  • Да будет свет!
    Последние часы во льдах, первые часы с солнцем. Фото: Андрей Паламарчук
  • Да будет свет!
    Капитан «Федора Ушакова» Александр Кутлубаев. Фото: Елена Чернышова
#ngarctic2017

Да будет свет!

Встреча с белыми медведями, первый за долгое время рассвет, а также наблюдения за плавучими «блинчиками» и «салом»: последние события с ледокола «Федор Ушаков» — в очерке Андрея Паламарчука.
Андрей Паламарчук
26 ноября 2017 в 15:52

За последние дни произошло слишком много слишком важных событий. Во-первых, мы вышли из сумрака. Почти две недели «Федор Ушаков» вез нас севернее 70° с.ш., из них больше недели — за 75-м градусом, и полярная ночь начала слегка угнетать. Вчера в районе пролива Лонга мы пересекли 70-ю параллель в обратном направлении — и увидели солнце. Пусть на пару часов, но увидели!

  • Да будет свет!
    Проходим село Рыркайпий. Кстати, в следующем году мы напишем про его жителей. Фото: Елена Чернышова

Во-вторых, мы покинули зону льдов. Сначала поля белого однолетнего льда стали сменяться фотогеничным серо-белым, похожим на сырую штукатурку. Потом среди этой красоты стало попадаться все больше широких разводий, из которых то здесь, то там торчали головы нерп (фото не ждите, нерпы примечали нашу громадину издалека и ныряли с задержкой дыхания). С наступлением темноты вокруг нас плавали только блины — их поначалу плотный слой становился все разреженнее. Ночью, где-то у мыса Ванкарем, блинчики уступили место салу, но я уже спал, — а когда проснулся, за иллюминатором была уже чистая вода. (Официальное заявление для тех, кто решил, что автор этих строк сошел с ума: сало и блинчики — названия разновидностей плавучего льда.)

  • Серо-белый лед и полынья в районе мыса Отто Шмидта. Фото: Елена Чернышова
  • Блинчатый лед. К утру не останется и его. Фото: Елена Чернышова

В-третьих, я впервые увидел белого медведя — на самом деле, даже пятерых — а Лена Чернышова некоторых даже сфотографировала. Это тоже произошло в проливе Лонга: хозяева Арктики наверняка топали с материка в сторону заповедника «Остров Врангеля». Надо сказать, не только мы с Леной были в восторге: для большинства членов команды это тоже была первая встреча с мишками.

Перед рассветом Чукотское море в качестве бонуса прислало к нам на борт стаю кайр — около полусотни птиц столпились на баке и в окрестностях (я написал знакомому орнитологу Мирославу Бабушкину из Дарвинского заповедника, он меня успокоил: птицы просто отдыхают). А уже перед самым Беринговым проливом нас приветствовали моржи. Читать далее

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