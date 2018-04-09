  • Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
    Один из самых красивых парижских ракурсов — вид на крыши с торчащей над ними Эйфелевой башней, что открывается с террас панорамных сьютов в отеле Mandarin Oriental, Paris. Фото: Пресс-служба Mandarin Oriental Hotel Group
  • Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
    По обоим берегам Сены гулять приятно: после реновации набережных здесь появились рестораны, игровые площадки и танцполы для вечеринок под мостами. Фото: GARDEL Bertrand / hemis.fr / EAST NEWS
  • Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
    Днём на улочках Монмартра слишком тесно — сюда лучше приходить вечером или ранним утром. Фото: MAISANT Ludovic, RENAULT Philippe / hemis.fr / EAST NEWS
  • Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
    Прогулка по Маре никогда не бывает быстрой — если вас не задержат магазины, это сделают уличные кафе. Фото: MAISANT Ludovic, RENAULT Philippe / hemis.fr / EAST NEWS
  • Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler
    Фото: GARDEL Bertrand / hemis.fr / EAST NEWS
National Geographic Traveler

Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler

При всей безумной популярности Париж — город для своих. Можно приезжать сюда хоть по три раза в год, но оставаться чужим на этом празднике. Чтобы узнать его по-настоящему, необходимо знать тайные тропы, секретные адреса и нужных людей. Мы нашли для вас 11 проводников, которые помогут открыть свой собственный — настоящий, а не туристический Париж.
Ольга Яковина
9 апреля 2018 в 21:29

Побывать в заповеднике стрит-арта

Дарья Мийе, писатель, иллюстратор, ведущий арт-пленэров

Туристы обходят стороной XIII округ, напуганные словом «чайнатаун». Самый большой по площади, этот аррондисман пал жертвой трудовой миграции и массовой застройки. Но сегодня урбанисты борются с архитектурным наследием 1960-х, и в XIII округ направили арт-десант: уличные художники превратили унылые панельные стены в произведения искусства. За несколько лет аррондисман стал эфемерным музеем под открытым небом. Если сесть на шестую ветку метро и проехать над бульваром Венсана Ориоля от площади Италии к Вокзальной набережной, можно увидеть работы Бэнкси, Шепарда Фейри, Конора Харрингтона, Дэвида де ла Мано и Космического Захватчика. Эпицентр преображения XIII округа — галерея Itinerrance, на её стенах сменяют друг друга работы ведущих мастеров стрит-арта.

View-04-Streetart13-Itinerrance.jpg Фото: itinerrance.fr

Сойти за местного

Наталья Шастик, журналист Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№63, февраль — март 2018).
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