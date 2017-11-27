  • «Федор Ушаков» — пароход и космолет
    Машинное отделение занимает на судне две палубы. Фото: Елена Чернышова
  • «Федор Ушаков» — пароход и космолет
    Медные трубки и стеклянные циферблаты манометров как старомодный штрих среди современного цифрового оборудования. Фото: Елена Чернышова
#ngarctic2017

«Федор Ушаков» — пароход и космолет

Ледокол, на борту которого сейчас находятся главред и фотограф «NG Россия», совсем молод: его спустили на воду меньше двух месяцев назад. Не удивительно, что машинное отделение здесь оборудовано по последнему слову техники.
27 ноября 2017 в 21:19

— Что в этом судне восхищает? Два иллюминатора в ЦПУ — на Центральном посту управления. У меня был шок, когда я их впервые увидел. Серьезно! Это первое судно, где я вижу дневной свет.

Старший механик Георгий Дерменжи — один из самых ироничных людей, которых я встречал, но сейчас он не шутит. Центральный пост управления на большинстве судов расположен ниже ватерлинии — максимально близко к машинному отделению. На «Федоре Ушакове» рабочее место механиков ближе к столовой, чем к силовой установке.

— Это о чем говорит? О том, что судно так насыщено автоматикой, что людям уже нет необходимости постоянно быть рядом с машинами.

— Очень хорошо нас разгрузили, — подтверждает второй механик Максим Кулыгин. Он сидит рядом с Георгием Ивановичем за огромным пультом, напоминающим декорации к фильму о космосе. — Ты здесь сидишь как оператор, следишь за показателями.

В этот момент, как по сценарию (фильма о космосе, очевидно!), на пульте что-то запищало, замигала одна из множества лампочек.

— Это предупредительный сигнал о том, что на одной из шин заниженное сопротивление изоляции, — говорит Дерменжи.

  • Старший механик разговаривает с мостиком. Фото: Елена Чернышова
  • Найдите на этом одного не-механика. Фото: Елена Чернышова

Я делаю одно из своих самых умных лиц и киваю: заниженное сопротивление изоляции, на одной из шин, понятное дело. Стармех тем временем открывает в компьютере какое-то окно.

— Сейчас посмотрим, насколько оно заниженное. Если в пределах нормы, то оставляем, как есть. А если нет, то вызываем старшего электромеханика, и он уже будет смотреть… Но сейчас ничего не будем делать, потому что все нормально.

  • Александр Бурневский проверяет уровень масла в узлах бортового генератора. Фото: Елена Чернышова
  • Слева направо: Александр Бурневский, Максим Кулыгин, Денис Стеблин, Максим Нихаенко. Фото: Елена Чернышова
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