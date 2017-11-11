  • За семь морей: Северный морской путь
    В середине ноября день в Заполярье — это длинный рассвет, переходящий в закат. Фото: Елена Чернышова
  • За семь морей: Северный морской путь
    Север готовится к зиме: в порту грузят уголь. На вершине сопки Зеленый мыс высится монумент Защитникам Советского Заполярья. Фото: Елена Чернышова
#ngarctic2017

За семь морей: Северный морской путь

Главный редактор нашего журнала Андрей Паламарчук отправился в трехнедельное плавание из Мурманска до Сахалина на борту ледокольного судна «Федор Ушаков».
Андрей Паламарчук
11 ноября 2017 в 21:27
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На рейде

«Внимание экипажу, приготовиться к отшвартовке», — голос в динамике судового радио разбудит и мертвого. 8 утра. Протираю запотевшее стекло иллюминатора: картинка прежняя, причал на месте. Но тут пол под ногами начинает вибрировать, пространство заполняется негромким деловитым гулом. Еще через пару минут пирс трогается с места; вот он поплыл вдоль окна — и был таков.

  • За семь морей: Северный морской путь
    Швартовы отданы. Фото: Елена Чернышова

Нас буксируют! Надевая на ходу теплую куртку, поднимаюсь на мостик, а Лена Чернышова уже там — фотографирует, как маленький буксир толкает стометровую махину «Федора Ушакова» своим обитым резиной носом. Отогнав наше судно на положенное расстояние, буксир разворачивается, выпускает дымок из трубы и направляется обратно в порт, а у меня в голове остается песенка из мультфильма про катерок («мы пришли сегодня в порт»). Готов поспорить, что теперь она звучит в голове и у вас.

  • За семь морей: Северный морской путь
    Буксир аккуратно поворачивает корму «Федора Ушакова». Фото: Елена Чернышова

Приближающаяся полярная ночь дарит фотографам удивительные возможности для работы: солнце всходит и зависает над горизонтом, скользя с юго-востока на юго-запад. Получается долгий-долгий рассвет, в лучах которого все выглядит фантастически красиво: и рябь воды, и берег с портовыми кранами и бликующими фасадами многоэтажек, и наш красавец «Федор Ушаков» — особенно идеальная геометрия его капитанского мостика. Вообще-то мы с Леной уже влюбились в это чудо современного судостроения, инженерии и дизайна.

  • За семь морей: Северный морской путь
    Низкое солнце украсило отражениями и бликами стекло рубки мостика. Фото: Елена Чернышова

Это еще не совсем отплытие. Мы не уходим от Мурманска, у нас даже пока еще ловится мобильный интернет из города. Мы на рейде.

  • За семь морей: Северный морской путь
    Прощаемся с буксиром; наше судно готово встать на рейд. Фото: Елена Чернышова

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