  • Экосистема современного судна
    Сохранить океан в чистоте — обязанность судовладельца. Фото: Елена Чернышова
  • Экосистема современного судна
    Выброс мусора за борт строго запрещен! Фото: Елена Чернышова
#ngarctic2017

Экосистема современного судна

Куда на корабле выбрасывают мусор — и выбрасывают ли вообще? Откуда на ледоколе пресная вода? Какие воды называют балластными, а какие — «льяльными»? Рассказывает наш главред Андрей Паламарчук.
Андрей Паламарчук
28 ноября 2017 в 18:54
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Я, как человек, работающий в журнале National Geographic, сразу автоматически начинаю уважать учреждения, в которых установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. В этом плане «Федор Ушаков» мне приглянулся в первый же день. Я тогда еще не понимал, насколько все серьезно.

  • Экосистема современного судна
    Раздельный сбор мусора в столовой. Фото: Елена Чернышова

Мы на современном судне, все процессы на котором сертифицированы в соответствии с международными экологическими конвенциями. Все международные требования выполняются, а иногда и перевыполняются — по ряду параметров внутренние требования владельца судна, компании «Совкомфлот», строже международных. Но попробую обо всем по порядку.

  • Экосистема современного судна
    Наглядная и очень доходчивая таблица. Фото: Елена Чернышова

На каждой палубе в общественных местах висят красно-зеленые таблички на двух языках. Это правила, регулирующие сброс мусора в море в соответствии с международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ). Главное, что надо знать пассажиру — ничего нельзя руками выкидывать в море, на борту все подлежит утилизации: пластик отдельно, пищевые отходы отдельно, бытовые (включая бумагу) — отдельно.

Что происходит с мусором дальше? Пластик останется на судне — это очевидно. Бытовые отходы, кулинарный жир, твердый мусор — все это тоже останется на судне. Крупные пищевые отходы будут измельчены до мелких фракций. Наш повар Владислав при нас запускал установку по измельчению пищевых отходов: из 30-литрового бака куриных костей, хлебных краюшек и мандариновых корок на выходе получалось меньше пяти литров мелкого крошева, которое с удовольствием съели бы ваши аквариумные рыбки. Такой мусор можно выбрасывать за пределами 12-мильной зоны, он не нанесет ущерба биосфере.

  • Повар Владислав Марусик всыпает содержимое бака с объедками в измельчитель. Фото: Елена Чернышова
  • И вот результат, одобренный к выбрасыванию. Фото: Елена Чернышова
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