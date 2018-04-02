National Geographic Traveler

Сделано с любовью: романтические достопримечательности

Любовь творит чудеса — в том числе архитектурные. По всему миру усадьбы и замки, отели и сады, храмы и мавзолеи появлялись благодаря нежным чувствам — пусть иной раз и неразделённым. Мы выбрали самые интересные.
Иван Васин
2 апреля 2018 в 20:01
  • Сделано с любовью: романтические достопримечательности
    Фото: Emilia Romagna Region Tourist Board

Замок Торрекьяра

Парма, Италия

Средневековый замок Торрекьяра построил в середине XV века граф Пьер Мария Росси для прекрасной Бьянки Пеллегрини де Арлуно — они влюбились друг в друга при первой же встрече, невзирая на то что оба на тот момент состояли в браке. Собст­венно, и замок — 30-й по счёту в его владении — был нужен графу исключительно для тайных свиданий с Бьянкой. Стены и потолки залов украшены причудливыми, даже гротескными фресками. В «Золотой комнате», получившей название из-за позолоченной терракотовой плитки, видны росписи, изображающие странствия Бьянки в поисках любви. А в маньеристс­кой «Комнате акробатов» — обнажённые гимнасты. В замке снимали немало фильмов, в том числе рыцарскую сказку «Леди-­ястреб» с Рутгером Хауэром и Мишель Пфайффер. Совет — приезжайте в воскресенье, когда в замке устраивают тематические экскурсии с гидами в старинных костюмах. Или в июле и августе, когда на одном из парадных дворов проходит ежегодный фестиваль, посвящённый звезде сопрано Ренате Тебальди.

Адрес: 9, Strada Mulino; 1,5 часа езды от Болоньи

Вход: €4

Отель Byblos

Cен-Тропе, Франция

  • Сделано с любовью: романтические достопримечательности
    Фото: Byblos
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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№63, февраль — март 2018).
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