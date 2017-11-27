«Федор Ушаков» — пароход и космолет
— Что в этом судне восхищает? Два иллюминатора в ЦПУ — на Центральном посту управления. У меня был шок, когда я их впервые увидел. Серьезно! Это первое судно, где я вижу дневной свет.
Старший механик Георгий Дерменжи — один из самых ироничных людей, которых я встречал, но сейчас он не шутит. Центральный пост управления на большинстве судов расположен ниже ватерлинии — максимально близко к машинному отделению. На «Федоре Ушакове» рабочее место механиков ближе к столовой, чем к силовой установке.
— Это о чем говорит? О том, что судно так насыщено автоматикой, что людям уже нет необходимости постоянно быть рядом с машинами.
— Очень хорошо нас разгрузили, — подтверждает второй механик Максим Кулыгин. Он сидит рядом с Георгием Ивановичем за огромным пультом, напоминающим декорации к фильму о космосе. — Ты здесь сидишь как оператор, следишь за показателями.
В этот момент, как по сценарию (фильма о космосе, очевидно!), на пульте что-то запищало, замигала одна из множества лампочек.
— Это предупредительный сигнал о том, что на одной из шин заниженное сопротивление изоляции, — говорит Дерменжи.
Я делаю одно из своих самых умных лиц и киваю: заниженное сопротивление изоляции, на одной из шин, понятное дело. Стармех тем временем открывает в компьютере какое-то окно.
— Сейчас посмотрим, насколько оно заниженное. Если в пределах нормы, то оставляем, как есть. А если нет, то вызываем старшего электромеханика, и он уже будет смотреть… Но сейчас ничего не будем делать, потому что все нормально.
Механиков на «Федоре Ушакове» шесть. Старший механик Георгий Дерменжи — пожалуй, самый опытный член экипажа. Родился и вырос в селе в 60 километрах от Черного моря, в 1982 году окончил Одесское высшее инженерное морское училище, просился в Мурманск на атомный ледокольный флот, но получил ответ из канцелярии министра морского флота Тимофея Гуженко: Сахалинское морское пароходство остро нуждается в специалистах. Переехал и с тех пор работает и живет на Сахалине. Второй механик Максим Кулыгин отвечает за все, что происходит в машинном отделении. Отец его тоже на флоте, он мотористом; советовал сыну учиться на штурмана — «будешь в белой рубашке ходить», — но Максим пошел по стопам отца и не жалеет. Третий механик Александр Бурневский занимается топливом и всеми процессами, связанными с ним. Четвертый, Денис Стеблин, отвечает за все, что касается воды: опреснитель, водопровод, сточная система, система обогрева.
Старший электромеханик Максим Нихаенко — ответственный за все электрооборудование на судне, включая автоматику и навигационное оборудование. Второй электромеханик Олег Тишевский — за бытовые приборы, телевизоры, холодильники, компьютеры, периферия.
Для Олега это первый рейс, зато он единственный видел из механиков видел северное сияние, во время практики на ледоколе в Певеке. Есть еще моторист Константин Пшано, настоящий мастер на все руки.
- По сравнению с теми судами, где мне приходилось работать, этот просто космолет, что здесь, в ЦПУ, что на мостике, — признается Денис Стеблин. Экипаж был сформирован примерно год назад, все механики участвовали в приемке судна, и сейчас работы у них очень много.
- Судно новое, автоматике мы доверяем, но регулярно проводим обходы, — говорит Георгий Дерменжи. — Последний в 11 часов вечера, и вахта сдается на мостик. А уже утром в 7 утра дежурный механик совершает обход, и в 8 утра мы все уже здесь. Продолжаем обслуживать механическую часть, чтобы штурман там, наверху, нажимая на кнопку, не боялся, что она откажет.
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