Сделано с любовью: романтические достопримечательности
Замок Торрекьяра
Парма, Италия
Средневековый замок Торрекьяра построил в середине XV века граф Пьер Мария Росси для прекрасной Бьянки Пеллегрини де Арлуно — они влюбились друг в друга при первой же встрече, невзирая на то что оба на тот момент состояли в браке. Собственно, и замок — 30-й по счёту в его владении — был нужен графу исключительно для тайных свиданий с Бьянкой. Стены и потолки залов украшены причудливыми, даже гротескными фресками. В «Золотой комнате», получившей название из-за позолоченной терракотовой плитки, видны росписи, изображающие странствия Бьянки в поисках любви. А в маньеристской «Комнате акробатов» — обнажённые гимнасты. В замке снимали немало фильмов, в том числе рыцарскую сказку «Леди-ястреб» с Рутгером Хауэром и Мишель Пфайффер. Совет — приезжайте в воскресенье, когда в замке устраивают тематические экскурсии с гидами в старинных костюмах. Или в июле и августе, когда на одном из парадных дворов проходит ежегодный фестиваль, посвящённый звезде сопрано Ренате Тебальди.
Адрес: 9, Strada Mulino; 1,5 часа езды от Болоньи
Вход: €4
Отель Byblos
Cен-Тропе, Франция
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В 1960 году ливанский миллиардер Жан-Проспер Гай-Пара, сидя на террасе в портовом городке Библос, рассказал другу о любви к капризной кинодиве Брижит Бардо. «Так построй ей в Сен-Тропе отель, который будет её достоин», — ответил тот. Именно это Гай-Пара и сделал спустя семь лет. На тот момент Бардо была замужем за французским кинорежиссёром Роже Вадимом, который прославил Сен-Тропе в фильме «И Бог создал женщину», и не приняла ухаживаний галантного ливанца. Не случайно эмблемой отеля, этого восточного дворца из «Тысячи и одной ночи», стал Зевс, похищающий Европу, — так Гай-Пара пытался выразить мечту о любви. Той же цели служил и огромный панорамный балкон Missoni Home Suite, виды с которого способны заставить забиться чаще даже каменное сердце: миллиардер мечтал, что однажды утром выйдет на него вместе с Брижит. Кстати, Бардо всё же приезжала на открытие Byblos, а в отельном ночном клубе Les Caves du Roy знаменитости кутили на свадьбе Мика Джаггера и модели Бьянки Перес-Мора Масиас.
Адрес: 20, Avenue Paul Signac; 1,5 часа езды от Ниццы
Номер: от €400
Мемориал Эштона
Ланкастер, Великобритания
Фото: VisitBritain.com
Мемориал Эштона возвели в городском парке Уильямсон в 1909 году по заказу лорда Эштона — крупного британского промышленника, политика и филантропа, сколотившего состояние на производстве клеёнки и линолеума. Мемориал, который иногда называют «английским Тадж-Махалом», был призван служить памятником второй жене лорда — Джесси, умершей за пять лет до этого. Выписанный из Лондона архитектор Джон Бельчер использовал в работе белый известняк и гранит, а купол павильона создал из меди. Сейчас в мемориале Эштона, с площадки которого открывается лучшая панорама Ланкастера, проходят концерты, выставки и свадьбы. И это удивительным образом сочетается с мистической репутацией мемориала — считается, что в его окрестностях можно часто увидеть призрак то ли Джесси, то ли самого лорда Эштона. Что ещё больше заводит целующихся на его ступеньках влюблённых.
Адрес: Williamson Park, Quernmore Rd; 4,5 часа езды от Лондона
Вход: бесплатно
Малый Трианон
Версаль, Франция
Неоклассическое мини-шато Малый Трианон архитектору Анж-Жаку Габриэлю заказал король Людовик XV в качестве подарка для своей фаворитки — маркизы де Помпадур. Увы, она умерла незадолго до завершения строительства в 1768 году, и имение перешло во владение другой королевской любимицы — графини Дюбарри. Через шесть лет вступивший на престол Людовик XVI преподнёс дворец молодой королеве Марии-Антуанетте — здесь она могла хоть ненадолго вырваться из «золотой клетки» Версаля и забыть про скучные придворные обязанности. Вскоре Малый Трианон перестроили и доступ в него закрыли всем, кроме приближённых королевы. В пейзажном парке по соседству королева приказала возвести «храм любви» — павильон с 12 коринфскими колоннами и статуей купидона — и небольшой секретный грот с двумя незаметными со стороны входами и широким ложем, покрытым мхом. Недавно заработавший после масштабной реконструкции дворец можно посетить самому или с экскурсией — в будуаре королевы обратите внимание на передвижные деревянные панели, которыми она могла закрывать огромные окна.
