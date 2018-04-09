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Один из самых красивых парижских ракурсов — вид на крыши с торчащей над ними Эйфелевой башней, что открывается с террас панорамных сьютов в отеле Mandarin Oriental, Paris. Фото: Пресс-служба Mandarin Oriental Hotel Group
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По обоим берегам Сены гулять приятно: после реновации набережных здесь появились рестораны, игровые площадки и танцполы для вечеринок под мостами. Фото: GARDEL Bertrand / hemis.fr / EAST NEWS
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Днём на улочках Монмартра слишком тесно — сюда лучше приходить вечером или ранним утром. Фото: MAISANT Ludovic, RENAULT Philippe / hemis.fr / EAST NEWS
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Прогулка по Маре никогда не бывает быстрой — если вас не задержат магазины, это сделают уличные кафе. Фото: MAISANT Ludovic, RENAULT Philippe / hemis.fr / EAST NEWS
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Фото: GARDEL Bertrand / hemis.fr / EAST NEWS
Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
Побывать в заповеднике стрит-арта
Дарья Мийе, писатель, иллюстратор, ведущий арт-пленэров
Туристы обходят стороной XIII округ, напуганные словом «чайнатаун». Самый большой по площади, этот аррондисман пал жертвой трудовой миграции и массовой застройки. Но сегодня урбанисты борются с архитектурным наследием 1960-х, и в XIII округ направили арт-десант: уличные художники превратили унылые панельные стены в произведения искусства. За несколько лет аррондисман стал эфемерным музеем под открытым небом. Если сесть на шестую ветку метро и проехать над бульваром Венсана Ориоля от площади Италии к Вокзальной набережной, можно увидеть работы Бэнкси, Шепарда Фейри, Конора Харрингтона, Дэвида де ла Мано и Космического Захватчика. Эпицентр преображения XIII округа — галерея Itinerrance, на её стенах сменяют друг друга работы ведущих мастеров стрит-арта.
Фото: itinerrance.fr
Сойти за местного
Наталья Шастик, журналист Читать далее
Запомните пароль: панаше (panaché). Этот напиток вам подадут в любом парижском кафе, хотя в меню такого названия нет. Тайный напиток парижан — это смесь пива и лимонада, такие ингредиенты есть в любом питейном заведении. Крепостью чуть более 1%, панаше отлично освежает. А если хочется подсластить жизнь здесь и сейчас, возьмите Monaco — микс из пива, лимонада и сиропа Grenadine из красных ягод. Ещё один ресторанный секрет: вода, хлеб и горчица, без которой французы буквально жить не могут, подаются бесплатно. В заведениях подороже к этому списку, как правило, прибавляют и сливочное масло. Чтобы не платить за воду, нужно правильно попросить — сказать carafe d’eau, что значит «графин воды». Тогда вам принесут воду из-под крана — именно такую и пьют парижане, за качеством водопроводной воды здесь тщательно следят. Если же просто заказать de l’eau — «воды», подадут бутилированную из меню и затем впишут её в счёт.
Запомнить лавки и пароли
Тьерри Маркс, шеф-повар ресторана Sur Mesure в отеле Mandarin Oriental, Paris, обладатель звания «Лучший шеф Франции»
У всякого парижанина — своя география, состоящая из секретных адресов: маленькие кафе, продуктовые лавки и магазинчики «для своих». Такие места сдают только близким друзьям и проверенным людям. Но для вас я, так и быть, раскрою пару любимых точек. Во-первых, кафе — историческое Café Verlet, известное с 1880 года. Старинные баночки из-под кофе вдоль стен и газовый фонарь, какие украшали парижские улицы до появления электричества, стоят здесь с тех самых пор. Тут предлагают 35 видов кофе, привезённого со всех уголков мира, — например, ценимые знатоками St. Helena и Panama Geisha. В кафе также большой выбор чая — натурального и с ароматическими добавками. Во-вторых, лавка мясных деликатесов — я покупаю их в Maison Verot, принадлежащей семейной паре Жилю и Кристин Веро, оба занимаются этим делом не в одном поколении. Их фантастические колбасы, сосиски, ветчины и паштеты из разных регионов Франции отмечены множеством престижных наград.
