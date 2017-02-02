Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»
Игра света на льду, мистика бурятского шаманизма, сибирский колорит — все это ждет вас на протяжении четырех дней фототура. Руководить экспедицией будет шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. Различные техники съемки, правила построения кадра, съемка пейзажей и фактур льда при разном освещении, монтаж, а также основы обработки фотографий — это лишь немногое, чему вы сможете научиться у знаменитого фотографа.
А главное, что каждый вечер Андрей будет проводить с вами портфолио-ревью. Наш шеф-фотограф разберет все работы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который поможет вам сделать лучший кадр в жизни.
Всем участникам фотоэкспедиции будет вручен памятный диплом, а по результатам поездки лучшие фотографии будут опубликованы в журнале «National Geographic Россия» и на официальном сайте nat-geo.ru.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».