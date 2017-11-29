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Салон на 6-й палубе. Наклонные стены — потому что мы в носовой части. Фото: Елена Чернышова
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А это четырехместная каюта для матросов, в ней живет Лена. Одна. Я живу в такой же, но двухместной, тоже один. И у меня нет дивана. Фото: Елена Чернышова
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В столовой не только вкусно, но и красиво. Фото: Елена Чернышова
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Второй электромеханик Олег Тишевский и первое блюдо. Фото: Елена Чернышова
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Через коридор от столовой расположена уютная библиотека. Правда, пока без книг, а с технической документацией. Фото: Елена Чернышова
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Кто знает, что за портрет женщины висит в библиотеке и что в ящичке под ним? Пишите в комментах в соцсетях :) Фото: Елена Чернышова
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Конференц-зал на 8-й палубе в первые дни служил нам с Леной кабинетом, пока нам не провели интернет в каюты. Фото: Елена Чернышова
От штурвала до спортзала: фотоэкскурсия по ледоколу
Велотранежер, столовая, библиотека — на таком огромном судне, как «Федор Ушаков» недолго и позабыть, что ты в плавании. Впрочем, вид из иллюминатора всегда напомнит о том, что находишься ты в океане.
Андрей Паламарчук
29 ноября 2017 в 19:42
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Я уже писал здесь, что мы с фотографом Леной Чернышовой влюбились в дизайн «Федора Ушакова» еще до того, как судно покинуло Мурманск.
За время рейса (который, к сожалению, неумолимо приближается к концу) наши чувства к этому плавучему дому лишь окрепли, и мы точно знаем, что вспоминать его мы будем с ностальгией. А сегодня будет пост в стиле журнала интерьеров — минимум слов и максимум картинок.
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Рубка — это триумф минимализма и функционализма. Здесь ничто не должно отвлекать штурманов, и все должно им помогать. Фото: Елена Чернышова
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Капитан Александр Кутлубаев на рабочем месте. Фото: Елена Чернышова
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«Офисное» пространство на 9-й палубе, она же мостик. Старпом Алексей Салихов изучает документацию. Фото: Елена Чернышова
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В темное время суток штурманскую рубку от ходового мостика отделяет светонепроницаемый занавес. Фото: Елена Чернышова
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Вид с противоположной стороны. Святой Николай — покровитель моряков. Фото: Елена Чернышова
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А еще у нас есть спортзал. Механики Макс Кулыгин (справа) и Денис Стеблин часто проводят там время. Фото: Елена Чернышова
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Фото: Елена Чернышова
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Комната для эвакуированных. На «Федоре Ушакове» есть все необходимое для приема 150 человек. Фото: Елена Чернышова
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Но самый фантастический интерьер мы нашли внизу, в машинном отделении. Фото: Елена Чернышова
Следить за ходом экспедиции можно на нашем сайте, а также на странице Андрея Паламарчука в Facebook и Елены Чернышовой в Instagram по хештегу #ngarctic2017.