Назначить свидание
Инесса Короткова, региональный директор Национального агентства по развитию туризма во Франции Atout France в России и СНГ
Париж — город для влюблённых. У каждого здесь — свой план идеального свидания. Мой таков: сначала прогулка. Фланирование рука об руку — обязательная часть парижской романтической программы. Гулять отправляйтесь по Монмартру, кварталу Маре, вдоль канала Сен-Мартен, в Сен-Жермен-де-Пре и Люксембургский сад. Я особенно люблю парк Багатель в Булонском лесу — это идеальное место для неспешных прогулок и романтических фотосессий. Побывайте в Музее романтической жизни у подножия Монмартра и красивом Музее Родена неподалёку от Эйфелевой башни. Увековечьте вашу любовь на фото в студии Harcourt, как это делают все великие мира сего. В качестве необычного и красивого развлечения можно прокатиться по Парижу на винтажной малолитражке, отправиться в круиз по Сене на кораблике Bateaux Mouches, выпить по коктейлю в баре «Хемингуэй» в Hotel Ritz или сходить в кабаре (классический Moulin Rouge или Crazy Horse, чей стиль я бы определила как «интеллигентная эротика»). Ужинать отправляйтесь в La Closerie des Lilas в квартале Монпарнас или в La Plage Parisienne неподалёку от Эйфелевой башни. А если хочется сделать вечер особенным, проведите его при свечах в замке Во-ле-Виконт (около часа езды от Парижа).
Предаться грешной сласти
Гелия Певзнер, ведущая гастрономической рубрики на радио RFI
Концентрация заведений ведущих шоколатье мира в Париже превышает самые смелые мечты сладкоежек. Будете ли вы гулять по левому берегу Сены или по правому, вам обязательно попадётся хотя бы один бутик. Конфеты с любой начинкой — от ромовой до фруктовой, плитки из лучших сортов какао с солью или перцем продают на вес. Продавец в белых перчатках положит их в коробочку нужного размера и объявит цену — порой она может доходить до €150 за кило. Но несколько адресов и имён всё же стоит запомнить. Один из самых известных бутиков — «Шоколадная фабрика Алена Дюкасса», где можно увидеть процесс изготовления шоколада от обработки какао-бобов до создания конфет. Патрика Роже называют «Роден шоколада» — после того как он поставил в своём магазине огромного шоколадного орангутана в позе роденовского мыслителя. Жак Женен, гениальный самоучка, скромно называет себя «плавильщиком», помимо бутика у него есть чайный салон с восхитительными сладостями — попробуйте карамель, которая не прилипает к зубам, и мармелад со вкусом фруктов. Пьер Марколини говорит о себе как о «первооткрывателе наших дней»: в поисках шоколада особого оттенка он побывал во всех концах света. К списку того, что нельзя пропустить, стоит добавить и бутик Жан-Поля Эвена, и La Maison du Chocolat, и ещё как минимум десятка два сладких точек на карте Парижа. Но если хочется попробовать всё, а гулять по городу вы уже устали, просто идите в Lafayette Maison — там на первом этаже многие крупные шоколатье открыли свои стенды.
Фото: Pierre Monetta
Найти вдохновение
Писсара Умавиджани, основатель парфюмерного бренда Parfums Dusita
Больше всего я люблю I и II округа. Здесь, неподалёку от улицы Сент-Оноре скоро откроется наш новый бутик Parfums Dusita, и здесь же находится место, куда я хожу за вдохновением. Библиотека Ришельё-Лувуа расположена между дворцом Пале-Рояль и Galerie Vivienne, это одно из четырёх хранилищ Французской национальной библиотеки, основанной в 1368 году. Я люблю это место за тишину и могу провести не один час, листая старинные манускрипты, рассматривая альбомы и гравюры. А из библиотеки сразу иду в Galerie Vivienne: это одна из самых красивых парижских торговых аркад, построенная в 1823 году. Полюбуйтесь на цветные мозаики на полу, оцените прекрасную стеклянную крышу, свободно пропускающую дневной свет. И посетите магазинчики — обожаю покупать тут старинные вещи и безделушки для дома. За винтажной парфюмерией отправляйтесь на блошиный рынок Вернэзон. Бывая здесь солнечным воскресным утром, я вспоминаю, за что полюбила Париж так сильно, что решила остаться навсегда. Здесь прекрасный выбор антикварных украшений и чудесные старинные парфюмы по доступным ценам. Для меня в этих флакончиках заключён сам дух Парижа и, конечно же, вдохновение для новых ароматов.
