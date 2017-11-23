  • Поближе к кухне (камбузу)
    Стюард Дмитрий Образков: ужин через 5 минут, все готово Фото: Елена Чернышова
  • Поближе к кухне (камбузу)
    Повар Владислав Марусик и форель (сырая). Фото: Елена Чернышова
#ngarctic2017

Поближе к кухне (камбузу)

Идет вторая неделя арктического рейса. Главред и фотограф «NG Россия» успели обследовать ледокол от носа до кормы — и недавно заглянули на камбуз.
Андрей Паламарчук
23 ноября 2017 в 12:52
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В условиях полярной ночи все время хочется есть. Даже не есть — жрать. Поглощать продукты — жидкие, хрустящие, сладкие, соленые, кислые, рыбные, мясные, тушеные, жареные, отварные, под соусом и без него. Запивая соком, компотом, квасом, чаем и кофе. Закончил с солененьким, закусил сладким, тут же захотелось солененького. Извините, я допишу этот пост позже, а сейчас спущусь на 5-ю палубу — в столовую.

  • Здесь все, как я люблю. Фото: Елена Чернышова
  • И здесь тоже. Фото: Елена Чернышова

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Итак, столовая. Здесь очень вкусно кормят. Это правда — очень вкусно и очень разнообразно. Каждый прием пищи длится час. Завтрак в 7:30, обед в 11:30 (в это время уже темно), ужин в 17:00. Потом, конечно, хочется есть еще — в столовой на этот случай остаются фрукты, конфеты, сушки и чай.

  • Поближе к кухне (камбузу)
    Столовая — вид с палубы. Фото: Елена Чернышова

К столовой примыкает кухня. Правило номер 1: не называйте это место кухней. Потому что это камбуз. К камбузу примыкают хранилища съестных припасов.

Заправляет этим хозяйством повар Владислав Марусик, а помогает ему стюард Дмитрий Образков.

Правило номер 2: не называйте повара коком. Повар — это повар. В крайнем случае, по-английски, cook («кук»).

  • Дима и Влад — команда мечты. Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова

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Мы с фотографом Леной Чернышовой надеваем головные уборы и пластиковые фартуки. Владислав проводит нас по своим владениям; ему здесь очень нравится. «Все продумано прекрасно. Оборудование новое, работает отлично. Еще по мелочам надо кое-что настроить, и все будет нормально, — говорит повар. — С таким камбузом обеспечить 150 посадочных мест (не дай бог, конечно!) — нет проблем». «Федор Ушаков» рассчитан на прием на борт 150 человек, в случае, если придется эвакуировать персонал добывающей платформы.

  • Поближе к кухне (камбузу)
    Повар Владислав Марусик и форель (жареная). Фото: Елена Чернышова
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