Адрес: 78008 Версаль; час езды от Парижа
Вход: от €12
Усадьба Зинаиды Морозовой
Москва, Россия
Особняк на Спиридоновке купец и меценат Савва Морозов заказал в конце XIX века для жены Зинаиды, которую он встретил на балу и ловко увёл (несмотря на строгие старообрядческие традиции Морозовых) у своего племянника Сергея. Молодому архитектору Шехтелю был дан карт-бланш на постройку здания необычного, сказочного, уникального для Москвы. Так и появилась усадьба в духе английской неоготики с элементами ренессанса, рококо и ампира — с башенками, арками и диковинными статуями. И интерьерами под стать, ведь ими занимался сам Михаил Врубель. С 1938 года в здании находится Дом приёмов МИДа. Тем не менее попасть в особняк можно и простым смертным — в Дни культурного наследия (третья суббота марта и третье воскресенье апреля). Кстати, есть мнение, что именно с усадьбы Морозовой Булгаков списал дом Маргариты.
Адрес: ул. Спиридоновка, 17/1
Вход: бесплатно
Тадж-Махал
Агра, Индия
Фото: SPANI Arnaud / hemis.fr / EAST NEWS
Комплекс мавзолея и мечети Тадж-Махал не зря называют главным на планете памятником любви. В XVII веке потомок Тамерлана Шах-Джахан приказал соорудить его в честь третьей, но самой любимой жены — Мумтаз-Махал, которая умерла при родах их 14-го ребёнка. Работы продлились 22 года, и в них было задействовано более 20 000 лучших мастеров со всей Азии. Блоки мрамора доставляли на стройку из разных уголков империи при помощи тысячи слонов, стены инкрустировали драгоценными камнями. Вокруг мавзолея, который на современные деньги обошёлся бы в миллиард долларов, разбили сад с розами и нарциссами. Интересно, что в зависимости от времени суток Тадж-Махал меняет свой цвет — солнечные лучи буквально рисуют его каждый раз заново: жемчужно-серый и бледно-розовый на восходе, ослепительно-белый в полдень, бронзовый на закате. Более того, в комплекс даже продают отдельные билеты на полнолуния и солнечные затмения — и это лучшее время для посещения Тадж-Махала с любимым человеком.
Адрес: 64, Taj Road; два часа на поезде от Дели
Вход: около $15, по пятницам комплекс открыт только для мусульман
Дворец Мирабель
Зальцбург, Австрия
Четыре столетия назад австрийский князь-архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау полюбил купеческую дочь Саломею Альт. Вопреки осуждению общества, недовольству церкви и обету безбрачия, священнослужитель решился связать свою судьбу с Саломеей. Он построил и назвал в её честь барочный дворец Альтенау — здесь влюблённые жили на протяжении многих лет. В 1612 году фон Райтенау попал в опалу и был заключён в тюрьму, где в скором времени и умер. Саломею с детьми изгнали из Альтенау, который впоследствии стал резиденцией зальцбургских архиепископов и получил новое имя — Мирабель. В наши дни здесь можно осмотреть Мраморный зал, где когда-то проходили церковные банкеты и играл Моцарт, и ведущую в него Ангельскую лестницу. Ну а туристы больше всего любят ландшафтный сад с цветниками, который появился у дворца спустя почти столетие — весной и летом тут часто можно увидеть фотографирующихся молодожёнов. Не пропустите изящную статую Сюзанны на одной из лужаек — говорят, она была списана с Саломеи и стояла в приватном садике архиепископа.
Адрес: Mirabellplatz
Вход: бесплатно
Парк скульптур «Коралловый замок»
Майами, США
Считается, что «Коралловый замок» стал ответом на несчастную любовь латышского эмигранта Эдварда Лидскалнина к некой «сладкой шестнадцатилетке» Агнес Скуффс — по приказу строгого отца та отменила свадьбу за день до церемонии. На самом деле девушку звали Хермине Лусе и ей на тот момент было уже 24 года, хотя помолвка и правда была разорвана по инициативе будущего тестя. Чтобы хоть немного отвлечь себя от грустных мыслей, Эдвард решил построить парк с мегалитами и скульптурами из оолитового известняка, что стало для него делом всей жизни. На протяжении 28 лет он перевозил с берегов Мексиканского залива и обрабатывал каменные блоки — в общей сложности 1000 тонн. До сих пор непонятно, как, работая в одиночку и только по ночам (и это при росте 152 сантиметра и весе 45 килограммов), Эдвард сумел справиться с такой масштабной задачей — сам он любил говорить, что знает секрет постройки пирамид. Во время экскурсии по «Коралловому замку» можно увидеть выточенные из камня кресла-качалки, телескоп и девятитонную дверь, которая открывается одним пальцем. А помните песню Билли Айдола Sweet Sixteen? На неё певец вдохновился после того, как узнал об истории возникновения «Кораллового замка», — и тоже посвятил своим непростым любовным отношениям.
