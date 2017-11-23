Поближе к кухне (камбузу)
В условиях полярной ночи все время хочется есть. Даже не есть — жрать. Поглощать продукты — жидкие, хрустящие, сладкие, соленые, кислые, рыбные, мясные, тушеные, жареные, отварные, под соусом и без него. Запивая соком, компотом, квасом, чаем и кофе. Закончил с солененьким, закусил сладким, тут же захотелось солененького. Извините, я допишу этот пост позже, а сейчас спущусь на 5-ю палубу — в столовую.
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Итак, столовая. Здесь очень вкусно кормят. Это правда — очень вкусно и очень разнообразно. Каждый прием пищи длится час. Завтрак в 7:30, обед в 11:30 (в это время уже темно), ужин в 17:00. Потом, конечно, хочется есть еще — в столовой на этот случай остаются фрукты, конфеты, сушки и чай.
К столовой примыкает кухня. Правило номер 1: не называйте это место кухней. Потому что это камбуз. К камбузу примыкают хранилища съестных припасов.
Заправляет этим хозяйством повар Владислав Марусик, а помогает ему стюард Дмитрий Образков.
Правило номер 2: не называйте повара коком. Повар — это повар. В крайнем случае, по-английски, cook («кук»).
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Мы с фотографом Леной Чернышовой надеваем головные уборы и пластиковые фартуки. Владислав проводит нас по своим владениям; ему здесь очень нравится. «Все продумано прекрасно. Оборудование новое, работает отлично. Еще по мелочам надо кое-что настроить, и все будет нормально, — говорит повар. — С таким камбузом обеспечить 150 посадочных мест (не дай бог, конечно!) — нет проблем». «Федор Ушаков» рассчитан на прием на борт 150 человек, в случае, если придется эвакуировать персонал добывающей платформы.
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Влад с Сахалина, там выучился на повара. О флоте не задумывался. Так получилось, что он нашел работу на береговом строительном комплексе по сооружению нефтяных платформ. На 1750 человек персонала приходилось 12 поваров. Оттуда Влад попал на буровую Моликпак — первую в России морскую нефтедобывающую платформу. Там начался карьерный рост нашего повара: в подчинении у него было 6 человек, кормили они 140 сотрудников платформы. И уже оттуда Влада семь лет назад взяли на флот.
Стюард Дмитрий в море трудится меньше — четыре года, и «Федор Ушаков» — его второе судно. На предыдущем, «Алексее Чирикове», Дима работал вместе с нашим капитаном Александром Кутлубаевым и старпомом Алексеем Салиховым.
Влад показывает нам просторные хранилища — здесь молочные продукты, тут мясо, вот бакалея — конфеты, печенье, консервы, крупы… Отдельное помещение для овощей и фруктов.
«Огурцы-помидоры и зелень на любом судне всегда идут на ура», — рассказывает повар.
- О! У вас даже тыква! А что вы с ней сделаете? — спрашивает Лена.
- А что вы хотите?
- Суп!
- Хорошо, будет суп.
А тем временем Влад открывает ящик с надписью «Мороженое». Содержимое оправдывает ожидания: с десяток сортов в лотках. Сегодня вечером нам подадут один из сортов. Повар предлагает нам выбрать, какой. Мы останавливаемся на карамели.
Приятно чувствовать себя причастными к составлению меню.
Следить за ходом экспедиции можно на нашем сайте, а также на странице Андрея Паламарчука в Facebook и Елены Чернышовой в Instagram по хештегу #ngarctic2017.