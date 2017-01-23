Подведены итоги фотоконкурса «Поймать момент»
Великий фотограф XX века Анри Картье-Брессон не признавал цветную фотографию, отдавая предпочтение черно-белой, и верил, что самое главное — поймать момент. С небольшой камерой Leica в руках, замотанной черной изолентой, Брессон был невидимым в толпе, что позволяло ему максимально близко подходить к человеку, которого он снимал.
Сегодня цветная фотография практически полностью вытеснила черно-белую, а телеобъективы избавили от необходимости непосредственного контакта с людьми. Именно поэтому с 14 декабря 2016 года по 16 января 2017 вместе с Huawei мы проводили фотоконкурс, посвященный черно-белой фотографии. Теперь пришло время объявить результаты.
Камиль Нуреев становится обладателем смартфона Huawei P9. Его фотография «Умчи меня, олень!» была выбрана жюри, в которое вошли представители Huawei и журнала «National Geographic Россия».
Татьяна Желтоножкина становится вторым победителем. Она получит смартфон Honor 8. Фотография Татьяны «Наследница семьи эквилибристов» была выбрана в ходе голосования, которое проходило на официальных страницах «NG Россия» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».
Антон Шевченко получит годовую подписку на журнал «National Geographic Россия» за фотографию «Выше всех». Он был выбран жюри, в которое вошли представители Huawei и журнала «National Geographic Россия».