Адрес: 28655 South Dixie Highway; в 1 часе 45 минутах езды от Майами
Вход: $18
Церковь Всех Святых
Флоренция, Италия
Фото: Fotosearch LBRF
Шедевры Сандро Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры» — классика мировой живописи, а изображённая на них девушка — эталон женской красоты. Однако не все знают, что в образе богини на картинах можно увидеть Симонетту Веспуччи — жену одного из родственников мореплавателя Америго Веспуччи, возлюбленную Джулиано Медичи и объект обожания всех знавших её флорентийцев мужского пола. В том числе и самого художника. Симонетта умерла от чахотки в 23 года. Через шесть лет, в 1482 году, Сандро написал картину «Весна», а ещё спустя два года — «Рождение Венеры». Сегодня они находятся в галерее Уффици, в посвящённом Боттичелли зале 10/14 — самом популярном в музее. Сам живописец пожелал быть погребённым у ног своей музы, во флорентийской Церкви Всех Святых.
Адрес: 42, Borgo Ognissanti
Вход: бесплатно
Замок Больдта
Архипелаг Тысяча островов, США
Фото: Robert F. Sisson / Contributor / GETTY IMAGES
В 1895 году мультимиллионер Джордж Больдт — владелец отеля Waldorf Astoria в Нью-Йорке — за бесценок купил островок Харт со старым летним коттеджем. И первым делом, в доказательство любви к супруге Луизе, придал этому клочку суши форму сердца, переименовав его в Heart Island. Спустя пять лет, вернувшись из круиза по Рейну, Больдты решили снести все старые постройки и возвести импозантный замок в немецком стиле. Несколько лет артель из 300 архитекторов, инженеров, художников, каменотёсов и плотников возводила эту шестиэтажную крепость с подъёмным мостом, 120 комнатами и даже голубятней. В 1904 году Луиза скоропостижно скончалась, и убитый горем Джордж остановил все работы. В течение 73 лет замок медленно разрушался, пока не был выкуплен, отреставрирован и открыт в качестве музея. Разумеется, здесь часто проводят свадебные церемонии.
Адрес: 1 Heart Island, Alexandria Bay, NY 13607; удобнее всего осматривать замок в рамках круиза по архипелагу Тысяча островов
Вход: $9,50; открыт с середины мая по середину октября
Отель Casa Fuster
Барселона, Испания
Построенный в 1908 году «Дом Фусте» стал подарком выходца с Майорки Мариано Фусте-и-Фусте молодой жене Консуэло. Тот сразу решил, что облицованное белым мрамором здание в стиле модерн на центральном бульваре Пасео-де-Грасиа станет самым красивым, роскошным и дорогим во всей Барселоне. Что в конечном итоге привело семью к крупным долгам, и в 1920-х годах Мариано был вынужден продать особняк. Любовное гнёздышко чудом избежало сноса в 1962 году — купившая его энергетическая компания планировала построить вместо него небоскрёб. Защищали «Дом Фусте» всем барселонским миром, и благодаря множеству протестов и журнальных статей корпорации пришлось не только оставить его на месте, но и провести полную реставрацию. Здание успело побыть модным кафе, ночным клубом и офисом и в 2004 году превратилось в отель Casa Fuster, ныне входящий в ассоциацию The Leading Hotels of the World. По четвергам его знаменитое Café Vienés, которому в этом году исполняется 85 лет и где Вуди Аллен снимал «Вики Кристина Барселона», становится джаз-клубом.
Адрес: 132, Paseo de Gracia
Номер: от €250
Дендропарк Софиевка
Умань, Украина
В конце XVIII века городок Умань в Черкасской области принадлежал польскому графу, политику и воеводе Станиславу Потоцкому. Однажды во время охоты у берегов реки Каменка он приметил живописный овраг, который решил расширить, превратить в «гулянье» и подарить на именины жене — «прекрасной гречанке» Софии Витт-Потоцкой. Названный в её честь Софиевкой паркпроектировал военный инженер Людвиг Метцель, а в работах участвовали сотни крепостных графа. Каскады водопадов, бассейнов и прудов, скалы и гроты, павильоны и беседки, экзотические деревья и кустарники — Потоцкий не жалел денег на обустройство парка, желая, чтобы жена нашла на его просторах множество отсылок к поэмам Гомера «Одиссея» и «Илиада». Забавно, что при открытии Софиевки графиня въезжала в парк на санях — всё бы ничего, но строительство затянулось, на дворе стоял май, так что дорожки для проезда саней пришлось засыпать солью. Софиевка, которая и сейчас входит в число красивейших парков мира, стала государственным заповедником.
