые существовали здесь при Муравьёвых, проводить больше мероприятий, которые бы привлекали туристов, включая ставший уже популярным фестиваль «Джаз на пруду». И это как раз тот случай, когда хочется, чтобы всё действительно получилось.
Отель «Скорняково-Архангельское» включает в себя три гостевых дома с отдельными номерами — каждый можно снять целиком. Другой вариант размещения — гостевые дома Мальвы в соседнем посёлке. На территории отеля открыт ресторан «Бальмонт» с блюдами русской кухни, есть небольшой пляж и мини-зоопарк. По воскресеньям проходят детские мастер-классы, круглый год для гостей устраивают экскурсии по усадьбе. Добираться из Москвы проще всего на машине (около 450 километров, в пути — 5,5 часа).
Что посмотреть в окрестностях
Галичья гора
Самая известная природоохранная зона Липецкой области и одновременно один из самых маленьких заповедников мира (всего 19 гектаров). Разделён на шесть участков, наиболее популярные из которых — Морозова гора, где находится главная усадьба заповедника, Галичья гора, где на поверхность выходят породы известняка возрастом более 400 миллионов лет, и Воргольские скалы с карстовыми ходами и пещерами. Вообще же, крутые берега реки Воргол — отличное место для того, чтобы любоваться закатами.
Елец
Древний город, основанный на год раньше Москвы, похож на шкатулку с чудесами. С одной стороны — Вознесенский собор, спроектированный архитектором Константином Тоном (автором Храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца). Внутри сохранились подлинные фрески и иконы передвижников Лебедева и Корзухина. С другой стороны — Великокняжеская церковь, построенная табачным магнатом Заусайловым в память о посещении города князем Михаилом Александровичем Романовым. Интерьеры декорированы разноцветной майоликой, фасад украшает панно с изображением Ельца, а купол венчает необычный хрустальный крест. В дополнение — целая россыпь домов-музеев, посвящённых знаменитым уроженцам Ельца: композитору Тихону Хренникову, писателям Ивану Бунину и Михаилу Пришвину, врачу Николаю Семашко, — а также Музей народных ремёсел и промыслов, где можно познакомиться с историей елецкого кружева.
Задонск
«Русский Иерусалим», один из центров православия России. Главная достопримечательность — Рождество-Богородицкий мужской монастырь, вокруг которого более 400 лет назад и возник город. Внутри можно увидеть список иконы Владимирской Божией Матери, который чудесным образом уцелел при пожаре, и прикоснуться к мощам святителя Тихона Задонского.
Полибино
Первое, что обращает на себя внимание при въезде в село, — ажурная водонапорная башня, возведённая по проекту архитектора Шухова. Её купил на Нижегородской выставке 1896 года владелец усадьбы Нечаев-Мальцов, после чего 45-метровую конструкцию и перевезли в Полибино. Башня не только перекачивала воду из Дона, но и служила смотровой площадкой — сюда приглашали знатных гостей, среди которых были Лев Толстой, историк Иван Цветаев, Анна Ахматова. Интересен и сам усадебный дом, построенный в стиле классицизма — с изразцовыми печами, наборным паркетом, лепниной на стенах и потолке. Сейчас, правда, от всего этого остались лишь руины. Прогуляйтесь по парку, полюбуйтесь каскадом прудов, а затем сделайте остановку в храме Димитрия Солунского в соседнем селе Берёзовка, построенном архитектором Померанцевым (его авторству принадлежит также московский ГУМ).
Владимирский собор в селе Баловнево
О богатстве семейства Муромцевых, имение которых было в селе Баловнево, ходили легенды. Говорили даже, что они, подобно Демидовым, чеканили в подвалах монеты. Это Муромцевы задумали построить Владимирский собор, который по тем временам казался настоящим чудом: две колокольни, круглый храм, мальтийские кресты, арочные окна. Авторство проекта приписывают архитектору Баженову. В 2015 году собор восстановили.