  • Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»
    Классическая картина из жизни участников нашего байкальского фототура-2016. Фото: Петр Перепеченко
  • Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»
    Фото: Петр Перепеченко
  • Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»
    Фото: Петр Перепеченко
  • Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»
    Фото: Петр Перепеченко
NG-клуб

Фототур «Ледяной Байкал» с «National Geographic Россия»

Главное озеро планеты завораживает в любое время года, но те, кто видел его ледяную сказку, запоминают ее навсегда. C 13 по 17 марта 2017 года шеф-фотограф «National Geographic Россия» отправляется на Байкал и зовет вас с собой.
National Geographic Россия
2 февраля 2017 в 18:20
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Игра света на льду, мистика бурятского шаманизма, сибирский колорит — все это ждет вас на протяжении четырех дней фототура. Руководить экспедицией будет шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев. Различные техники съемки, правила построения кадра, съемка пейзажей и фактур льда при разном освещении, монтаж, а также основы обработки фотографий — это лишь немногое, чему вы сможете научиться у знаменитого фотографа.

А главное, что каждый вечер Андрей будет проводить с вами портфолио-ревью. Наш шеф-фотограф разберет все работы и расскажет, как сделать их ярче и выразительнее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Вы получите незаменимый опыт, который поможет вам сделать лучший кадр в жизни.

Всем участникам фотоэкспедиции будет вручен памятный диплом, а по результатам поездки лучшие фотографии будут опубликованы в журнале «National Geographic Россия» и на официальном сайте nat-geo.ru.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».

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