За семь морей: Северный морской путь
На рейде
«Внимание экипажу, приготовиться к отшвартовке», — голос в динамике судового радио разбудит и мертвого. 8 утра. Протираю запотевшее стекло иллюминатора: картинка прежняя, причал на месте. Но тут пол под ногами начинает вибрировать, пространство заполняется негромким деловитым гулом. Еще через пару минут пирс трогается с места; вот он поплыл вдоль окна — и был таков.
Нас буксируют! Надевая на ходу теплую куртку, поднимаюсь на мостик, а Лена Чернышова уже там — фотографирует, как маленький буксир толкает стометровую махину «Федора Ушакова» своим обитым резиной носом. Отогнав наше судно на положенное расстояние, буксир разворачивается, выпускает дымок из трубы и направляется обратно в порт, а у меня в голове остается песенка из мультфильма про катерок («мы пришли сегодня в порт»). Готов поспорить, что теперь она звучит в голове и у вас.
Приближающаяся полярная ночь дарит фотографам удивительные возможности для работы: солнце всходит и зависает над горизонтом, скользя с юго-востока на юго-запад. Получается долгий-долгий рассвет, в лучах которого все выглядит фантастически красиво: и рябь воды, и берег с портовыми кранами и бликующими фасадами многоэтажек, и наш красавец «Федор Ушаков» — особенно идеальная геометрия его капитанского мостика. Вообще-то мы с Леной уже влюбились в это чудо современного судостроения, инженерии и дизайна.
Это еще не совсем отплытие. Мы не уходим от Мурманска, у нас даже пока еще ловится мобильный интернет из города. Мы на рейде.
Я понимаю, что меня здесь читают грамотные люди, но все же, на всякий случай: рейд — который от английского raid («нападение») не имеет отношения к теме. Наше слово, rede, — нидерландское (как и львиная доля традиционных морских терминов в русском языке), и обозначает оно защищенную от ветра и волн часть припортовой акватории (вы еще не забыли песню из мультика?). Здесь суда становятся на якорь и ждут, когда им разрешат подойти к причалу — или, как в нашем случае, когда все будет готово к уходу в плавание.
В старину корабли на рейде пережидали шторм и штиль, караулили смену ветра, чтобы выйти из гавани. Нам ветер нипочем, наша главная задача (их наверняка больше, но я знаю только про эту) — заправиться. Моряки говорят — «бункероваться».
Вот уже резво скользит в нашу сторону ярко-красный танкер, а по науке — бункеровочное судно. Подошел, сбавил ход, аккуратно пришвартовался к левому борту — вскоре начнется бункеровка экологически безопасным легким дизельным топливом. Старший механик Георгий Дерменжи доволен: уровень содержания серы — 0,009% при максимально допустимом показателе 3,5%.
Процедура бункеровки продлится целый день, который так, одно название: рассвет незаметно переходит в закат, и вскоре все — и море, и берег с его кранами и панельными домами, и корабли на рейде, и наш неутомимый сосед бункеровщик — укутается мраком.
Вроде как ночь — а до ужина еще далеко!
ПРОЛОГ — как провожают пароходы
Длина — 99,9 метра. Ширина — 21,6 метра. Осадка — 7,6 метра. Это — мой дом на ближайшие три недели. Сегодня он расположился по адресу: Мурманск, Портовый проезд, 25. Это пирс прямо напротив морского вокзала.
У кого-то из окна площадь Красная видна, а у нас — легендарный ледокол «Ленин», превращенный в музей. Лучше всего он смотрится с подсветкой — ночью, которая наступает здесь, в Заполярье, примерно в 15:00.
Но завтра вид изменится — и с той поры будет меняться ежедневно. Мы — я и фотограф Лена Чернышова — отправимся в путешествие мечты по Северному морскому пути. Пройдем мы через семь морей (и это не фигура речи — их правда семь!) и примерно через три недели вновь почувствуем под ногами землю — Сахалин.
Северный морской путь — это не шутка, особенно в ноябре. Пройти его может только особое судно, и наш «Федор Ушаков» — как раз такое.
Нам с Леной еще предстоит ближе познакомиться с кораблем и его командой, а пока напишу о том, что вычитал в досье. «Федор Ушаков» — современное многофункциональное ледокольное судно обеспечения морских добывающих платформ, способное преодолевать лед толщиной до полутора метров. Построено по заказу судоходной компании «Совкомфлот» для работы на континентальном шельфе острова Сахалин в Охотском море. «Многофункциональное» — это значит способное круглый год снабжать персонал нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на ЧП («Федор Ушаков» способен эвакуировать до 150 человек!).
А еще наше судно совсем новенькое! Оно только месяц назад было спущено на воду, и это для него первый серьезный поход. В Мурманске прошла церемония освящения судна и поднятие флага на нем.
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Музыканты духового оркестра Северного флота грели губы, дыша в перчатки — но вообще-то с погодой нам повезло: ни дождя, ни снега, ни сильного ветра. Мурманские курсанты выстроились шеренгой на палубе. Царила атмосфера радостного ожидания.
Капитан судна Александр Кутлубаев отдал команду на торжественный подъем флага Российской Федерации, и зазвучал гимн. Выступали первый заместитель генерального директора «Совкомфлота» Евгений Амбросов и первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Протоиерей Мурманской и Мончегорской епархии Петр отслужил молебен.
Отгремело торжество, гости разъехались, и на «Федоре Ушакове» воцарилась атмосфера спокойной сосредоточенности. Экипаж готовится к очень важному завтрашнему дню. С утра мы встаем на рейд, начинается отсчет большому приключению, и мы опять думаем о том, какое это везение — стать его частью.
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