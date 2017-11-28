Экосистема современного судна
Я, как человек, работающий в журнале National Geographic, сразу автоматически начинаю уважать учреждения, в которых установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. В этом плане «Федор Ушаков» мне приглянулся в первый же день. Я тогда еще не понимал, насколько все серьезно.
Мы на современном судне, все процессы на котором сертифицированы в соответствии с международными экологическими конвенциями. Все международные требования выполняются, а иногда и перевыполняются — по ряду параметров внутренние требования владельца судна, компании «Совкомфлот», строже международных. Но попробую обо всем по порядку.
На каждой палубе в общественных местах висят красно-зеленые таблички на двух языках. Это правила, регулирующие сброс мусора в море в соответствии с международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ). Главное, что надо знать пассажиру — ничего нельзя руками выкидывать в море, на борту все подлежит утилизации: пластик отдельно, пищевые отходы отдельно, бытовые (включая бумагу) — отдельно.
Что происходит с мусором дальше? Пластик останется на судне — это очевидно. Бытовые отходы, кулинарный жир, твердый мусор — все это тоже останется на судне. Крупные пищевые отходы будут измельчены до мелких фракций. Наш повар Владислав при нас запускал установку по измельчению пищевых отходов: из 30-литрового бака куриных костей, хлебных краюшек и мандариновых корок на выходе получалось меньше пяти литров мелкого крошева, которое с удовольствием съели бы ваши аквариумные рыбки. Такой мусор можно выбрасывать за пределами 12-мильной зоны, он не нанесет ущерба биосфере.
Помимо мусора, есть еще технические воды с содержанием нефтепродуктов — «замазученные», как называет их наш стармех Георгий Иванович Дерменжи. Еще для них существует официальное, очень красивое, название — «льяльные воды». В машинном отделении установлен Сепаратор льяльных вод — он очищает воду от примесей до допустимой концентрации, при которой воду можно слить в море. МАРПОЛ разрешает слив льяльных вод с содержанием 15 миллионных нефтепродуктов (0,000015 — это совсем немного, согласитесь), но «Софкомфлот» в своих внутренних требованиях еще жестче: 5 миллионных (0,000005). На оборудовании стоит сертифицированная система контроля, чувствительные датчики измеряют «замазученность»: если данные превышают ПДК хотя бы на долю, вода моментально автоматически сбрасывается… нет, не за борт, а в особый танк внутри судна. Отливной клапан также автоматически блокируется, и он устроен так, что его не откроешь снова: он блокируется с мостика специальным ключом. В компании существует специальная процедура, исключающая слив грязных вод.
Кстати, о воде. На борту установлен опреснитель, действующий по принципу обратного осмоса. Морская вода проходит через многоступенчатый фильтр и мощную ультрафиолетовую лампу, опреснитель, а затем попадает в минерализатор — большую синюю бочку, засыпанную, как мне сказал четвертый механик Денис Стеблин, целым комплексом полезных минералов. После этого ее еще раз обрабатывают ультрафиолетом — теперь эту воду можно пить. Вся установка, включающая в себя также гидрофорные насосы, занимает пространство размером с комнату и дает достаточно воды из расчета 150 литров в день на человека.
Канализация устроена не менее хитроумно и многоступенчато: вакуумные насосы, биоустановка (два биотанка, в которых работают бактерии, добавляемые раз в пять дней Денисом, бактерии поедают биофлору). В результате многоступенчатого процесса очистки, вкючая мощную ультрафиолетовую лампу на выходе остается вода, которую можно сливать за 12-мильной зоной — ну, и твердые остатки, их придется везти до берега.
А ведь я еще ничего не сказал о системе, которая «разбирается» с оксидами азота в выхлопных газах! Если говорить очень коротко, то в атмосферу выходит азот (которого в воздухе и так 78%) и водяной пар.
А еще есть отдельная тема — балластные воды. Ученые давно заметили, что вместе с балластными водами, заливаемыми в трюм для повышения остойчивости судна, из одного океана в другой попадает планктон и личинки различных морских обитателей, оказывающихся инвазивными по отношению к местным организмам. Конвенция о контроле судовых балластных вод (BWMC), вступившая в силу в этом году, обязывает судовладельцев оснащать суда системами по очистке балластных вод. На «Федоре Ушакове» при заборе воды в балласт специальные фильтры отсеивают крупные фракции — планктон, рыбешек — и выкидывают их за борт, а мощная бактерицидная лампа убивает оставшиеся микроорганизмы. Теперь балластную воду из-под Мурманска можно сливать на Сахалине.
Спасибо старшему помощнику капитана Алексею Салихову, старшему механику Георгию Дерменжи и четвертому механику Денису Стеблину за помощь в подготовке этого поста.
Следить за ходом экспедиции можно на нашем сайте, а также на странице Андрея Паламарчука в Facebook и Елены Чернышовой в Instagram по хештегу #ngarctic2017.