Выйти на охоту за сокровищами
Аньес Мазе, юрист, коллекционер живописи
Парижане обожают рынок Ванв. Он работает по выходным с 07:00 до 13:00. Я хожу сюда уже 30 лет — с тех пор, как начала самостоятельно зарабатывать. В отличие от других эта «блошка» не меняется: неожиданности и приключения гарантированы. Нужно только иметь хороший глаз, не торопиться и… не знать, чего хотите. Тогда всё сложится: и любовь с первого взгляда со старинным инкрустированным подносом, и замирание сердца оттого, что у вас в руках шаль из русской коллекции Ива Сен-Лорана. Наиболее сговорчивы продавцы перед закрытием — им неохота паковать нераспроданное. И они всегда готовы рассказать массу интересного о своих находках, ведь это их страсть.
Потеряться во времени
Катя Стрепацки, гид
В Париже прошлое и настоящее встречаются на рандеву и строят друг другу глазки. Античные времена, Средневековье, Ренессанс и Османовская реновация — можно оказаться в любой эпохе. Тут бережно хранят приметы времени, при этом город постоянно обновляется и открыт для всего нового. У нас больше 130 музеев, и каждый год их становится больше. Среди интересных новинок — Музей парфюмерии, Музей человека, футуристичный концертныйзал La Seine Musicale на острове Сеген, где раньше размещались автозаводы. Преображённые набережные Сены стали общественным пространством. Промышленные здания превращают в культурные объекты: в старых доках теперь суперсовременный Центр моды и дизайна. Сюда стоит приехать, чтобы заглянуть в Институт моды и Музей поп-культуры и игрового искусства Art Ludique — Le Musée, пообедать на террасе или провести вечер в одном из самых модных музыкальных клубов города. А для встречи с прошлым советую прогуляться по Маре, побывать в почти секретном Музее искусства и быта эпохи Ренессанса в особняке Донона, заглянуть в гости к Гюго в его дом-музей на площади Вогезов или к Пикассо в музей в особняке L’Hôtel Salé — и тут же рядом попробовать легендарные лилльские вафли в самой милой парижской кондитерской Méert, основанной в 1761 году.
Сменить маршруты
Сирил Хофштейн, ведущий репортёр Le Figaro Magazine
Есть такие места, о которых даже не все местные знают. Например, Музей охоты и природы в Маре: редчайшее собрание охотничьего оружия, трофеев и наград, а также коллекция тематической живописи, начиная с XV века и заканчивая шедеврами современных художников. Или старинный пассаж Panoramas (11, Boulevard Montmartre) недалеко от Оперы, где располагаются замечательные рестораны, бистро и заведения высокой кухни. Я особенно рекомендую Le Caffé Stern, Racines и Coinstot Vino — знаковое место для любителей органических вин. А для прогулок могу посоветовать Jardin des Plantes, один из старейших ботанических садов Европы — он особенно хорош летом и осенью.
Не спать до утра
Алина Хлебникова, фрилансер
Посетить все парижские клубы не удастся, даже если забыть про спокойный сон на год, — так их тут много. Богемная публика предпочитает заведения в Маре, особенно Little Red Door с интересной коктейльной картой. Повышенная концентрация молодых эстетов-хипстеров, которых в Париже зовут «бо-бо», наблюдается в районе улицы Этьен Марсель: в Experimental смешивают коктейли, самые модные вечеринки устраивают в Les Bains и Silencio, а любители хорошего вина собираются в Frenchie Wine Bar. Ещё один важный адрес — улица Фобур-Сен-Дени, где демократичная атмосфера, а бары стоят вперемежку с дешёвыми кебабными. Если вас интересуют заведения погламурнее, зайдите в Le Syndicat, а если есть задача вписаться в бюджет, спасут легендарные Le Mauri7 (46, Rue du Faubourg-Saint-Denis) и Chez Jeannette (47, Rue du Faubourg-Saint-Denis), расположенные друг напротив друга и открытые с утра до поздней ночи. Там можно провести весь день на террасе, разглядывая прохожих сначала за чашкой кофе, потом за бокалом вина. Самая бурная ночная жизнь — в районе площади Пигаль. Здесь водятся не только салоны с сомнительной репутацией и кабаре, но также заведения формата «бар на районе» и полусекретные клубы — чтобы попасть во все эти атмосферные места, понадобится проводник из местных. Собираясь в парижский клуб, лучше не слишком наряжаться — короткие блестящие платья и высокие каблуки часто смущают фейсконтроль.