Адрес: Киевская ул., 12а; в 2,5 часа езды от Киева
Вход: 40 гривен, экскурсионный сезон с середины апреля по середину ноября
Храм Кодай-дзи
Киото, Япония
Дзен-буддийское святилище Кодай-дзи — одно из немногих в городе, посвящённых реальному историческому лицу. Храм был построен в начале XVII века Сугихарой Ясуко, которую называли кита-но-мандокоро («госпожой из северных покоев» — так в Японии обращались к официальной супруге императора), в память о муже — объединителе страны Тоётоми Хидэёси. Несмотря на то что у пары не было детей, Сугихара считается в Японии идеалом женщины, а построенный храм — венцом их совместной жизни. Она и сама стала в Кодай-дзи монахиней и прожила в нём до самой смерти. После серии пожаров в 1912 году главное здание храма перестроили, но окружающий его ландшафтный сад, созданный архитектором и мастером чайной церемонии Кобори Масакадзу, сохранился, и сейчас это объект культурного наследия Японии. Прогуляйтесь мимо прудов по ведущей через бамбуковые заросли дорожке — романтичнее места не придумаешь.
Адрес: 526 Shimogawara-cho, Higashiyama-ku
Вход: $5
Замок Гала-Дали
Пуболь, Испания
Фото: Imagen M.A.S.
Однажды Сальвадор Дали дал слово жене Гале, что подарит ей замок, но выполнил обещание лишь в 1968 году, когда ему удалось купить и отреставрировать полуразрушенную цитадель XI века в каталонской деревушке Пуболь. У архитектора — приятеля эксцентричного художника Эмиля Пиньо — получилось сохранить первоначальное здание с фактурными трещинами на фасаде. А вместо не подлежавших восстановлению частей появились залы с высоким потолком, расписанные Дали комнатушки и коридоры-лабиринты. Сад наполнили скульптуры длинноногих слонов, бассейн украсили бюсты Рихарда Вагнера. Для Галы Дали построил огромный трон, а отопительные батареи спрятал под стальными экранами, на которых и изобразил эти же самые батареи — всю эту диковинную обстановку можно увидеть и сейчас. Гала проводила в замке летние месяцы, причём мужу разрешала наведываться к ней лишь с предварительного письменного разрешения. После смерти в 1982 году Галу захоронили здесь же, в склепе, а спустя 14 лет в замке Пуболь открылся музей.
Адрес: Gala Dal Square; 10 минут езды от Жироны
Вход: от €8
Во имя любви
Названы в честь любимых женщин:
• Обитающие на Шетландских островах пингвины Адели были названы французским исследователем Жюлем Дюмоном-Дюрвилем в честь жены.
• Городу Салоники (северной столице Греции) царь Македонии Кассандр дал имя жены — сводной сестры Александра Великого Фессалоники.
• В названии памирского пика Корженевской в Таджикистане увековечена фамилия соратницы и жены географа Николая Корженевского, Евгении.
• Открытые Фритьофом Нансеном острова Ева-Лив и Аделаиды, относящиеся к Земле Франца-Иосифа, носят имена супруги, дочери и матери норвежца.
• Французский натуралист Рене Лессон в честь своих жён (Клеменс и Зое) и дочерей (Сесиль и Анаис) назвал разновидности колибри, плодоядного голубя, земляной горлицы и скворца-майны.
И звезду с неба
В наши дни тоже есть шанс громко заявить о своих чувствах, причём строить для этого дворец или разбивать сад необязательно:
• В Англии в честь любимого человека можно назвать недавно выведенный сорт розы — для коммерческого, то есть повсеместного использования.
От €2280, rhs.org.uk
• Немецкий Институт метеорологии разрешает за плату дать имя образующимся циклонам и антициклонам.
От €199, met.fu-berlin.de
• Храм Большого Будды на Пхукете до сих пор строят на пожертвования — каждый может купить у монахов мраморную плитку и написать на ней имя близкого человека. От $3, mingmongkolphuket.com
• В Индонезии можно арендовать на долгий срок один из необитаемых островов и дать ему название.
Цена по запросу, kkp.go.id
• Если в одном из нью-йоркских парков «усыновить» скамейку или посадить дерево, на них повесят табличку с посвящением. От $50, nycgovparks.org
• В Австралии для пополнения бюджета научных экспедиций их организаторы разрешают всем желающим дать имя новому виду животных — например, пауку. От $5000, qm.qld.gov.au
• Наконец, нет оригинальнее подарка, чем назвать именем любимого человека математическую теорему — их каждый день придумывают (по сути, майнят, как биткоины) роботы-алгоритмы. От €17, theorymine.co.uk