Пойти на взлёт
Анастасия Смирнова, Air France KLM
Париж начинается с аэропорта. Не все знают, что у местных воздушных гаваней есть своя программа лояльности — My Paris Aéroport. Членство в ней позволяет получать скидки и привилегии, участвовать в розыгрышах приглашений на различные мероприятия в Париже, а накопленные баллы можно конвертировать в мили программы Flying Blue Air France KLM. Зарегистрировавшись, вы также получите доступ к бесплатному онлайновому путеводителю по городу. А скоротать время в ожидании рейса поможет приложение Air France Play, позволяющее заранее подготовить себе программу развлечений в полёте и до него (скачать фильмы, музыку и свежую прессу из подборки авиакомпании можно бесплатно за 30 часов до вылета). Рейсы в Москву и Санкт-Петербург вылетают из терминала 2E аэропорта Париж — Шарль-де-Голль. Недавно здесь открылся после реконструкции обновлённый бизнес-лаундж Air France с уникальными световыми инсталляциями, оказывающими расслабляющий светотерапевтический эффект, и большой зоной для велнеса. В гастрономической зоне лаунджа La Table Gourmet представлена винная карта от одного из лучших сомелье мира Паоло Бассо. Самая приятная бесплатная зона отдыха Instant Paris находится в районе холла L. А дизайнерское пространство в зоне вылета дальних рейсов (холл М) — это как Париж в миниатюре: тут есть галерея бутиков, рестораны, лаундж и музей, экспозиция которого создаётся при поддержке главных музеев Парижа и постоянно обновляется.
Координаты
КАК ДОБРАТЬСЯ
Прямые рейсы в Париж есть у Air France и «Аэрофлота», время в пути — 3,5 часа. Билеты — от 12 000 руб.
ВИЗА
Шенгенская, стоимость — €35 без учёта сервисного сбора. С 1 ноября 2017 года всем соискателям визу выдают в течение 48 часов.
СЕЗОН
Понятия «низкий сезон» для Парижа не существует, это самый посещаемый город мира. Особенно многолюдно здесь в Новый год и Рождество, в День святого Валентина и на европейские пасхальные каникулы. Пиковыми датами также считаются сезоны распродаж (январь и июль).
ТРАНСПОРТ
По городу удобнее всего перемещаться на метро. Отыскивая на карте станцию, запомните конечную остановку нужного вам направления (direction) и ищите её на указателях, чтобы не уехать в противоположную сторону. На большинстве веток двери вагонов открываются вручную. Билеты продают в автоматах у входа, не выбрасывайте их до конца поездки. Если вы планируете провести в Париже минимум неделю и много ездить на общественном транспорте, имеет смысл купить проездной. Разновидностей много, самые удобные — пополняемый NaviGo (что-то вроде московской «Тройки») и туристический Paris Visite (даёт также скидки на посещение достопримечательностей).
ГЕОГРАФИЯ
Париж разделён на 20 округов (аррондисманов), разительно отличающихся друг от друга по всем пунктам, включая основных обитателей. Отсчёт начинается примерно от Лувра и идёт по спирали тремя большими кольцами: первое (I-VI округа) покрывает исторический центр, во второе попадают VII-XI округа, а третье кольцо (XII-XX округа) — это уже окраины. Впрочем, таковыми их можно считать только по меркам достаточно компактного Парижа — цены на проживание здесь значительно ниже, а неуютными покажутся разве что XIII и XX округа, да и те вряд ли могут напугать чем-то человека, которому доводилось бывать в отечественных спальных районах.
РЕСТОРАНЫ
Парижские заведения общепита имеют сложную классификацию, и различия тут не столько в размере счёта, сколько в концепции. Бистро — небольшое, неформальное и чаще всего семейное заведение с быстрым обслуживанием и «домашним» сезонным меню, обычно они открываются только на обед и ужин. Брассери изначально были чем-то вроде пивных, сегодня это скорее ресторан, предлагающий меню с традиционными французскими блюдами, которые можно заказывать в любое время. В ресторанах — более изысканная обстановка, затейливые угощения и отдельное меню на обед и на ужин. Во всех вышеперечисленных заведениях вы должны заказать еду, если же хотите просто выпить вина или кофе — вам либо в бар, либо в кафе. Последние тоже открыты весь день, а в меню преобладают лёгкие закуски. Ещё есть Salon de Thé - это уже скорее кондитерская, где кормят по большей части десертами и сэндвичами. И патиссери, где подают только сладости и выпечку.
ОТЕЛИ
Mandarin Oriental — один из лучших отелей Парижа, расположенный на улице Сент-Оноре: исторический фасад, современная дизайнерская начинка, гастрономические рестораны и душевный спа в азиатском стиле.